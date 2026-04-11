EEUU dice que Irán no asumió un "compromiso" de no buscar armas nucleares y terminaron las negociaciones

Irán indicó que las conversaciones con EE.UU. entraron en su “fase técnica” tras un careo de alto nivel
Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán que se están celebrando en Islamabad, la capital de Pakistán, entraron en su “fase técnica” tras un histórico encuentro de alto nivel protagonizado por los jefes de las respectivas delegaciones, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab.
“Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad entraron en la fase de expertos con la incorporación de comités económicos, militares, jurídicos y nucleares para ultimar detalles técnicos”, anunció el régimen iraní en un comunicado sobre el encuentro que se está celebrando de