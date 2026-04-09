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El ataque de Israel en el Líbano en medio del alto al fuego.
En Vivo

Donald Trump amenazó a Irán en caso de no cumplir con el cese al fuego: "La batalla, más grande, mejor y más fuerte"

En el día 40 del conflicto, Washington y Teherán confirmaron un cese al fuego que pone pausa a la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, a pocas horas de haberse anunciado, el gobierno islámico cerró otra vez el paso estratégico por donde circula el 20 % del petróleo mundial.

MDZ Mundo

Luego de una jornada de dramatismo extremo y con el ultimátum del presidente Donald Trump al borde del vencimiento, el alivio llegó finalmente a la política internacional. En el día 40 de la conflagración que enfrentó a Estados Unidos e Israel contra Irán, ambas potencias confirmaron un acuerdo de cese al fuego por 14 días, marcando el inicio formal de un camino hacia la paz.

Lo que hay que saber

  • Una noche de negociaciones contrarreloj

La confirmación llegó primero desde la Casa Blanca, donde se anunció que el equipo de seguridad nacional había aceptado los términos de una tregua temporal para evaluar los "10 puntos" presentados por el régimen iraní. Poco después, el alivio se completó con el comunicado oficial de Teherán, donde las autoridades —bajo la gestión del consejo de transición ante la situación de salud de su líder— ratificaron el cese de las hostilidades.

Este acuerdo no solo detiene los bombardeos y las amenazas de destrucción de infraestructura, sino que desactiva una crisis que amenazaba con arrastrar a la economía mundial a una depresión profunda.

  • Reapertura matutina del Estrecho de Ormuz: el motor del alivio

La primera consecuencia tangible del acuerdo se observó en las aguas del Golfo Pérsico. Con la entrada en vigor de la tregua, se reportó el leve restablecimiento del Estrecho de Ormuz.

Los buques petroleros y barcos de carga comenzaron a transitar con normalidad tras semanas de bloqueos y ataques. Un protocolo de "paso seguro" escoltado por fuerzas internacionales garantizaría que no haya incidentes durante los próximos 14 días.

  • El petróleo cae por debajo de los 100 dólares

El mercado energético reaccionó de forma inmediata y contundente ante la noticia de la paz. Luego de haber rozado los 114 dólares por barril de crudo WTI el día anterior, los precios experimentaron un desplome saludable para los países consumidores.

  • Precio actual: El petróleo se cotiza ahora por debajo de los 100 dólares el barril.

  • Cierre del Estrecho de Ormuz: los ataques en el Líbano motivaron al régimen

La esperanza de una desescalada en Medio Oriente sufrió un duro revés este miércoles. Tras un breve periodo de apertura que permitió el tránsito de los primeros buques petroleros, Irán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz.

Conflicto en Medio Oriente: día 40

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Donald Trump amenazó a Irán en caso de no cumplir con el cese al fuego

A través de sus redes sociales, Trump manifestó: “Todos los buques, aeronaves y personal militar de EE. UU., junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado. Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca. Se acordó hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa en sentido contrario, NO HABRÁ ARMAS NUCLEARES y el Estrecho de Ormuz PERMANECERÁ ABIERTO Y SEGURO. Mientras tanto, nuestras grandes Fuerzas Armadas se están preparando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. ¡ESTADOS UNIDOS HA VUELTO!”.

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con su par iraní y Trump

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El vicepresidente de Estados Unidos bromeó con que los primeros diez puntos del plan "parecen redactados con ChatGPT"

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, reveló que la primera propuesta de paz presentada por Irán para frenar la guerra fue descartada por Washington porque, según dijo, “parecía redactada con ChatGPT”.

Durante una rueda de prensa antes de salir de Budapest, Vance explicó que tanto él como el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el asesor presidencial Jared Kushner decidieron rechazar el plan de 10 puntos presentado por Teherán.

El vicepresidente señaló además que participó en las negociaciones indirectas con Irán, mediadas por Pakistán, y aseguró que el gobierno iraní ya presentó tres propuestas diferentes para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

El primer plan iraní incluía medidas como el fin de los ataques contra Irán y sus aliados, la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada de tropas estadounidenses de Oriente Medio y el levantamiento de sanciones internacionales. Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que la tregua de dos semanas aceptada esta semana responde a una propuesta diferente y más acotada, que no contempla la retirada de los miles de soldados estadounidenses desplegados en la región.

Durante la conferencia, Vance también rechazó las acusaciones iraníes de haber violado el alto el fuego tras ataques de Israel en Líbano. Según el vicepresidente, Washington nunca prometió detener esas operaciones y afirmó que Israel se comprometió a “regularse” para no afectar las negociaciones.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, denunció que Estados Unidos incumplió varios puntos de la tregua.

Pese a las tensiones, Irán y Estados Unidos acordaron una tregua temporal de dos semanas, condicionada a la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz. Ambos países planean reunirse a fines de semana en Islamabad para intentar avanzar hacia un acuerdo definitivo.

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El presidente del Parlamento iraní afirmó que Estados Unidos violó el acuerdo de alto el fuego

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf , acusó el miércoles a Estados Unidos de violar el acuerdo de alto el fuego de dos semanas.

“La profunda desconfianza histórica que sentimos hacia Estados Unidos proviene de sus repetidas violaciones de todo tipo de compromisos, un patrón que lamentablemente se ha repetido una vez más”, sostuvo Ghalibaf en un comunicado publicado en redes sociales .

Ghalibaf afirmó que se han violado tres puntos de la propuesta de alto el fuego de diez puntos de Irán con los continuos ataques de Israel contra el Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de la República Islámica a enriquecer uranio.

"En tal situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones son irrazonables", declaró el presidente del Parlamento. El presidente Donald Trump afirmó el martes que la propuesta de Irán constituía una base viable para las negociaciones.

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El vicepresidente de Estados Unidos viajará a Pakistán para nogociar con Irán

La Casa Blanca anunció este miércoles que Donald Trump mandará al vicepresidente JD Vance a Pakistán para negociar con Irán, en medio de la delicada tregua en la guerra de Medio Oriente. La reunión será en Islamabad el sábado.

A su vez, la Casa Blanca aseguró que Irán planteó a Estados Unidos una propuesta para un plan de paz “condensado” que es distinto al de 10 puntos que Teherán propuso a principios de esta semana.

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La Casa Blanca tachó de falsas las informaciones iraníes sobre el nuevo cierre de Ormuz

La vocera de Donald Trump, Karoline Leavitt, describió como "falsas" las informaciones de que Irán interrumpió este miércoles nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz, reabierto como parte del alto el fuego pactado la víspera entre Washington y Teherán, y afirmó que, por el contrario, han visto "un aumento en el tráfico" por el paso marítimo.

“El presidente (Donald Trump) fue informado de esos reportes. Eso es completamente inaceptable. Y, una vez más, este es un caso en el que lo que dicen públicamente es distinto de lo que dicen en privado. Hoy hemos observado un repunte en el tráfico en el estrecho”, sostuvo.

Sin embargo, afirmó que cualquier cierre “es completamente inaceptable. Reitero la expectativa y exigencia del presidente de que el estrecho sea reabierto de inmediato, con rapidez y de forma segura”.

"(La tregua) es una victoria para los Estados Unidos de Ámerica, que nuestro presidente y nuestra increíble milicia hizo posible", estableció Leavitt en la conferencia de prensa de este miércoles.

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Tensión extrema: Irán bloquea nuevamente el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques de Israel al Líbano

La esperanza de una desescalada en Medio Oriente sufrió un duro revés este miércoles. Tras un breve periodo de apertura que permitió el tránsito de los primeros buques petroleros, Irán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz. La decisión, confirmada por la agencia de noticias Fars, responde a la intensificación de los ataques de Israel contra el Líbano, que el gobierno de Teherán interpreta como una violación al espíritu del acuerdo de paz que se gesta en Islamabad.

El cierre del estrecho se produce en un contexto de extrema volatilidad. A pesar del cese al fuego pactado entre Washington y Teherán, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue tajante al afirmar que las operaciones en el Líbano no se detendrían.

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Tregua incierta en el Líbano: Hezbolá suspende ataques pero Israel mantiene su ofensiva militar

La confusión reina en la frontera norte tras la entrada en vigor del acuerdo de cese al fuego por 14 días pactado entre Washington y Teherán. Este miércoles, Hezbolá anunció la suspensión de sus ataques contra el norte de Israel y contra las tropas israelíes apostadas en territorio libanés. Sin embargo, la respuesta desde Jerusalén fue contundente: las operaciones militares en el Líbano no se detendrán.

La organización proiraní justificó su decisión como una adhesión al pacto de dos semanas que busca desescalar el conflicto directo entre las potencias. Aun así, la medida no cuenta con un consenso total dentro del grupo. Un legislador del brazo político de Hezbolá manifestó su oposición a la tregua, reflejando las tensiones internas sobre cómo proceder ante la presencia de tropas israelíes en suelo libanés.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya había anticipado durante la noche del martes que el acuerdo alcanzado con la mediación de Pakistán se limitaba exclusivamente al conflicto directo con Irán. Esta posición fue ratificada este miércoles por el portavoz militar israelí, Avichay Adraee.

"La batalla en el Líbano continúa, y el alto el fuego no incluye al Líbano", declaró Adraee en un comunicado oficial.

El Ejército israelí subrayó que mantendrá sus acciones contra la infraestructura de Hezbolá y reiteró las órdenes de "evacuación" en amplias zonas del sur libanés, una medida que sigue provocando el desplazamiento forzado de miles de civiles.

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Trump abre nueva fase con Irán: cooperación nuclear y negociaciones sobre sanciones

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos trabajará en estrecha colaboración con Irán para excavar y retirar el "polvo" nuclear de uranio enriquecido que quedó enterrado tras bombardeos previos y aseguró que no habrá más enriquecimiento de uranio.

Trump además señaló que "estamos, y estaremos, negociando con Irán la reducción de aranceles y el alivio de sanciones. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados".

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Israel lanzó su "mayor ataque" en el Líbano tras la tregua entre Estados Unidos e Irán

El Ejército de Israel aseguró haber lanzado este miércoles su "mayor ataque" en el Líbano desde que comenzó la guerra contra el país vecino el pasado 2 de marzo, según un comunicado compartido en sus canales oficiales después de que entrara en vigor la tregua entre Estados Unidos e Irán.

"En 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente: las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) completaron el mayor ataque coordinado, atacando más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hizbulá", comienza el anuncio, que describe bombardeos contra Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del Líbano.

Entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes del grupo chií Hizbulá, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.

EFE

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Trump anuncia aranceles del 50 % a naciones que suministren armas a Irán

El presidente de Estados Unidos anunció que cualquier país que suministre armas militares a Irán enfrentará aranceles inmediatos del 50 % en todos los bienes que venda a territorio estadounidense.

A través de una publicación en en su red social Truth Social, el mandatario especificó que esta medida no admitirá exclusiones ni exenciones.

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La Casa Blanca aclara que las reuniones presenciales con Irán no son definitivas hasta un anuncio oficial

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en Budapest que, aunque existen discusiones sobre la realización de encuentros presenciales, nada es definitivo hasta que sea anunciado formalmente por el presidente Donald Trump o la propia Casa Blanca.

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Los Guardianes de la Revolución afirman haber atacado instalaciones petroleras del Golfo

Los Guardianes de la Revolución iraníes aseguran haber tomado como objetivo durante la noche instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos e Israel, en particular en Yanbu, Arabia Saudita.

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Islamabad será sede de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos tras la mediación de Pakistán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció formalmente que la ciudad de Islamabad albergará las conversaciones de paz entre Irán y las potencias occidentales a partir de este viernes.

El anuncio se produjo tras una conversación clave entre Sharif y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Según el comunicado oficial, el mandatario iraní reafirmó la participación de su país en estas negociaciones, aceptando el rol de Pakistán como facilitador y mediador en el conflicto que ya cumple 40 días.

Este movimiento confirma que, pese a la situación de salud del Líder Supremo, el gobierno civil y el ala diplomática de Teherán han tomado las riendas para evitar la ofensiva devastadora que Donald Trump había prometido antes de la tregua.

Shehbaz Sharif expresó su profundo agradecimiento por la disposición del liderazgo iraní y subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta por la estabilidad de Asia Central y el Golfo Pérsico.

"Islamabad está preparada para facilitar un diálogo constructivo que garantice la paz duradera y el respeto a la soberanía de todas las naciones involucradas", señaló el primer ministro paquistaní.

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Reapertura del Estrecho de Ormuz: los primeros buques rompen el bloqueo tras la tregua

La firma de la tregua de dos semanas ha tenido un impacto inmediato en la logística global. Este miércoles 8 de abril de 2026, el Estrecho de Ormuz registró sus primeros movimientos significativos tras días de parálisis total, permitiendo que el flujo de energía vuelva a conectarse con los mercados internacionales.

Los barcos que lideran el descongestionamiento

Según los registros en tiempo real de la plataforma MarineTraffic, dos embarcaciones marcaron el hito de la reapertura operativa durante la mañana:

  • Daytona Beach: El buque con bandera de Liberia fue el primero en completar el tránsito a las 06:59 UTC, luego de haber zarpado del puerto iraní de Bandar Abbas apenas una hora y media antes.

  • NJ Earth: El granelero de propiedad griega cruzó el estratégico paso a las 08:44 UTC, consolidando la seguridad de la vía para el transporte comercial.

Estos movimientos son seguidos de cerca por los centros de control en Houston y Teherán, bajo el nuevo protocolo de "paso seguro" coordinado por las Fuerzas Armadas de Irán durante este periodo de diálogo.

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Conflicto en Medio Oriente: día 39

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El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, participará en próximas conversaciones con Irán

La Casa Blanca prevé que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, estará presente en las próximas conversaciones entre su país e Irán inicialmente previstas para el próximo viernes en Pakistán, según ha informado, citando a representantes del Gobierno estadounidense, la cadena CNN.

Los funcionarios citados por la cadena esperan que el encuentro tenga lugar en Islamabad y que, además de Vance, encabecen también el diálogo el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

Witkoff y Kushner han protagonizado en el último año varias rondas de diálogo con Teherán (la última el 27 de febrero, un día antes de que EE.UU. e Israel comenzaran a atacar Irán), mientras que sería la primera vez que el vicepresidente estadounidense se involucra directamente en este tipo de negociaciones.

Vance se encuentra actualmente visitando Hungría, y las fuentes consultadas por CNN han indicado que podría viajar de ahí a Pakistán.

El reporte llega horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego bilateral y que retrasara otras dos semanas el plazo que ha dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria ha limitado el tráfico en el estrecho, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, y Trump había amenazado con atacar plantas eléctricas y otras infraestructuras básicas iraníes si Teherán no aceptaba reabrir la vía hoy a las 20:00 hora de Washington (0:00).

Pero una hora y media antes del plazo, el republicano aplazó el ataque y dijo que fue gracias a la mediación de Islamabad y a condición de que Teherán garantice "la apertura completa, inmediata y segura" de Ormuz.

Poco después, el Gobierno iraní afirmó que garantizará la navegación segura por el paso marítimo durante las dos próximas semanas y que las conversaciones con Washington arrancarán el próximo viernes 10 de abril en Islamabad.

Irán le ha presentado a EE.UU. un plan de 10 puntos que Trump ha dicho que supone un avance hacia un acuerdo definitivo y que contempla el cese de los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán y los aliados de la república islámica en la región, el pasaje "coordinado" con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz o la retirada de tropas estadounidenses de toda la región.

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Persisten los enfrentamientos entre Israel e Irán pese al acuerdo

Las Fuerzas de Defensa de Israel(FDI) informaron de al menos tres ataques de Irán sobre su territorio, coincidiendo con el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos y Teherán.

Minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicara que pospondrá durante dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas persas, las FDI "detectaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", según indicaron en su canal de Telegram.

bomba en Tel Aviv

A horas del anuncio los medios iraníes informaron que el Líder Supremo, Motjaba Jamenei ordenó al ejército que implemente un alto el fuego contra Israel, aunque como contrapartida la prensa israelí informó que el ejército continúa lanzando ataques contra objetivos enemigos.

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El primer ministro pakistaní lidera la mediación y convoca a un acuerdo definitivo

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció un alto el fuego inmediato entre Irán y Estados Unidos, en el marco de las negociaciones que buscan poner fin a las tensiones en la región. El entendimiento, según detalló, alcanza a todo el territorio involucrado en el conflicto, incluyendo escenarios sensibles como Líbano.

En un mensaje difundido públicamente, el mandatario paquistaní celebró el acuerdo como un “gesto sabio” de ambas partes y destacó el compromiso demostrado por sus líderes para avanzar hacia la paz. En ese sentido, expresó su “más profundo agradecimiento” tanto a Washington como a Teherán por haber optado por el camino del diálogo.

Sharif también confirmó que Islamabad será sede de una nueva ronda de negociaciones. Las delegaciones de ambos países fueron invitadas a reunirse el próximo 10 de abril en la capital paquistaní, con el objetivo de profundizar las conversaciones y avanzar hacia un acuerdo definitivo que resuelva las disputas pendientes.

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El jefe de Gobierno subrayó que tanto Estados Unidos como Irán han mostrado “sabiduría y comprensión” durante el proceso, manteniendo una actitud constructiva orientada a garantizar la estabilidad regional. En ese marco, valoró el rol de la diplomacia como herramienta clave para evitar una escalada mayor del conflicto.

Finalmente, el primer ministro manifestó su expectativa de que las denominadas “Conversaciones de Islamabad” permitan alcanzar una paz duradera en Medio Oriente. Además, se mostró optimista sobre la posibilidad de anunciar nuevos avances en los próximos días, en un escenario que, según indicó, abre una ventana concreta hacia la resolución de una crisis prolongada.

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El petróleo se desploma más de 9% tras la tregua de Trump con Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó un 9,27 %, hasta los 102,48 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar "dos semanas" el ultimátum a Irán si este aprueba la reapertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

Los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., restaban 10,47 dólares respecto al cierre anterior, cuando subió hasta los 112,95 dólares el barril.

El mercado del petróleo registró la mayor caída de los últimos días después de que Donald Trump diera el visto bueno a la propuesta de Pakistán de "detener la fuerza destructiva que iba a enviar a Irán esta noche", si no se llegaba a un acuerdo antes de las 20 hora local, siempre que Irán acepte la reapertura del estrecho de Ormuz.

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El alivio en Medio Oriente impulsa a los mercados globales

Los contratos de futuros de Wall Street suberon un 2 % este martes, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumando casi 1.000 puntos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar dos semanas el ultimátum a Irán si este aprueba la reapertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

Apenas hecho el anuncio, los futuros del Dow Jones crecieron un 2,07 %, hasta los 47.780 puntos; los del selectivo S&P 500 avanzaron un 2,08 %, hasta los 6.795 enteros; y los del tecnológico Nasdaq suberon un 2,33 %, hasta las 24.938 unidades.

Los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York avanzaron en las operaciones tras el cierre del mercado después de que Trump diera el visto bueno a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas el ultimátum a Irán si reabre el paso, clave para buena parte del suministro mundial de petróleo.

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Irán confirmó el alto el fuego con EE.UU. y anunció negociaciones en Pakistán

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el cese el fuego bilateral con Estados Unidos, anunciado previamente por el presidente Donald Trump, e informó de que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir de el 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.

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Trump acordó una tregua temporal con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de los bombardeos contra Irán por un período de dos semanas, tras una serie de conversaciones con autoridades de Pakistán y en medio de negociaciones avanzadas para alcanzar un acuerdo de paz en la región.

Según explicó el mandatario, la decisión fue adoptada luego de dialogar con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron frenar el ataque previsto contra territorio iraní. Trump condicionó la tregua a que Teherán garantice la apertura “completa, inmediata y segura” del estratégico estrecho de Ormuz.

El líder republicano sostuvo que la medida implica un “alto el fuego bilateral” y aseguró que Estados Unidos ya cumplió y superó sus objetivos militares. En ese sentido, afirmó que las negociaciones con Irán se encuentran en una etapa avanzada, con vistas a un entendimiento definitivo que permita consolidar la paz a largo plazo en Medio Oriente.

Trump también reveló que Irán presentó una propuesta de diez puntos que, según evaluó, constituye una base “viable” para avanzar en las conversaciones. Indicó además que ambas partes ya lograron acuerdos en la mayoría de los temas en disputa, por lo que el plazo de dos semanas será clave para cerrar los aspectos pendientes.

Finalmente, el presidente estadounidense consideró que el conflicto, que calificó como de larga data, está cerca de resolverse. En ese marco, expresó que es un “honor” encabezar un proceso que podría derivar en un acuerdo de paz regional, en representación tanto de Estados Unidos como de otros países de Medio Oriente.

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El embajador iraní en Pakistán asegura avances en el diálogo con EE.UU.

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, aseguró que se ha dejado atrás una "etapa crítica y delicada" en las negociaciones con Estados Unidos, que buscan llegar a un acuerdo a pocas horas de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz.

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En un mensaje publicado en X, Moghadam dijo que "en estos momentos" ha habido "un paso hacia adelante desde una etapa crítica y delicada" y abrió la puerta a una "siguiente etapa" donde haya "respeto y cortesía".

La publicación del embajador cita un mensaje también suyo de horas antes en los que alaba los "esfuerzos positivos y productivos" de Pakistán, quien media en las negociaciones, para "poner fin a la guerra".

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Israel alerta a su población ante posibles ataques de Irán en las próximas horas

El Ejército israelí pidió a la población del país permanecer "vigilante, atenta y actuar con responsabilidad" ante un posible aumento de los ataques de Irán contra Israel en las próximas horas, "como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum" dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al país persa.

"Tras una evaluación de la situación, y como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum, podría haber un aumento del fuego hacia el territorio del Estado de Israel en las próximas horas", dijo en un comunicado.

Además, recalcó que la población debe seguir sus instrucciones ante posibles ataques y que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están preparadas para operar tanto a la defensiva como a la ofensiva".

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Estados Unidos e Irán estarían negociando a través de Pakistán

EE.UU. e Irán se encuentran negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo en las próximas horas antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, según explicó una fuente consultada por la cadena CNN.

De acuerdo con una fuente en Pakistán citada por CNN, las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con "buenas noticias" previstas en el corto plazo y contactos de alto nivel encabezados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un rol central en la mediación.

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Trump aseguró que está en "negociaciones intensas" con Irán a horas del ultimátum

El presidente Donald Trump afirmó este martes en una entrevista con la cadena Fox News que está en "negociaciones intensas" con el régimen de Irán a menos de cuatro horas del vencimiento del plazo que el mandatario de los Estados Unidos estableció para reabrir el estrecho de Ormuz.

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Donald Trump calificó de "totalmente ilegal" los escudos humanos de Irán

El presidente de los Estados Unidos calificó de “totalmente ilegal” que Irán utilice a jóvenes como escudos humanos alrededor de la infraestructura energética ante posibles ataques por parte de las fuerzas comandadas por Trump.

Irán

“No se les permite hacer eso”, sostuvo ante la cadena NBC News.

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Los objetivos secretos de Irán si Donald Trump ordena un ataque: qué blancos están en la mira

A pocas horas de que se cumpla el ultimátum de Donald Trump a Irán, en el que amenazó con “borrar toda la civilización” si el régimen no reabre el estrecho de Ormuz, se conoció cuál sería el objetivo que las fuerzas iraníes tendrían en la mira en caso de que se concreten esas amenazas, como represalia ante un eventual ataque.

