Ram 2500 Power Wagon: suma motor turbodiésel Cummins HO de 6.7 litros

Ram abrió formalmente la recepción de pedidos para la 2500 Power Wagon 2027 equipada con el motor turbodiésel de seis cilindros en línea Cummins High-Output (HO) de 6.7 litros . La incorporación de este impulsor responde a las solicitudes del mercado para combinar la plataforma todoterreno del modelo con un mayor rendimiento en tareas de transporte y arrastre.

La adaptación del propulsor diésel otorga a la Power Wagon cifras destacadas en el segmento Heavy Duty:

En el apartado técnico de serie para la conducción fuera de camino, mantiene la barra estabilizadora delantera con desconexión electrónica y ejes rígidos delantero (9,25 pulgadas) y trasero (11,5 pulgadas) con bloqueo electrónico ELocker y diferencial trasero mecánico antideslizante pasivo. El esquema de amortiguación está firmado por Bilstein con tubos monotubo, complementado por placas de protección inferior para el tanque de combustible, la caja de transferencia y el depósito de líquido de escape diésel (DEF).

Las dimensiones de carrocería garantizan 33,5 cm de despeje al suelo , con un ángulo de ataque de 26,1 grados, un ángulo de salida de 26 grados y un ángulo ventral de 20,6 grados. Estéticamente se distingue por un capó deportivo, extensiones en los pasatapas de rueda, neumáticos todoterreno de 34 pulgadas, estribos Mopar y detalles en negro satinado con la insignia Cummins en los guardabarros.

El equipamiento estándar incorpora el sistema de infoentretenimiento Uconnect 5 con pantalla de 12 pulgadas , controlador de freno de remolque integrado, sensores de estacionamiento ParkSense y un paquete de asistencias compuestas por control de crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego con cobertura de remolque, detección de peatones y alerta de tráfico cruzado.

Para ampliar el nivel de confort, la marca dispone de dos paquetes opcionales:

Paquetes opcionales Nivel 1 y Nivel 2: El Grupo Nivel 1 añade tapizados de cuero Bristol, asientos con ajuste eléctrico y memoria, sistema de sonido Alpine de 9 parlantes con subwoofer y espejos retrovisores extensibles calefaccionados con plegado eléctrico. El Grupo Nivel 2 eleva la propuesta con cuero Natura Plus, pantalla central de 14,5 pulgadas, pantalla interactiva de 10,25 pulgadas para el pasajero delantero, audio Harman Kardon de 17 parlantes y cámara para control de carga en la caja.

Para aprovechar la fuerza del motor diésel, la camioneta ofrece el Grupo de Tecnología de Remolque (cámara 360 grados, guía de marcha atrás y sensor de presión de neumáticos del remolque) y el paquete Tow Technology Plus (espejo retrovisor digital 3.0 y control de dirección de marcha atrás para el remolque). Además, por primera vez en la historia de la variante Power Wagon, se añade la preparación opcional para enganches de quinta rueda y cuello de ganso.

Ram 2500 Power Wagon Ram