Los 5 enormes retos que enfrentan los negociadores para mantener a flote el frágil acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

Minutos antes de la fecha límite que se autoimpuso —y con la amenaza sin precedentes de aniquilar la "civilización" de Irán— el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se había acordado un alto el fuego de dos semanas para detener la guerra.

El mediador, Pakistán, recibirá en Islamabad a los negociadores estadounidenses e iraníes para dialogar, posiblemente a partir del viernes.

Muchos asuntos siguen sin resolverse, empezando por las bases de las negociaciones.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos había recibido una propuesta de 10 puntos de Irán, la cual describió como "una base viable para negociar".

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, también mencionó la propuesta estadounidense de 15 puntos que, según los principales negociadores de Trump, podría poner fin al conflicto.

Ninguna de las propuestas fue presentada formalmente, aunque se han filtrado y publicado versiones de ambas, las cuales parecen ser radicalmente diferentes en cuanto a las expectativas de cada parte.

A la confusión se suma la airada insistencia de la Casa Blanca de que el plan iraní que se está debatiendo en los medios no es el "marco de trabajo" que han recibido los funcionarios estadounidenses.

"Muchos detalles no están del todo claros", le dijo a la BBC Anwar Gargash, asesor diplomático sénior del presidente de Emiratos Árabes Unidos.

"Hay declaraciones contradictorias procedentes de Irán, de Washington y del mediador pakistaní", añadió.

"Por lo tanto, necesitamos conciliar los detalles de estas declaraciones y comprender exactamente cuál es el camino a seguir".

¿Cuáles son algunos de los temas centrales en juego?

1. El programa nuclear iraní

La acusación de que Irán estaba acelerando el desarrollo de un arma nuclear siempre se ha citado como la principal razón de Washington para ir a la guerra, a pesar de las reiteradas negaciones de Teherán.

Al menos públicamente, los funcionarios estadounidenses parecen creer que el daño causado desde la guerra de 12 días del año pasado y los actuales ataques militares de Estados Unidos e Israel ha sido suficiente para que Irán necesite mucho tiempo para poder reconstruir un programa nuclear que represente una amenaza.

Sin embargo, persisten las dudas sobre el destino de aproximadamente 440 kg de uranio altamente enriquecido que Irán aún posee.

Se cree que el uranio, al que Trump se refiere frecuentemente como "polvo", está enterrado bajo los escombros del Centro de Investigación y Tecnología Nuclear de Irán en Isfahán, tras los devastadores ataques del año pasado contra las instalaciones.

"Su polvo está profundamente enterrado y vigilado las 24 horas del día", les dijo a los periodistas el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, el miércoles.

"No habrá armas nucleares iraníes. Punto. Fin de la historia".

Irán afirma que cualquier acuerdo futuro debe aceptar su derecho a enriquecer uranio para uso civil, según los términos del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Omán, que mediaba entre ambas partes justo antes del estallido de la guerra, afirmó que había un acuerdo viable sobre la mesa.

¿Aceptará Estados Unidos permitir alguna forma de enriquecimiento?

Según se informa, el plan de 15 puntos del presidente Trump incluía varias exigencias clave: que Irán desmantelara todas sus principales instalaciones nucleares, pusiera fin al enriquecimiento de uranio en territorio iraní, trasladara sus reservas de uranio enriquecido fuera del país y aceptara inspecciones internacionales exhaustivas.

Pero cuando se le preguntó directamente al respecto, Pete Hegseth se limitó a decir que Irán "nunca tendría un arma nuclear ni la capacidad de desarrollarla".

La cual es una respuesta ligeramente diferente.

Reuters Trump afirmó que Estados Unidos había recibido una propuesta de 10 puntos de Irán, la cual describió como "una base viable para negociar".

2. Misiles y drones de Irán

También aquí el plan de 15 puntos es contundente. Irán debe suspender el desarrollo de misiles balísticos, detener la producción de misiles de largo alcance y poner fin a la transferencia de drones y a las exportaciones militares a representantes y aliados en Medio Oriente.

Parte de la justificación de Washington para ir a la guerra fue que el avanzado programa de misiles de Irán le había proporcionado al país un paraguas protector bajo el cual su programa nuclear podía continuar.

El Pentágono cree que gran parte de ese paraguas ahora está en ruinas.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., afirma que el 80% de las instalaciones de misiles de Irán han sido destruidas, junto con el 80% de sus sistemas de defensa aérea y el 90% de sus fábricas de armas.

