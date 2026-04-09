Acercamiento: Netanyahu ordenó a su gabinete negociar directamente con el Líbano

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Netanyahu ordenó a su gabinete negociar directamente con el Líbano

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el jueves que ha dado instrucciones a su gabinete para que inicie negociaciones directas con el Líbano.

“Ante los reiterados llamamientos del Líbano para que se inicien negociaciones directas con Israel, ayer di instrucciones al Gabinete para que se inicien negociaciones directas con el Líbano lo antes posible”, declaró Netanyahu, según reportó la cadena CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y en el establecimiento de una relación pacífica entre el Líbano e Israel, declaró Netanyahu.

Sus declaraciones se producen mientras Israel continúa sus ataques en Líbano en el marco de la guerra que mantiene con Hezbolá. El ejército israelí afirmó el miércoles haber atacado 100 supuestos objetivos de Hezbolá en todo el país en tan solo 10 minutos; ataques que, según Líbano, causaron la muerte de más de 200 personas.

Líbano se ha convertido en un punto álgido en los esfuerzos del presidente Trump por poner fin a la guerra con Irán. Estados Unidos e Israel han mostrado públicamente su desacuerdo con Irán y Pakistán sobre si el país situado al norte de Israel debe incluirse en el alto el fuego en el conflicto con Irán.