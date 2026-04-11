Islamabad se convierte en el epicentro de una negociación histórica entre Irán y EE. UU.

Live Blog Post

EEUU negó haber aceptado la liberación de activos iraníes en el extranjero

Un alto funcionario de Estados Unidos desmintió versiones que indicaban que Washington había accedido a liberar activos iraníes congelados en el exterior, una de las principales condiciones planteadas por Irán para avanzar en negociaciones.

Las declaraciones surgen en medio de la expectativa por el inicio de conversaciones entre delegaciones de ambos países, que se encuentran en Islamabad, capital de Pakistán, con el objetivo de buscar una salida al conflicto en Medio Oriente.

Desde Teherán habían señalado previamente que cualquier acuerdo para un cese definitivo de los enfrentamientos debía contemplar el desbloqueo de fondos iraníes retenidos por sanciones, además del fin de las acciones militares de Israel contra Hezbollah en el Líbano.

En ese contexto, una fuente iraní citada por la agencia Reuters había asegurado que Estados Unidos habría aceptado descongelar esos activos a cambio de que los Guardianes de la Revolución reabran el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Sin embargo, desde la Casa Blanca rechazaron categóricamente esa versión. “Falso. Las reuniones ni siquiera han comenzado todavía”, afirmó un alto funcionario estadounidense, descartando cualquier tipo de acuerdo previo.