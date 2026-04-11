Negociación histórica entre Irán y EE. UU. en Islamabad: entró en su "fase técnica"

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Irán indicó que las conversaciones con EE.UU. entraron en su “fase técnica” tras un careo de alto nivel

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán que se están celebrando en Islamabad, la capital de Pakistán, entraron en su “fase técnica” tras un histórico encuentro de alto nivel protagonizado por los jefes de las respectivas delegaciones, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab.

“Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad entraron en la fase de expertos con la incorporación de comités económicos, militares, jurídicos y nucleares para ultimar detalles técnicos”, anunció el régimen iraní en un comunicado sobre el encuentro que se está celebrando desde esta mañana en el Hotel Serena de la capital paquistaní.

Las dos delegaciones se han reunido por separado, nada más llegar, con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y poco después la radiotelevisión estatal del país, PTV, confirmaba un encuentro directo entre las representaciones, “sentadas a la misma mesa”; un encuentro sin precedentes a esta altura desde la Revolución Islámica de 1979.

Tras un breve receso a media tarde, las delegaciones se han reunido en una cena de trabajo en paralelo a los encuentros técnicos sin que de momento se sepa si continuarán este próximo domingo dada la cantidad de puntos a tratar en las discusiones.

El más importante de todos ahora mismo es la situación en el estrecho de Ormuz, bajo control de Irán y escenario este mismo sábado de un incidente todavía no aclarado del todo después de que el régimen iraní anunciara que había obligado a dar media vuelta a un destructor estadounidense que se acercaba a la zona.

Fuentes estadounidenses han confirmado al portal Axios que el destructor en cuestión se limitó a realizar una operación de libre navegación desde el puerto emiratí de Fujaira antes de regresar a su posición original y han desmentido que fuera objeto de amenazas por parte del Ejército iraní.