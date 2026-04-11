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Este domingo continuará la negociación entre Irán y EE.UU.
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EEUU dice que Irán no asumió un "compromiso" de no buscar armas nucleares y terminaron las negociaciones

El vicepresidente estadounidense, J.D.Vance, aseguró que el principal escollo de las negociaciones con Irán por el que no se ha llegado a un acuerdo, es que Teherán no ha asumido un "compromiso firme" de no querer buscar un arma nuclear

MDZ Mundo

El vicepresidente estadounidense, J.D.Vance, aseguró este domingo desde Islamabad que el principal escollo de las negociaciones con Irán por el que no se ha llegado a un acuerdo, pese a estar 21 horas en conversaciones, ha sido que Teherán no ha asumido un "compromiso firme" de no querer buscar un arma nuclear, al menos a largo plazo.

"Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear, ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente. Ese es el objetivo principal del presidente de Estados Unidos y eso es lo que hemos intentado lograr a través de estas negociaciones. (...) La pregunta es: ¿vemos un compromiso de voluntad por parte de los iraníes de no desarrollar un arma nuclear, no solo ahora ni en dos años, sino a largo plazo? Todavía no lo hemos visto", dijo en una declaración en la capital paquistaní, sede de las negociaciones.

También afirmó que han ofrecido a Irán "una propuesta muy simple", que es la de un "método de entendimiento", la que llamó su "mejor y última oferta", a la espera de que Teherán la acepte o no.

"Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan", afirmó el líder de la delegación estadounidense en una comparecencia en la capital paquistaní, sede de las conversaciones entre las dos partes que se han alargado 21 horas sin llegar a un acuerdo.

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Dos buques de guerra de EE.UU. cruzaron el estrecho de Ormuz para iniciar la misión de desminado

El CENTCOM informó que para esta operación fueron desplegados el USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy. “Pronto compartiremos este corredor seguro con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio”, declaró el almirante Brad Cooper.

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Una misión de desminado liderada por las fuerzas estadounidenses comenzó en el estrecho de Ormuz para restablecer la seguridad del comercio marítimo, tras la colocación de minas atribuida al régimen de Irán. La operación, anunciada por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés), busca devolver la normalidad al tránsito de bienes por uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

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Irán indicó que las conversaciones con EE.UU. entraron en su “fase técnica” tras un careo de alto nivel

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán que se están celebrando en Islamabad, la capital de Pakistán, entraron en su “fase técnica” tras un histórico encuentro de alto nivel protagonizado por los jefes de las respectivas delegaciones, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad entraron en la fase de expertos con la incorporación de comités económicos, militares, jurídicos y nucleares para ultimar detalles técnicos”, anunció el régimen iraní en un comunicado sobre el encuentro que se está celebrando de