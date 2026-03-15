Israel bombardea Teherán con una "ola de ataques a gran escala"
A 16 días del inicio de las hostilidades, la tensión entre EE.UU., Israel e Irán se intensifica.
A 16 días del inicio de las hostilidades, la tensión entre EE.UU., Israel e Irán se intensifica.
El conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán ha cumplido su decimosexta jornada sin señales de una tregua cercana. Tras la eliminación del ayatolá Alí Jamenei al inicio de la ofensiva y la cuestionada sucesión de su hijo, Mojtaba Jamenei, la incertidumbre política en Teherán se ha convertido en el eje de una guerra que amenaza con extenderse durante meses.
El frente económico es, quizás, el que más preocupa a la comunidad internacional. El Estrecho de Ormuz permanece cerrado para buques de bandera estadounidense e israelí, y el tráfico comercial se ha reducido drásticamente.
Precio del crudo: El barril de petróleo Brent ya superó la barrera de los 100 dólares, con picos que han alcanzado los 126 dólares en jornadas de alta volatilidad.
Impacto global: Los analistas advierten que, de no reabrirse esta vía estratégica —por donde circula el 20% del petróleo mundial—, el impacto en la inflación global será devastador.