Irán intensifica sus ataques sobre Israel: terror en Tel Aviv y otras ciudades por impactos con misiles racimo

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Irán redobla la apuesta y bombardea distintos puntos de Israel

Irán lanzó cuatro andanadas de ataques sobre Jerusalén en algo más de una hora en la noche entre el jueves y el viernes, lo que supone una intensificación de los bombardeos que ya son habituales desde el inicio de la guerra entre ambos países el pasado 28 de febrero.

El Ejército israelí avisó de las cuatro oleadas de misiles sobre la ciudad santa, que hicieron sonar las alarmas en Jerusalén, donde se escucharon explosiones de posibles intercepciones.

Unos minutos después de la cuarta andanada sobre Jerusalén, Irán lanzó otra sobre el norte de Israel.

Ataque de Irán a Israel

Poco después de las andanadas, la Guardia Revolucionaria iraní dijo haber lanzado una nueva oleada de bombardeos contra objetivos como el "corazón" y el sur de Israel, incluido Tel Aviv, y las bases del Ejército estadounidense en la región.

En estos ataques, se emplearon misiles con múltiples ojivas de los modelos Qadr, Jorramshahr, Qiyam y Zulfiqar, así como drones, según el comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim.