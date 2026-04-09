Israel eliminó al sobrino y secretario personal del líder de Hezbolá en un nuevo ataque al Líbano

El Ejército de Israel indicó que el hombre tenía un rol central en la gestión y seguridad de la oficina de Qassem, líder de Hezbolá.

Luego de que este miércoles por la mañana se realizara el mayor ataque en el Líbano desde que comenzó la guerra, anoche el Ejército de Israel ejecutó un nuevo bombardeo en Beirut, ciudad capital. Allí, eliminaron al secretario personal y sobrino del líder de Hezbolá.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) atacaron en la zona de Beirut y eliminaron a Ali Yusuf Harshi, el secretario personal y sobrino del secretario general de Hizbulá, Naim Qassem", dice el texto que publicó el organismo. Las fuerzas armadas también afirmaron que Harshi tenía un rol central en la gestión y seguridad de la oficina de Qassem.

Por otro lado, el Ejército bombardeó dos puentes sobre el río libanés Litani, en el sur del país, bajo el pretexto de que Hizbulá lo utilizaba para la transferencia de armas. En los ataques también tuvo por objetivo al menos diez almacenes de armas de la organización.

Cómo fue el mayor ataque en el Líbano desde que comenzó la guerra Ataque Beirut Israel 1 Los bombardeos del miércoles por la mañana ocurrieron en Beirut, ciudad capital, el Valle de la Bekaa y el sur del país. Entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes del grupo chií Hezbolá, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.