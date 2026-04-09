Israel carga contra España por reabrir la embajada en Irán: "desgracia eterna"

España tomó una decisión diplomática que Israel no ha dudado en calificar con dureza a través del ministro de Exteriores de israelí , Gideon Saar.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, calificó como una "desgracia eterna" la reapertura de la embajada de España en Teherán, Irán, anunciada por su homólogo español, José Manuel Albares, este jueves. Las declaraciones encontradas y la tensión están marcando las relaciones entre Israel y España.

"El régimen terrorista iraní reanuda las ejecuciones de sus ciudadanos, manifestantes y opositores políticos. España reabre su embajada en Teherán. De la mano. Sin pudor. Una desgracia eterna", escribió el líder de la diplomacia israelí en la red social X.

Su mensaje responde al anuncio de la reapertura del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, que instruyó este jueves al embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, a reanudar su misión aprovechando el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

España se planta contra Israel La embajada de España cerró temporalmente por la guerra en la región el pasado 7 de marzo.

Bombardeos Irán Teherán Irán ha sufrido las bombas de Israel y España ha tomado postura. Foto Efe EFE "Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", dijo Albares.