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Pakistán llama a un alto el fuego de dos semanas mientras Irán y Estados Unidos negocian

El presidente Donald Trump afirmó este martes en una entrevista con la cadena Fox News que está en "negociaciones intensas" con el régimen de Irán a menos de cuatro horas del vencimiento del plazo que el mandatario de los Estados Unidos estableció para reabrir el estrecho de Ormuz.

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El Papa León XIV condenó las amenazas de Trump

El Papa León XIV condenó las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de bombardear objetivos civiles e infraestructuras en Irán, calificándolas de "inaceptables" y subrayando que amenazar a toda la población iraní es inadmisible.

Afirmó que los ataques contra infraestructuras civiles violan el derecho internacional.

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Grupo proiraní tomó la embajada de Kuwait en Irak

Un grupo de manifestantes en Basora, Irak, derribaron la bandera de Kuwait en el consulado kuwaití.

Grupos Proiraníes Toman El Consulado De Kuwait En Irak
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Liberaron a la periodista de los Estados Unidos detenida en Bagdad

La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue liberada este martes en Bagdad, tras haber sido secuestrada la semana pasada, según confirmó un funcionario iraquí. La mujer había estado detenida en la capital de Irak el 31 de marzo.

La milicia proiraní anunció en un comunicado que decidió liberarla, atribuyendo la medida a “las posturas patrióticas” del primer ministro saliente, Mohammed Shia al-Sudani. El grupo advirtió que la periodista abandone el país de inmediato tras recuperar la libertad.

Aunque la milicia no había reconocido previamente su responsabilidad en el secuestro, funcionarios estadounidenses e iraquíes la señalaban como autora. La liberación habría estado vinculada a un posible intercambio por miembros detenidos por autoridades iraquíes. Kittleson, de 49 años, es periodista independiente, reside en Roma y cubre habitualmente conflictos en Medio Oriente, especialmente en Irak y Siria.

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España recomendó a sus ciudadanos en Qatar racionar agua, alimentos y medicación

España le recomendó a sus ciudadanos en Qatar tener a mano "agua, alimentos y medicamentos para que puedan permanecer seguros en sus hogares durante varios días si fuera necesario".

comunicado españa
El comunicado de la embajada de España a sus ciudadanos en Catar en medio de la tensión en Medio Oriente.

El comunicado de la embajada de España a sus ciudadanos en Catar en medio de la tensión en Medio Oriente.

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Irán aceptaría 10 condiciones de Estados Unidos

Irán habría aceptado avanzar a una negociación aceptando diez condiciones planteadas por Estados Unidos, en el marco de una propuesta diplomática que busca desactivar el conflicto. El plan fue transmitido a través de Pakistán, que actúa como mediador, y se conoció antes del plazo fijado por el presidente Donald Trump, cuya fecha límite podría dar paso a una nueva escalada militar.

Según altos funcionarios iraníes, Teherán exige garantías firmes para evitar futuros ataques, el levantamiento completo de las sanciones internacionales y el cese de las operaciones militares israelíes contra Hezbolá en el Líbano. Estas condiciones forman el núcleo de una negociación compleja que busca establecer un acuerdo más amplio y duradero, en lugar de un simple alto el fuego temporal.

Como parte de la propuesta, Irán se comprometería a reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, e introduciría una tasa cercana a los 2 millones de dólares por cada buque que lo atraviese. Los ingresos serían compartidos con Omán y destinados a la reconstrucción de infraestructura dañada, mientras los medios estatales iraníes remarcan que el plan apunta a un fin permanente de la guerra, rechazando soluciones transitorias.

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Demócratas piden juicio político a Donald Trump

Este martes, en medio de las tensiones entre Donald Trump e Irán, y tras las distintas amenazas y el ultimátum que lanzó en las últimas horas, los miembros demócratas del Congreso de Estados Unidos habrían solicitado un juicio político contra él.

Los legisladores denuncian que la amenaza que hizo de "borrar la civilización" del país con los más de noventa millones de personas que viven en el país constituye una aberración jurídica y moral.

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Ante un posible ataque, Irán reparte tabletas de yodo entre la población

Irán comienza a distribuir tabletas de yodo entre la población ante la posibilidad de un ataque contra la central nuclear de Bushehr, según ILNA.

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Irán suspendió conversaciones directas con Estados Unidos

Luego de las amenazas de Donald Trump y a menos de 10 horas de que se cumpla el ultimátum, la República Islámica de Irán ha suspendido las comunicaciones directas con Estados Unidos de acuerdo a la información brindada por The Wall Street Journal.

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Escudos humanos en Irán

Irán volvió a quedar en el centro de la tensión regional luego de que un funcionario difundiera un mensaje en video para convocar a jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas. El llamado apareció en un momento de máxima presión, con nuevas advertencias públicas de Donald Trump sobre posibles ataques contra infraestructura estratégica iraní.

Irán Cadena Humana De Personas Ante Amenazas De Trump

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Irán responde a las amenazas de Donald Trump: "Estamos dispuestos a morir"

Donald Trump amenazó a Irán con una publicación en su cuenta de Truth Social donde indicó que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás". En respuesta, el presidente de Irán aseguró: "Estamos dispuestos a morir".

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Donald Trump sobre Irán: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Donald Trump
Donald Trump advirtió sobre una posible aniquilación de todo Irán

Donald Trump advirtió sobre una posible aniquilación de todo Irán "en una sola noche".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", en referencia a Irán. "No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", aseguró el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.

Según Donald Trump, en la república islámica se ha producido un cambio "completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes", por lo que puede "ocurrir algo revolucionariamente maravilloso".

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Escala la tensión: EE.UU. ataca una isla clave para el petróleo iraní

Estados Unidos bombardeó "docenas" de objetivos militares iraníes en la estratégica isla de Jark, clave para el abastecimiento de petróleo de Irán en el estrecho de Ormuz, según informaron fuentes oficiales estadounidenses a la cadena de televisión Fox.

"Estados Unidos atacó decenas de objetivos militares en la isla de Jark durante la noche", declaró al canal un funcionario estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en varias ocasiones con apoderarse de esta isla iraní, que concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán.

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Irán interrumpe el tráfico ferroviario en el noreste del país tras las amenazas de Israel contra la red ferroviaria

El tráfico ferroviario se ha interrumpido este martes en Mashhad, en el noreste de Irán, tras las amenazas del ejército israelí contra la red ferroviaria del país, informa la agencia Fars. Esta mañana, los militares israelíes han pedido a la población iraní que evite viajar en tren y que se aleje de las vías durante todo el día “por su seguridad”.

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A horas del ultimátum, crecen los esfuerzos diplomáticos para evitar una crisis regional

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, conversó este martes con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el enviado de EE.UU para Medio Oriente, Steve Witkoff, en un intento de "evitar un escenario catastrófico" a horas para que se cumpla el ultimátum dado por Donald Trump a Teherán.

Según un comunicado del ministerio de Exteriores egipcio, Abdelaty traslado a Dar y Witkoff la necesidad de "acelerar los esfuerzos" para alcanzar un entendimiento antes de que venza el plazo dado por el presidente estadounidense para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

El egipcio "subrayó la necesidad de priorizar la sensatez (...), el diálogo y la diplomacia (...) para rebajar las tensiones y evitar un escenario catastrófico del que ninguna parte será inmune", y destacó la importancia de "una solución consensuada que logre la calma y evite repercusiones generalizadas en la región", apuntó la nota.

Indicó que Abdelaty habló también con el enviado personal del secretario general de Naciones Unidos para Medio Oriente, Jean Arnault, y el titular de Exteriores iraquí, Fuad Husein.

Egipto, que figura entre los más castigados económicamente por la guerra, coordina con Pakistán y otros países, como Turquía y Arabia Saudita, la mediación para alcanzar un pacto antes de que venza -a las 20 de Washington- el ultimátum del mandatario estadounidense a Teherán.

Conflicto en Medio Oriente: día 38

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Trump amenaza con atacar Irán para abrir Ormuz y evitar impacto en el petróleo

Donald Trump analiza la posibilidad de ordenar una intervención militar contra Irán en el estrecho de Ormuz si no prosperan las negociaciones indirectas que Washington impulsa con Teherán a través de Pakistán.

La prioridad para la Casa Blanca es asegurar la circulación del petróleo y evitar un shock económico en Estados Unidos. Aunque admite la dificultad de una operación de este tipo, el líder republicano considera clave recuperar el control de ese corredor marítimo.

En ese contexto, Trump dejó abierta incluso la posibilidad de cobrar un peaje a los buques petroleros que utilicen la vía, en caso de que Estados Unidos logre imponerse en el terreno.

Del lado iraní, el dispositivo defensivo está montado sobre un entramado de cinco islas —Tunb Menor, Tunb Mayor, Abu Musa, Larak y Qeshm— que conforman un esquema de control militar sobre el estrecho.

En esas posiciones, la Guardia Revolucionaria desplegó misiles, drones, minas submarinas y bases operativas que permiten vigilar y condicionar el tránsito de embarcaciones en corredores específicos.

El plazo fijado por Washington vence en las próximas horas: si Irán no accede a abrir el estrecho, limitar su programa nuclear y cortar el respaldo a aliados regionales, Estados Unidos podría avanzar con una ofensiva de gran escala.

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Guerra en Medio Oriente: Irán rechazó el alto el fuego de Trump y presentó una contraoferta de 10 puntos

A medida que el reloj avanza hacia el vencimiento del ultimátum lanzado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Irán ha movido sus fichas diplomáticas. Según informó la agencia estatal IRNA, Teherán rechazó formalmente la propuesta de un alto el fuego temporal y, en su lugar, transmitió a Washington —vía Pakistán— una contraoferta integral para terminar con la guerra de manera definitiva.

La contraoferta iraní, a la que tuvo acceso la prensa oficial del país asiático, se estructura en diez puntos fundamentales. El documento busca alejarse de una tregua momentánea para establecer un nuevo marco de relaciones en la región, condicionado a las "propias consideraciones" del régimen.

Entre los ejes principales de la propuesta se destacan:

  • Fin permanente de la guerra: El rechazo a un cese al fuego temporal bajo la premisa de que solo serviría para el reabastecimiento de tropas.

  • Protocolo de paso seguro en Ormuz: Un mecanismo de navegación que garantice el flujo comercial, pero bajo la supervisión del "nuevo orden" iraní.

  • Levantamiento de sanciones: La exigencia innegociable de eliminar las restricciones financieras y petroleras que asfixian su economía.

  • Cese de la violencia regional: Un compromiso de no agresión que incluya a los aliados de ambas potencias.

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Israel atacó la mayor planta petroquímica del sur de Irán

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este lunes que la fuerza aérea del país atacó la mayor planta petroquímica de Irán en el condado de Assaluyeh, en la provincia sureña de Bushehr.

Además, declaró que Israel “acaba de atacar con fuerza la mayor planta petroquímica de Irán, ubicada en Assaluyeh”, y añadió que este importante complejo es responsable de aproximadamente el 50% de la producción petroquímica iraní.

La agencia de noticias semioficial iraní Fars informó que se escucharon varias explosiones debido a ataques estadounidenses e israelíes contra complejos petroquímicos. En tanto, los medios iraníes revelaron que la situación está “bajo control” y que aún se están evaluando los daños causados por el ataque.

Fuente: NA

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Tregua de 45 días en Medio Oriente: El plan de Pakistán para frenar la guerra entre EE.UU. e Irán

En una carrera contra el reloj para evitar una catástrofe global, Estados Unidos, Irán y mediadores regionales discuten un posible alto el fuego de 45 días. Según informes revelados por Axios y Reuters, este cese de hostilidades busca establecer un puente hacia el "fin permanente de la guerra", aunque las exigencias sobre el control del Estrecho de Ormuz siguen siendo el principal obstáculo.

El marco de negociación surge en un momento crítico, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera sobre "graves consecuencias" si no se logra un consenso antes del cierre del martes.

La propuesta, que ha cobrado fuerza en las últimas horas, divide el proceso de desescalada en dos etapas fundamentales:

  • Fase 1 (45 días): Un alto el fuego inmediato que permitiría a las partes sentarse a negociar los términos de un cese al fuego definitivo. Este plazo podría extenderse si las conversaciones muestran avances significativos.

  • Fase 2 (Acuerdo Integral): Una resolución final que aborde los temas más sensibles de la agenda internacional, como el programa de uranio enriquecido de Irán y la libre circulación en el Estrecho de Ormuz.

La mediación de Pakistán y la negativa de Teherán

Fuentes diplomáticas señalan a Pakistán como el arquitecto de este nuevo marco de paz. El plan propuesto por Islamabad sugiere un alto el fuego inmediato seguido de un acuerdo integral que debería finalizarse en un plazo de 15 a 20 días.

Sin embargo, el optimismo es moderado. Un alto funcionario iraní confirmó que Teherán no aceptará plazos impuestos (en referencia al ultimátum de Trump) y cuestionó la disposición de Washington para garantizar que la tregua sea realmente permanente. Además, el régimen persa ha sido tajante al rechazar la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, condicionando este paso vital para el comercio petrolero al éxito de un acuerdo final.

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La agencia nuclear de la ONU confirma ataques cerca de la central iraní de Bushehr

La agencia nuclear de Naciones Unidas, la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha confirmado el impacto de ataques aéreos cerca de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán. La agencia detalla en un mensaje publicado en X que el impacto se produjo a 75 metros del perímetro de la instalación, pero añade que el análisis de las imágenes satelitales del 5 de abril muestra que no sufrió daños.

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Israel confirma ataque crítico contra Pars Sur: inhabilitan el mayor yacimiento de gas de Irán

En una nueva fase de la ofensiva directa contra activos estratégicos, Israel confirmó haber atacado e inhabilitado Pars Sur, el yacimiento de gas natural más grande del mundo ubicado en territorio iraní. La operación, validada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, marca un punto de no retorno en la guerra de desgaste económico y militar entre ambas potencias de Medio Oriente.

Este ataque no es el primero contra esta infraestructura clave; el pasado 18 de marzo, las fuerzas israelíes ya habían golpeado el mismo complejo, demostrando una capacidad de precisión que pone en jaque la seguridad energética de Teherán.

Según un videomensaje difundido por la oficina de Katz, el objetivo de la incursión fue desmantelar el pulmón financiero de Irán. El ministro detalló el alcance de los daños sufridos por el régimen tras los últimos operativos:

  • Capacidad productiva: La planta atacada en Pars Sur es responsable de aproximadamente el 50% de la producción petroquímica de Irán.

  • Exportaciones en jaque: Sumando este ataque a una operación realizada la semana pasada contra otra instalación, Israel afirma haber dejado fuera de servicio infraestructuras que representan el 85% de las exportaciones petroquímicas del país.

  • Estado de la planta: Katz fue enfático al declarar que ambas instalaciones han quedado totalmente “inhabilitadas”.

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Irán rechaza el ultimátum de EE. UU.: "Negociar es incompatible con amenazas de crímenes de guerra"

Este lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, desestimó la presión de Washington al afirmar que "las negociaciones son incompatibles con ultimátums y amenazas de cometer crímenes de guerra".

La declaración surge en respuesta a las recientes propuestas de alto el fuego y las advertencias directas de Donald Trump. Según Baghaei, Irán no cederá ante una diplomacia de coerción y mantendrá su hoja de ruta basada en la defensa de su soberanía nacional.

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Netanyahu celebra las muertes de dos altos mandos vinculados a Irán en ataques israelíes

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha celebrado este lunes la muerte de dos altos mandos vinculados a Irán en ataques israelíes, entre ellos el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mayid Jadami, y un comandante de la Fuerza Quds, Ajer Bakri. “Otro brazo central del régimen iraní ha sido cercenado”, afirma Netanyahu en un mensaje difundido en sus canales oficiales.

El ministro de Defensa, Israel Katz, ya había confirmado que Jadami fue abatido este lunes en un ataque en Teherán y lo identificó como uno de los principales responsables de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, vinculado a los lanzamientos de misiles contra Israel y a la represión de protestas internas en Irán.

Además, afirma Netanyahu, Israel mató a Ajer Bakri, a quien identificó como “comandante de la Unidad 840 en la Fuerza Quds (la rama de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria)” y responsable de “ataques a judíos e israelíes en todo el mundo”.

En paralelo, el ejército israelí detalló que su Fuerza Aérea atacó ayer domingo el cuartel general encargado de gestionar el fuego de artillería de la división “Imam Hussein” de Hezbolá, matando a su jefe de artillería, Kamil Melhem, y a varios asistentes del comandante de la división.

“Continuaremos con toda nuestra fuerza, en todos los frentes, hasta que se elimine la amenaza y se alcancen todos los objetivos de guerra”, concluye su mensaje Netanyahu.

EFE

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Confirman la muerte del jefe de Inteligencia iraní

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este lunes la muerte en un ataque de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, tal como había informado anteriormente Israel, en el más reciente asesinato de un alto cargo de la República Islámica en la guerra.

"El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)", informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Jadamí, quien ostentaba el cargo de general de división, fue nombrado responsable de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi en el conflicto del año pasado con Israel.

Poco antes de la confirmación iraní, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado la muerte de Jadamí, en uno de sus ataques contra Teherán, asegurando que se trataba de "uno de los tres altos mandos de la organización”.

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    Conflicto en Medio Oriente: día 37

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    El enigmático mensaje de Donald Trump luego del ultimátum

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    Donald Trump dará una conferencia de prensa clave

    donald trump
    Donald Trump advirtió sobre un posible ataque a Irán mientras continúan las negociaciones diplomáticas.

    Donald Trump advirtió sobre un posible ataque a Irán mientras continúan las negociaciones diplomáticas.

    Luego del rescate de un tripulante gravemente herido del avión caza F-15 en Irán, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump dará una conferencia de prensa crucial el próximo lunes 6 de abril a las 13 (hora de Washington) acompañado por miembros de las fuerzas militares desde el Salón Oval.

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    Irán advirtió que el Estrecho de Ormuz "jamás volverá a su estado anterior" y prepara un "nuevo orden regional"

    En un movimiento que desafía directamente la exigencia de Washington de liberar las rutas comerciales, la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán lanzó una declaración que sacude los cimientos de la geopolítica energética. Según informó el diario Haaretz, la fuerza de élite iraní aseguró que el Estrecho de Ormuz "jamás volverá a su estado anterior", marcando un punto de no retorno en el conflicto.

    El comunicado, atribuido al mando unificado de las fuerzas navales persas, señala que Teherán está ultimando preparativos para establecer lo que denominan un "nuevo orden regional". Aunque no se especificaron las medidas operativas concretas, la terminología sugiere un cambio de doctrina en la vigilancia y el tránsito por el cuello de botella donde circula casi el 20% del petróleo mundial.

    Este anuncio es visto por analistas internacionales como una respuesta directa a las condiciones impuestas por el presidente Donald Trump, quien condicionó el levantamiento de las sanciones y el cese de la ofensiva militar a que el estrecho esté "abierto, libre y despejado".

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    El precio del petróleo supera los 110 dólares: el Brent y el WTI se disparan por la guerra en Medio Oriente

    La apertura de los mercados este lunes 6 de abril de 2026 confirmó los peores temores de los analistas energéticos. El precio del petróleo crudo inició la jornada con una tendencia alcista agresiva, impulsado por la prolongación de las hostilidades en Medio Oriente y la incertidumbre sobre la apertura del Estrecho de Ormuz, un paso vital para el comercio mundial.

    El crudo estadounidense de referencia, West Texas Intermediate (WTI), registró un incremento del 1,86% en las primeras horas de operación. Con este salto, el barril se posicionó en los 113,62 dólares (aproximadamente 429,95 euros).

    Este valor representa uno de los picos más altos del año, reflejando la presión sobre las reservas estratégicas de Estados Unidos en un contexto donde la administración de Donald Trump mantiene un pulso diplomático y militar con el régimen iraní.

    Por su parte, el crudo Brent del Mar del Norte, referencia para el mercado europeo y global, también abrió al alza en el mercado semanal. Con una subida del 1,16%, el barril alcanzó los 110,30 dólares (aproximadamente 417,61 euros).

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    Irán lanzó una nueva amenaza a EE. UU.: "Toda nuestra región va a arder"

    En medio de un escenario de guerra abierta que ya cumple 36 días, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó una advertencia devastadora dirigida al gobierno de Donald Trump, asegurando que la persistencia en la ofensiva militar llevará a un desastre sin precedentes en toda la zona.

    A través de sus canales oficiales, Qalibaf denunció que Estados Unidos está actuando bajo la influencia directa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que esta alianza solo conducirá a la destrucción.

    "Sus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno en vida para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insisten en seguir las órdenes de Netanyahu. No se equivoquen: no ganarán nada con los crímenes de guerra", expresó el funcionario.

    El líder parlamentario subrayó que la "única solución real" para detener el conflicto es el respeto a los derechos del pueblo iraní y el fin de lo que calificó como un "peligroso juego" de potencias occidentales.

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    Tras los dichos de Donald Trump, Irán impuso una nueva condición para reabrir el estrecho de Ormuz

    Tras las fuertes amenazas del presidente de Estados Unidos, el portavoz presidencial iraní, Seyyed Mohammad Mehdi Tabatabaei, realizó un posteo en su cuenta de X en el que comentó cuál sería la condición.

    Según explicó, la única razón por la que Irán reabriría el flujo del estrecho de Ormuz sería si los ingresos que se generen a partir del tránsito se destinan de forma parcial a compensar los daños que sufrió el país desde el inicio de la guerra.

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    China y Rusia buscan colaborar para desescalar el conflicto en Medio Oriente

    En medio de las fuertes tensiones en Medio Oriente, el canciller chino, Wang Yi, se comunicó con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y señaló que Beijing está a disposición para colaborar y reducir las tensiones en Medio Oriente.

    Según la agencia de noticias Xinhua, Wang habría subrayado la necesidad de que ambos países defiendan la "equidad en cuestiones fundamentales" y reiteró el llamado a un alto el fuego inmediato.

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    Donald Trump pone plazos a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y amenaza centrales eléctricas

    Este domingo, el presidente de Estados Unidos redobló sus amenazas hacía el régimen iraní y anunció el "Día de la Planta de Energía y el Día del Puente" este martes en Irán en caso de no se reabra el estrecho de Ormuz.

    El anuncio deja ver la reacción que tendrá en caso de que no se cumpla este plazo donde lanzará una ofensiva coordenada hacía infraestructuras claves. Esto se da luego de que amenazara a los líderes iraníes con que los hará "vivir en el infierno" si no accedían a sus demandas.

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    El ejército israelí confirmó haber lanzado más de 100 ataques en 24 horas

    El ejército israelí declaró el domingo que los ataques se centraron en los sistemas de defensa aérea, drones y misiles.

    Dentro de los ataques, se reportó uno de ellos en el sur de Beirut, en el barrio de Jnah, ubicado frente al Hospital Universitario Rafic Hariri, administrado por el gobierno.

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    Kuwait anunció nuevos ataques e incendios en instalaciones petroleras

    El ataque fue confirmado este domingo por la la Corporación Petrolera, que afirmó varios ataques en sus instalaciones operativas, mientras que una compañía petroquímicas anunciaron daños "significativos". No se reportaron heridos.

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    Estados Unidos rescató a los dos pilotos derribados en Irán

    En medio de una intensa búsqueda contrarreloj por parte de las autoridades estadounidenses, Donald Trump afirmó haber frustrado un intento de Irán de capturar a ambos pilotos, señalando además que ese país había ofrecido una recompensa a la población.

    Sin embargo, las autoridades iraníes desmintieron esta versión y sostuvieron que fueron ellas quienes impidieron el rescate, asegurando también haber derribado cuatro aeronaves.

