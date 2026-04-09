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Donald Trump accedió y la tregua será por dos semanas.
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Trump estalló contra Irán por el cobro de peajes a petroleros en Ormuz: "Dejen de hacerlo de inmediato"

Pese al acuerdo de cese al fuego por dos semanas, la tensión no cede. Irán bloqueó nuevamente el paso estratégico en respuesta a los ataques en el Líbano, mientras que Washington mantiene sus amenazas contra el régimen.

MDZ Mundo

La guerra en Medio Oriente ingresa este jueves en su día 41 bajo un clima de incertidumbre absoluta. Aunque formalmente rige un cese al fuego entre las potencias, la realidad en el terreno muestra una tregua que apenas funciona de manera parcial. El renovado bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán ha vuelto a poner al mundo en estado de alerta máxima, debilitando los esfuerzos diplomáticos iniciados en Islamabad.

Lo que hay que saber

  • Un acuerdo bajo fuego y el cierre de Ormuz

El alivio que supuso el anuncio del cese al fuego por 14 días duró poco. Irán decidió cerrar nuevamente el paso por donde circula el 20 % del crudo mundial, argumentando que la ofensiva de Israel en el Líbano viola el espíritu del pacto.

Esta medida ha reactivado las amenazas desde Washington. El gobierno de Donald Trump advirtió que no tolerará el uso del Estrecho como herramienta de extorsión y que mantiene "todas las opciones sobre la mesa" si no se restablece el tráfico marítimo de inmediato. El temor en la Casa Blanca es una escalada repentina que tire por la borda las dos semanas de negociaciones previstas.

  • Mercados latentes: el petróleo en la zona de peligro

La inestabilidad bélica se traduce en un mercado energético que opera con constantes altibajos. Los inversores reaccionan minuto a minuto a las noticias que llegan desde el Golfo Pérsico:

  • Precio actual: El barril de crudo se ubica en los 98 dólares.

  • La barrera psicológica: Existe un temor generalizado de que el precio perfore nuevamente la barrera de los 100 dólares si el bloqueo de Ormuz se prolonga más de 48 horas.

  • Incertidumbre: La volatilidad impide que las bolsas internacionales consoliden una tendencia de recuperación, manteniendo la economía global en un estado de "espera tensa".

Conflicto en Medio Oriente: día 41

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Trump amenazó a Irán por el cobro de tarifas a los petroleros que pasan por el Estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump advirtió este jueves a Irán que detenga de inmediato cualquier cobro a los buques petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz, luego de unos supuestos reportes no confirmados sobre posibles tarifas impuestas a embarcaciones en esa vía.

Trump amenaza Irán estrecho de ormuz
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Estados Unidos albergará una reunión entre Israel y el Líbano para desescalar la guerra

De acuerdo con la información brindada por un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el país liderado por Donald Trump organizará una reunión la próxima semana para discutir las negociaciones de alto el fuego en curso entre Israel y el Líbano.

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Ataques de Irán redujeron capacidad de producción de Arabia Sauditaí en 600 mil barriles diarios

Siguiendo la información de la agencia estatal de noticias saudí SPA, los ataques contra las instalaciones energéticas saudíes redujeron la capacidad de producción de petroléo del reino en unos 600 mil barriles diarios y el caudal de su oleoducto Este-Oeste en unos 700 mil barriles diarios.

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"Malvado y una maldición para la humanidad": la fuerte declaración del ministro de Defensa paquistaní sobre Israel

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, calificó a Israel de "malvado y maldición para la humanidad" y le acusó de cometer un genocidio en el Líbano mientras continúan los preparativos para la cumbre de paz.

"Israel es malvado y una maldición para la humanidad. Mientras se llevan a cabo conversaciones de paz en Islamabad, se está cometiendo un genocidio en el Líbano", escribió Asif en X.

Tweet ministro de defensa de pakistán
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En medio del alto el fuego, Irán amenaza con una nueva fase del conflicto

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó este jueves que está decidido a “vengarse” por la muerte de su padre, Ali Jamenei, y de todos los fallecidos en la guerra con Estados Unidos e Israel.

