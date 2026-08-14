BYD lanza la preventa del SEAL 5 DM-i en Argentina: el sedán híbrido enchufable con 1.600 km de autonomía

BYD inició la reserva formal de su primer sedán en el país, equipado con el sistema híbrido enchufable Super Hybrid DM-i.

La automotriz BYD anunció el comienzo de la etapa de reserva del SEAL 5 DM-i, modelo que representa el primer sedán de la marca en incorporarse al mercado argentino. La unidad está equipada con la plataforma motriz híbrida enchufable denominada Super Hybrid DM-i, ampliando la gama de vehículos de nuevas energías de la compañía en el país.

El proceso de preventa ya se encuentra habilitado en la red oficial de concesionarios y mediante el canal digital de la marca, requiriendo un pago inicial en concepto de reserva de USD 500 (o su equivalente en pesos argentinos).

Esquema motriz, consumo y autonomía El sistema Super Hybrid DM-i prioriza el funcionamiento en modo 100% eléctrico para desplazamientos urbanos cotidianos, combinando la acción del motor térmico para trayectos de larga distancia:

Autonomía combinada: Alcanza hasta 1.600 kilómetros de recorrido con un solo tanque y carga completa (bajo ciclo de medición NEDC).

Consumo de combustible: Declara un registro medio de 3,7 litros cada 100 kilómetros .

Enfoque operativo: Optimización de costos de uso diarios y flexibilidad para viajes interurbanos sin dependencia exclusiva de la infraestructura de carga. BYD lanza la preventa del SEAL 5 DM-i BYD Dimensiones y habitabilidad El diseño exterior e interior del vehículo responde a las cotas habituales del segmento de sedanes medianos:

Dimensiones: 4.780 mm de longitud, 1.837 mm de ancho y 1.515 mm de altura.

Capacidad de carga: El baúl ofrece un volumen de 522 litros , el cual puede extenderse hasta los 1.295 litros al rebatir el respaldo de las plazas traseras.

Conectividad: Incorpora compatibilidad con la BYD App, plataforma digital que permite monitorear desde el teléfono móvil el nivel de combustible, la ubicación en tiempo real y el estado general del vehículo. Estrategia comercial: El BYD SEAL 5 DM-i representa una propuesta muy concreta para el mercado argentino: un sedán súper híbrido que combina autonomía extendida, bajo consumo y tecnología aplicada al uso diario. Es un modelo pensado para usuarios que buscan eficiencia, pero también espacio, conectividad y flexibilidad. Su llegada marca el ingreso de BYD al segmento de los sedanes y amplía nuestra propuesta en el país, afirmó Bernardo Fernández Paz, director comercial de BYD Argentina.