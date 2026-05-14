La motosierra de Milei impacta en Mendoza y se hace sentir en distintos sectores

Los recortes presupuestarios ejecutados por el Gobierno nacional afectan a proyectos estratégicos de Mendoza en tres áreas relevantes: la Justicia, la minería y las rutas nacionales. En concreto se recortaron cargos en la Justicia Federal que afectarán la aplicación del nuevo Código Procesal; en el saneamiento de los pasivos ambientales de Sierra Pintada y en las obras de mantenimiento y reparación de rutas nacionales, como la 40 en todo su recorrido.

En realidad quienes analizan el detalle del desempeño de las cuentas públicas explican que la decisión es “solo un acomodo financiero” porque de hecho la Nación no estaba ejecutando las partidas priorizadas en el Presupuesto. Es decir es un “recorte sobre algo que no se hacía”.

Las obras públicas y en particular las partidas de la Dirección Nacional de Vialidad son las más afectadas. La Decisión Administrativa firmada por Luis Caputo establece recortes sobre obras y mantenimiento de rutas. La ruta 40 norte es una de ellas: se trata de la “autopista” Mendoza – San Juan, que está frenada y seguirá en ese estado. El abandono de la obra es una de las peores señales en el ingreso a la provincia, justo después del Aeropuerto y hasta Lavalle. En el Gobierno de Mendoza explican resignados que la obra sigue “priorizada”, pero no ejecutada. Y seguirá así. Lo mismo ocurrirá con los dos puentes caídos en el Valle de Uco, también en la ruta 40, que son otras señales de decadencia.

En el anexo en el que se detallan los recortes, figura un movimiento de “motosierra” de 2.025.729.177 pesos que estaban destinados a “Construcción de Autopista Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. Interprovincial Mendoza / San Juan - Intersección de acc. sur y Ruta”. Aunque no había mucha esperanza en que eso se concretara, ahora esa idea es nula.

acceso norte aeropuerto rotura pavimento (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Otros 940.523.960 pesos que estaban destinados a “obras de arte” en Mendoza fueron recortados. Obras de arte se refiere a puentes, alcantarillas y otros elementos clave para la seguridad y transitabilidad de las rutas. El proyecto eliminado es “Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte en Distrito Mendoza (Año 2026)”. Otros 940.523.960 pesos fueron recortados del programa de obras para mejorar la seguridad de las rutas nacionales y otros 767.539.93 pesos de mantenimiento. Eso ocurre justo antes del inicio de la temporada alta de trabajo en Vialidad sobre las rutas de alta montaña, como la 7 en el límite con Chile.

Sierra Pintada

Una de las deudas más grandes que tiene la Nación con Mendoza es el saneamiento de los pasivos ambientales del complejo Sierra Pintada, la planta de procesamiento de uranio que quedó abandonada en San Rafael y que, además, tiene tambores de residuos peligrosos provenientes de otro sitio. La Comisión Nacional de Energía Atómica debe realizar el proceso de saneamiento según un plan aprobado hace años. Esa tarea está demorada. Pues el Gobierno nacional sigue recortando fondos.

Sierra Pintada (foto archivos Mediamza.com) Foto: CNEA El saneamiento de Sierra Pintada es una vieja deuda de la Nación con Mendoza.

En la norma que establece los ajustes figura un recorte de 600 millones de pesos al programa de “Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael – Mendoza”. De ese monto, 100 millones de pesos se recortan en productos químicos necesarios para las tardeas de mantenimiento de la planta y otros 500 millones de pesos en mantenimiento, reparación y limpieza.

Sierra Pintada es el único complejo industrial preparado para producir uranio. El Gobierno nacional tiene en mente potenciar la minería y producción de ese mineral estratégico. Algo similar pensaba el gobierno de Néstor Kirchner en su plan nuclear. Pero el intento de reapertura de la mina y la planta se topó con las deudas ambientales que había. Medida judicial y acuerdos políticos mediante, los trabajos quedaron condicionados al saneamiento de los pasivos que hay en el lugar. Esa tarea fue autorizada, pero no ejecutada. Ahora el Gobierno de Milei sigue con recortes, algo que ya había hecho con la CNEA, el organismo encargado de la tarea.

En la Justicia

Uno de los recortes más grandes ejecutados dentro de Mendoza se dio en la justicia federal. En la planilla de los recortes figura una “guadaña” de más de 2 mil millones de pesos en el área. En concreto se recortan 2.043.174.384 pesos que estaban asignados a la Cámara Federal de Mendoza para el nombramiento de cargos en planta permanente.

Esos recortes afectan el desempeño de la justicia federal en momentos en que se aplica el nuevo Código Procesal y también deben designarse 3 reemplazos en la propia Cámara.