También dijo que Irán llevará la gestión del estrecho de Ormuz a una “nueva fase”, en un mensaje al cumplirse 40 días del asesinato de su padre y predecesor, reportaron las cadenas CNN y NBC News.

Añadió que Irán no buscaba la guerra, pero que no renunciaría a sus derechos, “y en este sentido consideramos a todo el Frente de Resistencia como un todo unificado”.

Ali Jameneí

“Sin duda exigiremos una indemnización por todos y cada uno de los daños infligidos, así como el precio de sangre pagado por los mártires y la compensación por los heridos de esta guerra”, afirmó.

La declaración atribuida a Khamenei fue difundida por los medios estatales, y el líder, de 56 años, no ha sido visto en persona desde los ataques estadounidenses e israelíes que mataron al difunto ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, y que desencadenaron el conflicto actual.

Khamenei adoptó un tono desafiante, afirmando que el conflicto solo ha unido al país y reforzado su determinación de derrotar a sus enemigos, incluso cuando “el campo de batalla ha entrado en una fase de silencio” en medio del alto el fuego de dos semanas.

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Netanyahu ordenó a su gabinete negociar directamente con el Líbano

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el jueves que ha dado instrucciones a su gabinete para que inicie negociaciones directas con el Líbano.

“Ante los reiterados llamamientos del Líbano para que se inicien negociaciones directas con Israel, ayer di instrucciones al Gabinete para que se inicien negociaciones directas con el Líbano lo antes posible”, declaró Netanyahu, según reportó la cadena CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y en el establecimiento de una relación pacífica entre el Líbano e Israel, declaró Netanyahu.

Sus declaraciones se producen mientras Israel continúa sus ataques en Líbano en el marco de la guerra que mantiene con Hezbolá. El ejército israelí afirmó el miércoles haber atacado 100 supuestos objetivos de Hezbolá en todo el país en tan solo 10 minutos; ataques que, según Líbano, causaron la muerte de más de 200 personas.

Líbano se ha convertido en un punto álgido en los esfuerzos del presidente Trump por poner fin a la guerra con Irán. Estados Unidos e Israel han mostrado públicamente su desacuerdo con Irán y Pakistán sobre si el país situado al norte de Israel debe incluirse en el alto el fuego en el conflicto con Irán.

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Pezeshkian advierte que los ataques de Israel al Líbano "invalidan" las negociaciones de paz

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró este jueves que los recientes e intensos ataques de Israel contra el Líbano representan una violación directa a los compromisos asumidos y, por lo tanto, invalidan las negociaciones de paz que estaban previstas para finales de esta semana en Pakistán.

Las declaraciones del mandatario iraní surgen como respuesta a la operación "más intensa" lanzada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desde el inicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo. Según reportes oficiales, solo durante la jornada del miércoles 7 de abril, los bombardeos sobre Beirut y el sur del país causaron la muerte de más de 250 personas y una destrucción masiva de infraestructura civil y militar.

Para Teherán, esta escalada no puede disociarse del pacto de cese al fuego firmado con la mediación de Washington. Pezeshkian subrayó que Irán no se mantendrá al margen mientras sus aliados regionales son atacados:

"Los ataques israelíes violan el acuerdo de alto el fuego e invalidan los esfuerzos diplomáticos. Irán no abandonará al pueblo libanés frente a esta agresión", sentenció el mandatario.

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El enriquecimiento de uranio es una "condición necesaria" para el diálogo, afirma el jefe nuclear de Irán

El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, afirmó que proteger el derecho de Teherán a enriquecer uranio es una condición indispensable para cualquier negociación de alto el fuego con Estados Unidos, pesar de que Washington se niega a reconocerlo.

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Medios iraníes sugieren que la Guardia Revolucionaria colocó minas en el estrecho de Ormuz

Medios semioficiales iraníes publicaron un gráfico que sugiere que la Guardia Revolucionaria (IRGC) habría colocado minas marítimas en el estrecho de Ormuz durante la guerra contra Estados Unidos e Israel.