    Los pilotos de los F-15E Strike Eaglejet habían sido derribados este viernes. Por el momento no se conocieron detalles de la operación ni el nombre de los mismos, aunque Trump reveló el estado en el que fueron hallados y explicó: que "estará bien", y añadió que se refugió "en las traicioneras montañas de Irán".

    El presidente añadió que en el rescate participaron "decenas de aeronaves" y que Estados Unidos había estado vigilando su ubicación "las 24 horas del día y planificando diligentemente su rescate".

    Conflicto en Medio Oriente: día 36

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    Trump le dio un ultimátum a Irán

    El presidente estadounidense, Donald J. Trump, afirmó que a Irán solo le quedan 48 horas de su ultimátum de 10 días para "LLAMAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE HORMUZ, antes de que se desate el infierno sobre ellos".

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    EE.UU. intensifica la búsqueda del piloto derribado en Irán

    Estados Unidos lanzó un amplio y complejo operativo para rescatar al piloto de un caza F-15E derribado por la defensa antiaérea iraní, en una misión ordenada por el presidente Donald Trump desde Washington. El militar se eyectó en una zona montañosa del sudoeste de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, un territorio de difícil acceso y bajo control de la Guardia Revolucionaria, lo que convierte al operativo en una maniobra de alto riesgo y con desenlace incierto.

    La operación se ejecuta en un escenario hostil, donde Irán cuenta con sistemas de radar y apoyo de inteligencia satelital, mientras que Estados Unidos coordina acciones desde bases en Kuwait y Arabia Saudita, con respaldo de aliados como Israel, la OTAN y países de la Liga Árabe. Aunque uno de los pilotos logró ser rescatado tras la eyección, helicópteros Black Hawk debieron retirarse bajo intenso fuego enemigo, dejando al copiloto en territorio adversario.

    En la Casa Blanca admiten que el tiempo juega en contra, ya que la luz del día facilitaría su localización por fuerzas iraníes. Trump, que suspendió su agenda habitual para seguir de cerca la crisis, mantiene reuniones constantes con su equipo de seguridad nacional. El episodio también generó tensión interna en el Pentágono, luego de que recientes declaraciones oficiales sobre el control del espacio aéreo iraní quedaran desmentidas por los hechos en el terreno.

    Conflicto en Medio Oriente: día 35

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    Trump dice que las negociaciones con Irán seguirán pese al derribo de dos aviones de los EEUU

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó hoy con contundencia que las recientes bajas de aeronaves militares norteamericanas no alterarán el curso de las negociaciones, ni la estrategia militar frente al régimen de Teherán.

    En una comunicación directa con la cadena NBC News, el mandatario minimizó el impacto estratégico del derribo de un caza F-15 y un avión de ataque A-10 Warthog, sentenciando con crudeza: “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”.

    La jornada del viernes se ha consolidado como la más costosa para las fuerzas estadounidenses desde el inicio de las hostilidades hace cinco semanas. El incidente principal se desencadenó tras el derribo de un F-15 sobre territorio iraní, lo que activó una operación de búsqueda y rescate de alta complejidad, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

    Si bien uno de los tripulantes fue recuperado con vida, el destino del segundo miembro de la cabina permanece bajo un hermetismo absoluto, mientras las unidades de élite continúan las labores de rastreo en zona hostil.

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    Un avión de combate de EE.UU. se estrella en Ormuz después de que Irán derribara un caza

    Un avión de combate estadounidense se estrelló este viernes cerca del estrecho de Ormuz poco después de que Irán derribara un caza de Estados Unidos dentro de su territorio, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The New York Times.

    El avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní.

    Según explicaron al Times, el único pasajero que viajaba en el A-10 se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense. En cambio, no se han dado detalles de cómo y dónde ocurrió el incidente exactamente.

    Mientras tanto, las fuerzas de EE.UU. siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.

    Uno de los dos pilotos de ese avión sí que fue recuperado por Washington y se encuentra recibiendo atención médica, según dijeron dos personas cercanas al asunto a la cadena CNN.

    El derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación Furia Épica, como bautizó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, al operativo conjunto contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacar la república islámica "con dureza" durante las próximas dos o tres semanas.

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    Donald Trump afirmó que Estados Unidos puede reabrir el estrecho de Ormuz: un primer buque europeo logró cruzar la vía estratégica

    Donald Trump escaló este viernes su retórica contra Irán con una publicación en su plataforma Truth Social en la que afirmó: "Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, extraer el petróleo y hacernos ricos".

    En paralelo a la presión diplomática y militar, los datos publicados este viernes por el sitio Tráfico Marítimo confirmaron una novedad significativa en el terreno logístico: el portacontenedores CMA CGM Kribi, de bandera maltesa y propiedad francesa, atravesó el estrecho de Ormuz y se encuentra actualmente navegando en el golfo de Omán.

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    Un funcionario de Estados Unidos confirmó el derribo del avión en Irán

    Tras el anuncio de las fuerzas iraníes, que informaron el derribo de un avión de combate estadounidense, un funcionario de Estados Unidos confirmó el hecho a la agencia Reuters.

    Al mismo tiempo, autoridades iraníes iniciaron un operativo de búsqueda del piloto e instaron a la población a intentar detenerlo en caso de encontrarlo. Por otro lado, tanto el Pentágono como el Comando Central de Estados Unidos emitieron un comunicado al respecto.

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    Irán afirma haber derribado un avión de combate estadounidense

    El hecho fue anunciado por un portavoz iraní, quien afirma que derribaron un avión de combate de Estados Unidos F-35 en el centro de Teherán, donde se desconoce si el piloto murió.

    Por el momento, las autoridades estadounidenses no se han pronunciado al respecto tras el comunicado iraní.

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    Israel eliminó a 15 integrantes de Hezbolá

    Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la neutralización de aproximadamente 15 miembros de la organización Hezbolá durante una maniobra que fue coordinada por la División 146 tras detectar movimientos sospechosos en el área de operaciones fronteriza.

    El despliegue contó con la participación de las brigadas 213 y 226, las cuales localizaron a un grupo de combatientes que se disponía a lanzar un misil antitanque hacia el territorio israelí y la Fuerza Aérea intervino de forma inmediata con aviones de combate para ejecutar el ataque tras un rápido cerco perimetral.

    En el lugar, las tropas de infantería hallaron un arsenal que incluía granadas, chalecos tácticos y diversos tipos de munición pertenecientes a la milicia libanesa.

    Este nuevo episodio se enmarca en una ofensiva que ya superó las 1.300 víctimas en territorio libanés desde el recrudecimiento de las hostilidades.

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    Israel anunció que demolerá casas en el sur del Líbano, identificadas como "puestos de avanzada" de Hezbolá

    La decisión fue anunciada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en el contexto de la ofensiva del ejército en la zona tras varios ataques en la región.

    El funcionario justificó esta nueva medida al afirmar: “Las viviendas en las aldeas cercanas a la frontera con el Líbano, que en la práctica funcionan como puestos avanzados de Hezbolá, serán demolidas siguiendo los modelos aplicados en Rafah y Khan Yunis, en Gaza, con el objetivo de eliminar la amenaza que representan para las comunidades israelíes”.

    Además, el “control de seguridad” establecido se mantendrá vigente en el área al sur del río Litani. Katz también anunció que no se permitirá el regreso de más de 600.000 habitantes hasta que se pueda “garantizar la seguridad de los ciudadanos del norte de Israel”.

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    El Papa llamó al presidente de Israel y pidió "reabrir los canales de diálogo"

    El papa León XIV tomo la decisión de llamar al presidente de Israel, Isaac Herzog, en medio de nuevos ataques cruzados en Medio Oriente y las amenazas entre los países, donde le solicitó "reabrir los canales de diálogo para alcanzar una ´paz justa´" en la región.

    Estos comentarios se dan luego de que hace algunos días, autoridades israelíes impidieran celebrar la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén.

    Desde el Vaticano emitieron un comunicado, subrayando que: "Durante el coloquio, se ha defendido la necesidad de reabrir todos los canales posibles de diálogo diplomático para poner fin al grave conflicto en curso, en busca de una paz justa y duradera en todo Oriente Medio", según ha informado el Vaticano.

    Conflicto en Medio Oriente: día 34

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    Irán amenaza con ataques “devastadores” tras advertencias de Trump

    Irán redobló la tensión con Estados Unidos tras las recientes declaraciones de Donald Trump y prometió una respuesta militar de gran escala. Según consignó la agencia AFP, el ejército iraní advirtió que lanzará ataques “devastadores” contra Estados Unidos e Israel “hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento permanente y seguro, y rendición”, en reacción al discurso del miércoles en el que Trump aseguró que continuará con bombardeos durante dos o tres semanas más contra la república islámica, con el objetivo de hacerla “volver a la Edad de Piedra”.

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    El Muro de los Lamentos quedó vacío en plena Pascua judía por amenazas de Irán

    El Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, presentó una imagen inusual durante la Pascua judía: vacío de fieles, pese a que suele congregar multitudes en oración durante esa festividad. Según informó el Gobierno de Israel, la ausencia de público se debió a las amenazas de ataques con misiles desde Irán, en un contexto de alta tensión regional que obligó a reforzar las medidas de seguridad. “Israel protege a todos sus ciudadanos, sin excepción”, señalaron oficialmente.

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    Protestas en Siria escalan contra Israel y tensan al gobierno de Sharaa

    Según reportes provenientes de la zona, tropas israelíes realizaron disparos disuasivos para contener a manifestantes en sectores de la franja ocupada al oeste de Quneitra y en el valle del Yarmouk. Las protestas, iniciadas entre martes y miércoles en el suroeste sirio, se expandieron con rapidez hacia otros puntos del país, alcanzando ciudades como Alepo, áreas periféricas de Damasco y el puerto de Latakia.

    De acuerdo con distintas fuentes, la movilización habría surgido de manera espontánea, sin una articulación directa del gobierno central, y se vincula con la reciente aprobación en el Knesset de una ley polémica que habilita la pena de muerte para determinados detenidos palestinos en cárceles israelíes.

    En ese contexto, la administración siria encabezada por Ahmad Sharaa observa el fenómeno con cautela. Con respaldo de Turquía y Estados Unidos, el gobierno ha dejado trascender su voluntad de avanzar en algún tipo de entendimiento con Israel, lo que contrasta con el clima en las calles.

    Tras una primera jornada de sentadas, este jueves los manifestantes intentaron avanzar hacia posiciones israelíes en Quneitra, mientras que otras concentraciones fueron frenadas en retenes controlados por fuerzas leales a Damasco.

    Imágenes difundidas en redes sociales muestran a los participantes portando banderas sirias junto a símbolos asociados al islam político, además de episodios de quema de insignias israelíes. Entre las consignas se registraron amenazas dirigidas al primer ministro Benjamin Netanyahu y llamados a intensificar la confrontación.

    De cara a las oraciones del viernes, circularon convocatorias para nuevas protestas “en apoyo al pueblo palestino”, aunque en paralelo comenzaron a multiplicarse mensajes que buscan desescalar la tensión y evitar represalias, mientras algunos sectores reclaman a Sharaa una postura más dura frente a Israel.

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    Irán amenaza con ataques “más destructivos” y advierte que no se detendrá hasta la “rendición” de EE. UU.

    El ejército de Irán lanzó una advertencia oficial sobre una inminente escalada en sus operaciones militares, contradiciendo los reportes de inteligencia estadounidenses que sugerían un debilitamiento crítico de sus fuerzas.

    El portavoz del mando unificado de las fuerzas armadas iraníes, Ebrahim Zolfaqari, fue el encargado de transmitir el mensaje a través de la agencia de noticias Tasnim. Según el alto mando, Irán no solo mantendrá su posición, sino que ampliará el alcance de sus objetivos contra Estados Unidos e Israel.

    "Intensificaremos nuestras acciones con ataques más contundentes, amplios y destructivos hasta que asuman un arrepentimiento permanente y la rendición", sentenció Zolfaqari.

    El militar iraní también envió un mensaje directo a los servicios de inteligencia extranjeros, calificando de “incompletas” las evaluaciones que Estados Unidos e Israel han realizado sobre las capacidades defensivas y ofensivas del país persa. Esta declaración sugiere que Irán podría contar con armamento o estrategias que aún no han sido desplegadas en el campo de batalla.

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    La amenaza de Donald Trump contra Irán hizo temblar a los mercados

    Tras el discurso del presidente de los Estados Unidos, hubo un cimbronazo en los distintos mercados:

    • Bolsas europeas y futuros de Wall Street con pérdidas.
    • Bolsas de Asia-Pacífico ya cerraron en rojo.
    • El petróleo Brent supera los US$106.
    • El euro se debilita frente al dólar.
    • El bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube ligeramente hasta el 4,378%.
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    Donald Trump amenazó con atacar Irán "con mucha fuerza" en las próximas semanas

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en las últimas horas que su país podría lanzar un ataque contra Irán “con mucha fuerza” en las próximas dos o tres semanas, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

    “Vamos a atacarlos con mucha fuerza. En las próximas dos o tres semanas, los vamos a devolver a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen”, afirmó el mandatario durante un discurso televisado a la nación.

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    Conflicto en Medio Oriente: día 33

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    "No nos hemos debilitado", la carta del presidente iraní a Estados Unidos

    En medio de los dichos de Donald Trump sobre el supuesto alto al fuego con Irán, su homónimo iraní, Masoud Pezeshkian, publicó una "carta" en su cuenta de X dirigida al pueblo estadounidense.

    Pezeshkian remarcó que "presentarnos como una amenaza es incompatible con la historia y con las realidades tangibles del presente", donde además calificó a Estados Unidos como "agente de Israel", diciendo que actuó bajo su "influencia y dirección".

    A su vez, desmintió los dichos de Trump sobre un "debilitamiento" de las fuerzas iraníes y comentó: "A pesar de toda la presión, no nos hemos debilitado; al contrario, nuestra fuerza ha aumentado en muchos ámbitos".

    Por otro lado, habló de los ataques de Irán a distintas regiones en Medio Oriente: "Lo que estamos haciendo es una respuesta basada en un derecho legítimo a la autodefensa, no un acto de agresión".

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    Irán contradice a Donald Trump

    Irán negó este miércoles haber solicitado un alto el fuego como horas antes había asegurado el presidente de EE.UU., Donald Trump, una afirmación desmentida por la embajada iraní en España y que el portavoz del Ministerio de Exteriores de la república islámica tachó de "falsa e infundada".

    La embajada de Irán en España aseguró en una publicación en X que Irán niega "oficialmente" haber solicitado un alto el fuego y adjuntó una captura de pantalla del mensaje que había publicado Trump.

    También el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, desmintió, según la agencia iraní Mehr, al presidente de Estados Unidos y aseguró que sus afirmaciones son "falsas e infundadas".

    "El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir a los Estados Unidos de América un alto el fuego!", escribió Trump en X, y agregó que lo consideraría "cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, sea libre y claro".

    "Hasta entonces, vamos a arrasar Irán hasta hacerlo desaparecer o, como se suele decir, devolverlo a la Edad de Piedra", amenazó el presidente estadounidense.

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    Trump dijo que el líder de Irán pidió un alto al fuego

    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de Truth que el nuevo líder supremo del Régimen Iraní, Mojtaba Jamenei, pidió un alto al fuego por la guerra en Medio Oriente.

    Además, sostuvo que Jamenei es “menos radicalizado y más inteligente” que su padre Alí Jamenei.

    donald

    "El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado", aseguró Trump.

    Y agregó que Estados Unidos sigue "bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen algunos, hasta que regrese a la Edad de Piedra!".

    El presidente estadounidense ofrecerá un "importante" discurso a las 21 de Washington para informar sobre la guerra, en un mensaje que se produce tras una serie de comentarios sobre el posible fin del conflicto.

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    Mojtaba Jamenei ratifica su alianza con Hezbolá

    En un contexto de extrema tensión regional, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, envió un mensaje contundente que aleja la posibilidad de un cese al fuego inmediato. A pesar de las presiones internacionales y las operaciones militares en curso, Teherán reafirmó su compromiso inquebrantable con su principal aliado en el Líbano: Hezbolá.

    La declaración fue publicada originalmente en el canal oficial de Telegram del líder y rápidamente difundida por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria. En el texto, Jamenei dejó claro que la estructura de apoyo logístico y político de Irán hacia sus aliados regionales permanece intacta.

    "Prometo apoyar de manera continua a Hezbolá en la resistencia contra el enemigo sionista-estadounidense", sentenció el máximo referente del régimen.

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    Irán desmiente a Trump: el líder supremo no autorizó negociaciones y prometen venganza

    En medio de las declaraciones de Donald Trump sobre un inminente fin del conflicto, la postura oficial de la República Islámica de Irán parece ser diametralmente opuesta. El vicepresidente del Parlamento, Ali Nikzad, desmintió categóricamente que existan negociaciones en curso para un cese de hostilidades entre Irán, Estados Unidos e Israel.

    Durante un acto público en la ciudad de Tafresh, Nikzad fue tajante al explicar la estructura de mando bajo la cual se rige el país en este contexto bélico. Según el parlamentario, la última palabra sobre el destino de la contienda recae exclusivamente en la máxima autoridad religiosa y política del país.

    "La guerra, la paz o cualquier decisión sobre negociaciones son prerrogativas del Líder Supremo (Mojtaba Jamenei), quien hasta ahora no autorizó ningún diálogo", destacó Nikzad ante los medios locales.

    El gobierno de Irán también salió al cruce de los rumores que indicaban contactos entre la administración Trump y el presidente del Parlamento asiático, Mohammad Baqer Qalibaf. Para Nikzad, estas informaciones forman parte de una estrategia de propaganda para fracturar la unidad interna del régimen.

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    Donald Trump anunció el retiro de tropas de Irán: "Estaremos allí dos o tres semanas más"

    En un giro determinante para el conflicto en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anticipó este martes que el despliegue militar en suelo iraní tiene fecha de caducidad. Según el mandatario, el retiro de las tropas se producirá en un plazo de "dos o tres semanas", una vez que se den por finalizadas las operaciones críticas sobre la infraestructura estratégica del país persa.

    Durante una entrevista telefónica concedida al diario New York Post, Trump se mostró optimista respecto al desenlace de la intervención conjunta que Estados Unidos lleva adelante con el ejército de Israel. El foco principal de la misión, que era la neutralización de la amenaza atómica, parece haber entrado en su etapa final.

    "Estamos terminando el trabajo y creo que estaremos allí dos o tres semanas. Muy pronto", aseveró el jefe de Estado al ser consultado sobre la permanencia de los uniformados en la región.

    Conflicto en Medio Oriente: día 32

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    Irán impone peajes en el Estrecho de Ormuz y prohíbe el paso a buques de EE.UU. e Israel

    En un movimiento que redefine el tablero económico global, la Comisión de Seguridad Nacional de Irán aprobó este martes una normativa que establece el cobro de peajes obligatorios para transitar por el Estrecho de Ormuz. La ley, que surge en el día 32 del conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero, incluye una cláusula política determinante: se prohíbe explícitamente el ingreso a cualquier embarcación con bandera o intereses de Estados Unidos e Israel.

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    El precio del petróleo sufre un rebote tras la escalada de las últimas horas

    El petróleo Brent superó la barrera de los 108 dólares por barril esta mañana.

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    El ejército de Israel se declara listo para combatir durante "varias semanas más"

    El teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz de las Fuerzas de Defensa, afirmó este martes que el ejército está plenamente preparado para mantener las operaciones contra Irán durante varias semanas adicionales, desestimando los rumores de un agotamiento inmediato de recursos.

    "Tenemos objetivos para ello, tenemos munición, tenemos personal", subrayó Shoshani, dejando claro que, aunque la decisión final de un cese al fuego es estrictamente política, la maquinaria bélica no enfrenta limitaciones operativas en el corto plazo.

    Conflicto en Medio Oriente: día 31

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    Se disparó el petróleo

    En una nueva escalada bélica, el petróleo no cesa su suba y, ésta vez, un ataque a un buque petrolero de Kuwait, anclado en el puerto de Dubái, dañó el buque y causó un incendio. El buque estaba completamente cargado cuando tuvo lugar el ataque.

    El ataque se produce después de que Irán atacara objetivos en Kuwait y Arabia Saudí el lunes, mientras Israel mantenía su ofensiva contra Teherán. Las hostilidades continuas redujeron aún más la perspectiva de conversaciones de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

    En medio de este suceso, el Brest se paró en US$110 y WTI US$106,39.

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    Fuertes bombardeos en Irán

    Esta noche se registraron explosiones masivas en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, tras los ataques aéreos perpetrados por Israel y Estados Unidos.

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    Estados Unidos se mantiene firme: la Casa Blanca aseguró que la guerra terminará en los plazos acordados

    La vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt afirmó que el presidente Donald Trump mantiene vigente el plazo declarado en un principio (de cuatro a seis semanas) con el fin de lograr los objetivos en la guerra de Medio Oriente contra Irán.

    "El presidente, como comandante en jefe, y el Pentágono siempre han señalado un plazo estimado de entre cuatro y seis semanas para la Operación Furia Épica. Hoy estamos en el día 30, así que pueden hacer los cálculos", aseguró la portavoz.

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    Trump advirtió que Estados Unidos "destruirá" la isla de Kharg si no llega a un acuerdo con Irán

    El presidente de los Estados Unidos, declaró que continúa en tratativas para alcanzar un acuerdo y, así, ponerle fin a la guerra. No obstante, advirtió que, en caso de que Irán no reabra el paso del estrecho de Ormuz, podría sufrir ataques estadounidenses contra sus pozos petroleros, centrales eléctricas y la isla de Kharg.

    "Estados Unidos de América está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán. Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente aún no hemos tocado. Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de "Reinado del Terror" del antiguo régimen", expresó en un comunicado en su red social Truth Social.

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    De Mendoza a Beirut: la guerra que atraviesa a una familia, a pesar de los 13 mil kilómetros de distancia

    Domingo de Ramos. Allá, acá y en muchos lugares del mundo, el Cristianismo celebra una de las fechas más importantes al conmemorar la entrada de Jesús a Jerusalén, días antes de ser crucificado en Gólgota. Los maronitas van religiosamente a misa. En Líbano, Sarah y su familia lo hacen como de costumbre. Son creyentes, mucho más en épocas de tanta hostilidad como la que están atravesando desde hace un tiempo, por la escalada de Israel contra el grupo terrorista Hezbolá.

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    Cuerpos yacen en el suelo tras un ataque contra un edificio en la plaza Enghelab de Teherán, Irán.

    Cuerpos yacen en el suelo tras un ataque contra un edificio en la plaza Enghelab de Teherán, Irán.

    No fue un Domingo de Ramos como todos. En Israel el gobierno de Benjamín Netanyahu prohibió al cardenal Pierbattista Pizzaballa celebrar, incluso a puertas cerradas, la misa en la Basílica del Santo Sepulcro. Desde el Patriarcado Latino señalaron que fue la primera vez en siglos que las autoridades de la Iglesia no pudieron llevar adelante esa ceremonia en ese sitio sagrado.

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    Ataque contra la refinería de Haifa: se incendia la mayor planta de petróleo de Israel

    En una nueva escalada del conflicto regional, la refinería de petróleo de Haifa, la instalación de procesamiento de crudo más grande de Israel, sufrió este lunes un grave ataque que provocó un incendio masivo en sus estructuras. Aunque los servicios de emergencia confirmaron que no se registraron víctimas fatales, el impacto golpea directamente el corazón del suministro energético israelí en el día 31 de las hostilidades.

