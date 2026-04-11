Islamabad se convierte en el epicentro de una negociación histórica entre Irán y EE. UU.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó el viernes a Islamabad, la capital de Pakistán, para liderar el lado estadounidense en las negociaciones.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó el viernes a Islamabad, la capital de Pakistán, para liderar el lado estadounidense en las negociaciones.
La guerra en Medio Oriente ingresa este jueves en su día 43 bajo un clima de incertidumbre absoluta. Aunque formalmente rige un cese al fuego entre las potencias, la realidad en el terreno muestra una tregua que apenas funciona de manera parcial. El renovado bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán ha vuelto a poner al mundo en estado de alerta máxima, debilitando los esfuerzos diplomáticos iniciados en Islamabad.
El alivio que supuso el anuncio del cese al fuego por 14 días duró poco. Irán decidió cerrar nuevamente el paso por donde circula el 20 % del crudo mundial, argumentando que la ofensiva de Israel en el Líbano viola el espíritu del pacto.
Esta medida ha reactivado las amenazas desde Washington. El gobierno de Donald Trump advirtió que no tolerará el uso del Estrecho como herramienta de extorsión y que mantiene "todas las opciones sobre la mesa" si no se restablece el tráfico marítimo de inmediato. El temor en la Casa Blanca es una escalada repentina que tire por la borda las dos semanas de negociaciones previstas.
La inestabilidad bélica se traduce en un mercado energético que opera con constantes altibajos. Los inversores reaccionan minuto a minuto a las noticias que llegan desde el Golfo Pérsico:
Precio actual: El barril de crudo se ubica en los 98 dólares.
La barrera psicológica: Existe un temor generalizado de que el precio perfore nuevamente la barrera de los 100 dólares si el bloqueo de Ormuz se prolonga más de 48 horas.
Incertidumbre: La volatilidad impide que las bolsas internacionales consoliden una tendencia de recuperación, manteniendo la economía global en un estado de "espera tensa".
Un alto funcionario de Estados Unidos desmintió versiones que indicaban que Washington había accedido a liberar activos iraníes congelados en el exterior, una de las principales condiciones planteadas por Irán para avanzar en negociaciones.
Las declaraciones surgen en medio de la expectativa por el inicio de conversaciones entre delegaciones de ambos países, que se encuentran en Islamabad, capital de Pakistán, con el objetivo de buscar una salida al conflicto en Medio Oriente.
Desde Teherán habían señalado previamente que cualquier acuerdo para un cese definitivo de los enfrentamientos debía contemplar el desbloqueo de fondos iraníes retenidos por sanciones, además del fin de las acciones militares de Israel contra Hezbollah en el Líbano.
En ese contexto, una fuente iraní citada por la agencia Reuters había asegurado que Estados Unidos habría aceptado descongelar esos activos a cambio de que los Guardianes de la Revolución reabran el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos.
Sin embargo, desde la Casa Blanca rechazaron categóricamente esa versión. “Falso. Las reuniones ni siquiera han comenzado todavía”, afirmó un alto funcionario estadounidense, descartando cualquier tipo de acuerdo previo.
Pakistán oficializó su rol de mediador internacional este sábado al recibir de forma consecutiva a los representantes de Irán y Estados Unidos, marcando un punto de inflexión en la diplomacia global.
La delegación de la República Islámica, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, mantuvo una reunión con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, tras haber celebrado un encuentro previo con el jefe del Ejército, el general Asim Munir, con el objetivo de coordinar los detalles técnicos del inicio del diálogo con la administración norteamericana.
La comitiva iraní concretó la cita con Sharif a las 13:00 hora local, después de las consultas de alto nivel realizadas la noche anterior con la cúpula militar paquistaní.
La delegación iraní para las conversaciones de paz con Estados Unidos, liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, llegó a Islamabad, según reportaron agencias iraníes como Fars y Tasnim.
La noticia llega después de días de incógnita sobre si Teherán se desplazaría a la capital pakistaní para participar en las negociaciones, a raíz de los desacuerdos entre Irán y Estados Unidos sobre los puntos base sobre los cuales trabajar hacia un acuerdo y sobre la inclusión o no del Líbano en el alto el fuego.
Según la información difundida por agencias iraníes, que parece un comunicado al ser reproducido de la misma manera y sin cambios, aunque no cita una fuente concreta, la presencia de la delegación iraní en Pakistán no garantiza que las conversaciones hayan comenzado, sino que darán inicio cuando "la otra parte acepte las precondiciones" de Teherán para sentarse a negociar.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, general Ali Akbar Ahmadian, y el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, entre otros, forman parte de la delegación.
