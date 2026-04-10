Estados Unidos respaldó la decisión argentina de expulsar al principal referente iraní en el país

El Departamento de Estado de EE.UU. destacó la expulsión de Mohsen Soltani Tehrani y posición argentina en el conflicto con Irán.

Luego de que Argentina echara del país al máximo diplomático de Irán, desde la Casa Blanca llegó un fuerte mensaje de respaldo a la decisión de la Casa Rosada. Estados Unidos también avaló la postura de designar como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento crucial del conflicto, Argentina dio el valiente paso de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, representante de Irán en Argentina”, publicó la oficina dependiente del Departamento de Estado en su cuenta de X.

EE.UU. respalda firmeza argentina contra el terrorismo En el texto, la Casa Blanca destacó la "firmeza" del gobierno de MIlei para dejar sentada su posición en el conflicto. “Agradecemos la firmeza de Argentina contra el terrorismo y las amenazas de Irán, así como su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto”.

El pronunciamiento se produjo pocos días después de que el Gobierno argentino declarara “persona non grata” al diplomático iraní Mohsen Soltani Tehrani, quien se desempeñaba como encargado de negocios en Buenos Aires. La decisión estableció que debía abandonar el país en un plazo de 48 horas.