    Las imágenes, difundidas por el Canal 12 tras obtener el visto bueno de la censura militar del Ejército de Israel, muestran densas columnas de humo y llamas emergiendo del complejo industrial. Según este medio, se habría tratado de una operación combinada ejecutada por fuerzas de Irán y la milicia libanesa Hezbolá, aunque el Gobierno de Benjamin Netanyahu aún no ha emitido una confirmación oficial sobre la autoría.

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    Irán continúa desmintiendo las propuesta de paz de los Estados Unidos

    El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, aseguró este lunes que no han existido conversaciones directas con la administración de Donald Trump y que el intercambio de mensajes se limita a canales indirectos a través de terceros países.

    Las declaraciones de Baqaei surgen tras los rumores de una posible mesa de negociación bilateral para reabrir el Estrecho de Ormuz y frenar los ataques a infraestructuras críticas. Sin embargo, Teherán mantiene una postura firme: las condiciones puestas sobre la mesa por la Casa Blanca no son aceptables para la República Islámica.

    Para el régimen iraní, la diplomacia estadounidense carece de una base pragmática. Baqaei insistió en que las propuestas de paz recibidas hasta el momento han sido “poco realistas, poco razonables y excesivas”, alineándose con las críticas que otros altos mandos del país manifestaron la semana pasada.

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    El Parlamento de Irán evalúa un proyecto de ley para cobrar un peaje por el tránsito por el estrecho de Ormuz

    El vicepresidente del Parlamento de Irán, Alí Nikzad, ha anunciado este lunes el registro de un proyecto de ley para cobrar un peaje por el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, paso por el que circula el 20% del petróleo mundial y bajo control de la República Islámica desde el comienzo de la guerra. La llamada “Ley de acción estratégica para la paz y el desarrollo sostenible de la región del golfo Pérsico”, que será discutida en el hemiciclo con carácter de urgencia, ha informado la agencia ISNA.

    El proyecto consta de cuatro partes: la seguridad marítima, el cobro de tasas por contaminación ambiental, el cobro por servicios de practicaje y la creación de un fondo para el desarrollo regional, ha explicado Alireza Salimi, miembro de la Mesa Directiva del Parlamento.

    La semana pasada, el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, anunció que se estaba preparando un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje

    EFE

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    Irán confirma la muerte del jefe del Estrecho de Ormuz en el día 31 del conflicto

    En el día 31 del conflicto que mantiene en vilo a Medio Oriente, el Gobierno de Irán rompió el silencio este lunes para confirmar el fallecimiento de Alireza Tangsiri, el influyente jefe de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria. El anuncio, difundido por los medios estatales citando un comunicado oficial del ejército paralelo del régimen, pone fin a las especulaciones sobre el paradero del alto mando.

    La baja de Tangsiri representa un golpe demoledor para la estructura militar de Teherán, ya que se trataba del hombre con control absoluto sobre la estrategia marítima en el Golfo Pérsico.

    Conflicto en Medio Oriente: día 30

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    Cardenal Pizzaballa tras el incidente en el Santo Sepulcro: "Fue un malentendido, no hubo enfrentamientos"

    El inicio de la Semana Santa en Jerusalén se vio marcado por un confuso episodio que involucró a las máximas autoridades católicas de la región. El Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, y el Custodio de Tierra Santa, Monseñor Francesco Ielpo, se vieron impedidos de ingresar a la Iglesia del Santo Sepulcro por efectivos de la policía israelí mientras se dirigían a celebrar la misa de Domingo de Ramos.

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    Sin embargo, en una entrevista concedida a TG2000, el Cardenal Pizzaballa optó por un tono conciliador para evitar que el incidente profundice las grietas diplomáticas en medio del conflicto bélico que atraviesa la zona.

    Pizzaballa fue tajante al definir lo ocurrido como una falta de comunicación en un momento de extrema sensibilidad por la seguridad nacional de Israel. “Hubo malentendidos, no nos entendimos y esto es lo que pasó. Nunca había sucedido antes, es una pena que esto haya ocurrido”, expresó el purpurado.

    A pesar de la gravedad institucional que implica restringir el paso a un líder religioso hacia el sitio más sagrado de la cristiandad, el Cardenal descartó cualquier tipo de violencia física o verbal. «No hubo enfrentamientos», recalcó, «todo se desarrolló con mucha cortesía».

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    Polémica en Jerusalén: Netanyahu interviene y habilita el acceso al Santo Sepulcro

    En una jornada marcada por la tensión religiosa y militar, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, intervino personalmente este domingo para autorizar el acceso a la Iglesia del Santo Sepulcro. La medida se tomó luego de que la policía israelí impidiera el ingreso al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén, quien se disponía a celebrar la tradicional misa de Domingo de Ramos.

    El incidente, que amenazaba con escalar a un conflicto diplomático con el Vaticano, fue desactivado por el mandatario, quien aclaró que las restricciones iniciales respondían estrictamente a protocolos de seguridad ante la ofensiva aérea de Irán.

    Netanyahu explicó que la prohibición temporal no fue un ataque a la libertad de culto, sino una medida de protección civil. Según el primer ministro, en los últimos días Irán ha atacado repetidamente con misiles balísticos las zonas circundantes a los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas en la Ciudad Vieja.

    "Tras uno de esos ataques, fragmentos de misil cayeron a metros de la iglesia", detalló Netanyahu para graficar el peligro inminente. Bajo esa premisa, el Gobierno había solicitado a fieles cristianos, musulmanes y judíos que se abstuvieran temporalmente de rendir culto en la zona más sensible de Jerusalén.

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    El Líder Supremo de Irán agradeció a Irak su apoyo en la guerra

    mojtaba

    En un movimiento cargado de simbolismo político y religioso, el nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, emitió este domingo su segundo mensaje público desde que asumió la máxima jerarquía del régimen. A través de un comunicado difundido por la agencia oficial ISNA, Jamenei expresó su gratitud a las autoridades de Irak por el respaldo brindado en el marco del conflicto bélico contra Estados Unidos e Israel.

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    Apagones masivos en Teherán: Irán denuncia ataques contra su infraestructura eléctrica

    En una nueva y oscura fase del conflicto que ya cumple 30 días, Irán reportó este domingo una serie de apagones masivos en Teherán y las regiones circundantes. El Ministerio de Energía de la República Islámica confirmó que el suministro eléctrico fue interrumpido tras recibir múltiples ataques dirigidos contra instalaciones eléctricas críticas, dejando a oscuras a millones de ciudadanos en la capital y en la provincia de Alborz.

    "La electricidad está cortada en estas zonas y hay esfuerzos en marcha para resolver el problema", informó la televisión estatal iraní en un breve comunicado, mientras equipos técnicos intentan evaluar la magnitud de los daños en las centrales y subestaciones afectadas.

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    El presidente de Israel se disculpó con el Patriarca de Jerusalén tras el incidente en el Santo Sepulcro

    En un clima de máxima tensión en Jerusalén, el presidente de Israel, Isaac Herzog, mantuvo una comunicación telefónica de urgencia con el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, tras un incidente ocurrido este domingo 29 de marzo. El líder religioso, junto al Custodio de Tierra Santa, el Reverendo Francesco Ielpo, fueron impedidos de ingresar a la Iglesia del Santo Sepulcro para realizar sus oraciones matutinas.

    El hecho generó una inmediata reacción diplomática, dado que involucra a las máximas autoridades de la Iglesia Católica en la región en medio del día 30 de la guerra entre Israel e Irán. Herzog buscó desactivar cualquier crisis religiosa asegurando que el impedimento no fue una decisión política contra el culto, sino una respuesta a la crisis de seguridad.

    Según la declaración oficial del presidente israelí, el bloqueo al acceso del Santo Sepulcro se debió a informes de inteligencia sobre el riesgo inminente de ataques con misiles por parte del régimen iraní contra la población civil en la Ciudad Vieja.

    Herzog recordó que, en los últimos días, proyectiles lanzados por Teherán ya han impactado en áreas históricas de Jerusalén, poniendo en peligro la integridad de los santuarios. "Aclaré que el incidente se debió a preocupaciones de seguridad ante la amenaza constante de ataques del régimen terrorista", manifestó el mandatario tras la llamada al Cardenal.

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    Países aliados proponen a EE. UU. un consorcio para reabrir el Estrecho de Ormuz

    En un esfuerzo diplomático de urgencia para evitar el colapso del comercio energético global, los ministros de Exteriores de Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudí se reunieron este domingo en Islamabad. El objetivo central del encuentro fue diseñar una hoja de ruta que permita poner un fin "temprano y permanente" a la guerra en Oriente Medio y lograr la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, bloqueado recientemente por Irán.

    El representante paquistaní, Ishaq Dar, confirmó tras la reunión que el bloque regional ya ha enviado una serie de propuestas concretas a los Estados Unidos para estabilizar el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico, una zona donde el tránsito de buques portacontenedores y petroleros se encuentra virtualmente paralizado.

    Según informaron fuentes cercanas a la negociación a la agencia Reuters, el plan presentado a Washington contempla medidas técnicas y políticas disruptivas:

    • Sistema de Peajes: Una de las propuestas, impulsada por Pakistán, sugiere implementar una estructura de tarifas y peajes similar a la que opera en el Canal de Suez, con el fin de regular y asegurar el paso de las embarcaciones bajo un marco jurídico internacional aceptado.

    • Consorcio Regional: Turquía, Egipto y Arabia Saudí evalúan formar un consorcio de gestión para administrar el flujo de crudo a través del estrecho. Este mecanismo buscaría actuar como un "amortiguador político", garantizando que el petróleo llegue a destino sin interferencias militares de las potencias en pugna.

    Fuentes diplomáticas indicaron que la idea de este consorcio ya ha sido discutida de manera preliminar tanto con Estados Unidos como con Irán, buscando un punto de equilibrio que satisfaga las demandas de seguridad de Occidente y las pretensiones de soberanía de Teherán.

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    Alerta en Israel: Irán bombardeó una planta química y temen una fuga de amoníaco

    En una escalada dramática al cumplirse el primer mes de guerra, un bombardeo proveniente de Irán impactó este domingo en una planta química ubicada en la zona industrial de Beerseba, al sur de Israel. El ataque desató un incendio de gran magnitud que cubre la ciudad con una densa capa de humo negro, generando una profunda preocupación por la posible liberación de sustancias altamente peligrosas.

    Según los primeros reportes de los servicios de emergencia, la planta afectada contaría con depósitos de amoníaco, un gas incoloro pero extremadamente irritante y tóxico que, de filtrarse masivamente, podría causar graves daños respiratorios a la población civil y al medioambiente.

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    Restos de un misil iraní produjeron una peligrosa fuga al sur de Israel

    El hecho se produjo en una zona de industrias químicas en el sur del país, donde el impacto de restos de un misil iraní provocó fugas de materiales peligrosos.

    "Los bomberos están trabajando directamente en los puntos de fuga para contener y sellar los contenedores dañados, al tiempo que llevan a cabo operaciones de vigilancia continuas", anunciaron en un comunicado los Bomberos israelíes.

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    Israel afirma haber atacado un sitio clave de producción de misiles en Irán

    Según informaron las autoridades israelíes, el ataque se produjo durante la noche del sábado. El mismo se llevó a cabo en un centro de producción de misiles balísticos clave en Teherán.

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    Baréin anunció un toque de queda marítimo ante ataques de Irán

    Tras los ataques iraníes, las autoridades de Baréin tomaron la decisión de determinar una restricción nocturna al tráfico marítimo, que se aplicará desde las 18:00 hasta las 04:00 (hora loca)

    Según explicaron, la misma se definió “para salvaguardar la seguridad de los marinos y navegantes y reforzar la seguridad de las costas de Baréin ante la flagrante agresión iraní”.

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    Irán advierte que atacará al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Luego de que se cumpliera un mes del inicio de la guerra, la Armada de la República Islámica lanzó una advertencia al reconocido portaaviones estadounidense, asegurando que será blanco de sus sistemas de defensa si entra en su radio.

    Desde Teherán informaron que emplearán diversos tipos de misiles mar-mar para responder a la presencia del buque en la zona

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    Irán acusa a Estados Unidos de planear un ataque terrestre

    A partir de un comunicado que emitió el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf en un medio local, expresó que: "El enemigo envía públicamente mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planea un ataque terrestre".

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    EEUU ataca más de 11.000 objetivos y 150 barcos en el primer mes de la guerra contra Irán

    Las Fuerzas Armadas estadounidenses han atacado más de 11.000 objetivos iraníes, incluyendo cerca de 150 barcos, en el primer mes de la guerra contra Irán, afirmó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

    Entre los objetivos atacados, hay centros de mando y control, así como sitios de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, señaló el Centcom, con sede en Florida, en un informe distribuido en sus redes sociales.

    También mencionó sitios de misiles balísticos, submarinos iraníes, sistemas de defensa aérea, infraestructura de comunicación militar, fábricas de drones y armas.

    "Durante décadas, los buques iraníes han amenazado y acosado al comercio global en aguas regionales, pero esos días terminaron", se destaca en la nota.

    Horas antes, el Centcom informó del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, "además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas".

    Conflicto en Medio Oriente: día 29

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    EEUU niega que Irán haya atacado "escondites" estadounidenses en Dubái

    El Ejército de Estados Unidos negó este sábado que Irán haya atacado escondites estadounidenses en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y matado a 500 personas, como afirmó la Guardia Revolucionaria iraní.

    "Hecho: ningún personal de EE.UU. ha sufrido ataques en Dubái. El régimen iraní está fabricando mentiras en redes sociales para esconder la realidad de que sus capacidades militares están, innegablemente degradadas", afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en X.

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    El organismo militar, con sede en Florida, desmintió al portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, quien horas antes aseguró que Irán atacó con misiles y drones dos supuestos emplazamientos estadounidenses con 400 personas en uno y más de 100 en otro en Dubái.

    Zolfagari advirtió, en un mensaje emitido por los medios iraníes, al presidente de EE.UU., Donald Trump, que "la región se convertirá en un cementerio para los soldados estadounidenses".

    El mensaje se produce al día siguiente de un ataque a una base aérea en Arabia Saudí en el que al menos 12 militares estadounidenses resultaron heridos el viernes, dos de ellos de gravedad, según informaron funcionarios de EE.UU. a medios nacionales.

    El primer mes de la guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha dejado 13 soldados estadounidenses muertos y ha dejado cerca de 300 militares heridos.

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    Yemen entra en escena y un Trump "decepcionado" critica a la OTAN

    Un misil lanzado la madrugada del sábado contra Israel hace entrar en la escena del conflicto regional a Yemen, horas después de que los hutíes, que controlan gran parte de su territorio, amenazaran con pasar a la ofensiva en apoyo a Irán.

    A cuatro semanas del inicio de la guerra, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo sentirse "decepcionado" por la OTAN y su falta de apoyo a las operaciones de la Casa Blanca en Oriente Medio.

    En las últimas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron haber detectado un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen, el primero enviado desde este país en el marco del conflicto reciente.

    Horas antes, los hutíes, aliados de Irán que controlan gran parte de Yemen, incluida la capital Saná, habían amenazado con involucrarse en la guerra en caso de que nuevos actores se unieran a Estados Unidos e Israel en su ofensiva, o en caso de que el mar Rojo fuera usado para atacar a Irán.

    El portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, confirmó más tarde este mismo sábado haber lanzado una andanada de misiles balísticos hacia el sur de Israel, describiendo la acción como la primera fase de una intervención militar directa en apoyo a Teherán y grupos aliados en Oriente Medio.

    En una declaración televisada, Sarea afirmó que los ataques fueron lanzados contra "objetivos militares sensibles" en el sur de Israel y se llevaron a cabo en coordinación con lo que denominó operaciones en curso de Irán y Hezbolá en el Líbano.

    El grupo justificó los ataques como una respuesta a la continua ofensiva estadounidense e israelí contra Irán y a lo que describió como una escalada de violencia contra las facciones aliadas en el Líbano, Irak y los territorios palestinos. Sarea declaró que la operación "logró con éxito sus objetivos" y advirtió que se producirían nuevos ataques.

    Sarea declaró en la noche del viernes, antes del ataque, que estas condiciones incluyen "la llegada de cualquier nueva alianza con Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán" y el "uso del mar Rojo para llevar a cabo operaciones hostiles" contra Teherán o contra cualquier país musulmán.

    Conflicto en Medio Oriente: día 28

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    Irán prohíbe el tránsito marítimo a aliados de EE. UU. e Israel y bloquea el Estrecho de Ormuz

    En un movimiento que escala la tensión bélica a niveles críticos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán declaró este viernes la prohibición total del transporte marítimo "hacia y desde puertos de aliados y partidarios de los enemigos israelí-estadounidenses". La medida, difundida por medios estatales iraníes, representa un desafío directo a la navegación internacional en el Golfo Pérsico.

    El régimen de Teherán ratificó que el Estrecho de Ormuz está cerrado para cualquier embarcación que responda a los intereses de las potencias occidentales o sus socios regionales. Según el comunicado, cualquier intento de tránsito por esta vía estratégica se enfrentará a "medidas severas" por parte de las fuerzas navales iraníes.

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    El ministro de Exteriores iraní acusa a EE UU e Israel ante la ONU de tener la “intención clara de cometer un genocidio” en Irán

    El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha acusado a Estados Unidos e Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener la “intención clara de cometer genocidio” con sus ataques a infraestructuras civiles, y ha asegurado que el dirigido contra la escuela de Minab fue un crimen de guerra y de lesa humanidad. “Han atacado hospitales, ambulancias, personal sanitario y de la Cruz Roja, refinerías, zonas residenciales... Describirlos como crímenes de lesa humanidad es poco, la gravedad de las atrocidades de los agresores va acompañada de una retórica que deja pocas dudas sobre su intención clara de cometer genocidio”, ha señalado Araqchi.

    El ataque contra el colegio en Minab, perpetrado el 28 de febrero, primer día de la guerra, y que según las primeras investigaciones fue obra de fuerzas estadounidenses, fue “deliberado e intencional”, ha agregado el jefe de la diplomacia iraní, quien intervino en el Consejo mediante mensaje de vídeo.

    EFE

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    Arabia Saudí denuncia ataque de Irán con seis misiles balísticos en medio de la tregua

    El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí denunció formalmente que Irán lanzó seis misiles balísticos contra su territorio nacional. El ataque se produce en un momento de extrema fragilidad diplomática, desafiando los intentos de mediación internacional para frenar la escalada bélica.

    Según el reporte oficial de las fuerzas saudíes, los sistemas de defensa aérea lograron interceptar dos de los proyectiles antes de que alcanzaran sus objetivos. Los cuatro misiles restantes cayeron en aguas del Golfo Pérsico y en áreas desérticas deshabitadas, sin que se reportaran víctimas fatales o daños materiales de magnitud en esta oportunidad.

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    El G-7 alerta sobre la alianza militar entre Irán y Rusia

    En el marco de la cumbre de ministros que se celebra este viernes en Francia, el grupo de los G-7 puso la lupa sobre un eje que amenaza con escalar el conflicto global: la creciente cooperación militar entre Irán y Rusia. La advertencia llega en un momento crítico, transcurridos 28 días desde el inicio de las hostilidades en Medio Oriente el pasado 28 de febrero.

    La ministra de Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, fue la encargada de verbalizar el malestar de las potencias occidentales. Según la funcionaria, Londres y sus aliados poseen evidencia de que los lazos entre el Kremlin y el régimen de los ayatolás han trascendido los acuerdos diplomáticos para convertirse en una colaboración operativa de alto riesgo.

    La principal acusación que sostienen las potencias europeas apunta al intercambio de tecnología y datos sensibles. Se sospecha que Moscú está asistiendo a Teherán con servicios de inteligencia satelital y técnica para localizar objetivos precisos en el terreno, optimizando así la eficacia de los ataques con misiles iraníes contra posiciones estratégicas.

    “Estamos profundamente preocupados por los lazos entre Rusia e Irán, que han sido continuados en términos de capacidades compartidas”, afirmó Cooper antes de ingresar a la sesión plenaria del G-7.

    Conflicto en Medio Oriente: día 27

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    Trump extendió el plazo para no atacar infraestructuras energéticas de Irán

    El presidente Donald Trump extendió el plazo de cinco días que había establecido este lunes para cesar los ataques contra las infraestructuras energéticas de Irán luego de afirmar que la República Islámica "está suplicando por hacer un trato". Sin embargo, en los días posteriores al primer anuncio de esta índole el régimen iraní negó todo tipo de negociación y de aceptación de un acuerdo con los Estados Unidos.

    El plazo en el que Estados Unidos se comprometió a no atacar será extendido por 10 días según Trump, es decir hasta el 6 de abril, "a pedido del gobierno iraní".

    TWEET TRUMP APLAZA CESE DE ATAQUES A CENTRALES ELECTRICAS IRAN
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    Trump vuelve a amenazar a Irán para que negocie: “Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde”

    El presidente de EE UU, Donald Trump, ha reiterado este jueves que Irán está “suplicando” para llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto, a punto de cumplir cuatro semanas.

    “Los negociadores iraníes son muy diferentes y ‘extraños’. Nos están ‘suplicando’ que lleguemos a un acuerdo, lo cual es lógico, ya que han sido aniquilados militarmente, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y, sin embargo, afirman públicamente que solo están ‘estudiando nuestra propuesta’. ¡¡¡ERROR!!!”, asegura en un mensaje publicado en su red social, Truth. “Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, NO HABRÁ VUELTA ATRÁS, ¡y no será nada agradable!”, agrega.

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    Donald Trump presiona y amenaza a la OTAN para que entre en guerra con Irán

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de publicar un duro mensaje contra la OTAN, la poderosa alianza bélica integrada, entre otros por Reino Unido, Alemania, España, Canadá, Italia y Turquía. Ante la guerra con Irán y la escalada en el precio del petróleo, el mandatario cargó con una fuerte amenaza.

    Donald Trump presidente de los Estados Unidos 14
    Donald Trump difundió un duro mensaje en Truth Social para que la OTAN sea parte de la guerra. Foto Efe

    Donald Trump difundió un duro mensaje en Truth Social para que la OTAN sea parte de la guerra. Foto Efe

    Donald Trump, hace minutos, publicó el siguiente mensaje en su red social Truth: "La OTAN no ha hecho absolutamente nada para ayudar ante la nación desquiciada de Irán, ahora diezmada militarmente. Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, ¡pero nunca olviden este momento crucial! Presidente Donald J. Trump".

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    China pide a Irán y a Estados Unidos que trabajen para construir una paz posible

    El Gobierno de China ha pedido este jueves "aprovechar las oportunidades para la paz" y ha apelado a unas "conversaciones sinceras" entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.

    "La prioridad urgente ahora es promover unas conversaciones de paz y aprovechar las oportunidades para la paz y trabajar para poner fin a los combates", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha recalcado que Pekín "apoya todos los esfuerzos para ayudar a rebajar las tensiones".

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    Israel asegura haber matado a Alireza Tangsiri, el jefe iraní que bloqueó el Estrecho de Ormuz

    En una operación militar que amenaza con dinamitar la frágil tregua de cinco días, el ejército de Israel aseguró este jueves haber abatido a Alireza Tangsiri, jefe de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria de Irán. El ataque, según reportan medios locales israelíes, se produjo en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, un punto estratégico clave situado en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz.

    Tangsiri no era solo un alto mando militar; era la figura central detrás de la estrategia de bloqueo naval que ha mantenido en vilo a la economía global durante las últimas semanas. Bajo su mando, la Guardia Revolucionaria ejecutó el cierre del Estrecho de Ormuz, un cuello de botella geográfico por el que transita aproximadamente el 20% del crudo mundial.