El mapa señala zonas de peligro en una de las principales rutas marítimas del mundo, por donde transita cerca del 20 % del comercio global de petróleo y gas.

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Israel confirma la muerte del sobrino de Naim Qassem en un bombardeo estratégico sobre Beirut

En una nueva escalada que debilita la estructura jerárquica de Hezbolá, el Ejército de Israel afirmó este jueves haber abatido a un objetivo de alto valor dentro de la organización chií. Se trata de Ali Yusuf Harshi, identificado como el sobrino y secretario personal de Naim Qassem, el máximo líder del grupo tras la muerte de Hassan Nasrallah.

El bombardeo, realizado durante la noche sobre un punto estratégico de Beirut, tuvo como objetivo directo a Harshi. Según el comunicado oficial de las fuerzas israelíes, el fallecido no solo compartía un vínculo familiar con el líder supremo de la milicia, sino que desempeñaba un rol operativo crítico:

  • Gestión de oficina: Se encargaba de la administración directa de la agenda y las comunicaciones de Qassem.

  • Seguridad: Era una pieza clave en el esquema de protección y logística del despacho del líder.

  • Coordinación: Actuaba como enlace de confianza para la toma de decisiones en el núcleo duro del grupo.

Conflicto en Medio Oriente: día 40

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Donald Trump amenazó a Irán en caso de no cumplir con el cese al fuego

A través de sus redes sociales, Trump manifestó: “Todos los buques, aeronaves y personal militar de EE. UU., junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado. Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca. Se acordó hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa en sentido contrario, NO HABRÁ ARMAS NUCLEARES y el Estrecho de Ormuz PERMANECERÁ ABIERTO Y SEGURO. Mientras tanto, nuestras grandes Fuerzas Armadas se están preparando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. ¡ESTADOS UNIDOS HA VUELTO!”.

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con su par iraní y Trump

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El vicepresidente de Estados Unidos bromeó con que los primeros diez puntos del plan "parecen redactados con ChatGPT"

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, reveló que la primera propuesta de paz presentada por Irán para frenar la guerra fue descartada por Washington porque, según dijo, “parecía redactada con ChatGPT”.

Durante una rueda de prensa antes de salir de Budapest, Vance explicó que tanto él como el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el asesor presidencial Jared Kushner decidieron rechazar el plan de 10 puntos presentado por Teherán.

El vicepresidente señaló además que participó en las negociaciones indirectas con Irán, mediadas por Pakistán, y aseguró que el gobierno iraní ya presentó tres propuestas diferentes para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

El primer plan iraní incluía medidas como el fin de los ataques contra Irán y sus aliados, la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada de tropas estadounidenses de Oriente Medio y el levantamiento de sanciones internacionales. Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que la tregua de dos semanas aceptada esta semana responde a una propuesta diferente y más acotada, que no contempla la retirada de los miles de soldados estadounidenses desplegados en la región.

Durante la conferencia, Vance también rechazó las acusaciones iraníes de haber violado el alto el fuego tras ataques de Israel en Líbano. Según el vicepresidente, Washington nunca prometió detener esas operaciones y afirmó que Israel se comprometió a “regularse” para no afectar las negociaciones.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, denunció que Estados Unidos incumplió varios puntos de la tregua.

Pese a las tensiones, Irán y Estados Unidos acordaron una tregua temporal de dos semanas, condicionada a la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz. Ambos países planean reunirse a fines de semana en Islamabad para intentar avanzar hacia un acuerdo definitivo.

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El presidente del Parlamento iraní afirmó que Estados Unidos violó el acuerdo de alto el fuego

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf , acusó el miércoles a Estados Unidos de violar el acuerdo de alto el fuego de dos semanas.

“La profunda desconfianza histórica que sentimos hacia Estados Unidos proviene de sus repetidas violaciones de todo tipo de compromisos, un patrón que lamentablemente se ha repetido una vez más”, sostuvo Ghalibaf en un comunicado publicado en redes sociales .

