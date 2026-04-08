Ley de Glaciares: el oficialismo consiguió el quórum con el apoyo de los gobernadores, el PRO y la UCR

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Los primeros diputados comienzan a llegar al Congreso

Con las inmediaciones del Congreso valladas a la espera de una movilización, los primeros diputados comienzan a llegar al Congreso para tratar la nueva Ley de Glaciares. En las afueras hay un fuerte operativo de seguridad para blindar el trascurso de la sesión.

Se espera que el oficialismo cuente con más de 130 diputados para el quórum. La votación final será pasada la medianoche del miércoles.