    Su eliminación representa el golpe más duro para la estructura militar de Teherán desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero. Israel consideraba a Tangsiri como el arquitecto de las amenazas de minado en el Golfo Pérsico y el principal obstáculo para restablecer el flujo de hidrocarburos hacia Occidente.

    Conflicto en Medio Oriente: día 26

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    "Trump está preparado para desatar el infierno", la declaración de la vocera de la Casa Blanca

    Durante una conferencia de prensa brindada este miércoles por la tarde, la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt sostuvo que "el presidente Trump está preparado para desatar el infierno".

    "Irán no debe volver a errar en sus cálculos", afirmó Leavitt.

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    La armada de Irán aseguró que atacó el portaaviones USS Abraham Lincoln

    De acuerdo con un comunicado difundido por la televisión estatal de la República Islámica, Irán envió misiles de crucero contra el portaaviones USS Abraham Lincoln según lo confirmado por el Ejército de Teherán este miércoles. Además, advirtieron sobre nuevos lanzamientos cuando los barcos de ataque "estén dentro del alcance" de los sistemas de misiles de Irán.

    "Los misiles de crucero Qader (misiles antibuque terrestres) de la Armada iraní atacaron al portaaviones USS Abraham Lincoln, perteneciente a Estados Unidos, y lo obligaron a cambiar de posición", indicó el documento oficial.

    El comunicado citó al jefe de la Armada, el almirante Shahram Irani, quien sostuvo que los movimientos del grupo de portaaviones están "siendo monitoreados constantemente y tan pronto como esta flota hostil entre dentro del alcance de nuestros sistemas de misiles, será sometida a poderosos ataques por parte de la Armada iraní".

    Comandante fuerzas armadas irán USS Abraham Lincoln
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    Irán afirma que ha atacado una importante central eléctrica en el norte de Israel

    Las fuerzas armadas iraníes han atacado este miércoles una importante central eléctrica en el norte de Israel, informa la agencia de noticias iraní Fars. El medio iraní asegura que el ataque a la central eléctrica israelí se produjo en medio de una nueva oleada de ataques con misiles contra el norte de Israel. “Dado el sonido aterrador de las explosiones, los expertos recalcan que Irán utilizó misiles pesados en este ataque”, afirma Fars.

    Las sirenas antiaéreas sonaron en la zona de Hadera, donde se ubica en su costa una de las centrales eléctricas más importantes de Israel, sobre las 12.20 hora local (una hora antes en España peninsular) y poco después los bomberos reportaron impactos de metralla en esa zona que “cayeron en un área abierta”.

    Imágenes compartidas por el Canal 12 israelí muestran una columna de humo elevándose en la zona de Hadera, pero no se ve ningún impacto en la central eléctrica.

    La Corporación Eléctrica de Israel afirmó que su infraestructura no sufrió daños tras el ataque con misiles balísticos iraníes, según informa el diario Times Of Israel.

    Israel mantiene un férreo control sobre las informaciones sobre infraestructuras críticas o militares dañadas por los misiles iraníes y hasta el momento solo ha trascendido un impacto a la refinería de Haifa, una ciudad costera cercana a Hadera.

    EFE

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    Israel vuelve a bombardear gasolineras en Líbano

    El ejército israelí ha confirmado este miércoles haber bombardeado en Líbano durante esta madrugada gasolineras de la empresa Amana, muchas ubicadas en puntos del país con presencia de Hezbolá.

    Además, según el comunicado castrense, los cazas israelíes también atacaron un “centro de mando” de la milicia chií en el Dahiye, los barrios al sur de Beirut, junto a otros infraestructuras en el sur de Líbano.

    Israel alega que esta red de gasolineras genera millones de dólares en ingresos a Hizbulá, y que también son usadas para sus propios vehículos y actividades.

    Amana figura entre las 15 empresas y personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en febrero de 2020 por sus presuntos vínculos con la Fundación Mártires, con sede en Líbano y designada como entidad que apoya el terrorismo en julio de 2007, según datos del Departamento del Tesoro.

    Justo hace una semana, el ejército israelí ya bombardeó gasolineras de Amana en Líbano, usando el mismo pretexto.

    El martes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció que Israel planea “controlar” la extensión de tierra entre la línea azul (frontera acordada) y el río Litani. Esto equivale a un 8% del territorio libanés, y voces críticas temen que se traduzca en una ocupación a largo plazo. En Líbano esta ofensiva israelí ha causado ya más de 1.000 muertos y un millón de personas forzosamente desplazadas.

    EFE

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    Irán saca pecho y advierte a Donald Trump: "no llames acuerdo a tu derrota"

    El Ejército de Irán negó este miércoles que haya negociaciones con Estados Unidos, en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que se busca un acuerdo. Además, Irán anunció una nueva ola de ataques contra Israel en apoyo al grupo Hezbolá y estableció dos condiciones fundamentales: el cese total de las “agresiones y asesinatos” por parte de Estados Unidos e Israel en Irán y sus aliado, y el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz como “un derecho natural y legal de Irán”.

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    El portavoz de Irán aseguró no haber recibido información sobre el plan de 15 puntos de EE UU

    El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha dicho este miércoles que Moscú no ha recibido información sobre el plan de 15 puntos anunciado ayer martes por el presidente de EE UU, Donald Trump, para acabar con la guerra en Oriente Próximo.

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    El precio del petróleo Brent cae un 6% y perfora los 100 dólares por la propuesta de paz de EE. UU.

    El mercado energético internacional vive una jornada de marcado alivio este miércoles 25 de marzo. Tras semanas de volatilidad extrema, el precio del barril de petróleo Brent registró una caída superior al 6%, situándose por debajo de la barrera psicológica de los 100 dólares. El movimiento responde a las crecientes expectativas de una desescalada en el conflicto bélico que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán.

    PETRÓLEO

    El barril de Brent para entrega en mayo —referencia para el mercado europeo— operaba con una baja del 6,57%, situándose en los 97,30 dólares. Esta cifra marca un giro drástico respecto a la sesión previa, donde el crudo se había disparado un 4,55% hasta alcanzar los 104 dólares por la incertidumbre regional.

    En sintonía, el petróleo de Texas (WTI), referencia en Estados Unidos, también mostró una tendencia a la baja antes de la apertura oficial de Wall Street, con un descenso del 5,34% para ubicarse en los 87,39 dólares.

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    Turquía actúa como mediador entre Irán y EE. UU. para frenar la escalada en el Golfo

    En medio de una incertidumbre global y el tercer día de una tregua frágil, Turquía ha emergido como el puente diplomático fundamental entre Irán y Estados Unidos. Harun Armagan, vicepresidente de Asuntos Exteriores del partido gobernante (AKP), confirmó este miércoles que el gobierno de Recep Tayyip Erdoan está desempeñando un papel activo en la "transmisión de mensajes" para fomentar la distensión y abrir canales de negociación directa.

    La estrategia turca no solo se limita a las dos potencias en conflicto. Según Armagan, Ankara también está enviando comunicaciones a los países del Golfo, que se encuentran en una posición vulnerable tras los ataques iniciados por EE. UU. e Israel el pasado 28 de febrero.

    El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, ha liderado estas gestiones manteniendo contactos frecuentes con:

    • Abbas Araqchi: Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, a quien se le han transmitido consejos "amistosos" para evitar una expansión de la guerra.

    • Funcionarios de Washington: Con el objetivo de clarificar la postura real de la administración Trump tras sus recientes anuncios en redes sociales.

    Conflicto en Medio Oriente: día 25

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    Suben a 1.072 los muertos en en Líbano

    El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano se elevó este martes a 1.072, después de que 33 nuevas personas perdieran la vida y 90 más resultaran heridas en las últimas 24 horas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

    En cuanto al balance total de heridos desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, asciende ya a 2.966, entre ellos 382 niños, mientras que también hay 121 menores entre los fallecidos, según los últimos datos difundidos por el departamento de Emergencias

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    Israel anunció que habría abatido a un miembro de CGRI con "planes terroristas" en el Líbano

    "La Armada neutralizó ayer (lunes), bajo la dirección de inteligencia del Shin Bet, en la zona de Beirut a Muhammad Ali Kourani, un terrorista de la Fuerza Quds que promovía planes terroristas bajo la dirección de elementos de inteligencia iraníes", afirmaron Ejército e inteligencia interior de Israel en un comunicado conjunto este martes.

    La Fuerza Quds es una unidad de élite de los CGRI especializada en operaciones de inteligencia y guerra asimétrica para extender su influencia fuera de las fronteras iraníes a través de milicias aliadas.

    Ayer mismo Israel afirmó haber atacado el cuartel general de seguridad de CGRI en Teherán y el domingo por la noche plantas dedicadas a la fabricación de armas y misiles.

    De acuerdo a ambos cuerpos la inteligencia iraní "continúa operando y promoviendo planes terroristas desde Líbano".

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    Israel avanza en el sur del Líbano

    El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció la implementación de una zona de seguridad en el sur del Líbano que se extiende hasta el río Litani. La medida busca eliminar la amenaza del grupo Hezbolá y garantizar la protección de los habitantes del norte israelí.

    Según Katz, el despliegue se mantendrá hasta que se considere neutralizado cualquier riesgo proveniente desde territorio libanés.

    Israel presencia en el Líbano

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    El precio del petróleo vuelve a superar los US$100 tras el negativa de Irán al diálogo

    Tras un breve respiro al inicio de la semana, el precio del barril de petróleo Brent volvió a perforar hacia arriba la barrera de los 100 dólares este martes.

    El cambio de tendencia responde a la negativa de Irán sobre la existencia de conversaciones formales con Washington, lo que reaviva el temor a una interrupción prolongada del suministro en Medio Oriente.

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    Filipinas declaró el estado de emergencia energética por la guerra contra Irán

    El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró este martes el estado nacional de emergencia energética, en medio de la escasez de suministro como consecuencia de la guerra contra Irán, que afecta especialmente a las naciones asiáticas, dependientes de los envíos desde el estrecho de Ormuz.

    Marcos Jr. firmó una orden ejecutiva aludiendo al "peligro inminente que se cierne sobre la disponibilidad y la estabilidad del suministro energético del país".

    La declaración de un estado de emergencia energética nacional "permitirá al Gobierno aplicar medidas coordinadas y adaptadas para hacer frente a los riesgos derivados de las perturbaciones en el suministro energético global”, añade.

    La orden no especifica si el Gobierno impondrá un tope a los precios de los productos petrolíferos, pero, según la ley, el presidente de Filipinas puede eludir varios procedimientos para controlar los precios o acelerar la adquisición de determinadas materias primas en estas circunstancias.

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    Irán denunció daños en 114 museos y sitios históricos por ataques de EE.UU. e Israel

    Las autoridades iraníes denunciaron este martes daños en 114 sitios patrimoniales, entre ellos museos y zonas históricas, y en 292 centros médicos, como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país persa.

    "Estos actos violan la Convención de La Haya de 1954. Irán insta a la UNESCO y a los organismos internacionales a tomar medidas efectivas para proteger el patrimonio común", denunció el Gobierno iraní en un mensaje a través de su cuenta en X.

    El gobierno iraní publicó el pasado 19 de marzo fotos que mostraban daños en el complejo del palacio Saadabad, construido en el siglo XIX, en Teheran. Las imágenes mostraban ventanas destrozadas y muros con grietas.

    Por su parte, la Media Luna Roja iraní aseguró este martes que la ofensiva estadounidense-israelí causó daños en 292 centros médicos y de ayuda humanitaria, incluidos hospitales.

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    Irán detuvo a 466 personas por actividades contra la seguridad y apoyo a opositores

    Las autoridades iraníes anunciaron este martes la detención de 466 personas acusadas de socavar la seguridad nacional y de realizar actividades en redes sociales en favor de grupos opositores, en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos.

    La Policía afirmó que los detenidos habrían participado en acciones como difundir mensajes en redes sociales para “generar alarma social, provocar miedo y ansiedad” en la población, y realizar propaganda a favor de “enemigos”.

    Además, indicó que los arrestos se produjeron en los últimos días en respuesta a lo que calificó como intentos de Estados Unidos e Israel de generar desestabilización en el país. El comunicado no detalla la identidad de los detenidos ni el lugar donde han sido arrestados.

    En 25 días de guerra, los medios iraníes han informado de más de 1.000 detenciones en todo el país, relacionadas con individuos acusados de filmar lugares sensibles, compartir contenido contrario al Gobierno en internet o “colaborar con el enemigo”.

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    Israel dice que bombardeó más de 3.000 objetivos en Irán en 25 días de guerra

    El Ejército israelí asegura que ha bombardeado en todo Irán más de 3.000 objetivos del régimen desde el inicio de esta ofensiva bélica el pasado 28 de febrero, según un comunicado castrense publicado este martes.

    El texto detalla que ayer, lunes, decenas de cazas israelíes completaron una nueva "oleada de ataques a gran escala" contra infraestructura en el centro de Teherán, bombardeando dos presuntos centros de mando de inteligencia, depósitos de armas y sistemas de defensa aérea.

    El Ejército israelí alega que uno de esos cuarteles pertenecía a la rama de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y otro, al Ministerio de Inteligencia iraní. En total, Israel bombardeó anoche "más de 50 objetivos en el norte y centro de Irán", detalla el texto, que enumera entre ellos instalaciones para el lanzamiento y almacenamiento de misiles balísticos.

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    Israel vuelve a bombardear instalaciones en Isfahán, en el centro de Irán

    Cazas israelíes completaron este martes una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Isfahán, informó el Ejército en un comunicado, tras varios impactos allí esta madrugada contra una estación gasística, reportados por la agencia iraní Fars.

    Estos últimos bombardeos contra "centros de producción" del régimen iraní en Isfahán, según el comunicado castrense, se engloban dentro de otros ataques contra diferentes puntos de Irán, sobre los que aún no han dado detalles.

    Esta madrugada, al menos dos proyectiles ya impactaron contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste del país, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, según informó Fars.

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    Irán nombró a un nuevo secretario del Consejo de Seguridad Nacional

    Irán anunció este martes el nombramiento como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Bagher Zolghadr en sustitución de Alí Lariyani, quien fue asesinado la semana pasada por Israel.

    Considerado un halcón de la política iraní, Zolgadr fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad durante el gobierno del expresidente Mahmud Ahmadineyad (2005-2023); jefe del Estado Mayor conjunto de la Guardia Revolucionaria durante ocho años tras la guerra y uno de los responsables de la milicia islámica basij.

    Hasta su nuevo nombramiento ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, organismo que media entre los poderes del Estado.

    Mohamad Bagher Zolghadr iran
    Mohamad Bagher Zolghadr.

    Mohamad Bagher Zolghadr.

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    El Líbano expulsó al nuevo embajador iraní y le da hasta el domingo para irse del país

    El Ministerio libanés de Asuntos Exteriores anunció este martes que retira las credenciales al embajador iraní designado, Mohamad Reza Sheybani, y le dio de plazo hasta el domingo para abandonar el país. El mensaje, publicado en X, precisó que Sheybani ha sido declarado persona non grata.

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    Kurdistán: seis soldados muertos y 30 heridos en ataques iraníes

    Seis oficiales de las fuerzas de seguridad de la región semiautónoma del Kurdistán, en Irak, murieron y otros 30 resultaron heridos en dos ataques "con misiles balísticos iraníes" contra sus bases en esa zona del norte de Irak, informaron fuentes oficiales kurdas.

    El primer ministro del Kurdistán, Masrour Barzani, condenó por su parte en un mensaje en X "el ataque hostil y traicionero contra las bases Peshmerga", y advirtió que su Gobierno tomará "todas las medidas necesarias para contrarrestar esta hostilidad". Barzani llamó al Gobierno federal de Bagdad y a la comunidad internacional "para que pongan fin a estos ataques contra la región del Kurdistán".

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    Israel derribó presuntas sedes de Hizbulá en Beirut

    El Ejército israelí dijo que bombardeó en Beirut un cuartel general de la Fuerza Radwan, el grupo de élite de Hizbulá, donde según ellos había presencia de milicianos, así como un centro de inteligencia. Además, cazas bombardearon una estación de la radio Nour que, según Israel, operaba bajo los auspicios de la milicia chií en Tiri (sur del Líbano).

    En un comunicado posterior, el Ejército dijo que sus tropas se mantienen desplegadas "como parte de una posición defensiva" en la zona disputada de las granjas de Shebaa (conocidas como el Monte Dov para Israel), al sur de Líbano. Allí, el Ejército aseguró haber hallado bocas de túneles y destruido un "complejo de armas" del grupo chií.

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    Macron convocó un Consejo de Defensa para abordar la guerra

    El presidente francés, Emmanuel Macron, organiza este martes por la tarde un Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional para abordar la situación del conflicto en Oriente Medio, indicaron fuentes del Elíseo.

    La reunión, en la que deben participar ministros y responsables con competencias en las áreas de defensa y seguridad, está prevista para las 17.30 (16.30 GMT), precisaron las fuentes.

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    Von der Leyen exigió a Irán frenar ataques en Ormuz y advirtió del riesgo para el comercio

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó este martes las acciones de Irán en Oriente Medio y pidió el cese inmediato de sus ataques contra la navegación comercial, durante una comparecencia junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en Camberra.

    "Irán tiene que cesar inmediatamente sus amenazas, la colocación de minas, drones y ataques con misiles y otros intentos de bloquear el estrecho para el transporte comercial", afirmó la dirigente europea, que calificó de "inaceptables" los ataques contra buques mercantes.

    Von der Leyen advirtió de que estas acciones ponen en riesgo el comercio global y subrayó que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional, en medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro energético mundial.

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    Irán lanzó al menos seis andanadas de misiles contra Israel

    Irán lanzó la madrugada de este martes hasta seis andanadas de misiles contra Israel, según alertó por mensajería el Ejército israelí desde pasada la medianoche hasta cerca de las ocho de la mañana, sin causar heridos pero sí daños en infraestructuras y varios incendios.

    Tras la caída de fragmentos y metralla la mañana de este martes, varios edificios fueron dañados en Tel Aviv y hubo también coches quemados, según detallaron los equipos de bomberos y rescate en un comunicado.

    Iran Ataca Israel Tel Aviv
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    Dos ataques con proyectiles impactaron la infraestructura gasística en Irán

    Dos proyectiles impactaron la madrugada de este martes contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste de Irán, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, en el centro del país, según reportó la agencia iraní Fars.

    Fars asegura que el ataque en Isfahán afectó un edificio administrativo y un punto de reducción de presión en la estación de gas, así como edificios aledaños. También reporta que el ataque que impactó el gasoducto de Jorramshahr, en los alrededores de una planta energética, no dejó víctimas.

    La información de estos impactos llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su decisión de aplazar cualquier ataque a infraestructura energética iraní durante los próximos cinco días.

    Israel anuncia una "nueva fase" de ataques en Líbano

    En el frente norte, el gobierno de Israel confirmó que iniciará una serie de bombardeos masivos y operaciones terrestres intensificadas contra objetivos de Hezbolá.

    • Objetivos estratégicos: El ejército israelí ya ha destruido puentes clave sobre el río Litani para cortar las rutas de suministro del grupo paramilitar.

    • Advertencia a civiles: Las autoridades de Israel han instado a los residentes del sur de Líbano a evacuar hacia el norte ante la inminencia de ataques a gran escala.

    • Meta militar: El primer ministro Benjamin Netanyahu ratificó que la ofensiva no se detendrá hasta "aplastar al enemigo" y garantizar la seguridad en su frontera norte.

    Conflicto en Medio Oriente: día 24

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    Netanyahu advirtió que Israel continuará los ataques en Irán y el Líbano

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que existe una oportunidad para transformar los recientes avances militares en un acuerdo que permita proteger los intereses del país.

    En un discurso televisado, Netanyahu afirmó que Israel continuará con los ataques en Irán y Líbano. Según explicó, las operaciones están dirigidas a debilitar el programa de misiles y el desarrollo nuclear iraní, además de golpear posiciones del grupo Hezbollah.

    El primer ministro reveló además que mantuvo una conversación con Trump y señaló que existe la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo tras las operaciones militares. En ese sentido, sostuvo que Israel puede “aprovechar los logros significativos que hemos obtenido con las fuerzas estadounidenses para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo que salvaguardará nuestros intereses vitales”.

    Netanyahu también afirmó que en los últimos días fueron eliminados dos científicos nucleares iraníes y advirtió que podrían registrarse nuevas acciones. “Hace apenas unos días, eliminamos a dos científicos nucleares más, y se esperan más acciones”, declaró. “Salvaguardaremos nuestros intereses vitales bajo cualquier circunstancia”.

    En paralelo, el ministro de Defensa israelí aseguró el sábado que tanto Estados Unidos como Israel incrementarán significativamente los ataques contra Irán durante esta semana, a pesar de la tregua de cinco días declarada este lunes por Donald Trump.

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    Suben a más de mil el número de muertos en el Líbano en el día 24 del conflicto en Medio Oriente

    Al menos 1.039 personas murieron y otras 2.876 resultaron heridas en el Líbano desde el comienzo de las hostilidades entre Hezbolá e Israel, país que mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el territorio libanés desde hace tres semanas.

    De acuerdo con la última información brindada este lunes por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, del número total de muertos hay 118 niños, mientras que de los 2.876 heridos, 380 son menores.

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    Donald Trump frenará los ataques a Irán: anuncia una tregua de cinco días para negociar

    El presidente Donald Trump anunció este lunes la suspensión de todos los planes de ataque militar contra plantas de energía e infraestructura en Irán. La pausa, establecida por un periodo inicial de cinco días, surge tras lo que el mandatario describió como una serie de diálogos de alto nivel.

    Fiel a su estilo, Trump utilizó su red social, Truth Social, para comunicar la noticia en un mensaje escrito íntegramente en mayúsculas. En el posteo, aseguró que las conversaciones mantenidas durante las últimas 48 horas han sido "profundas, detalladas y constructivas", lo que motivó la orden directa al Departamento de Guerra para posponer las represalias.

    donald trump

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    Tensión máxima en el Golfo Pérsico: Irán amenaza con minar la región si EE. UU. ataca sus costas

    La crisis en el Golfo Pérsico ha entrado en una fase crítica este lunes. Tras las recientes advertencias de la Casa Blanca, el Consejo de Defensa de Irán ha lanzado un desafío contundente: el minado total de las rutas marítimas de la región si sus islas o costas son blanco de una ofensiva militar por parte de Estados Unidos o Israel.

    El conflicto escaló durante el fin de semana tras una publicación del presidente Donald Trump en su red social, TruthSocial. En ella, el mandatario estadounidense dio un plazo de 48 horas a Teherán para permitir el libre tránsito en el Estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir sus centrales eléctricas, comenzando por la infraestructura de mayor envergadura del país.

    Lejos de retroceder, el Gobierno iraní calificó su postura como inalterable y aseguró una "respuesta inmediata y devastadora" contra cualquier infraestructura energética en los países del entorno si sus plantas eléctricas son bombardeadas.

    Uno de los puntos de mayor fricción es la isla de Jarg, el enclave petrolero más importante de Irán. Según informes del medio estadounidense Axios, Washington evalúa la posibilidad de invadir o bloquear esta isla para presionar el desbloqueo del paso marítimo.

    Ante este escenario, la nota oficial del Consejo de Defensa iraní fue tajante:

    • Minas de todo tipo: Se planea el despliegue de minas flotantes lanzadas desde tierra en todas las rutas del Golfo.

    • Bloqueo prolongado: Irán asegura que, de concretarse el ataque, el Golfo Pérsico quedará en una situación de parálisis similar a la del Estrecho de Ormuz durante un largo periodo.

