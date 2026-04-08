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El oficilaismo cuenta con el apoyo para el quórum y para aprobar la ley.
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Ley de Glaciares: el oficialismo consiguió el quórum con el apoyo de los gobernadores, el PRO y la UCR

La Ley de Glaciares se sancionará pasada la medianoche en la Cámara de Diputados. Seguí el minuto a minuto de la sesión en el Congreso.

Antonio Riccobene

Antonio Riccobene

A partir de las 15, la Cámara de Diputados comenzará a sesionar a partir de las 15 para sancionar la nueva Ley de Glaciares. El oficialismo cuenta con los avales suficientes para conseguir el quórum y los votos al cierre de la jornada. En las calles se esperan miles de manifestantes que se expresarán en contra del proyecto de las mineras.

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Mirá en vivo el debate en Diputados por la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados debate la nueva Ley de Glaciares
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El Gobierno consiguió el quórum para iniciar la sesión

Con el apoyo del PRO, la UCR y los bloques que responden a los gobernadores, La Libertad Avanza consiguió el quórum para iniciar la sesión por la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.

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Los primeros diputados comienzan a llegar al Congreso

Con las inmediaciones del Congreso valladas a la espera de una movilización, los primeros diputados comienzan a llegar al Congreso para tratar la nueva Ley de Glaciares. En las afueras hay un fuerte operativo de seguridad para blindar el trascurso de la sesión.

Se espera que el oficialismo cuente con más de 130 diputados para el quórum. La votación final será pasada la medianoche del miércoles.

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Se espera una sesión de 10 horas por la Ley de Glaciares

En la reunión de Labor Parlamentaria hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Se estima que la sesión dure alrededor de diez horas. Así, se espera que la votación sea pasada la medianoche.

Al principio, la oposición pedirá nueve apartamientos del reglamento para sumar distintos temas a la sesión, pero no cuenta con los votos suficientes para lograr la aprobación.

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