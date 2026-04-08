Ley de Glaciares: el oficialismo consiguió el quórum con el apoyo de los gobernadores, el PRO y la UCR
La Ley de Glaciares se sancionará pasada la medianoche en la Cámara de Diputados. Seguí el minuto a minuto de la sesión en el Congreso.
La Ley de Glaciares se sancionará pasada la medianoche en la Cámara de Diputados. Seguí el minuto a minuto de la sesión en el Congreso.
A partir de las 15, la Cámara de Diputados comenzará a sesionar a partir de las 15 para sancionar la nueva Ley de Glaciares. El oficialismo cuenta con los avales suficientes para conseguir el quórum y los votos al cierre de la jornada. En las calles se esperan miles de manifestantes que se expresarán en contra del proyecto de las mineras.