    • Control de tránsito: Teherán subrayó que la única vía segura para barcos de naciones no beligerantes es coordinar el tránsito directamente con las autoridades iraníes.

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    China pide una desescalada en Oriente Próximo para evitar un mayor impacto en la economía global

    El Gobierno chino ha hecho este lunes un llamamiento al “cese de las acciones militares” en Oriente Próximo, donde el conflicto entre Irán e Israel y Estados Unidos está perturbando el comercio energético mundial, para evitar que la inestabilidad regional tenga un mayor impacto en el desarrollo de la economía global.

    El portavoz de la Cancillería china Lin Jian instó en una rueda de prensa a “volver al diálogo y la negociación, y no permitir que esta guerra, que nunca debió haber comenzado, continúe”. Lin aseveró que la situación en Oriente Próximo está afectando a la seguridad del comercio energético mundial, y que si el conflicto sigue extendiéndose, “toda la región podría caer en un escenario incontrolable”. “La incitación solo conducirá a un círculo vicioso”, agregó.

    Desde el inicio del conflicto, China ha instado al cese de las acciones militares, evitar una mayor escalada de la tensión y, así, “prevenir que la inestabilidad regional tenga un impacto aún mayor en el desarrollo de la economía mundial”. Lin afirmó que mantienen la comunicación con todas las partes y están trabajando para promover la distensión y la desescalada.

    EFE

    Conflicto en Medio Oriente: día 23

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    La OTAN y aliados evalúan medidas para reabrir la ruta clave del petróleo

    En un anuncio clave realizado este domingo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reveló que un grupo de 22 países trabaja intensamente desde el pasado jueves para diseñar una estrategia que permita la reapertura del Estrecho de Ormuz. La ruta, vital para el comercio mundial, permanece bloqueada por el régimen de Irán como represalia a las ofensivas militares iniciadas por la coalición liderada por Washington el 22 de febrero.

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    Israel intensifica la invasión terrestre en el sur de Líbano contra Hezbolá

    La campaña militar de Israel en el norte ha entrado en una nueva y peligrosa etapa. El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor israelí, anunció que las fuerzas de defensa se preparan para intensificar la invasión terrestre en el sur de Líbano. Según el alto mando, las operaciones realizadas hasta el momento son solo el inicio de un plan organizado para neutralizar las capacidades operativas de Hezbolá.

    A diferencia de las proyecciones emitidas por funcionarios estadounidenses, las autoridades de Israel han sido enfáticas al advertir a su población que deben prepararse para una guerra prolongada. Este escenario bélico no solo se limita a la frontera libanesa, sino que se extiende directamente contra Irán, el principal sostén estratégico y financiero de la milicia chiíta.

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    Irán advirtió que contraatacará si Washington ataca su infraestructura energética

    La tensión entre Washington y Teherán ha alcanzado un punto crítico en el día 23 del conflicto. El Gobierno de Irán lanzó una severa advertencia: tomará represalias directas contra la infraestructura de toda la región si los Estados Unidos ejecutan ataques contra sus centrales eléctricas. Esta declaración surge como respuesta inmediata al "ultimátum" del presidente Donald Trump, quien amenazó con destruir el sistema energético iraní si no se rehabilita la circulación por el Estrecho de Ormuz.

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    El bombardeo de Israel a los puentes sobre el río Litani

    El ejército israelí bombardeó este domingo el puente de Qasmiya, un punto clave sobre el río Litani en el sur del Líbano con el objetivo de cortar las rutas de suministro de Hezbolá. Este es el primer ataque comandado con este principio por el ministro de Defensa, Israel Katz.

    El puente era una vía de comunicación vital que conectaba el sur del país con la gobernación de Sidón y la capital, Beirut, lo que agrava el impacto logístico y humanitario en la región.

    Israel Destruye Puente En El Líbano
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    Las autoridades de aviación de Israel recomendaron el "cierre inmediato" del espacio aéreo

    Debido a los continuos ataques con misiles provenientes de la República Islámica de Irán, las autoridades de aviación israelí recomendaron el "cierre inmediato" del espacio aéreo.

    Además, el ejército israelí afirmó haber detectado una nueva serie de misiles disparados desde Irán hacia el país, en lo que los medios locales describieron como el octavo ataque desde la medianoche.

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    Pedro Sanchez exigió la apertura del Estrecho de Ormúz

    El presidente español Pedro Sánchez reclamó este domingo la apertura del estrecho de Ormuz y pidió por "la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio" en un comunicado difundido en su cuenta de X.

    "Nos encontramos en un punto de inflexión global", estableció el presidente de España, quien ha repudiado en repetidas ocasiones los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

    Sánchez adviertió sobre la posibilidad de que la escalada de la guerra puede generar "una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad".

    tweet de pedro sanchez estrecho de ormuz
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    Israel anunció el fin de una ola de ataques a gran escala en Teherán

    El Ejército de Israel informó que completó este domingo una nueva ola de ataques “a gran escala” contra instalaciones militares y centros de producción de armas en Teherán, con el objetivo de debilitar las capacidades del régimen iraní.

    Según las Fuerzas de Defensa de Israel, aviones de combate lanzaron decenas de municiones sobre objetivos estratégicos vinculados a organismos de seguridad del país.

    Entre los blancos alcanzados se mencionaron una base de entrenamiento militar, sistemas de defensa antiaérea y un centro de producción y almacenamiento de armas del Ministerio de Defensa iraní, además de una instalación asociada a la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria.

    En paralelo, Irán respondió con al menos siete oleadas de ataques con misiles dirigidas principalmente hacia el área metropolitana de Tel Aviv.

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    Benjamín Netanyahu visitó las zonas bombardeadas y aseguró que están "aplastando" a Irán

    Benjamín Netanyahu afirmó este domingo en Arad que Israel está “aplastando” al enemigo y “ganando la batalla” contra Irán, tras el impacto de misiles en el sur del país. Además, durante este recorrido que hizo por la zona, llamó a otros gobiernos a respaldar la ofensiva israelí sobre Teherán.

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    Israel intensificó sus ataques en el Líbano

    Este domingo, las fuerzas israelíes comenzó una extensa serie de bombardeos contra infraestructuras de Hezbolá en el sur del Líbano. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha ordenado la destrucción inmediata de todos los puentes sobre el río Litani.

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    El ejército israelí anuncia que mató a un alto mando de la Fuerza Radwan en el sur del Líbano

    A través de su cuenta oficial en X, el ejército de Israel afirma que mató a Abu Khalil Barji, comandante de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Radwan de Hezbolá, en un operativo realizado en la zona de Majdal Selm, en el Líbano.

    Según el comunicado militar, Barji contaba con una trayectoria de años dentro de la organización y recientemente lideraba las unidades especiales responsables de los ataques directos contra las tropas israelíes.

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    Netanyahu amenaza a líderes de la Guardia Revolucionaria tras los ataques en Arad y Dimona

    Tras la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a las localidades de Arad y Dimona, víctima de ataques iraníes este sábado, para realizar una inspección de los daños, calificó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como una "banda criminal" y aseguró que Israel perseguirá de manera personal a sus líderes, instalaciones y activos económicos.

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    Irán advierte de un "daño irreversible" en caso de que se ataquen sus centrales eléctricas

    Tras los dichos de Donald Trump y las distintas amenazas a Irán, junto a la amenaza de la apertura del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió a través de un posteo en redes sociales que cualquier ataque contra las centrales eléctricas de su país resultará en la "destrucción irreversible" de instalaciones energéticas e infraestructuras críticas en todo el Medio Oriente.

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    Alemania solicitó a Irán la apertura del Estrecho de Ormuz

    El ministro de Defensa, Boris Pistorius, afirmó que los esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad de las rutas comerciales a través del estrecho de Ormuz solo podrán llevarse a cabo una vez alcanzado un alto el fuego. A su vez, Pistorius instó a Irán a asegurar la libertad y el paso seguro por el estrecho.

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    Trump amenaza con atacar las centrales eléctricas de Irán si no abre el estrecho de Ormuz

    El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

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    Conflicto en Medio Oriente: día 22

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    Unos 60 heridos, entre ellos 4 graves, tras impacto de un misil en Arad, sur de Israel

    Una treintena de personas, entre ellas al menos cuatro en estado grave, resultaron heridas este sábado tras el impacto directo de un misil en la ciudad israelí de Arad, en la región meridional del Néguev, según informaron diferentes servicios de emergencias.

    "Los equipos médicos de United Hatzalah están respondiendo a múltiples incidentes en la región de Arad, donde atienden a más de 30 heridos en diversas ubicaciones. Algunos de los heridos se encuentran inconscientes", detalla este grupo de voluntarios paramédicos.

    Por su parte, los paramédicos del Magen David Adom dijeron que al menos cuatro personas resultaron heridas graves, entre ellas una niña de cinco años, y que están investigando si hay personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio.

    Mientras, los equipos de bomberos dijeron que el impacto se ha producido en el centro de la ciudad, dañando tres edificios y causando un fuego "en el cuarto piso" de uno de ellos, según un comunicado

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    Irán lanzó misiles a Dimona, ciudad de Israel: al menos 40 heridos

    Irán atacó este sábado a la ciudad de Dimona, en Israel, donde se encuentra el principal centro nuclear del Estado judío. Además, los servicios de emergencia se movilizaron a las inmediaciones y reportaron al menos 40 heridos, incluido un niño de 10 años.

    En Dimona se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, principal instalación nuclear israelí. Desde MDA asistieron a al menos 39 personas, incluido un niño de 10 años en estado grave, con heridas de metralla y una mujer en sus 30 en condición moderada con heridas por fragmentos de vidrio.

    1 Dimona Israel Ataque Iran
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    Petro afirmó que las Naciones Unidas "ya no sirven"

    "Las Naciones Unidas no pueden impedir las guerras (...) perfectamente alguien puede decir que ya no sirven", dijo Gustavo Petro, presidente de Colombia, durante su intervención en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África que se celebra en Bogotá.

    El mandatario aseguró que la ONU podría "entrar en una parálisis" por su incapacidad para resolver problemas globales, en especial los conflictos armados.

    Petro mencionó como ejemplo el aumento de guerras en distintas regiones del mundo, como Ucrania, Gaza o Irán, en referencia a la reciente escalada militar en Oriente Medio, y cuestionó que el sistema internacional no haya logrado contenerlas.

    En ese sentido, alertó de que, ante problemas globales cada vez más graves, la falta de mecanismos efectivos de acción conjunta puede derivar en mayores niveles de inestabilidad y advirtió que "lo único que puede equiparar el poder del misil es la palabra".

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    Israel bombardeó una universidad en Teherán afiliada a su programa nuclear

    El Ejército israelí aseguró este sábado haber atacado la Universidad Tecnológica de Malek Ashtar en Teherán, afiliada al programa nuclear iraní, subordinada al Ministerio de Defensa y sancionada por la Unión Europea.

    "Como parte de la serie de ataques aéreos realizados recientemente en Teherán, la Fuerza Aérea Israelí (...) atacó una instalación estratégica de investigación y desarrollo perteneciente a las industrias militares y al sistema de misiles balísticos iraníes", detalla un comunicado militar.

    "La Universidad Malek Ashtar era utilizada por las industrias militares y el sistema de misiles balísticos del régimen terrorista iraní para desarrollar componentes y armas nucleares", añade el texto.

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    Irán bombardea una base estratégica en el Índico sin lograr impacto

    Irán lanzó dos misiles balísticos contra la base militar de Diego García, un enclave estratégico ubicado en el Océano Índico a 4.000 kilómetros de su territorio y redobló su ofensiva contra las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en un movimiento que pone en alerta las capacidades de defensa global.

    El ataque, que tuvo como objetivo la isla perteneciente al Reino Unido pero operada por fuerzas norteamericanas, no logró alcanzar su meta según confirmaron fuentes oficiales británicas este sábado.

    La base es considerada un punto neurálgico de operaciones donde estacionan submarinos nucleares, bombarderos y destructores, y su reciente elección como blanco por parte de Teherán sugiere que el régimen posee tecnología misilística de mayor alcance a la que se le atribuía hasta el momento.

    “El ataque fallido de Irán contra Diego García ocurrió antes de que el Reino Unido anunciase que permitiría que Washington usase esa base”, precisó una fuente del gobierno británico consultada tras el reporte inicial del Wall Street Journal.

    A pesar de la magnitud del lanzamiento, el Pentágono se rehusó a realizar comentarios oficiales sobre el asunto, mientras que funcionarios estadounidenses señalaron que ninguno de los dos proyectiles impactó en la infraestructura de la isla.

    El archipiélago de Chagos, donde se sitúa la base, es objeto de un acuerdo de arrendamiento por 99 años entre Londres y Washington, consolidándose como uno de los dos puntos autorizados por el Reino Unido para ejecutar “operaciones defensivas específicas contra Irán”.

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    Estados Unidos moviliza marines a Ormuz para reabrir el paso petrolero

    El ejército de Estados Unidos despliega un gran buque de asalto anfibio con miles de infantes de Marina y marinos adicionales hacia el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, según informaron tres funcionarios norteamericanos.

    La Casa Blanca, desesperada por reabrir el cuello de botella petrolero en el golfo Pérsico -cerrado por Irán desde que Estados Unidos e Israel atacaron hace casi tres semanas-, evalúa despliegues que podrían incluir desembarcos en la costa de Irán o en su centro de exportación de petróleo de la isla de Jarg.

    La 11ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) partirá desde San Diego a bordo del buque USS Boxer, sumándose a los efectivos de la 31ª MEU que ya se dirigen a la zona desde Japón en el USS Tripoli. El presidente Donald Trump volvió a descargar su furia contra los aliados de la OTAN por negarse a intervenir en un conflicto sobre el que no se les consultó.

    “Se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios”, recriminó el mandatario, que definió a los líderes como “cobardes” y advirtió que “lo recordaremos”.

    Los precios del petróleo subieron alrededor de un 50% desde el inicio del conflicto, y el crudo referencial Brent se ubicaba cerca de los 110 dólares tras dispararse ante el temor de una interrupción histórica en el suministro. Incluso aunque el conflicto termine pronto, no habrá una recuperación rápida de la agitación causada por los ataques aéreos y el cierre virtual del estrecho, por donde circula el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial.

    Aunque países como Alemania, Reino Unido y Francia se comprometieron a garantizar el paso seguro por el estrecho, sus líderes aclararon que esto presupone el cese de las hostilidades. Por su parte, las fuentes militares señalaron que Washington evalúa desplegar miles de soldados más en la región, con la posibilidad incluso de desembarcar en territorio iraní.

    eeuu-iran-estrecho-ormuz
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    Israel advirtió que aumentará “considerablemente” los ataques a Irán

    El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió el sábado que "la intensidad de los ataques sobre Irán "aumentará considerablemente" en los próximos días.

    Desde el domingo, "la intensidad de los bombardeos que llevarán a cabo las fuerzas israelíes y el ejército estadounidense contra el régimen del terror iraní y las infraestructuras en las que se apoya aumentará considerablemente", expresó Katz.

    Su mensaje contrasta con las declaraciones en la víspera del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que contemplaban "reducir gradualmente" las operaciones contra Irán.

    https://www.bbc.com/mundo/articles/cx2l53pxzk2o
    Katz dijo que eventualmente toda la población de Gaza será trasladada al nuevo campamento. El anuncio fue calificado por un abogado de derechos humanos como una preparación para la deportación de la población fuera de la Franja.
    Katz dijo que eventualmente toda la población de Gaza será trasladada al nuevo campamento. El anuncio fue calificado por un abogado de derechos humanos como una preparación para la deportación de la población fuera de la Franja.

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    Irán dijo que EE.UU. e Israel atacaron la instalación nuclear de Natanz

    Estados Unidos e Israel atacaron la instalación nuclear iraní de Natanz, según informó la organización de energía atómica de la república islámica.

    “Tras los ataques criminales perpetrados por Estados Unidos y el régimen sionista usurpador contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue atacado esta mañana“, declaró la organización en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim.

    Añadió que “no se ha reportado ninguna fuga de material radiactivo" en la zona, ubicada en el centro de Irán.

    Conflicto en Medio Oriente: día 21

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    Trump le responde al Papa y deja en claro que no habrá "alto al fuego"

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este viernes al papa León XIV que no tiene ninguna intención de hacer un alto el fuego en Irán, después de que el pontífice pidiera una tregua y diálogo en Oriente Medio.

    "Podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser cuestionado por la petición de León XIV.

    El republicano presumió de que la ofensiva de Estados Unidos e Israel ha destruido a la Armada y la Fuerza Aérea de la República Islámica y ha matado a todos sus líderes.

    Cuestionado sobre su plan para garantizar la seguridad de los barcos en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, Trump dijo que se trata de una "maniobra militar sencilla y relativamente segura".

    Sin embargo, apuntó que se necesita desplegar un número importante de buques, pero la OTAN "hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo".

    Trump aseguró que, en realidad, Estados Unidos no necesita el estrecho de Ormuz, dado que, según él, no lo utiliza, sino que los interesados en abrir la vía, bloqueada por Irán en represalia por la guerra, son los países europeos, Japón y Corea del Sur, entre otros.

    La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, está a punto de cumplir un mes sin que Trump haya aclarado cuánto prevé que se prolongue el conflicto.

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    Trump explota contra la OTAN y califica de "COBARDES" a sus socios por no unirse a la guerra en Irán

    Donald Trump presidente de los Estados Unidos 9

    Este viernes, el presidente Donald Trump volvió a sacudir los cimientos de la alianza trasatlántica con un contundente mensaje en su cuenta de Truth Social. En medio del día 21 del conflicto en Oriente Próximo, el republicano no escatimó en adjetivos para calificar la inacción de sus socios estratégicos, llegando a afirmar que, sin el respaldo de Washington, la OTAN no es más que un "tigre de papel".

    El núcleo de la crítica de Trump reside en la reticencia de los países miembros a sumarse formalmente a la coalición militar que enfrenta a Irán. Según el mandatario, los aliados se han beneficiado de los avances estadounidenses sin aportar recursos propios en la lucha para detener un Irán con capacidad nuclear.

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    EE. UU. enviará "miles" de soldados a Oriente Próximo tras el pedido de Israel por una ofensiva terrestre

    En una decisión que marca un punto de inflexión en el día 21 de la guerra, Estados Unidos confirmó que desplegará "miles" de soldados adicionales en la región de Oriente Próximo. Según informaron tres oficiales de alto rango a la agencia Reuters, el objetivo de este movimiento es fortalecer las capacidades defensivas y ofensivas de la coalición en medio de la escalada bélica contra el régimen iraní.

    Este nuevo despliegue se suma a las fuerzas navales y aéreas que ya operan en el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo. La llegada de tropas frescas busca no solo proteger las bases estadounidenses de posibles represalias por parte de las milicias pro-iraníes, sino también preparar el terreno para una fase del conflicto mucho más activa y directa.

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    Dudas sobre la salud de Mojtaba Jamenei

    mojtaba jamenei

    En medio de una escalada bélica sin precedentes contra Estados Unidos e Israel, la República Islámica ha intentado proyectar una imagen de normalidad y liderazgo. La transmisión oficial mostró recientemente al ayatollah Mojtaba Jamenei —hijo del difunto Ali Jamenei, asesinado al inicio del conflicto— brindando una "clase de ciencia religiosa" ante un grupo de alumnos.

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    Alemania e Italia condicionan su apoyo en el Estrecho de Ormuz al fin de la guerra

    El panorama geopolítico en el Estrecho de Ormuz ha sumado un nuevo capítulo de cautela europea tras las declaraciones conjuntas de los gobiernos de Alemania e Italia. Friedrich Merz y Giorgia Meloni han manifestado una postura firme respecto a la seguridad en esta vía marítima estratégica, indicando que sus naciones estarían dispuestas a contribuir en una eventual misión para garantizar la libertad de navegación, pero con una condición innegociable: que el actual estado de guerra llegue a su fin de manera definitiva.

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    Ataques de Estados Unidos e Israel matan al portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán

    La Guardia Revolucionaria de Irán informó este viernes sobre la muerte de su portavoz, el general de brigada Ali Mohamad Naini, en el último caso de un alto cargo iraní asesinado en los ataques en conjunto de Estados Unidos e Israel.

    EL cuerpo militar de élite calificó la muerte de Naini como "un traicionero acto terrorista en vísperas del último día de Ramadán", de acuerdo con un comunicado recogido por medios locales.

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    Trump evalúa el bloqueo de la Isla de Kharg: La estrategia de EE. UU. para reabrir el Estrecho de Ormuz

    Según informes revelados por Axios, la administración de Donald Trump está considerando seriamente una intervención directa sobre la Isla de Kharg. Esta ubicación no es un objetivo cualquiera: es la infraestructura petrolera más crítica de Irán, desde donde se gestiona más del 90% de sus exportaciones de crudo.

    La estrategia estadounidense tiene un objetivo claro: utilizar la terminal de Kharg como moneda de cambio para presionar al régimen de Teherán. La Casa Blanca busca que Irán cese el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio energético global que permanece cerrada tras semanas de hostilidades entre ambas naciones e Israel.

    Situada en el noreste del Golfo Pérsico, la isla funciona como el principal puerto de carga para los superpetroleros iraníes. Un bloqueo o una ocupación militar por parte de las fuerzas de EE. UU. significaría:

    • Asfixia económica total: Irán perdería su principal fuente de divisas de manera inmediata.

    • Control del flujo energético: Estados Unidos ganaría una posición dominante en la logística del crudo en la región.

    • Presión diplomática armada: Una táctica de "máxima presión" llevada al terreno físico para evitar una guerra abierta total en suelo continental.

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    Precio del petróleo Brent y gas natural hoy: Los mercados repuntan tras la tensión en el Golfo

    La sesión de este viernes ha comenzado con una notable volatilidad en los mercados de materias primas. El precio del petróleo Brent, referencia en el mercado europeo, ha logrado girar al alza tras haber iniciado la jornada con caídas cercanas al 2%.

    A primera mañana, según los datos actualizados de Bloomberg, el barril se sitúa por encima de los 110 dólares, lo que supone un incremento del 0,70%. Este movimiento de recuperación se produce después de que, durante la madrugada, el crudo tocara mínimos de 105,05 dólares, demostrando la sensibilidad de los inversores ante el actual escenario internacional.

    De forma paralela, el gas natural en el mercado holandés TTF (referencia para Europa) también muestra signos de rebote. Tras una caída inicial superior al 3%, el contrato para entrega a un mes sube actualmente un 1,56%, alcanzando los 61,77 euros por megavatio hora (MWh).

    EFE

    Conflicto en Medio Oriente: día 20

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    Irán redobla la apuesta y bombardea distintos puntos de Israel

    Irán lanzó cuatro andanadas de ataques sobre Jerusalén en algo más de una hora en la noche entre el jueves y el viernes, lo que supone una intensificación de los bombardeos que ya son habituales desde el inicio de la guerra entre ambos países el pasado 28 de febrero.

    El Ejército israelí avisó de las cuatro oleadas de misiles sobre la ciudad santa, que hicieron sonar las alarmas en Jerusalén, donde se escucharon explosiones de posibles intercepciones.

    Unos minutos después de la cuarta andanada sobre Jerusalén, Irán lanzó otra sobre el norte de Israel.

    Ataque de Irán a Israel

    Poco después de las andanadas, la Guardia Revolucionaria iraní dijo haber lanzado una nueva oleada de bombardeos contra objetivos como el "corazón" y el sur de Israel, incluido Tel Aviv, y las bases del Ejército estadounidense en la región.

