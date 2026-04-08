El dólar bajó levemente en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos

Los mercados reaccionan a los últimos movimientos de Irán y Estados Unidos en Medio Oriente. El dólar bajó y luego se recuperó.

En medio de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz tras el ataque israelí contra el Líbano, Irán y Estados Unidos mantienen la tensión en Medio Oriente tras un alto al fuego que todavía permanece pese a las advertencias de la Casa Blanca en las últimas horas. El dólar cayó con este panorama global.

El dólar oficial cerró a $1360 para la compra y $1410 para la venta, se trata de una baja de $5 respecto del cierre del día martes. Sin embargo, el movimiento durante la mañana fue dispar, ya que primero había bajado $10 llegando a los $1405 y luego se recuperó para quedar en esa ubicación hacia el cierre.

Mientras el Congreso debate la Ley de Glaciares este miércoles por la tarde, el dólar blue también baja: la moneda paralela quedó $5 por debajo de su cierre del martes a $1380 para la compra y a $1390 para la venta. Por el momento se mantiene por debajo de la línea de los $1400.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c05966q8vn4o El dólar cae levemente hoy. Getty Images Baja el dólar, pero el conflicto global no frena Luego de que Estados Unidos no activara sus amenazas para "exterminar" a Irán, ahora la tensión pasa por un nuevo cierre del estrecho de Ormuz. La Casa Blanca exigió a Irán la apertura inmediata del estrecho de Ormuz este miércoles por la tarde, ya que la administración de Donald Trump sostiene que el tránsito de las embarcaciones debe ser restablecido sin cobros ni limitaciones.

A su vez señalaron que cualquier restricción obstaculizaría el inicio del alto al fuego propuesto por las próximas dos semanas ya que los términos del mismo aún no han sido acordados y la violencia aún no cesa del todo.