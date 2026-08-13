Leapmotor lidera las ventas de SUV eléctricos de tamaño mediano y grande en lo que va del año

Impulsada por los C10 y B10, Leapmotor supera a la competencia y alcanza la primera posición entre los SUV eléctricos de tamaño mediano y grande.

Leapmotor, fabricante de vehículos eléctricos y socio de Stellantis, es líder del mercado de SUV eléctricos medianos y grandes en ventas acumuladas en lo que va del año en Brasil. Con los modelos C10 Electric y B10 Electric, la marca ya supera a sus competidores en este segmento en ventas acumuladas entre enero y julio de 2026.

Con este dúo, Leapmotor superó las 2.000 unidades vendidas y alcanzó el 19,7 % de la cuota de mercado entre los SUV eléctricos medianos y grandes durante el periodo, lo que demuestra que los brasileños perciben cada vez más a la marca como un referente en movilidad eléctrica. En el segmento de los SUV electrificados en su conjunto, Leapmotor también destaca, ubicándose entre las 10 marcas más vendidas en los siete meses transcurridos de este año.

En el C10 Electric, el gran SUV que marcó el debut de la marca en el mercado brasileño durante la segunda mitad de 2025, los consumidores encontrarán un SUV con una apariencia única, con líneas fluidas y un estilo elegante, además de un amplio espacio para los ocupantes y mucha funcionalidad.

Leapmotor C10 Así es el Leapmotor C10 Electric Las diversas tecnologías incorporadas para mejorar la comodidad de conductores y pasajeros son características que elevan al C10 Electric a una posición destacada. Un ejemplo de tecnología combinada con conveniencia es la función de automatización de rutinas, que permite a los propietarios del modelo configurar diversos escenarios donde los comandos se ejecutan automáticamente según los criterios establecidos durante la configuración de cada rutina.

Además del C10 Electric, que ya destaca en su segmento de mercado, Leapmotor también comercializa el C10 en su versión Ultra-Híbrida en Brasil. Este es el primer (y único) SUV en Brasil equipado con tecnología REEV. Este sistema utiliza un motor de combustión únicamente para recargar las baterías del vehículo, garantizando una experiencia 100% eléctrica con la libertad de repostar o recargar el coche según las necesidades del cliente en cualquier momento.