    En estos ataques, se emplearon misiles con múltiples ojivas de los modelos Qadr, Jorramshahr, Qiyam y Zulfiqar, así como drones, según el comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim.

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    El primer ministro de Qatar aseguró que la guerra "debe terminar de inmediato" y apuntó a Netanyahu

    Tras la conferencia del primer ministro de Israel este jueves, en relación al ataque al yacimiento de gas de South Pars, el primer ministro qatarí, se refirió a los últimos ataques y expresó: "Esta guerra debe terminar de inmediato. Todo el mundo sabe quién es el principal beneficiario de esta guerra”.

    Además, subrayó: "Está guerra sirve a los intereses de alguien. Y ese alguien no está en Teherán, Washington ni Doha, sino en Tel Aviv", agregó.

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    Donald Trump "prometió" que se detendrán los ataques al yacimiento de gas pero condicionó a Irán

    Así como Benjamín Netanyahu aseguró que Estados Unidos no estuvo vinculado al ataque israelí en el yacimiento de South Pars, Donald Trump anunció que, tras una charla con el primer ministro, se detendrán los ataques.

    De todas formas, lo condicionó a Irán: pidió que, a cambio, no haya más ataques en Qatar. Ya que, en caso de que Teherán vuelva a atacar, Estados Unidos "destruirá por completo el Campo de Gas South Pars", sostuvo Trump.

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    Netanyahu anunció que detendrá los ataques al yacimiento de gas natural en Irán por pedido de Donald Trump

    El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló este jueves tras los ataques de Irán, en un nuevo día de intercambio de ataques en la guerra en Medio Oriente. Allí, el mandatario afirmó que detendrá los ataques a los yacimientos de gas por pedido del presidente estadounidense, Donald Trump.

    Además, afirmó que: "Irán no tiene capacidad para enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos después de 20 días de guerra", donde agregó: "Sus misiles se están agotando y las industrias que los producen también. Ahora estamos destruyendo las fábricas que producen esos misiles. Estamos acabando su brazo de defensa militar como no habíamos hecho nunca antes, pero hay mucho trabajo por hacer aún y lo vamos a hacer", concluyó.

    Por otro lado, Netanyahu subrayó que Israel, junto a Estados Unidos, está "protegiendo a Medio Oriente y al mundo entero" de Irán.

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    Las potencias europeas exigen a Irán "frenar de inmediato" sus ataques contra barcos e infraestructuras y se muestran dispuestas a defender el Estrecho de Ormuz

    "Junto con nuestros aliados, condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques mercantes desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes", escriben Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón en un nuevo comunicado difundido a través de las redes sociales.

    No obstante, y a pesar de haberse negado en un principio a brindarle apoyo a los Estados Unidos, establecieron su "disposición a contribuir a los esfuerzos apropiados para garantizar un paso seguro a través del estrecho. Acogemos con satisfacción el compromiso de los países que están participando en la planificación preparatoria".

    documento inglaterra alemania francia sobre la guerra con iran
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    Donald Trump bromeó sobre Pearl Harbour en la reunión con la Primera Ministra de Japón

    El presidente Donald Trump mantuvo este jueves durante una cumbre con la primera ministra de Japón Sanae Takaichi e hizo referencia al ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial con el fin de explicar que Washington quería comenzar la guerra contra Irán por "sorpresa" y por esa razón no avisó a sus aliados.

    "No conviene dar demasiadas señales. Al entrar en acción (y lo hemos hecho con gran contundencia), no se lo contamos a nadie, porque buscábamos el factor sorpresa", explicó Trump a un reportero nipón que le dijo que Tokio estaba muy sorprendido por el hecho de que Washington no notificara por adelantado al país asiático o a los aliados europeos sobre los bombardeos contra Irán.

    "¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?", bromeó entonces Trump frente a la primera ministra japonesa en el Despacho Oval. "Saben más de sorpresas que nosotros", añadió el estadounidense.

    El Chiste De Donald Trump Sobre Pearl Harbor
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    "Es probable que el régimen iraní colapse internamente", dijo el Secretario del Tesoro de Estados Unidos

    Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, declaró este jueves durante la reunión bilateral entre Donald Trump y la primera ministra de Japón Sanae Takaichi que el régimen iraní "probablemente colapsará por sí mismo".

    El Secretario Del Tesoro Dice Que El Regimen De Irán Va A Caer Por Si Solo

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    Rusia advirtió contra la coalición que propone Trump para el Estrecho de Ormuz

    De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, los países que acompañen la propuesta de coalición por Estados Unidos para escoltar buques a través del estrecho de Ormúz pasarían a ser parte del conflicto y cómplices de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

    “La posición de Rusia sobre esta cuestión se mantiene sin cambios. Partimos de la base de que una solución para restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz debe buscarse en la mesa de negociaciones”, señaló Zakharova en conferencia de prensa.

    Nuevamente, la funcionaria reforzó la postura del Kremlin sobre la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, estableciendo que carece de fundamento y no fue provocada, y solicitó un cese inmediato de las hostilidades y un cambio hacia canales políticos y diplomáticos.

    Vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia
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    El jefe del Pentágono afirmó que "no hay un plazo definitivo" para el fin de la guerra contra Irán

    El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el miércoles que no hay "un plazo definitivo" para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada hace tres semanas.

    "No quisiéramos fijar un plazo definitivo", dijo Hegseth a los periodistas. "Vamos muy bien encaminados" y será el presidente Donald Trump quien decida cuándo detener la operación, añadió. "En última instancia, será decisión del presidente en qué momento digamos: 'Bien, hemos logrado lo que necesitamos'".

    Además, aseguró haber destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica. Hegseth también afirmó que la "flota de superficie" iraní también "dejó de ser un factor relevante" y confirmó que en casi tres semanas de conflicto "dañaron o hundieron más de 120 de sus buques de guerra".

    "Sus submarinos, de los cuales llegaron a tener once, desaparecieron. Sus puertos militares quedaron inutilizados", insistió el jefe del Pentágono en una rueda de prensa junto al presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine.

    El secretario de Guerra informó de que la capacidad de Irán de fabricar nuevos misiles balísticos "sufrió , probablemente, el golpe más duro" dentro de la contienda militar, y cayó "un 90 % desde el inicio del conflicto". "Lo mismo ocurre con los vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional, los drones kamikaze, cuya disponibilidad ha descendido un 90 %. Ciertamente, los iraníes seguirán lanzando ataques, lo sabemos, pero lo harían con mucha mayor intensidad si pudieran. El hecho es que no pueden", agregó.

    Hegseth también defendió la guerra lanzada contra Irán junto con Israel, bautizada como operación "Furia Épica" en Estados Unidos y que, aseguró, es "diferente" a las guerras anteriores por tener "un enfoque de precisión absoluta" para destruir la Armada y las capacidades nucleares de Irán. Según el jefe del Pentágono, estos ataques "no tienen por objeto la construcción de naciones ni la promoción de la democracia, sino aplastar las amenazas directas contra Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses y nuestros intereses. Combatimos para vencer, y estamos venciendo bajo nuestros propios términos", dijo.

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    "Los ataques de Irán a sus vecinos musulmanes tienen un precio", la dura advertencia del ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita a Irán

    El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, criticó duramente a Irán por continuar "atacando a sus vecinos, a sus hermanos, mientras claman por la solidaridad islámica. ¿Cómo pueden esperar solidaridad y apoyo mientras atacan a países islámicos, perjudican sus intereses y atentan contra su población civil? ¿Cómo pueden abogar por soluciones diplomáticas mientras atacan a naciones que no tienen ninguna relación con el conflicto actual?"

    Además, estableció que los países del Golfo poseen capacidad de respuesta, y que la utilizaran en el caso de que lo consideren necesario.

    "Si Irán cree que los estados del Golfo son incapaces de resistir o responder, entonces está equivocado", sostuvo el funcionario, y agregó: "Irán debe revisar sus intenciones. Si se pretende tender una mano de amistad y fraternidad con sinceridad, primero hay que defender los principios del Islam, que no permiten que un verdadero musulmán ataque a sus vecinos, especialmente a los vecinos musulmanes, a los civiles y a los intereses de las naciones musulmanas".

    "Parece que Irán no ha tenido en cuenta estas consideraciones, y todo esto tiene un precio", cerró el príncipe Al Saud.

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    El secretario de Defensa de Estados Unidos aseguró hoy habrá "mayores ataques" contra Irán

    Este jueves, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se encuentra reunido con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, en el Pentágono, Washington D.C. En ese marco, advirtió que en esta jornada habrá "mayores ataques" contra Irán.

    En suma, aseguró que los ataques contra las capacidades militares iraníes en la isla de Kharg le otorgan a los Estados Unidos el control sobre el destino del país del Golfo Pérsico.

    Además, Hegseth expresó que la flota de superficie iraní ya no representa una amenaza para los Estados Unidos, así como que sus submarinos -que llegaron a ser 11- han desaparecido. Se trataba de submarinos chicos diseñados para operar en aguas poco profundas del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz.

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    El Pentágono pidió 200.000 millones de dólares por la guerra contra Irán

    Este jueves, la sede del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, el Pentágono, solicitó 200 mil millones de dólares adicionales para avanzar en la guerra contra Irán. De acuerdo con lo trascendido, el Pentágono envió la solicitud a la Casa Blanca.

    "Se necesita dinero para combatir a los malos", aseguró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en diálogo con la prensa. Además, añadió: "Volveremos al Congreso y a nuestros representantes allí para asegurarnos de contar con la financiación adecuada".

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    La ONU pide a Estados Unidos e Israel que "acaben la guerra ya" y a Irán que cesen ataques

    El secretario general de la ONU, António Guterres, ha hecho un llamamiento a Estados Unidos e Israel para que pongan fin a la guerra con Irán, al tiempo que ha reclamado a Teherán que deje de atacar a los países de la región. "Es el momento de que prevalezca la diplomacia", ha defendido.

    En Bruselas, donde ha participado en un almuerzo con los líderes de la UE, Guterres ha querido enviar "dos mensajes" claros en relación con el conflicto en Oriente Próximo.

    "Ha llegado el momento de acabar esta guerra que corre el riesgo de descontrolarse por completo, causando un inmenso sufrimiento a los civiles y propagándose por toda la economía mundial", con consecuencias "potencialmente trágicas", ha pedido a Estados Unidos e Israel, que el pasado 28 de febrero lanzaron una operación militar contra Irán.

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    El petróleo se dispara a US$114 tras el ataque a Irán y el cierre de Ormuz

    bolsa de valores precio del petroleo Bolsa de taiwan 2

    El mercado energético global atraviesa este jueves su jornada más crítica desde el inicio de las hostilidades. El precio del petróleo Brent registró una subida abrupta, posicionándose en los 114 dólares por barril, impulsado por la destrucción de infraestructura clave en Irán y la parálisis total del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, la tensión geopolítica ha generado un movimiento inesperado en Bruselas: la OTAN ha comenzado a "recapacitar" su postura frente a las exigencias de Estados Unidos.

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    Ataque con drones y misiles en el puerto saudí de Yanbú: Suspenden temporalmente la carga de crudo

    El puerto de Yanbú, ubicado estratégicamente sobre el Mar Rojo, debió suspender temporalmente sus operaciones de carga de petróleo tras ser objetivo de una serie de ataques con drones y misiles lanzados por fuerzas iraníes. Aunque las actividades ya han sido reanudadas, el incidente marca una peligrosa expansión del radio de combate.

    El Ministerio de Defensa saudí confirmó que una de las refinerías de la empresa estatal Aramco, situada en el complejo portuario de Yanbú, sufrió el impacto de drones durante la madrugada del jueves 19 de marzo de 2026.

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    Irán amenaza con nuevos ataques a refinerías tras el bombardeo al mayor yacimiento de gas del mundo

    Tras el bombardeo ejecutado por Israel contra el yacimiento de gas natural Pars Sur —el depósito más grande del planeta—, el mando unificado de las fuerzas armadas de Irán anunció que su contraofensiva continuará. La amenaza de nuevos ataques con misiles y drones sobre puertos y refinerías estratégicas ha provocado un terremoto en los mercados internacionales y el desplome de las principales bolsas.

    Hace pocas horas, la Fuerza Aérea israelí alcanzó objetivos críticos en el yacimiento de Pars Sur, una reserva estratégica que Irán explota de manera conjunta con Qatar. La magnitud del ataque es inédita, ya que afecta directamente la seguridad energética no solo del régimen iraní, sino de sus socios comerciales en la región.

    Conflicto en Medio Oriente: día 19

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    Donald Trump, enfurecido contra Israel

    Luego de que Israel atacara instalaciones vinculadas al yacimiento de gas South Pars de Irán, una extensión del yacimiento North Field de Qatar, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descargó su furia y aseguró que desconocía el ataque.

    "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó violentamente una importante instalación conocida como el Campo de Gas South Pars en Irán. Estados Unidos desconocía por completo este ataque, y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir", expresó Trump en un comunicado difundido en la red social Truth Social.

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    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró furioso por el accionar de Israel.

    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró furioso por el accionar de Israel.

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    Mojtaba Jamenei apuntó contra Israel tras la muerte del jefe de Seguridad Nacional del régimen

    Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán e hijo del fallecido Alí Jamenei, amenazó este miércoles a Estados Unidos e Israel por la muerte de Ali Lariyani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, tras los bombardeos israelíes. El mensaje escrito expresaba las condolencias del nuevo ayatolá, además de lanzar advertencias contra sus enemigos: "sus asesinos pagarán pronto".

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    El presidente de Irán sobre los ataques: “Podrían tener consecuencias incontrolables, cuyo alcance podría afectar al mundo entero”

    El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó con dureza los ataques de Estados Unidos e Israel contra la infraestructura energética del país y advirtió que la escalada “podría tener consecuencias incontrolables” con impacto a nivel global. El mensaje fue difundido en la red social X, luego de bombardeos sobre el yacimiento gasífero South Pars, en el sur iraní.

    En la misma línea, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, calificó los ataques como “un suicidio” por parte de los enemigos y aseguró que “ha comenzado un nuevo nivel de confrontación”. Medios iraníes reportaron daños en instalaciones vinculadas al mayor campo de gas del país, mientras que fuentes israelíes atribuyeron la ofensiva a su fuerza aérea.

    Como respuesta, Irán lanzó un ataque contra Ras Laffan, en Qatar, considerada la mayor terminal de exportación de gas natural licuado del mundo. El Ministerio del Interior qatarí confirmó incendios y daños en la zona, donde operan compañías internacionales como ExxonMobil, Shell y TotalEnergies.

    La escalada se da tras los ataques conjuntos del 28 de febrero contra Teherán y otras ciudades, en los que murió el líder supremo Ali Khamenei. Desde entonces, Irán respondió con misiles y drones contra intereses de Estados Unidos e Israel, profundizando un conflicto que mantiene en vilo a toda la región.

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    Irán atacó a Qatar y Emiratos Árabes Unidos

    Esta tarde, el régimen de Irán lanzó una serie de ataques contra Emiratos Árabes Unidos y Qatar, provocando incendios en instalaciones energéticas de ambos países. Según indicaron las autoridades, en Qatar, la refinería de Ras Laffan registró un incendio como consecuencia del bombardeo iraní.

    “Los equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato para contener las llamas”, señaló la empresa estatal Qatar Energy.

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    La OTAN suspendió su misión en Irak

    La OTAN informó este miércoles de que está “ajustando” su misión en Irak, al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”, mientras el país sigue registrando ataques por parte de Irán.

    “Podemos confirmar que estamos ajustando nuestra postura en el marco de la misión de la OTAN en Irak”, indicó a EFE la portavoz de la Alianza, Allison Hart. “La seguridad de nuestro personal es primordial, por lo que nos abstendremos de facilitar más detalles sobre este asunto”, agregó.

    EFE

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    Trump suspendió la "Ley Jones" para frenar el aumento de los precios del petróleo

    Luego de que el barril de petróleo rompiera un nuevo récord este miércoles, el presidente Donald Trump suspendió la llamada "Ley Jones" por 60 días con el objetivo de frenar el aumento de los precios del crudo.

    La normativa establece que todas las mercancías transportadas entre puertos estadounidenses sean transportadas exclusivamente por buques de construcción estadounidense.

    De acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, “la decisión del presidente Trump de emitir una suspensión de la Ley Jones por 60 días es solo un paso más para mitigar la interrupción a corto plazo del mercado petrolero mientras las fuerzas armadas estadounidenses continúan cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica”.

    “Esta medida permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente a los puertos estadounidenses durante sesenta días, y la Administración mantiene su compromiso de seguir fortaleciendo nuestras cadenas de suministro críticas”, subrayó.

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    El líder supremo de Irán amenazó a Israel por la muerte del jefe de Seguridad Nacional

    El recientemente nombrado líder supremo de Irán Mojtaba Jameneí afirmó en un presunto comunicado escrito este miércoles que los asesinos de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, "pagarán pronto" por su muerte en un bombardeo por parte de las fuerzas israelíes.

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    Irán llamó a evacuar las zonas aledañas a las refinerías

    Tras el ataque de Israel a las instalaciones vinculadas al yacimiento de gas South Pars, las autoridades iraníes llamaron a evacuar las zonas aledañas a las refinerías.

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    Israel atacó la principal reserva de gas natural del mundo

    A punto de cumplirse 20 días del conflicto en Medio Oriente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, denunció este miércoles el ataque israelí contra instalaciones vinculadas al yacimiento de gas South Pars de Irán, una extensión del yacimiento North Field de Qatar.

    A través de un mensaje en la red social X, Al-Ansari advirtió que atacar la infraestructura energética en la región amenaza la seguridad energética mundial y la estabilidad regional, calificándolo de “medida peligrosa e irresponsable”.

    Israel Atacó Una Refinería De Gas Natural En Irán
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    Misiles iraníes impactaron en Arabia Saudita

    Dos Misiles Iraníes Impactaron En Arabia Saudita
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    “Para todos esos ‘tontos’ absolutos, Irán es considerado por todos como el principal Estado patrocinador del terrorismo. ¡Estamos acabando rápidamente con ellos!”, señaló Trump

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    Israel atacó dos puentes en el Líbano que funcionaban para otorgar suministros a Hezbolá

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    Irán afirmó que la infraestructura energética y de gas estadounidense-israelí será reducida a "cenizas"

    La Guardia Nacional Revolucionaria de Irán afirmó este miércoles que la infraestructura energética y de gas estadounidense-israelí será reducida a "cenizas".

    Irán Dice Que La Infraestructura Energética Y De Gas Estadounidense-israelí Será Reducida A Cenizas
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    Trump planteó "liquidar lo que queda de Irán" y dejar el Estrecho de Ormuz a cargo de los países "que lo utilizan"

    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta de Truth Social para plantear la eliminación del "Estado terrorista Iraní" y dejar el Estrecho de Ormuz a cargo de los países "que lo utizan", a modo de una nueva advertencia para la OTAN.

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    Pese al repunte en las bolsas globales, el petróleo mantiene las presiones alcistas y roza los US$110

    Mientras que las bolsas de Asia, Europa y los futuros de Wall Street se mueven al alza, el petróleo no floja y se consolida arriba de los US$100 el barril debido a la persistencia del bloqueo en el estrecho de Ormuz.

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    Israel reporta caída de misiles iraníes en el centro de Tel Aviv

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    Israel intensifica los bombardeos en el centro de Beirut: 12 muertos y un edificio de 10 pisos destruido

    Los bombardeos sobre Beirut se extendieron durante toda la madrugada y las primeras horas de la mañana, iluminando el cielo de los distritos del sur de la ciudad. Estas zonas, identificadas como puntos de control de la milicia respaldada por Irán, han sido el blanco principal de la Fuerza Aérea de Israel (IAF) desde que Hezbollah decidió intervenir en el conflicto en apoyo directo a Teherán.

    beirut

    Según las autoridades libanesas, el impacto en el edificio de 10 pisos provocó el colapso de estructuras linderas, complicando las tareas de rescate entre los escombros.

    La respuesta de Israel a la lluvia de proyectiles

    El Ejército israelí confirmó este miércoles que completó una nueva fase de ataques nocturnos contra la infraestructura operativa de Hezbollah. La operación fue presentada como una respuesta necesaria tras el ataque masivo del grupo terrorista este martes, que incluyó el lanzamiento de decenas de proyectiles hacia territorio israelí.

    Los objetivos alcanzados por Israel incluyen:

    • Centros de mando y control: Ubicados en áreas densamente pobladas del sur de Beirut.

    • Almacenes de armamento: Presuntos depósitos de misiles de largo alcance suministrados por Irán.

    • Infraestructura logística: Utilizada para el despliegue de operativos en la frontera sur del Líbano.

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    El precio del petróleo sube y roza los 105 dólares

    Este miércoles, la volatilidad se apoderó de los mercados internacionales de energía. Tras una apertura con tendencia a la baja, el barril de petróleo Brent revirtió su caída y cotiza al alza, acercándose a la barrera de los 105 dólares. El movimiento responde a la incertidumbre generada por la ofensiva de Israel y Estados Unidos en Teherán, que incluyó la eliminación del ministro de Inteligencia iraní y ataques a centros de misiles balísticos.

    petroleo
    La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán vuelve a poner al petróleo en el centro de la escena financiera.

    La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán vuelve a poner al petróleo en el centro de la escena financiera.

    A media mañana, el comportamiento de los principales indicadores petroleros mostraba una brecha significativa entre los mercados de Europa y Estados Unidos:

    • Barril de Brent: Se negocia a 104,73 dólares, lo que representa una subida del 1,22%. El mercado europeo reacciona con mayor sensibilidad al conflicto debido a la cercanía geográfica y la dependencia del suministro que transita por el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado.

    • West Texas Intermediate (WTI): Por el contrario, el crudo de referencia en EE. UU. registra una baja del 1,57%, situándose en los 94,01 dólares.

    Esta divergencia se explica, en parte, por las reservas estratégicas estadounidenses y una menor exposición inmediata a las disrupciones logísticas en el Golfo Pérsico que afectan directamente a las refinerías europeas.

    EFE

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    Israel asegura haber eliminado a Esmail Jatib, ministro de Inteligencia de Irán

    En una nueva y contundente operación de inteligencia y despliegue aéreo, el Gobierno de Israel anunció este miércoles la eliminación de Esmail Jatib, ministro de Inteligencia de la República Islámica de Irán. Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, el alto funcionario fue alcanzado durante un ataque perpetrado anoche en territorio iraní. De confirmarse, esta muerte representaría el golpe más severo a la estructura de seguridad del régimen desde el inicio del conflicto el pasado 9 de marzo.

    La figura de Esmail Jatib era fundamental para la estabilidad interna y la proyección de operaciones externas del régimen. Como titular de la cartera de Inteligencia, Jatib coordinaba la vigilancia sobre la disidencia y la red de espionaje que Irán mantiene en la región.

    El anuncio de Israel Katz se dio en un clima de extrema volatilidad:

    "Anoche, nuestras fuerzas completaron una misión quirúrgica para neutralizar a Esmail Jatib. No habrá refugio para quienes planifican el terror contra nuestro pueblo", declaró Katz en un comunicado oficial.

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    La OTAN refuerza la defensa de Turquía con nuevos misiles Patriot ante la amenaza de Irán

    En el marco de la escalada bélica en Medio Oriente, la OTAN ha iniciado el despliegue de un nuevo sistema de defensa antimisiles Patriot en la provincia de Adana, al sur de Turquía. La misión, confirmada este miércoles 18 de marzo de 2026 por el Ministerio de Defensa turco, tiene como objetivo prioritario blindar la base aérea de Incirlik, un enclave estratégico donde operan fuerzas militares de Estados Unidos, España, Qatar y Polonia.

