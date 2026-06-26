Dongfeng celebra dos años en España con el lanzamiento de nuevos modelos

Dongfeng España celebra su segundo aniversario en el país con la incorporación de dos nuevos modelos a su gama: VIGO, un SUV 100 % eléctrico del segmento C, y MAGE PHEV, el primer híbrido enchufable de la marca en España. Ambos se suman al urbano eléctrico Dongfeng BOX.

La llegada de Dongfeng VIGO y Dongfeng MAGE PHEV permite a la marca ampliar su alcance en el mercado español y dirigirse a nuevos tipos de clientes, reforzando una gama completamente electrificada capaz de adaptarse a diferentes estilos de vida y necesidades de movilidad. Ambos modelos estarán disponibles para su reserva desde el mes de julio en los puntos de venta de la marca, con la llegada de las primeras unidades a finales de agosto.

Ignacio Román, General Manager, ha declarado : “No se me ocurre mejor forma de celebrar los dos primeros años de historia de Dongfeng en España que con el lanzamiento de dos nuevos modelos muy esperados: Dongfeng VIGO y Dongfeng MAGE PHEV. Estos dos nuevos SUV permitirán a la marca llegar a nuevos clientes y seguir reforzando nuestra presencia en el mercado español”.

Dongfeng VIGO es un SUV 100 % eléctrico del segmento C concebido para aquellos clientes que buscan una alternativa práctica, tecnológica y eficiente para el día a día. Equipado con un motor eléctrico de 163 HP y una batería LFP de 51,87 kWh, ofrece una autonomía de hasta 340 kilómetros en ciclo WLTP.

También admite cargas rápidas en corriente continua que permiten recuperar del 30 al 80 % de la batería en apenas 18 minutos. Además, el modelo destaca por un equipamiento completo de serie, habitualmente reservado a segmentos superiores, y por una notable relación entre calidad, prestaciones y precio. Su oferta comercial partirá desde los 29.990 euros de PVP, sin tener en cuenta descuentos por financiación, campañas promocionales o ayudas del gobierno.

Así es el Dongfeng MAGE PHEV

Por su parte, Dongfeng MAGE PHEV marca la entrada de la marca en la tecnología híbrida enchufable en España. Este SUV del segmento C combina un motor de gasolina turboalimentado de 110 kW (150 HP) con un motor eléctrico de 88 kW (120 HP), desarrollando una potencia combinada de 299 HP.

Concebido para combinar las ventajas de la movilidad eléctrica con la libertad de uso de un vehículo preparado para afrontar viajes de larga distancia, su sistema híbrido enchufable con batería de 17 kWh permite recorrer hasta 81 kilómetros en modo 100 % eléctrico y superar los 1.000 kilómetros de autonomía total. Su precio de venta al público de 31.990 euros (sin tener en cuenta ayudas del gobierno, descuentos o campañas promocionales) le convierten en una de las opciones con mejor relación calidad-precio de su segmento.

Los nuevos Dongfeng VIGO y Dongfeng MAGE PHEV se benefician además de la estrategia de posventa de la marca en España, con una garantía líder en el mercado de siete años o 300.000 kilómetros para el conjunto del vehículo y de diez años sin límite de kilometraje para el sistema de propulsión electrificada. Dongfeng cuenta asimismo con un almacén logístico de recambios en España, que garantiza un suministro rápido de piezas a la red oficial con entregas en un plazo de entre 24 y 48 horas.

Actualmente, Dongfeng dispone de una red comercial formada por 23 puntos de venta y servicio distribuidos por todo el país.