Irán se ha negado anteriormente a discutir límites a su programa de misiles balísticos.

Las circunstancias han cambiado y queda por ver si Teherán está dispuesto a aceptar restricciones a los programas de misiles y drones como parte de un acuerdo a largo plazo con EE.UU.

3. El estrecho de Ormuz

Uno de los mayores logros de Irán, además de la supervivencia del régimen de la República Islámica, ha sido su capacidad para controlar el tráfico de las embarcaciones que transitan por una de las vías marítimas más importantes del mundo.

La aparente disposición de Irán a reabrir el estrecho de Ormuz sugiere que algunas de las presiones que han afectado a la economía global durante el último mes podrían empezar a disminuir.

El canciller iraní Araghchi afirma que el paso seguro será posible durante las próximas dos semanas, en coordinación con las fuerzas armadas iraníes y teniendo en cuenta, según sus palabras, las limitaciones técnicas.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha manifestado su intención de imponer nuevas normas para el tráfico que transita por el estrecho.

Algunos medios de comunicación sugieren que el plan de Teherán incluye el derecho a cobrar tarifas de tránsito de hasta US$2 millones por buque, cuyos ingresos se repartirían entre Irán y Omán, los dos países ribereños del estrecho de Ormuz.

Para los estados del golfo Pérsico que transportan sus valiosos hidrocarburos a través del estrecho, esto es inaceptable.

"Es totalmente inaceptable", le dijo Anwar Gargash a la BBC, calificándolo de peligroso precedente para otros puntos estratégicos vitales en todo el mundo.

"Creo que esto va a ser extremadamente peligroso. Y no creo que al final prospere".

Donald Trump no parece haber descartado la idea de que Teherán pueda cobrar peajes, e incluso sugirió a ABC News que Estados Unidos e Irán podrían gestionar el estrecho como una empresa conjunta.

Funcionarios del gobierno insisten en que como Estados Unidos depende muy poco del petróleo del golfo Pérsico, otros países deberían liderar la resolución del problema del estrecho de Ormuz.

La semana pasada, Reino Unido presidió conversaciones con más de 40 países sobre cómo desbloquear el estrecho de Ormuz, y todos los participantes coincidieron en que primero debía terminar la guerra.

Con una ventana de oportunidad de dos semanas abierta, esas conversaciones podrían cobrar impulso.

"Seguiremos trabajando con los sectores del transporte marítimo, los seguros y la energía", declaró la secretaria de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, en un comunicado en el que acogía con satisfacción el alto el fuego.

4. ¿Forma parte Líbano del acuerdo de alto el fuego?

Reuters Tras el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, Israel acometió una oleada de ataques aéreos en todo Líbano.

En su publicación en redes sociales donde anunció la pausa en los combates, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que Estados Unidos y sus aliados "acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo Líbano y otros lugares".

Irán insiste en el cese de las hostilidades en todos los frentes, "incluso contra la resistencia de Líbano", en referencia a su aliado chiita Hezbolá.

Pero Israel no comparte esta visión.

En su propio comunicado, el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue tajante.

"El alto el fuego de dos semanas", declaró, "no incluye a Líbano".

Con un gran número de soldados israelíes operando dentro de Líbano y el ministro de Defensa, Israel Katz, hablando de destruir aldeas fronterizas con la misma ferocidad despiadada que se vio en la Franja de Gaza, hay pocas señales de que este frente vaya a quedar en silencio.

Por el momento, Donald Trump parece simpatizar con la postura del gobierno israelí.

Líbano no forma parte del acuerdo "por culpa de Hezbolá", le dijo el presidente estadounidense a Liz Landers, de la cadena PBS, añadiendo que la guerra en Líbano era "una escaramuza aparte".

5. La retórica de Trump

El estilo de liderazgo disruptivo de Donald Trump y su comportamiento altamente impredecible forman parte de su modus operandi.

Sus seguidores adoran la "teoría del loco" por su capacidad para desorientar a sus oponentes y lograr hazañas antes impensables.

Si bien mediante amenazas de aniquilación pudo haber conseguido un alto el fuego, la guerra con Irán ha puesto a prueba su singular enfoque.

Desde los objetivos cambiantes de la guerra hasta sus advertencias apocalípticas, el conflicto ha amenazado con socavar la autoridad de Trump, en lugar de fortalecerla.

El presidente ha demostrado que es capaz de iniciar una guerra, pero ¿tiene ahora el temperamento necesario para terminarla?

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC