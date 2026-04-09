Trump estalló contra Irán por el cobro de peajes a petroleros en Ormuz: "Dejen de hacerlo de inmediato"

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En medio del alto el fuego, Irán amenaza con una nueva fase del conflicto

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó este jueves que está decidido a “vengarse” por la muerte de su padre, Ali Jamenei, y de todos los fallecidos en la guerra con Estados Unidos e Israel.

También dijo que Irán llevará la gestión del estrecho de Ormuz a una “nueva fase”, en un mensaje al cumplirse 40 días del asesinato de su padre y predecesor, reportaron las cadenas CNN y NBC News.

Añadió que Irán no buscaba la guerra, pero que no renunciaría a sus derechos, “y en este sentido consideramos a todo el Frente de Resistencia como un todo unificado”.

Ali Jameneí

“Sin duda exigiremos una indemnización por todos y cada uno de los daños infligidos, así como el precio de sangre pagado por los mártires y la compensación por los heridos de esta guerra”, afirmó.

La declaración atribuida a Khamenei fue difundida por los medios estatales, y el líder, de 56 años, no ha sido visto en persona desde los ataques estadounidenses e israelíes que mataron al difunto ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, y que desencadenaron el conflicto actual.

Khamenei adoptó un tono desafiante, afirmando que el conflicto solo ha unido al país y reforzado su determinación de derrotar a sus enemigos, incluso cuando “el campo de batalla ha entrado en una fase de silencio” en medio del alto el fuego de dos semanas.