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Este domingo continuará la negociación entre Irán y EE.UU.
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Negociación histórica entre Irán y EE. UU. en Islamabad: terminó el primer día, continuará este domingo

Este sábado se iniciaron las negociaciones en Pakistán entre Irán y EE.UU., tras avances preliminares y reducción de ataques en Líbano. Tras la primera jornada, este domingo seguirán las charlas.

MDZ Mundo

Irán y Estados Unidos concluyeron este sábado en Islamabad la primera fase de sus negociaciones directas con señales de "optimismo" y el intercambio de las primeras actas de acuerdo, según informaron a EFE fuentes diplomáticas.

"La primera fase de las negociaciones ha concluido y ahora las delegaciones se encuentran intercambiando las actas. Ambas partes se muestran optimistas sobre el resultado de las conversaciones", confirmó una fuente diplomática iraní bajo condición de anonimato.

Lo que hay que saber

  • Un acuerdo bajo fuego y el cierre de Ormuz

El alivio que supuso el anuncio del cese al fuego por 14 días duró poco. Irán decidió cerrar nuevamente el paso por donde circula el 20 % del crudo mundial, argumentando que la ofensiva de Israel en el Líbano viola el espíritu del pacto.

Esta medida ha reactivado las amenazas desde Washington. El gobierno de DonaTrump advirtió que no tolerará el uso del Estrecho como herramienta de extorsión y que mantiene "todas las opciones sobre la mesa" si no se restablece el tráfico marítimo de inmediato. El temor en la Casa Blanca es una escalada repentina que tire por la borda las dos semanas de negociaciones previstas.

  • Mercados latentes: el petróleo en la zona de peligro

La inestabilidad bélica se traduce en un mercado energético que opera con constantes altibajos. Los inversores reaccionan minuto a minuto a las noticias que llegan desde el Golfo Pérsico:

  • Precio actual: El barril de crudo se ubica en los 98 dólares.

  • La barrera psicológica: Existe un temor generalizado de que el precio perfore nuevamente la barrera de los 100 dólares si el bloqueo de Ormuz se prolonga más de 48 horas.

  • Incertidumbre: La volatilidad impide que las bolsas internacionales consoliden una tendencia de recuperación, manteniendo la economía global en un estado de "espera tensa".

Conflicto en Medio Oriente: día 43

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Dos buques de guerra de EE.UU. cruzaron el estrecho de Ormuz para iniciar la misión de desminado

El CENTCOM informó que para esta operación fueron desplegados el USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy. “Pronto compartiremos este corredor seguro con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio”, declaró el almirante Brad Cooper.

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Una misión de desminado liderada por las fuerzas estadounidenses comenzó en el estrecho de Ormuz para restablecer la seguridad del comercio marítimo, tras la colocación de minas atribuida al régimen de Irán. La operación, anunciada por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés), busca devolver la normalidad al tránsito de bienes por uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

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Irán indicó que las conversaciones con EE.UU. entraron en su “fase técnica” tras un careo de alto nivel

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán que se están celebrando en Islamabad, la capital de Pakistán, entraron en su “fase técnica” tras un histórico encuentro de alto nivel protagonizado por los jefes de las respectivas delegaciones, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad entraron en la fase de expertos con la incorporación de comités económicos, militares, jurídicos y nucleares para ultimar detalles técnicos”, anunció el régimen iraní en un comunicado sobre el encuentro que se está celebrando desde esta mañana en el Hotel Serena de la capital paquistaní.

Las dos delegaciones se han reunido por separado,