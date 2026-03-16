Irán atacó un punto clave para Estados Unidos en Irak: daños materiales y pánico en la delegación de la Unión Europea

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Irán descarta negociaciones con EE.UU. y niega haber pedido un alto el fuego

En un nuevo capítulo de la escalada de tensión en Medio Oriente, el Gobierno de Irán cerró de forma categórica cualquier puerta a la diplomacia inmediata con Washington. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, afirmó que su país "nunca pidió" un alto el fuego ni ha solicitado entablar negociaciones con la administración de Donald Trump.

Araghchi desmiente a la Casa Blanca

Las declaraciones del funcionario iraní surgieron durante una entrevista exclusiva con el programa Face the Nation de la cadena estadounidense CBS News. Araghchi fue contundente al señalar que Teherán no ha buscado "ni siquiera negociaciones", contradiciendo directamente las versiones recientes del presidente de los Estados Unidos.

Días atrás, Donald Trump había sugerido que el régimen iraní estaba debilitado y buscaba alcanzar un acuerdo para frenar las hostilidades. Sin embargo, el canciller iraní calificó esta visión como errónea y reafirmó la voluntad de combate de su nación.

Para el jefe de la diplomacia iraní, el escenario actual no es producto de un accidente, sino de una estrategia planificada por Washington.

"No vemos ninguna razón para hablar con los estadounidenses porque estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos. Esta es la segunda vez que ocurre", sostuvo Araghchi.

El ministro subrayó que el conflicto actual es "una guerra deliberada del presidente Trump y de Estados Unidos", y advirtió que Irán mantendrá sus operaciones militares bajo el concepto de autodefensa legítima.