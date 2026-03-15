Israel bombardea Teherán con una "ola de ataques a gran escala"

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Israel lanza "ola de ataques a gran escala" contra Teherán

La tensión en Medio Oriente ha alcanzado un nuevo punto crítico. En la madrugada de este lunes 16 de marzo de 2026, el ejército de Israel anunció el inicio de una “ola de ataques a gran escala” contra objetivos estratégicos en Teherán. La operación ocurre en el marco del día 17 de la guerra que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, tras la eliminación del ayatolá Alí Jamenei al inicio de las hostilidades.

A través de un comunicado oficial en su canal de Telegram, las fuerzas militares israelíes informaron que la ofensiva estuvo dirigida específicamente contra “infraestructuras del régimen terrorista iraní”. Según reportes preliminares, los bombardeos habrían alcanzado centros de mando de la Guardia Revolucionaria, instalaciones de defensa aérea y sitios de logística militar en la periferia de la capital.

Esta nueva incursión aérea busca degradar la capacidad de respuesta de Irán, que en las últimas horas ha intensificado el lanzamiento de misiles y drones hacia territorio israelí y bases estadounidenses en la región del Golfo.