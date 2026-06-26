DFSK E5 Plus en Argentina: llega el SUV híbrido enchufable de 7 asientos y 214 CV

La representación local de DFSK Argentina continúa ampliando su portafolio de vehículos de pasajeros mediante la introducción del nuevo E5 Plus . Se trata de un utilitario deportivo posicionado dentro del competitivo segmento de los SUV C que unifica la habitabilidad de un habitáculo con capacidad para siete ocupantes con el rendimiento mecánico de la tecnología híbrida enchufable (PHEV).

Este lanzamiento representa la evolución directa del modelo E5 original, el cual había marcado un hito en el mercado automotor argentino a principios de 2025 al consagrarse como el primer vehículo de esta naturaleza motriz de origen chino en comercializarse en el país.

La trayectoria de la terminal en el plano local comenzó en el año 2018 con una propuesta abocada al sector comercial a través de cuatro modelos de minitrucks (K01H, C31, C32 y C35). Tras su desembarco en el segmento de los sport utility a inicios de 2025 con el Glory 500, la firma consolida ahora su estrategia de incorporar mecánicas modernas y sustentables que atiendan a las demandas actuales de los usuarios de estructuras familiares numerosas.

El DFSK E5 Plus exhibe una silueta de trazos limpios y fluidos que persigue una mejora en el coeficiente aerodinámico. En el sector frontal se destaca una parrilla completamente cerrada, rasgo distintivo de los modelos electrificados de última hornada, complementada por ópticas Full LED interconectadas de manera transversal mediante una barra lumínica continua.

El lateral del vehículo configura un recurso visual de techo flotante que remata en la sección posterior con un discreto spoiler superior y luces unificadas de lado a lado. El conjunto estético y funcional se completa con rines de aleación de 19 pulgadas y un techo panorámico de accionamiento eléctrico con sistema de apertura.

Las cotas dimensionales externas del modelo son:

Longitud total: 4.760 mm

Ancho: 1.865 mm

Altura: 1.710 mm

Distancia entre ejes: 2.785 mm

DFSK E5 Plus DFSK

La arquitectura del interior propone una distribución de tres hileras de asientos en configuración 2+3+2. La selección de materiales prioriza los revestimientos blandos al tacto y terminaciones de categoría premium con tapizados confeccionados en cuero ecológico.

La flexibilidad del espacio de carga se posiciona como una de las mayores virtudes del modelo, debido a que la tercera fila de asientos posee un mecanismo que permite ocultarla por completo al ras del piso del baúl. Esto posibilita variar la capacidad del compartimiento de equipaje según las necesidades de cada traslado:

Capacidad con las 7 plazas activas: 187 litros.

Capacidad con la tercera fila rebatida: 542 litros.

Capacidad con la segunda y tercera fila rebatidas: 1.432 litros.

El listado de elementos tecnológicos y de bienestar para los trayectos de larga distancia contempla una pantalla central multimedia de 15,6 pulgadas, tablero de instrumentos digital de 8,8 pulgadas, climatizador automático con salidas específicas para las plazas traseras y cargador inalámbrico para teléfonos celulares. Asimismo, suma butacas delanteras de regulación eléctrica equipadas con calefacción y ventilación, sistema de sonido envolvente con 13 parlantes, portón trasero de apertura eléctrica a distancia, múltiples puertos de conexión USB, sensores de estacionamiento periféricos y un sistema de cámaras con visión de 360 grados.

En lo que respecta a la protección de los pasajeros, el E5 Plus cuenta de serie con una dotación que incluye 6 airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas respaldados por sistemas ABS y EBD, anclajes Isofix para la correcta sujeción de sillas infantiles, asistente para el descenso pronunciado en pendientes y control electrónico de estabilidad (ESP).

A su vez, la plataforma incorpora un paquete de ayudas avanzadas a la conducción diseñadas para mitigar riesgos de colisión en ruta o entornos urbanos:

Detector de punto ciego.

Asistente para evitar el cambio involuntario de carril.

Alerta de colisión trasera y aviso de apertura de puertas.

Alerta de tráfico cruzado trasero.

Sensor de fatiga para advertir el cansancio del conductor.

DFSK E5 Plus DFSK

El esquema de propulsión PHEV del SUV está constituido por la acción conjunta de dos motores. El bloque de combustión interna es un impulsor a nafta atmosférico que trabaja bajo el eficiente ciclo Atkinson, con una cilindrada de 1.5 litros, 4 cilindros y 16 válvulas, capaz de desarrollar una potencia de 93 CV y un torque de 135 Nm. Este motor se asocia con un propulsor eléctrico de alto rendimiento que entrega 214 CV (160 kW) y un par motor instantáneo de 330 Nm.

La administración de la fuerza se realiza mediante una transmisión automática del tipo DHT (Dedicated Hybrid Transmission), concebida para maximizar los índices de eficiencia energética enviando la tracción de forma exclusiva a las ruedas delanteras. El cerebro electrónico del auto prioriza de forma constante la circulación en modo puramente eléctrico.

Los datos clave de rendimiento y suministro energético son:

Capacidad de batería: Monta un acumulador de tecnología LiFePO (litio-hierrofosfato) con una capacidad de 18 kWh .

Rango eléctrico urbano: Permite circular hasta 97 kilómetros sin necesidad de encender el motor naftero.

Rango combinado total: Utilizando la carga completa de la batería y el tanque de nafta de 60 litros, la autonomía máxima se estira hasta los 1.150 kilómetros .

Consumo ponderado: El promedio de gasto de combustible se sitúa en los 4,7 litros cada 100 kilómetros .

Tiempos de reabastecimiento: El proceso de carga del 20% al 100% de la batería requiere un tiempo aproximado de 3 horas utilizando estaciones de carga de mediana potencia, extendiéndose a unas 8 horas en caso de conectarse a un tomacorriente doméstico estándar.

El nuevo DFSK E5 Plus se comercializa en el territorio nacional bajo un único nivel de equipamiento cerrado. La paleta de colores exteriores para la carrocería abarca cinco opciones: blanco, plata, negro, azul y verde.

La marca determinó un precio sugerido de lanzamiento al público de 33.800 dólares, valor promocional que estará vigente por un período acotado de 60 días a partir de su introducción en la red de concesionarios oficiales.