    La decisión de reforzar el espacio aéreo turco responde a la vulnerabilidad detectada desde el inicio de las hostilidades el pasado 9 de marzo. Según el informe oficial, este nuevo sistema Patriot ha sido enviado por el Mando Aéreo Aliado con sede en Ramstein, Alemania.

    Este despliegue se suma a los recursos ya existentes en la zona:

    • Refuerzo en Adana: El nuevo sistema estadounidense complementará al contingente Patriot español que ya se encuentra estacionado en la región.

    • Escudo en Malatya: La semana pasada, la Alianza ya había posicionado otra unidad Patriot en la provincia de Malatya para proteger instalaciones críticas cercanas a la frontera.

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    Israel destruye centros de mando en Teherán e Irán responde con un ataque mortal sobre Tel Aviv

    El conflicto entre Israel e Irán ha alcanzado un nuevo pico de violencia este miércoles. Tras una jornada de bombardeos masivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre puntos neurálgicos de Teherán, el régimen iraní lanzó una contraofensiva de misiles que impactó en el centro del territorio israelí. El intercambio de ataques ocurre en un clima de máxima tensión, tras confirmarse la muerte del estratega iraní Ali Lariyani, y ya arroja un saldo de 14 civiles muertos en Israel desde el inicio de las hostilidades el pasado 9 de marzo.

    Ofensiva israelí: Golpe al corazón logístico de la Guardia Revolucionaria

    Según el comunicado oficial del Ejército de Israel, durante el martes se completó una fase crítica de ataques aéreos diseñados para socavar los cimientos del régimen. Bajo la dirección de la Inteligencia Militar, los objetivos alcanzados en Teherán incluyen:

    • Cuartel General de Seguridad: Impactos directos en la Unidad de Seguridad de la Guardia Revolucionaria.

    • Infraestructura de Misiles: Destrucción de un centro de mando perteneciente al sistema de misiles balísticos y centros de mantenimiento logístico.

    • Superioridad Aérea: Ataques sistemáticos contra sistemas de defensa aérea iraníes para garantizar el control del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea Israelí (IAF).

    "Estos ataques forman parte de una fase destinada a profundizar el daño a los sistemas centrales del régimen terrorista", señalaron fuentes castrenses, reafirmando que la estrategia busca desarticular la capacidad de respuesta de largo alcance de Irán.

    La respuesta de Irán: Alarmas y tragedia en Tel Aviv

    La madrugada de este miércoles, Teherán respondió con oleadas de misiles balísticos dirigidos hacia el corazón de Israel. Las sirenas de emergencia sonaron en Tel Aviv y Jerusalén, donde los residentes reportaron fuertes explosiones y el trabajo incesante de los sistemas de interceptación.

    Sin embargo, el ataque logró vulnerar las defensas en el distrito de Ramat Gan. El Servicio de Emergencias de Israel (MDA) confirmó el fallecimiento de un matrimonio de ancianos de 70 años, quienes perdieron la vida tras el impacto directo de un proyectil en su edificio residencial.

    "Se trata de los primeros fallecidos por ataques iraníes en casi diez días, elevando la cifra total de víctimas en suelo israelí a 14 personas en lo que va de la guerra", detalló el informe del MDA.

    EFE

    Conflicto en Medio Oriente: día 18

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    Explosión en un buque petrolero en Emiratos Árabes Unidos

    El Centro Británico de Comercio Marítimo informó de un incidente ocurrido a 23 millas náuticas al este de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, cuando un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado mientras fondeaba, lo que provocó que se incendiara.

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    Irán confirmó la muerte del jefe paramilitar Basij en un ataque de Estados Unidos e Israel

    La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte del comandante de la fuerza paramilitar Basij iraní, Gholamreza Soleimani, en un ataque en conjunto entre Estados Unidos e Israel según lo informado por los medios estatales de Irán este martes.

    Israel había afirmado ese mismo día haber matado a Soleimani.

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    Irán atacó nuevamente la embajada de Estados Unidos en Bagdad

    Irán Atacó La Embajada De Estados Unidos En Bagdad Otra Vez
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    Trump afirmó que el director antiterrorista que renunció es "muy débil en materia de seguridad".

    El presidente Donald Trump reaccionó a la noticia de que Joe Kent renunció como director del Centro Nacional Antiterrorista calificándolo de "algo bueno" y diciendo que era "muy débil en materia de seguridad".

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    "Ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN": el descargo de Trump

    Tras la negativa de los países de la OTAN para ayudar logística y militarmente a liberar el Estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump afirmó que esta postura "no me sorprende, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral".

    "Nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros, especialmente en momentos de necesidad", disparó el mandatario estadounidense.

    El descargo de Trump sobre la OTAN en Truth Social

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    Netanyahu: "Estamos debilitando al régimen para que el pueblo iraní lo pueda derrocar"

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que con el asesinato de los últimos dos altos mandos iraníes están "debilitando a este régimen con la esperanza de dar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo".

    En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu se refirió al anuncio de Israel de que mató en un ataque ayer lunes en Irán al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán Ali Lariyani y al comandante de la milicia paramilitar Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) Gholamreza Soleimani.

    "Estamos debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No sucederá de inmediato ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su destino", dijo al respecto.

    EFE

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    Emmanuel Macron aseguró que cualquier misión en el estrecho de Ormuz "necesitaría la coordinación iraní"

    En diálogo con la prensa, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que cualquier misión en el estrecho de Ormuz "necesitaría la coordinación de Irán". Además, dijo que, una vez terminen los ataques, Francia estará lista "para asumir la responsabilidad de un sistema de escolta en Ormuz". Pero esa operación, "tendría que ser independiente de la situación de combate en curso", subrayó.

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    El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos presentó su renuncia por la guerra

    Este martes, el director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joseph Kent, renunció a su puesto debido a la guerra en Medio Oriente. Así lo hizo mediante una carta publicada en la red social X, dirigida al presidente Donald Trump.

    "Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto a partir de hoy. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Ha sido un honor servir bajo la dirección del Presidente de los Estados Unidos y liderar a los profesionales en NCTC. Que Dios bendiga a América", se puede leer en su comunicado de X.

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    Joseph Kent presentó su renuncia.

    Joseph Kent presentó su renuncia.

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    Líbano dijo que murieron tres de sus soldados por un ataque israelí

    El Ejército libanés informó que tres de sus soldados murieron en medio de un ataque israelí contra un automóvil y una motocicleta en la región de Nabatiyeh, en el sur del país.

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    La ONU calificó a los ataques israelíes en Líbano como posibles "crímenes de guerra"

    La oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideró que los ataques aéreos por parte de Israel contra edificios residenciales, personas desplazadas y personal sanitario en Líbano podrían constituir "crímenes de guerra".

    Los ataques aéreos por parte de Israel en el Líbano tienen como objetivo a los integrantes del grupo chií Hezbolá, respaldado por Irán. Sin embargo, las autoridades libanesas denunciaron que los ataques israelíes provocaron la muerte de, al menos 886, personas en Líbano y obligaron a más de un millón a abandonar sus hogares.

    "Los ataques aéreos israelíes han destruido edificios residenciales enteros en zonas urbanas densamente pobladas, donde varios miembros de una misma familia, incluyendo mujeres y niños, han muerto a menudo juntos", declaró Thameen Al-Kheetan, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

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    Emiratos Árabes Unidos interceptó misiles lanzados por Irán

    Este martes, las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos informaron que interceptaron diez misiles balísticos y 45 drones provenientes desde el territorio iraní.

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    Israel volvió a atacar la infraestructura del régimen iraní

    Tras el asesinato de Ali Larijani, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) perpetraron un ataque terrestre en Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano. El ejército israelí declaró que está llevando a cabo ataques en todo el país contra la infraestructura y el personal de Hezbolá.

    Según el Ministerio de Salud Pública libanés, más de 886 personas han perdido la vida y otras 2.141 han resultado heridas en los ataques aéreos perpetrados en los suburbios del sur de Beirut y en aldeas del sur del Líbano desde el inicio de la reanudación de las hostilidades.

    EFE

    Israel atacó una zona residencial en el Líbano.
    Israel atacó una zona residencial en el Líbano.

    Israel atacó una zona residencial en el Líbano.

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    Israel detectó un misil lanzado desde Irán hacia su territorio

    Este martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron la detección de misiles balísticos desde el territorio iraní. “Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza. En los últimos minutos, el Comando del Frente Nacional ha distribuido alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas”, se puede leer en el comunicado, alertando a la población a refugiarse.

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    Israel confirma la muerte de Ali Larijani, jefe de Seguridad Nacional de Irán, en un ataque aéreo

    En una nueva jornada de alta tensión en Medio Oriente, el Gobierno de Israel aseguró este martes haber abatido a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. El ataque, descrito como una operación de precisión en el corazón de Teherán, también acabó con la vida de Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij. La noticia llega apenas 18 días después del inicio del conflicto abierto entre Irán, Israel y Estados Unidos, profundizando la crisis de liderazgo en la República Islámica.

    Ali Larijani no era un funcionario más. Considerado durante décadas como la mano derecha del fallecido ayatolá Alí Jamenei, Larijani era el arquitecto de la estrategia de defensa y seguridad exterior de Irán.

    El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, fue tajante al confirmar la operación: "Larijani y el comandante de la Basij fueron eliminados anoche y se han unido al jefe del 'programa de exterminio', Jamenei, y a todos aquellos apartados del 'eje del mal' en las profundidades del infierno".

    Katz añadió que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tienen órdenes estrictas de continuar la búsqueda de los líderes del régimen, a quienes calificó de responsables de décadas de "terror y represión".

    Conflicto en Medio Oriente: día 17

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    Irán acusó a Javier Milei de "cruzar una línea roja" y lanzó una dura advertencia contra la Argentina

    El gobierno de Irán acusó al presidente argentino Javier Milei de haber “cruzado una línea roja” al declarar días atrás que la República Islámica es enemiga de Argentina, en medio del clima de tensión internacional generado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

    La advertencia fue publicada en una editorial del diario Tehran Times, medio cercano al régimen iraní y considerado una de las voces del establishment político de Teherán hacia la comunidad internacional. El artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?” (“Milei, ¿qué estás haciendo?”), fue firmado por Saleh Abidi Maleki y contiene fuertes acusaciones contra el mandatario argentino.

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    Un dron iraní atacó la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak

    Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Irak
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    Atacaron un hotel en Irak donde se hospedaba la delegación de la Unión Europea

    Un dron impactó este lunes contra el hotel Al-Rashid de Bagdad, capital de Irak, alcanzando un piso superior y provocando una explosión e incendio.

    El hotel alberga a la delegación de la Unión Europea y a varias oficinas diplomáticas del viejo continente.

    Ataque Al Hotel En Bagdad Donde Estaba La Delegación De La Unión Europea
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    Israel anunció una operación terrestre en el Líbano

    Desde Tel Aviv ordenaron que el ejército israelí avance por el Líbano en medio de la ofensiva contra Hezbolá en la región, agrupación política y terrorista libanesa que gobierna el sur del país.

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    "No sabemos si está muerto o no", afirmó Trump sobre Mojtaba Jameneí

    El presidente Donald Trump aseguró este lunes que Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán y segundo hijo del fallecido Ali Jameneí, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.

    "No lo hemos visto en absoluto. Así que, no sabemos si está muerto o no", dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre Jameneí, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado como el ayatolá de la República Islámica.

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    Irán: “Nos defenderemos hasta que el enemigo comprenda que no puede detener la guerra cuando le plazca”

    Irán ha afirmado que sus fuerzas armadas “están decididas a defenderse el tiempo que sea necesario, hasta que el enemigo comprenda que no puede iniciar una guerra contra Irán cuando quiera y detenerla cuando le plazca”, ha advertido este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Esmail Baghaei.

    Baghaei ha añadido que su país no tolera que “dos regímenes malvados”, en referencia a EE UU e Israel, le impongan la guerra y, cuando “les conviene”, declaren un alto el fuego para reanudar las agresiones poco después. “Hay que garantizar que estas guerras intermitentes no se nos impongan periódicamente, a nuestra región y a nuestro país”, ha concluido el portavoz iraní.

    EFE

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    Guerra en Medio Oriente: qué pasó en las últimas horas

    El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán entró este lunes en su decimoséptima jornada sin señales de tregua, en una de las escaladas más intensas desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

    La madrugada estuvo marcada por ataques directos del Ejército de Israel sobre Teherán, así como de nuevas ofensivas iraníes contra territorio israelí y las bases estadounidenses en el Golfo, el cierre del Estrecho de Ormuz y una presión diplomática de la Casa Blanca sobre sus aliados europeos.

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    Alemania desafía a Trump por el Estrecho de Ormuz: "Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN"

    El gobierno alemán respondió con dureza a las recientes presiones de Donald Trump, quien advirtió que la OTAN enfrentará un futuro "muy malo" si sus aliados no intervienen militarmente para desbloquear el Estrecho de Ormuz, actualmente cerrado por Irán en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente.

    El vocero del gobierno de Berlín, Stefan Kornelius, fue el encargado de transmitir la postura del canciller Friedrich Merz. En una declaración contundente, Kornelius desmarcó a la Alianza Atlántica de la ofensiva liderada por Washington e Israel.

    "La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y en la situación actual no existe el mandato para desplegarla. Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN", sentenció el portavoz alemán.

    Con estas palabras, Alemania no solo rechaza el envío de buques de guerra al Estrecho de Ormuz, sino que cuestiona la legitimidad de utilizar la estructura de la alianza para resolver un conflicto iniciado por una ofensiva externa en territorio persa.

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    Emirates suspende todos sus vuelos en Dubái: parálisis total en el mayor centro logístico del mundo

    En un anuncio que sacude los cimientos de la aviación comercial, la aerolínea Emirates confirmó este lunes la suspensión total de todos sus vuelos con origen y destino en su base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB). La decisión, de carácter indefinido, responde directamente al agravamiento del conflicto militar en la región y al riesgo extremo que supone el sobrevuelo en zonas de fuego cruzado.

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    Irán anuncia nuevos bombardeos contra Israel y bases de EE UU en Emiratos y Baréin

    La Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) ha dicho este lunes que ha lanzado una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos en Tel Aviv y el aeropuerto de Ben Gurión en Israel, y contra bases de EE.UU. en Emiratos Árabes y Baréin.

    Según informa la IRGC a través de la agencia Fars, los ataques aéreos se dirigieron contra “centros de producción de armamentos aeroespaciales militares” y contra las bases estadounidenses en las bases de Al Zafra en Emiratos Árabes, y las del Jufeir y Cheikh Isa en Bahrein.

    La Guardia Revolucionaria Iraní dijo haber usado en sus ataques los misiles hipersónicos Fatah, Emad y Qadr, además de misiles superpesados y “drones destructivos”, junto a misiles de alcance medio y los de propulsión sólida.

    Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), Irán lanzó durante la madrugada y la mañana de este lunes tres andanadas de misiles contra Israel. Esta oleada incluía un misil de racimo que ha causado al menos una docena de impactos en distintas localidades del área metropolitana de Tel Aviv, dañando viviendas, vehículos e infraestructura pública, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Israel.

    Israel anunció por su parte que sus cazas han comenzado este lunes una nueva oleada de ataques “a gran escala” en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz.

    EFE

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    Irán endurece su postura: "Teherán no ha pedido un alto el fuego" y mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz

    El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, fue tajante al asegurar que su país "no ha pedido un alto el fuego" y que la guerra solo terminará bajo condiciones que garanticen que una agresión externa no vuelva a repetirse.

    Uno de los puntos más críticos de su declaración se centró en la seguridad marítima. Araqchi confirmó que el Estrecho de Ormuz, el paso más estratégico para el comercio mundial de crudo, permanece bajo un bloqueo selectivo. Según el ministro, la vía está cerrada exclusivamente para los “enemigos y aquellos que apoyan su agresión”.

    Esta medida ha mantenido en vilo a los mercados internacionales, disparando el precio del barril de petróleo por encima de los US$ 100, debido al temor de que el suministro global se vea interrumpido de forma permanente si la OTAN decide intervenir bajo las presiones del presidente Donald Trump.

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    Irán ataca a Israel con tres andanadas de misiles y bombas de racimo

    Irán lanzó durante la madrugada y la mañana de este lunes tres andanadas de misiles a Israel, incluyendo proyectiles de racimo, que causaron daños materiales en varios lugares del territorio israelí y una mujer resultó herida leve.

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    El ejército israelí lanza una “amplia oleada” de ataques contra Irán

    El ejército israelí ha lanzado este lunes una nueva “amplia oleada de ataques” simultáneos en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz, según ha anunciado en un mensaje en las redes sociales.

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    Conflicto en Medio Oriente: día 16

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    Israel lanza "ola de ataques a gran escala" contra Teherán

    La tensión en Medio Oriente ha alcanzado un nuevo punto crítico. En la madrugada de este lunes 16 de marzo de 2026, el ejército de Israel anunció el inicio de una “ola de ataques a gran escala” contra objetivos estratégicos en Teherán. La operación ocurre en el marco del día 17 de la guerra que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, tras la eliminación del ayatolá Alí Jamenei al inicio de las hostilidades.

    A través de un comunicado oficial en su canal de Telegram, las fuerzas militares israelíes informaron que la ofensiva estuvo dirigida específicamente contra “infraestructuras del régimen terrorista iraní”. Según reportes preliminares, los bombardeos habrían alcanzado centros de mando de la Guardia Revolucionaria, instalaciones de defensa aérea y sitios de logística militar en la periferia de la capital.

    Esta nueva incursión aérea busca degradar la capacidad de respuesta de Irán, que en las últimas horas ha intensificado el lanzamiento de misiles y drones hacia territorio israelí y bases estadounidenses en la región del Golfo.

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    Donald Trump amenaza a la OTAN: "Tendrán un futuro muy malo" si no intervienen en el Estrecho de Ormuz

    En una declaración que sacude los cimientos de la diplomacia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a los países miembros de la OTAN. Según el mandatario, la organización se enfrenta a “un futuro muy malo” si sus aliados no colaboran activamente para garantizar la libre circulación en el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado tras la escalada bélica con Irán.

    Durante una entrevista exclusiva con el diario Financial Times, Trump fue contundente al señalar que Estados Unidos no debería cargar con la responsabilidad total de proteger una ruta de la que dependen económicamente Europa y Asia.

    El presidente sostuvo que los países que consumen el petróleo proveniente del Golfo —mencionando específicamente a Europa y China— deben involucrarse de manera directa para evitar el colapso del transporte marítimo mundial. "Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", sentenció el líder republicano.

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    El crudo supera los 100 dólares por la tensión en el Estrecho de Ormuz

    La crisis energética se profundiza a nivel mundial. Los precios del petróleo iniciaron la jornada de este domingo con una tendencia alcista, manteniendo su cotización por encima de los US$ 100 por barril. Este incremento es una respuesta directa a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, que involucra a potencias clave en la producción y distribución de hidrocarburos.

    Incertidumbre en el Estrecho de Ormuz

    El principal factor que impulsa la subida del crudo es el riesgo inminente de interrupciones en el suministro global. Los inversores y analistas mantienen su mirada fija en el Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo más estratégico del mundo para el comercio de energía.

    Ante el temor de que el paso permanezca cerrado o bloqueado por tiempo indefinido, la oferta proyectada de crudo se ha visto amenazada. Cabe recordar que por esta vía circula aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo, lo que convierte cualquier fricción geopolítica en la zona en un disparador inmediato de los precios.

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    Keir Starmer y Donald Trump exigen la reapertura del Estrecho de Ormuz ante la crisis global

    En un movimiento diplomático coordinado, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abordaron este domingo la urgencia de normalizar el tránsito en el Estrecho de Ormuz. La comunicación, confirmada por un portavoz de Downing Street, pone de manifiesto la preocupación de las potencias occidentales por la parálisis del comercio marítimo internacional.

    Donald Trump

    Durante la charla, ambos mandatarios coincidieron en que la situación en Oriente Medio ha alcanzado un punto crítico que afecta directamente a los bolsillos de los consumidores globales. Según el comunicado oficial, Starmer y Trump enfatizaron la importancia de "reabrir" el estrecho para poner fin a las constantes perturbaciones que sufre la navegación comercial.

    “Los líderes conversaron sobre la situación en desarrollo y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo”, indicó la oficina del primer ministro británico.

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    Irán exige una "revisión seria" con los países del Golfo y niega ataques a Arabia Saudita

    En un contexto de máxima tensión global, el gobierno de Irán ha hecho un llamado a redefinir el tablero geopolítico en el Golfo Pérsico. Este domingo, el embajador iraní en Arabia Saudita, Alireza Enayati, aseguró que las relaciones con sus vecinos árabes requieren una "revisión seria" para blindar la región frente a la influencia militar de actores externos.

    Durante una entrevista con la agencia Reuters, Enayati analizó cómo la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán está afectando la estabilidad regional. Según el diplomático, la clave para la prosperidad de Medio Oriente radica en limitar el poder de las potencias occidentales y fortalecer los lazos entre los países ribereños.

    Al ser consultado sobre si el conflicto bélico actual podría fracturar los vínculos diplomáticos con Riad, el embajador fue tajante:

    "Es una pregunta válida y la respuesta es sencilla. Somos vecinos y no podemos prescindir el uno del otro; por eso, necesitaremos una revisión seria de nuestra relación".

    Irán niega ataques a la infraestructura petrolera

    Uno de los puntos de mayor fricción en las últimas horas ha sido la seguridad energética. Teherán ha negado categóricamente su participación en los recientes ataques reportados contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita.

    A pesar de las acusaciones cruzadas en el marco del cierre del Estrecho de Ormuz, el embajador Enayati sostuvo que la República Islámica no busca sabotear a sus vecinos, sino expulsar la presencia militar extranjera que, a su juicio, es la verdadera causa de la inestabilidad.

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    Aumenta a al menos 850 cifra de muertos en Líbano por ataques israelíes desde el 2 de marzo

    Así lo informa el Ministerio de Salud libanés.

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    Irán descarta negociaciones con EE.UU. y niega haber pedido un alto el fuego

    En un nuevo capítulo de la escalada de tensión en Medio Oriente, el Gobierno de Irán cerró de forma categórica cualquier puerta a la diplomacia inmediata con Washington. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, afirmó que su país "nunca pidió" un alto el fuego ni ha solicitado entablar negociaciones con la administración de Donald Trump.

    Araghchi desmiente a la Casa Blanca

    Las declaraciones del funcionario iraní surgieron durante una entrevista exclusiva con el programa Face the Nation de la cadena estadounidense CBS News. Araghchi fue contundente al señalar que Teherán no ha buscado "ni siquiera negociaciones", contradiciendo directamente las versiones recientes del presidente de los Estados Unidos.

    Días atrás, Donald Trump había sugerido que el régimen iraní estaba debilitado y buscaba alcanzar un acuerdo para frenar las hostilidades. Sin embargo, el canciller iraní calificó esta visión como errónea y reafirmó la voluntad de combate de su nación.

    Para el jefe de la diplomacia iraní, el escenario actual no es producto de un accidente, sino de una estrategia planificada por Washington.

    "No vemos ninguna razón para hablar con los estadounidenses porque estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos. Esta es la segunda vez que ocurre", sostuvo Araghchi.

    El ministro subrayó que el conflicto actual es "una guerra deliberada del presidente Trump y de Estados Unidos", y advirtió que Irán mantendrá sus operaciones militares bajo el concepto de autodefensa legítima.

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