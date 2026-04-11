Negociación histórica entre Irán y EE. UU. en Islamabad: terminó el primer día, continuará este domingo

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Dos buques de guerra de EE.UU. cruzaron el estrecho de Ormuz para iniciar la misión de desminado

El CENTCOM informó que para esta operación fueron desplegados el USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy. “Pronto compartiremos este corredor seguro con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio”, declaró el almirante Brad Cooper.

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Una misión de desminado liderada por las fuerzas estadounidenses comenzó en el estrecho de Ormuz para restablecer la seguridad del comercio marítimo, tras la colocación de minas atribuida al régimen de Irán. La operación, anunciada por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés), busca devolver la normalidad al tránsito de bienes por uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.