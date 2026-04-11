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Irán anunció las charlas con EE.UU.
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Negociación histórica entre Irán y EE. UU. en Islamabad: entró en su "fase técnica"

Desde la Casa Blanca como medios iraníes informaron el inicio de negociaciones en Pakistán entre Irán y EE.UU., tras avances preliminares y reducción de ataques en Líbano.

MDZ Mundo

La guerra en Medio Oriente ingresa este jueves en su día 43 bajo un clima de incertidumbre absoluta. Aunque formalmente rige un cese al fuego entre las potencias, la realidad en el terreno muestra una tregua que apenas funciona de manera parcial. El renovado bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán ha vuelto a poner al mundo en estado de alerta máxima, debilitando los esfuerzos diplomáticos iniciados en Islamabad.

Lo que hay que saber

  • Un acuerdo bajo fuego y el cierre de Ormuz

El alivio que supuso el anuncio del cese al fuego por 14 días duró poco. Irán decidió cerrar nuevamente el paso por donde circula el 20 % del crudo mundial, argumentando que la ofensiva de Israel en el Líbano viola el espíritu del pacto.

Esta medida ha reactivado las amenazas desde Washington. El gobierno de Donald Trump advirtió que no tolerará el uso del Estrecho como herramienta de extorsión y que mantiene "todas las opciones sobre la mesa" si no se restablece el tráfico marítimo de inmediato. El temor en la Casa Blanca es una escalada repentina que tire por la borda las dos semanas de negociaciones previstas.

  • Mercados latentes: el petróleo en la zona de peligro

La inestabilidad bélica se traduce en un mercado energético que opera con constantes altibajos. Los inversores reaccionan minuto a minuto a las noticias que llegan desde el Golfo Pérsico:

  • Precio actual: El barril de crudo se ubica en los 98 dólares.

  • La barrera psicológica: Existe un temor generalizado de que el precio perfore nuevamente la barrera de los 100 dólares si el bloqueo de Ormuz se prolonga más de 48 horas.

  • Incertidumbre: La volatilidad impide que las bolsas internacionales consoliden una tendencia de recuperación, manteniendo la economía global en un estado de "espera tensa".

Conflicto en Medio Oriente: día 43

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Irán indicó que las conversaciones con EE.UU. entraron en su “fase técnica” tras un careo de alto nivel

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán que se están celebrando en Islamabad, la capital de Pakistán, entraron en su “fase técnica” tras un histórico encuentro de alto nivel protagonizado por los jefes de las respectivas delegaciones, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad entraron en la fase de expertos con la incorporación de comités económicos, militares, jurídicos y nucleares para ultimar detalles técnicos”, anunció el régimen iraní en un comunicado sobre el encuentro que se está celebrando desde esta mañana en el Hotel Serena de la capital paquistaní.

Las dos delegaciones se han reunido por separado, nada más llegar, con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y poco después la radiotelevisión estatal del país, PTV, confirmaba un encuentro directo entre las representaciones, “sentadas a la misma mesa”; un encuentro sin precedentes a esta altura desde la Revolución Islámica de 1979.

Tras un breve receso a media tarde, las delegaciones se han reunido en una cena de trabajo en paralelo a los encuentros técnicos sin que de momento se sepa si continuarán este próximo domingo dada la cantidad de puntos a tratar en las discusiones.

El más importante de todos ahora mismo es la situación en el estrecho de Ormuz, bajo control de Irán y escenario este mismo sábado de un incidente todavía no aclarado del todo después de que el régimen iraní anunciara que había obligado a dar media vuelta a un destructor estadounidense que se acercaba a la zona.

Fuentes estadounidenses han confirmado al portal Axios que el destructor en cuestión se limitó a realizar una operación de libre navegación desde el puerto emiratí de Fujaira antes de regresar a su posición original y han desmentido que fuera objeto de amenazas por parte del Ejército iraní.

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La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos, Pakistán e Irán mantienen conversaciones trilaterales cara a cara

Estados Unidos, Pakistán e Irán mantienen conversaciones trilaterales cara a cara en Islamabad, según informó la Casa Blanca, en un encuentro de altos funcionarios para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Un alto funcionario de la Casa Blanca indicó que las tres partes celebran las conversaciones directamente en persona, lo que supone un cambio con respecto a la práctica reciente, en la que Washington y Teherán dialogaban únicamente a través de un mediador, sentados en salas separadas.

La delegación estadounidense incluyó al vicepresidente JD Vance, al enviado estadounidense Steve Witkoff y a Jared Kushner.

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Siete muertos por bombardeos israelíes en Gaza

Al menos siete personas murieron y varias resultron heridas tras ataques perpetrados por Israel en la Franja de Gaza. Un dron proveniente del Estado judío lanzó dos misiles cerca de un puesto de refugiados de Al Bureij, de acuerdo a la información de Al Bureji, vocero de esa organización de rescatistas controlada por Hamás.

Según indicó el sitio DW, el hospital Al Aqsa señaló haber recibido seis cadáveres, al tiempo que ingresaron seis lesionados, cuatro de ellos "en estado crítico por impactos directos en el rostro, el pecho y otras partes del cuerpo".

Los bombardeos israelíes se realizaron contra un conjunto de "civiles desplazados cerca de una mezquita", mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunció que verificaba la información.

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Donald Trump sostuvo que “muy pronto” comprobará si Irán actúa de buena fe en las negociaciones en Pakistán

En medio de los diálogos en Islamabad, el presidente de Estados Unidos dijo que la República Islámica es “un estado fallido”, y afirmó que, bajo su liderazgo, su país se consolida como un importante proveedor internacional de petróleo

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La prensa iraní informó que comenzaron las conversaciones de paz con Estados Unidos en Islamabad

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Los medios de comunicación iraníes anunciaron el comienzo de las negociaciones en Pakistán para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos.

Según las agencias Fars y Tasnim, “se decidió iniciar las negociaciones” tras “los avances logrados durante conversaciones preliminares y la reducción de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en Líbano”. No precisan la agenda ni el formato, es decir si son directas o indirectas.

Las agencias iraníes Mehr e Isna también anunciaron el arranque del diálogo después de que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que las conversaciones de paz habían “comenzado”.

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Irán le planteó a Pakistán la necesidad de un alto el fuego íntegro que también incluya al Líbano

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, comentó a la prensa persa que ese fue uno de los reclamos que hizo la delegación de su país durante la reunión con el primer ministro de Pakistán en Islamabad.

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El régimen de Irán insistió a Pakistán en que el alto el fuego debe aplicarse de manera real e íntegra, reafirmando su vigilancia ante posibles violaciones mientras avanzan las negociaciones con Estados Unidos en Islamabad para frenar la escalada regional.

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Tensiones entre EE.UU. e Irán: las condiciones de Teherán frenan las negociaciones

El inicio de las conversaciones directas entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán en Islamabad permanece bloqueado debido a las condiciones previas planteadas por Teherán, según informaron a la agencia EFE fuentes diplomáticas bajo anonimato.

“Hasta el momento no se han producido encuentros cara a cara entre las delegaciones de ambos países. Si bien han existido reuniones a través de mediadores, actualmente hay un punto muerto que impide avanzar hacia un diálogo directo”, señaló una fuente diplomática.

De acuerdo con la misma fuente, “la situación en Líbano y la liberación de fondos constituyen los principales obstáculos. Irán insiste en que se cumplan sus exigencias antes de iniciar conversaciones directas”.

Este escenario de estancamiento se da en medio de una jornada de intensa actividad en la capital de Pakistán.

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