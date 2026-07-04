Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE: así es la nueva SUV híbrida

Nissan dio un paso clave en su estrategia de electrificación con la llegada de la tecnología e-4ORCE al país, disponible por primera vez en la renovada X-Trail 2027 e-POWER . Se trata del sexto de once lanzamientos que la marca japonesa tiene previstos para este año.

Como parte de Nissan Reveals Capítulo 3 , la plataforma de la marca para la presentación de nuevos productos, Nissan Mexicana incorpora por primera vez en el país la tecnología e-4ORCE a través de la nueva Nissan X-Trail 2027 e-POWER , el sexto de once lanzamientos previstos para este año. La novedad fortalece la estrategia de electrificación de la marca y amplía su oferta de soluciones avanzadas de conducción para el mercado mexicano.

En esta línea, Nissan redobla la apuesta por propuestas de movilidad electrificada que no dependen de infraestructura de carga externa, una alternativa que permite disfrutar los beneficios de un vehículo eléctrico sin modificar los hábitos cotidianos de uso. Desde la introducción de Nissan e-POWER en 2022, la compañía ya comercializó casi 30 mil unidades con esta tecnología en territorio mexicano, lo que la convirtió en una de las propuestas de electrificación más relevantes de su portafolio.

Tal como la automotriz había anticipado a comienzos de año, cinco nuevos modelos electrificados se sumarán al portafolio de Nissan en el país antes del cierre de su año fiscal. La decisión confirma el rol estratégico que ocupa México dentro de los planes globales de la marca para expandir estas tecnologías en la región.

La Nissan X-Trail 2027 e-POWER e-4ORCE incorpora la tecnología de tracción integral eléctrica más avanzada desarrollada por Nissan hasta el momento. Pensada para optimizar el control y la estabilidad en distintos escenarios de manejo, e-4ORCE representa un nuevo nivel de precisión y confianza al volante dentro de la movilidad electrificada.

El sistema integra dos motores eléctricos, uno en cada eje, capaces de administrar de forma independiente la entrega de potencia y el frenado en cada rueda. Esto permite distribuir el torque de manera inteligente entre el eje delantero y el trasero, lo que se traduce en mayor seguridad, balance y estabilidad general del vehículo.

Además de mejorar la tracción sobre superficies de baja adherencia y ofrecer una respuesta más precisa en curvas y maniobras de emergencia, e-4ORCE regula el comportamiento de la carrocería durante las aceleraciones y desaceleraciones, favoreciendo el confort de todos los ocupantes.

Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE Nissan

La renovada X-Trail no solo suma tecnología bajo el capó. Su actualización incluye una nueva parrilla frontal, fascias rediseñadas, nuevos diseños de rines y el color exclusivo Azul Mediterráneo, detalles que refuerzan su identidad dentro del competitivo segmento SUV.

En el interior, el modelo integra una pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, sistema de audio premium BOSE con 10 parlantes, iluminación ambiental, espejo retrovisor inteligente, cargador inalámbrico, techo panorámico y Head-Up Display.

A esto se suman hasta 15 tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción, encabezadas por ProPILOT Assist, el sistema de conducción semiautónoma de Nissan que da un paso más hacia la asistencia inteligente al conductor.

La llegada de e-4ORCE a la X-Trail marca así un nuevo capítulo en la evolución de la marca japonesa en México: una propuesta que combina electrificación y versatilidad en un SUV pensado para las condiciones reales de uso y las exigencias de una nueva generación de conductores.