Negociación histórica entre Irán y EE. UU. en Islamabad: comenzaron las charlas
Medios iraníes informaron el inicio de negociaciones en Pakistán entre Irán y EE.UU., tras avances preliminares y reducción de ataques en Líbano.
Medios iraníes informaron el inicio de negociaciones en Pakistán entre Irán y EE.UU., tras avances preliminares y reducción de ataques en Líbano.
La guerra en Medio Oriente ingresa este jueves en su día 43 bajo un clima de incertidumbre absoluta. Aunque formalmente rige un cese al fuego entre las potencias, la realidad en el terreno muestra una tregua que apenas funciona de manera parcial. El renovado bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán ha vuelto a poner al mundo en estado de alerta máxima, debilitando los esfuerzos diplomáticos iniciados en Islamabad.
El alivio que supuso el anuncio del cese al fuego por 14 días duró poco. Irán decidió cerrar nuevamente el paso por donde circula el 20 % del crudo mundial, argumentando que la ofensiva de Israel en el Líbano viola el espíritu del pacto.
Esta medida ha reactivado las amenazas desde Washington. El gobierno de Donald Trump advirtió que no tolerará el uso del Estrecho como herramienta de extorsión y que mantiene "todas las opciones sobre la mesa" si no se restablece el tráfico marítimo de inmediato. El temor en la Casa Blanca es una escalada repentina que tire por la borda las dos semanas de negociaciones previstas.
La inestabilidad bélica se traduce en un mercado energético que opera con constantes altibajos. Los inversores reaccionan minuto a minuto a las noticias que llegan desde el Golfo Pérsico:
Precio actual: El barril de crudo se ubica en los 98 dólares.
La barrera psicológica: Existe un temor generalizado de que el precio perfore nuevamente la barrera de los 100 dólares si el bloqueo de Ormuz se prolonga más de 48 horas.
Incertidumbre: La volatilidad impide que las bolsas internacionales consoliden una tendencia de recuperación, manteniendo la economía global en un estado de "espera tensa".