GMC presenta la pick-up Sierra 1500 más avanzada, lujosa y potente jamás fabricada

GMC presentó un adelanto de la próxima generación de la Sierra 1500 de 2027 , antes de su lanzamiento previsto para finales de 2026. Con un impresionante diseño exterior e interior, pantallas digitales de vanguardia y tecnologías de remolque avanzadas, la próxima generación de la Sierra 1500 eleva la vara de las pick-ups premium.

Liderada por el buque insignia Denali Ultimate y el dominante todoterreno AT4X, la gama de próxima generación de la GMC Sierra 1500 viene con una potencia impresionante gracias a dos nuevos motores V8.

“Con la nueva generación de la Sierra 1500 , combinamos la potencia de un motor V8 Small Block de última generación, una capacidad todoterreno precisa y la experiencia de cabina más envolvente que hemos logrado hasta la fecha”, declaró Michael MacPhee, vicepresidente global de Buick y GMC. “Las versiones Denali Ultimate y AT4X consolidan a la Sierra como la camioneta más potente, avanzada y lujosa que jamás hayamos fabricado. La nueva generación de la Sierra será la referencia con la que se compararán todas las demás”.

Liderada por la introducción de los motores V8 Small Block de sexta generación, disponibles en cilindradas de 5,7 y 6,6 litros, la GMC Sierra 1500 de 2027 continúa ofreciendo a los clientes un sistema de propulsión para cada necesidad, estilo de vida y preferencia.

Diseñados para un rendimiento superior, los nuevos motores V8 de 5.7L y 6.6L incorporan avances en los sistemas de combustión, refrigeración y control que mejoran la suavidad y el rendimiento, a la vez que refuerzan la durabilidad de la Sierra tanto en asfalto como fuera del mismo.

Un nuevo sistema de inyección de combustible ayuda a optimizar la potencia, el par motor y el rendimiento general en una amplia gama de situaciones de conducción, desde el uso diario hasta la conducción todoterreno extrema y el remolque.

La gama Sierra 1500 también contará con una versión mejorada del TurboMax que ofrece el mejor par motor estándar de su clase¹ y el exclusivo motor diésel Duramax. La GMC Sierra 1500 2027 combinará todos los motores disponibles con una transmisión automática de 10 velocidades.

"La GMC Sierra 1500 2027 es una camioneta sin concesiones, diseñada específicamente para superar cualquier desafío con un nivel inigualable de refinamiento, precisión y capacidad", afirmó Mark Dickens, Ingeniero Jefe Ejecutivo de Camionetas y SUV de Tamaño Completo. "No solo hemos diseñado estas camionetas para que sean increíblemente divertidas de conducir, sino que también brindarán a los clientes la versatilidad para transportar cargas con confianza, remolcar con autoridad, aventurarse fuera de la carretera con seguridad y llegar a la cena con estilo. La Sierra representa uno de los programas de desarrollo y validación de ingeniería más avanzados y rigurosos que GM haya ejecutado jamás; hemos llevado las camionetas premium a un nivel completamente nuevo".

GMC Sierra 1500 2027

En una fecha posterior se anunciará información adicional sobre cada modelo de motor, incluidas las especificaciones técnicas detalladas.

Diseño de la nueva GMC Sierra

La Sierra 1500 2027 presenta un exterior completamente nuevo con formas de precisión mecánica y una presencia más imponente en la carretera. Entre sus características destacan la evolución de los faros delanteros y traseros distintivos, con animaciones de bienvenida y despedida disponibles, las luces WOM características de GMC, una parrilla más vertical, salidas de escape cuádruples disponibles y otros detalles específicos de la versión que le otorgan a la camioneta una presencia audaz y segura.

En su interior, la nueva Sierra 1500 ofrece un diseño completamente renovado en todos los niveles de equipamiento, con colores exclusivos, materiales de primera calidad e innovaciones pioneras en Sierra. Entre sus características más destacadas se incluyen detalles de madera auténtica disponibles, madera forjada en la versión Denali Ultimate, techo panorámico disponible y el mayor espacio para la cabeza y las piernas en la cabina doble delantera de serie¹ . El resultado es una cabina de alta gama que posiciona a Sierra en un segmento superior sin comprometer la durabilidad ni la capacidad.

La nueva consola central MultiPro, con funcionalidades y soluciones de almacenamiento ampliadas, está diseñada para el uso diario. Se abre para crear una superficie de trabajo extendida y permite un fácil acceso a los puertos de carga USB disponibles² sin comprometer la estética elegante y la comodidad que los clientes esperan para viajes largos.

GMC Sierra 1500 Denali Ultimate

La Sierra 1500 Denali Ultimate 2027 mejora la camioneta pickup de tamaño completo insignia de GMC con características de confort de primera calidad, potencia V8 de serie, detalles de diseño exclusivos y un habitáculo centrado en la tecnología y el refinamiento.

Bajo el capó, la Denali Ultimate cuenta con un motor V8 de 6.6 litros de serie, el motor V8 de aspiración natural más potente de su clase.

En su interior, la Denali Ultimate cuenta con más de 60 pulgadas de pantallas digitales combinadas, la mayor cantidad en su clase 3 , que incluyen:

Una nueva pantalla de infoentretenimiento de 16,3 pulgadas en diagonal, la más grande de su clase, 4 ubicada para un fácil acceso y visibilidad, con articulación y almacenamiento exclusivos en su clase 5 .

Una pantalla para el pasajero delantero de 11,5 pulgadas en diagonal, la más grande de su clase, con cubierta articulada 1 , que ofrece al pasajero funciones de entretenimiento y multimedia.

Un centro de información para el conductor de 12,2 pulgadas en diagonal con un diseño moderno e intuitivo, que proporciona información configurable del vehículo directamente en la línea de visión del conductor.

Una pantalla de visualización frontal (HUD) multicolor de 15 pulgadas en diagonal que proyecta información clave, como la velocidad, la navegación y las alertas de asistencia al conductor disponibles 6 , en el parabrisas para ayudar a proporcionar una experiencia de conducción más segura.

Un espejo retrovisor con cámara trasera de 8,5 pulgadas en diagonal (Rear Camera Mirror 6) puede proporcionar una vista más amplia y menos obstruida de la parte trasera del vehículo que un espejo tradicional, lo que puede ser útil cuando la caja de carga o los asientos traseros están cargados para una mayor visibilidad.

GMC Sierra 1500 2027

La gama completa de la GMC Sierra 1500 de 2027 llegará a finales de este año

La gama GMC Sierra 1500 de 2027 también incluirá las versiones Pro, Elevation, AT4 y Denali, cada una de las cuales ofrece una combinación distintiva de diseño característico, tecnología avanzada y capacidad premium, diseñadas específicamente para brindar una experiencia personalizada que se ajusta a la forma en que los clientes trabajan, exploran y conducen.

Se espera que los primeros modelos Sierra 1500 de 2027 lleguen a los concesionarios GMC antes de que finalice el año 2026. Se publicará información adicional sobre la GMC Sierra 1500 de 2027, incluyendo detalles completos sobre su diseño, características y rendimiento, antes de su lanzamiento al mercado.