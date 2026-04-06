Guerra en Medio Oriente: Trump prepara una intervención en Ormuz si fallan las negociaciones con Irán

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Trump amenaza con atacar Irán para abrir Ormuz y evitar impacto en el petróleo

Donald Trump analiza la posibilidad de ordenar una intervención militar contra Irán en el estrecho de Ormuz si no prosperan las negociaciones indirectas que Washington impulsa con Teherán a través de Pakistán.

La prioridad para la Casa Blanca es asegurar la circulación del petróleo y evitar un shock económico en Estados Unidos. Aunque admite la dificultad de una operación de este tipo, el líder republicano considera clave recuperar el control de ese corredor marítimo.

En ese contexto, Trump dejó abierta incluso la posibilidad de cobrar un peaje a los buques petroleros que utilicen la vía, en caso de que Estados Unidos logre imponerse en el terreno.

Del lado iraní, el dispositivo defensivo está montado sobre un entramado de cinco islas —Tunb Menor, Tunb Mayor, Abu Musa, Larak y Qeshm— que conforman un esquema de control militar sobre el estrecho.

En esas posiciones, la Guardia Revolucionaria desplegó misiles, drones, minas submarinas y bases operativas que permiten vigilar y condicionar el tránsito de embarcaciones en corredores específicos.

El plazo fijado por Washington vence en las próximas horas: si Irán no accede a abrir el estrecho, limitar su programa nuclear y cortar el respaldo a aliados regionales, Estados Unidos podría avanzar con una ofensiva de gran escala.