Murió el jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní tras un ataque aéreo de Israel

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Netanyahu celebra las muertes de dos altos mandos vinculados a Irán en ataques israelíes

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha celebrado este lunes la muerte de dos altos mandos vinculados a Irán en ataques israelíes, entre ellos el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mayid Jadami, y un comandante de la Fuerza Quds, Ajer Bakri. “Otro brazo central del régimen iraní ha sido cercenado”, afirma Netanyahu en un mensaje difundido en sus canales oficiales.

El ministro de Defensa, Israel Katz, ya había confirmado que Jadami fue abatido este lunes en un ataque en Teherán y lo identificó como uno de los principales responsables de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, vinculado a los lanzamientos de misiles contra Israel y a la represión de protestas internas en Irán.

Además, afirma Netanyahu, Israel mató a Ajer Bakri, a quien identificó como “comandante de la Unidad 840 en la Fuerza Quds (la rama de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria)” y responsable de “ataques a judíos e israelíes en todo el mundo”.

En paralelo, el ejército israelí detalló que su Fuerza Aérea atacó ayer domingo el cuartel general encargado de gestionar el fuego de artillería de la división “Imam Hussein” de Hezbolá, matando a su jefe de artillería, Kamil Melhem, y a varios asistentes del comandante de la división.

“Continuaremos con toda nuestra fuerza, en todos los frentes, hasta que se elimine la amenaza y se alcancen todos los objetivos de guerra”, concluye su mensaje Netanyahu.

EFE