Ghalibaf afirmó que se han violado tres puntos de la propuesta de alto el fuego de diez puntos de Irán con los continuos ataques de Israel contra el Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de la República Islámica a enriquecer uranio.

"En tal situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones son irrazonables", declaró el presidente del Parlamento. El presidente Donald Trump afirmó el martes que la propuesta de Irán constituía una base viable para las negociaciones.

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El vicepresidente de Estados Unidos viajará a Pakistán para nogociar con Irán

La Casa Blanca anunció este miércoles que Donald Trump mandará al vicepresidente JD Vance a Pakistán para negociar con Irán, en medio de la delicada tregua en la guerra de Medio Oriente. La reunión será en Islamabad el sábado.

A su vez, la Casa Blanca aseguró que Irán planteó a Estados Unidos una propuesta para un plan de paz “condensado” que es distinto al de 10 puntos que Teherán propuso a principios de esta semana.

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La Casa Blanca tachó de falsas las informaciones iraníes sobre el nuevo cierre de Ormuz

La vocera de Donald Trump, Karoline Leavitt, describió como "falsas" las informaciones de que Irán interrumpió este miércoles nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz, reabierto como parte del alto el fuego pactado la víspera entre Washington y Teherán, y afirmó que, por el contrario, han visto "un aumento en el tráfico" por el paso marítimo.

“El presidente (Donald Trump) fue informado de esos reportes. Eso es completamente inaceptable. Y, una vez más, este es un caso en el que lo que dicen públicamente es distinto de lo que dicen en privado. Hoy hemos observado un repunte en el tráfico en el estrecho”, sostuvo.

Sin embargo, afirmó que cualquier cierre “es completamente inaceptable. Reitero la expectativa y exigencia del presidente de que el estrecho sea reabierto de inmediato, con rapidez y de forma segura”.

"(La tregua) es una victoria para los Estados Unidos de Ámerica, que nuestro presidente y nuestra increíble milicia hizo posible", estableció Leavitt en la conferencia de prensa de este miércoles.

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Tensión extrema: Irán bloquea nuevamente el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques de Israel al Líbano

La esperanza de una desescalada en Medio Oriente sufrió un duro revés este miércoles. Tras un breve periodo de apertura que permitió el tránsito de los primeros buques petroleros, Irán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz. La decisión, confirmada por la agencia de noticias Fars, responde a la intensificación de los ataques de Israel contra el Líbano, que el gobierno de Teherán interpreta como una violación al espíritu del acuerdo de paz que se gesta en Islamabad.

El cierre del estrecho se produce en un contexto de extrema volatilidad. A pesar del cese al fuego pactado entre Washington y Teherán, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue tajante al afirmar que las operaciones en el Líbano no se detendrían.

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Tregua incierta en el Líbano: Hezbolá suspende ataques pero Israel mantiene su ofensiva militar

La confusión reina en la frontera norte tras la entrada en vigor del acuerdo de cese al fuego por 14 días pactado entre Washington y Teherán. Este miércoles, Hezbolá anunció la suspensión de sus ataques contra el norte de Israel y contra las tropas israelíes apostadas en territorio libanés. Sin embargo, la respuesta desde Jerusalén fue contundente: las operaciones militares en el Líbano no se detendrán.

La organización proiraní justificó su decisión como una adhesión al pacto de dos semanas que busca desescalar el conflicto directo entre las potencias. Aun así, la medida no cuenta con un consenso total dentro del grupo. Un legislador del brazo político de Hezbolá manifestó su oposición a la tregua, reflejando las tensiones internas sobre cómo proceder ante la presencia de tropas israelíes en suelo libanés.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya había anticipado durante la noche del martes que el acuerdo alcanzado con la mediación de Pakistán se limitaba exclusivamente al conflicto directo con Irán. Esta posición fue ratificada este miércoles por el portavoz militar israelí, Avichay Adraee.

"La batalla en el Líbano continúa, y el alto el fuego no incluye al Líbano", declaró Adraee en un comunicado oficial.

