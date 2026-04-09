Donald Trump amenazó a Irán en caso de no cumplir con el cese al fuego: "La batalla, más grande, mejor y más fuerte"

Live Blog Post

El vicepresidente de Estados Unidos bromeó con que los primeros diez puntos del plan "parecen redactados con ChatGPT"

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, reveló que la primera propuesta de paz presentada por Irán para frenar la guerra fue descartada por Washington porque, según dijo, “parecía redactada con ChatGPT”.

Durante una rueda de prensa antes de salir de Budapest, Vance explicó que tanto él como el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el asesor presidencial Jared Kushner decidieron rechazar el plan de 10 puntos presentado por Teherán.

El vicepresidente señaló además que participó en las negociaciones indirectas con Irán, mediadas por Pakistán, y aseguró que el gobierno iraní ya presentó tres propuestas diferentes para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

El primer plan iraní incluía medidas como el fin de los ataques contra Irán y sus aliados, la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada de tropas estadounidenses de Oriente Medio y el levantamiento de sanciones internacionales. Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que la tregua de dos semanas aceptada esta semana responde a una propuesta diferente y más acotada, que no contempla la retirada de los miles de soldados estadounidenses desplegados en la región.

Durante la conferencia, Vance también rechazó las acusaciones iraníes de haber violado el alto el fuego tras ataques de Israel en Líbano. Según el vicepresidente, Washington nunca prometió detener esas operaciones y afirmó que Israel se comprometió a “regularse” para no afectar las negociaciones.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, denunció que Estados Unidos incumplió varios puntos de la tregua.

Pese a las tensiones, Irán y Estados Unidos acordaron una tregua temporal de dos semanas, condicionada a la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz. Ambos países planean reunirse a fines de semana en Islamabad para intentar avanzar hacia un acuerdo definitivo.