Este SUV de Suzuki cumple 20 años y alcanza las 26.000 unidades vendidas

La historia del Suzuki S-Cross comenzó con su lanzamiento internacional en el 76 Salón del Automóvil de Ginebra en marzo de 2006. La primera generación diseñada por el prestigioso estudio Italdesign de Giorgetto Giugiaro, se conoció inicialmente como SX4 (Sports, X-over, 4 Seasons).

Concebido para el mercado europeo, y creó la nueva categoría de los crossover compactos. Aunque inicialmente estaba pensado solo para Europa, el inteligente diseño del SX4 acabó triunfando en todo el mundo, llegando a ser fabricado en Hungría, India, Indonesia, China y Japón.

El primer SX4 también triunfó en la competición con el Suzuki SX4 WRC, que compitió durante la temporada 2008 en el Mundial de Rallyes. El SX4 incluso dio nombre a una versión prototipo extrema, con más de 900 CV, que participó en la mítica subida a Pike’s Peak.

En 2013, se introduce el SX4 S-Cross , segunda generación presentada de nuevo en el Salón de Ginebra. S-Cross es la abreviatura del concepto Smart Crossover. Y es que desde entonces el modelo creció a 4,30 m de longitud, entrando en un nuevo segmento con mayor espacio interior y con un gran baúl de 430 litros. También avanzó en seguridad consiguiendo las cinco estrellas Euro NCAP, nada más salir a la venta en octubre de 2013. Ya completamente enfocado en el mercado europeo, su producción está centralizada en la planta Magyar Suzuki de Hungría.

ALLGRIP Select con modos de conducción

La segunda generación mantuvo la gran selección de mecánicas fiables nafteras y diésel, con opciones de cambio manual o automático, y como siempre con versiones de tracción total. Además, estrenó el avanzado sistema ALLGRIP Select, que con cuatro modos de conducción seleccionables, se ha convertido en un aliado tecnológico clave de seguridad y rendimiento, que ayuda a los clientes del S-Cross a aprovechar todas sus prestaciones, tanto en asfalto, curvas, pistas o superficies deslizantes. Con ALLGRIP Select el S-Cross envía par a las ruedas traseras de forma más efectiva, incluso antes de que ocurra cualquier pérdida de tracción.

La llegada de la hibridación al Suzuki S-Cross

El S-Cross estrenó en 2016 la gama de motores turbo de inyección directa Boosterjet más eficientes. Los ingenieros de Suzuki diseñaron un turbocompresor compacto, colocado cerca de la culata y del colector de escape, para eliminar prácticamente el retraso típico de la entrega de potencia del turbo, ofreciendo una respuesta inmediata y una conducción más ágil.

A partir de este fiable motor, en 2020 se lanzó el Boosterjet SHVS Mild Hybrid de 1.4 litros, incorporando una batería de 48V, un motor generador y un conversor 48V-12V. Este sistema, que hoy se ha popularizado en vehículos de alta gama, asiste al motor durante la arrancada, mejora la eficiencia y permite obtener la etiqueta ECO en España. Todo ello se logra mediante un sistema accesible, sin comprometer el confort de conducción, sumando 10 kW y 53 Nm adicionales para combinar rendimiento y sostenibilidad de una forma equilibrada y fluida.

Rediseño. Conectivdad y seguridad de vanguardia

En noviembre de 2021, Suzuki presentó la tercera generación del S-Cross, continuando su fabricación en la planta de Hungría. Su diseño, a cargo del Suzuki Italia Design Center en Turín, combina el carácter robusto del S-Cross con líneas más modernas y dinámicas. La actual generación cuenta con un salpicadero actualizado, cuadro de instrumentos con pantalla LCD multifunción de 4,2 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento con pantalla flotante de 9 pulgadas de fácil manejo.

En la tercera generación, los sistemas de asistencia al conductor se han reforzado con cámaras de 360 grados, monitorización de ángulo muerto, dirección activa y alerta de tráfico trasero cruzado, aumentando la seguridad y el confort de conducción. Además, a partir de la actualización de 2024, todos los acabados del S-Cross incorporan el DSBS II de serie, que reúne doce tecnologías avanzadas de asistencia, incluyendo detección de peatones y ciclistas, alerta de cambio de carril, reconocimiento de señales de tráfico y control inteligente de velocidad, entre otras.

El S-Cross también integra Suzuki Connect, la aplicación que permite controlar e interactuar con el vehículo desde el smartphone, con una amplia gama de prácticos servicios conectados. Se ofrece en nueve versiones, con tres acabados, motor Mild Hybrid y cambio automático opcional y tracción delantera o ALLGRIP Select 4x4, adaptándose a cualquier tipo de terreno y estilo de conducción. El S-Cross lleva 20 años siendo uno de los SUV compactos con disponibilidad de tracción total más eficientes del mercado, y en la actualidad tiene un consumo de combustible homologado (WLTP) desde 5,4 l/100 km y una emisiones desde 121 g/km de CO2.

El Suzuki S-Cross hoy: 20 años de versatilidad y espíritu aventurero

Con estas tres generaciones, el S-Cross celebra 20 años de historia, consolidándose como un SUV compacto europeo por excelencia, que combina tecnología, seguridad, eficiencia y versatilidad. Hoy, la actual generación encarna lo mejor de la marca: un vehículo capaz de ofrecer confort, rendimiento, fiabilidad y conectividad, listo para afrontar otras dos décadas de innovación y aventuras sobre cualquier terreno.