El Ejército israelí subrayó que mantendrá sus acciones contra la infraestructura de Hezbolá y reiteró las órdenes de "evacuación" en amplias zonas del sur libanés, una medida que sigue provocando el desplazamiento forzado de miles de civiles.

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Trump abre nueva fase con Irán: cooperación nuclear y negociaciones sobre sanciones

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos trabajará en estrecha colaboración con Irán para excavar y retirar el "polvo" nuclear de uranio enriquecido que quedó enterrado tras bombardeos previos y aseguró que no habrá más enriquecimiento de uranio.

Trump además señaló que "estamos, y estaremos, negociando con Irán la reducción de aranceles y el alivio de sanciones. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados".

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Israel lanzó su "mayor ataque" en el Líbano tras la tregua entre Estados Unidos e Irán

El Ejército de Israel aseguró haber lanzado este miércoles su "mayor ataque" en el Líbano desde que comenzó la guerra contra el país vecino el pasado 2 de marzo, según un comunicado compartido en sus canales oficiales después de que entrara en vigor la tregua entre Estados Unidos e Irán.

"En 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente: las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) completaron el mayor ataque coordinado, atacando más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hizbulá", comienza el anuncio, que describe bombardeos contra Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del Líbano.

Entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes del grupo chií Hizbulá, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.

EFE

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Trump anuncia aranceles del 50 % a naciones que suministren armas a Irán

El presidente de Estados Unidos anunció que cualquier país que suministre armas militares a Irán enfrentará aranceles inmediatos del 50 % en todos los bienes que venda a territorio estadounidense.

A través de una publicación en en su red social Truth Social, el mandatario especificó que esta medida no admitirá exclusiones ni exenciones.

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La Casa Blanca aclara que las reuniones presenciales con Irán no son definitivas hasta un anuncio oficial

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en Budapest que, aunque existen discusiones sobre la realización de encuentros presenciales, nada es definitivo hasta que sea anunciado formalmente por el presidente Donald Trump o la propia Casa Blanca.

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Los Guardianes de la Revolución afirman haber atacado instalaciones petroleras del Golfo

Los Guardianes de la Revolución iraníes aseguran haber tomado como objetivo durante la noche instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos e Israel, en particular en Yanbu, Arabia Saudita.

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Islamabad será sede de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos tras la mediación de Pakistán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció formalmente que la ciudad de Islamabad albergará las conversaciones de paz entre Irán y las potencias occidentales a partir de este viernes.

El anuncio se produjo tras una conversación clave entre Sharif y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Según el comunicado oficial, el mandatario iraní reafirmó la participación de su país en estas negociaciones, aceptando el rol de Pakistán como facilitador y mediador en el conflicto que ya cumple 40 días.

Este movimiento confirma que, pese a la situación de salud del Líder Supremo, el gobierno civil y el ala diplomática de Teherán han tomado las riendas para evitar la ofensiva devastadora que Donald Trump había prometido antes de la tregua.

Shehbaz Sharif expresó su profundo agradecimiento por la disposición del liderazgo iraní y subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta por la estabilidad de Asia Central y el Golfo Pérsico.

"Islamabad está preparada para facilitar un diálogo constructivo que garantice la paz duradera y el respeto a la soberanía de todas las naciones involucradas", señaló el primer ministro paquistaní.

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Reapertura del Estrecho de Ormuz: los primeros buques rompen el bloqueo tras la tregua

La firma de la tregua de dos semanas ha tenido un impacto inmediato en la logística global. Este miércoles 8 de abril de 2026, el Estrecho de Ormuz registró sus primeros movimientos significativos tras días de parálisis total, permitiendo que el flujo de energía vuelva a conectarse con los mercados internacionales.

Los barcos que lideran el descongestionamiento

Según los registros en tiempo real de la plataforma MarineTraffic, dos embarcaciones marcaron el hito de la reapertura operativa durante la mañana:

  • Daytona Beach: El buque con bandera de Liberia fue el primero en completar el