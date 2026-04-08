La pausa en la guerra con Irán es bienvenida, pero las cicatrices económicas perdurarán

Durante la mayor parte de las últimas seis semanas, el estrecho de Ormuz ha estado atascado.

Aproximadamente 800 barcos han quedado atrapados en el Golfo, muchos de ellos transportando petróleo y gas, y no han podido ni querido salir a mar abierto.

En ese lapso ha existido una relación directa entre el mayor atasco del mundo y el aumento de los precios de la gasolina y el diésel, el encarecimiento de los pasajes aéreos y el alza de las tasas hipotecarias en todo el planeta.

Muchos países también dependen de estas aguas para obtener suministros significativos de otros productos petroquímicos elaborados en las refinerías de la región.

Entre ellos se incluyen combustible para aviones, diésel, insumos para fertilizantes y productos industriales como el helio, esencial para la fabricación de microchips.

La buena noticia es que el alto el fuego anunciado la noche del martes pone en pausa cualquier nueva escalada del conflicto y ofrece una vía hacia la desescalada y la paz.

Por eso los mercados han reaccionado positivamente, con caídas del 15% en el precio de mercado del petróleo y el gas, y un repunte de las bolsas.

Hay, sin embargo, muchas razones para la cautela respecto al impacto económico en este momento delicado.

AFP vía Getty Images En el cartel, fotografiado el 5 de abril en Teherán, se lee "El estrecho de Ormuz permanece cerrado".

Las dudas sobre la reapertura del estrecho

Existen distintas versiones sobre la base de las negociaciones por parte de Irán, Estados Unidos e Israel.

La prueba clave será si efectivamente se producen negociaciones cara a cara.

Luego está la situación física en el estrecho.

¿Fluirá el tráfico libremente, como sugiere el presidente de EE.UU., Donald Trump?

¿O lo hará "mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y con las debidas consideraciones a las limitaciones técnicas", como afirmó el canciller iraní?

Esto es vital no solo para el petróleo y el gas, sino también para el combustible de aviación, el azufre, la urea y el diésel.

Cuanto más dure el alto el fuego, más probable será que cualquier repunte de la inflación se disipe en los próximos meses.

Esta situación también plantea una pregunta fundamental sobre cualquier paz.

Irán ha creado ahora una nueva realidad en el Golfo. Ha establecido que puede controlar el principal cuello de botella marítimo, aun sin una marina ni una fuerza aérea.

Incluso había comenzado a cobrar peajes. ¿Esto se mantendrá? ¿Lo aceptarán los países del Golfo?

La sugerencia de Irán de que ahora coordinará conjuntamente con Omán el control del estrecho es extraordinaria.

¿Ha convertido la guerra al estrecho de Ormuz en la caseta de peaje más lucrativa del mundo, con muchos barcos pagando tarifas de tránsito de millones de dólares?

Evidentemente, nada de esto estaba previsto antes de la guerra.

Anadolu vía Getty Images Los barcos petroleros volvieron a verse cruzando el estrecho de Ormuz este miércoles.

Impacto en la producción

Es probable que la producción mundial de gas resulte afectada durante algunos años, tras los daños directos a la infraestructura, en su mayoría en Qatar.

Harán falta semanas para reiniciar la producción y años para que vuelva a los niveles previos a la guerra.

Será necesario un flujo sostenido de buques metaneros de gas natural licuado desde el Golfo, desde ahora hasta mitad de año, para contener los aumentos en las facturas, mientras Europa intenta reponer sus reservas de gas natural.

Si el alto el fuego se mantiene, una menor inflación también ayudaría a evitar aumentos en las tasas de interés, y las tasas hipotecarias volverán a bajar en todo el mundo.

La economía de esta guerra siempre ha sido un factor central, no un subproducto.

Los iraníes han establecido una forma de influencia económica global en este estrecho y han demostrado su uso.

Persiste mucha incertidumbre sobre la diplomacia subyacente, y más aún sobre el impacto en los precios, las tasas de interés y un crecimiento frágil.

Los acontecimientos del martes podrían haber llevado el precio del petróleo a US$200 por barril, con todos los demás efectos en cadena tan pronto como esta misma semana.

Ahora es posible vislumbrar un camino de regreso a entre US$60 y US$70 por barril, inflación contenida, precios más bajos de la gasolina y tasas de interés más tranquilas.

Así que la ausencia de una nueva escalada supone un alivio claro para la economía mundial, mientras los ministros de Finanzas vuelan a Washington DC para reuniones clave del FMI.

La profundidad de las cicatrices que dejará este conflicto —en el suministro de gas y en el control de una de las principales arterias económicas del mundo— sigue siendo una pregunta abierta.

BBC

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FUENTE: BBC