El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, viajó este viernes a Islamabad para liderar el lado estadounidense en las negociaciones.
Según la información de los medios iraníes, Vance ya se encuentra en la capital pakistaní.
Previamente, Qalibaf, afirmó este viernes que Estados Unidos aún no ha cumplido con dos de las condiciones que aceptaron para comenzar las negociaciones de paz en Pakistán, como son el alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados.
EFE
La Administración Trump solicitará la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Irán como parte de las próximas negociaciones destinadas a finalizar la guerra entre Estados Unidos e Israel, según informó este viernes The Washington Post, citando fuentes con conocimiento de los planes.
Este viernes, el presidente Donald Trump elevó el tono de su discurso contra Irán, condicionando la supervivencia del acuerdo de paz a una ventana de apenas 24 horas. En una entrevista telefónica concedida al New York Post manifestó su disposición a utilizar capacidad militar avanzada si las negociaciones no logran un resultado positivo.
"Estamos equipando los barcos con las mejores armas jamás fabricadas, incluso a un nivel superior al que usamos para lograr una aniquilación total", sentenció. También agregó que si no se alcanza un acuerdo, "(Estados Unidos) los utilizará, y de forma muy eficaz".
En una publicación realizada en su plataforma Truth Social, Trump profundizó en su análisis sobre la situación de Irán. Según el presidente, los iraníes carecen de opciones viables más allá de intentar ejercer presión internacional mediante el control de las vías fluviales internacionales. Trump escribió: "Los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen más opciones que extorsionar al mundo a corto plazo utilizando las vías fluviales internacionales".
Trump enfatizó el papel que considera esencial para Irán en este contexto. Afirmó que "la única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar", sugiriendo que su supervivencia política está vinculada a la participación activa en las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos.
El gobierno de Irán insistió este viernes en que las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra dependen de que el alto el fuego se extienda al Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días.
“La celebración de conversaciones para poner fin a la guerra depende del cumplimiento por parte de Estados Unidos de los compromisos de alto el fuego en todos los frentes, especialmente en el Líbano”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.
El diplomático consideró que “el cese de la guerra en el Líbano forma parte integrante del acuerdo de alto el fuego propuesto por Pakistán” al que se comprometió Estados Unidos.
“Cualquier acción o postura contraria a este compromiso equivaldría a que Estados Unidos incumpliera su compromiso”, dijo.
A través de sus redes sociales, el mandatario lanzó: "Irán está haciendo un trabajo pésimo, incluso deshonroso, según algunos, al permitir que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos! Presidente DONALD J. TRUMP".
El presidente Donald Trump advirtió este jueves a Irán que detenga de inmediato cualquier cobro a los buques petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz, luego de unos supuestos reportes no confirmados sobre posibles tarifas impuestas a embarcaciones en esa vía.
De acuerdo con la información brindada por un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el país liderado por Donald Trump organizará una reunión la próxima semana para discutir las negociaciones de alto el fuego en curso entre Israel y el Líbano.
Siguiendo la información de la agencia estatal de noticias saudí SPA, los ataques contra las instalaciones energéticas saudíes redujeron la capacidad de producción de petroléo del reino en unos 600 mil barriles diarios y el caudal de su oleoducto Este-Oeste en unos 700 mil barriles diarios.
El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, calificó a Israel de "malvado y maldición para la humanidad" y le acusó de cometer un genocidio en el Líbano mientras continúan los preparativos para la cumbre de paz.
"Israel es malvado y una maldición para la humanidad. Mientras se llevan a cabo conversaciones de paz en Islamabad, se está cometiendo un genocidio en el Líbano", escribió Asif en X.
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó este jueves que está decidido a “vengarse” por la muerte de su padre, Ali Jamenei, y de todos los fallecidos en la guerra con Estados Unidos e Israel.
También dijo que Irán llevará la gestión del estrecho de Ormuz a una “nueva fase”, en un mensaje al cumplirse 40 días del asesinato de su padre y predecesor, reportaron las cadenas CNN y NBC News.
Añadió que Irán no buscaba la guerra, pero que no renunciaría a sus derechos, “y en este sentido consideramos a todo el Frente de Resistencia como un todo unificado”.
“Sin duda exigiremos una indemnización por todos y cada uno de los daños infligidos, así como el precio de sangre pagado por los mártires y la compensación por los heridos de esta guerra”, afirmó.
La declaración atribuida a Khamenei fue difundida por los medios estatales, y el líder, de 56 años, no ha sido visto en persona desde los ataques estadounidenses e israelíes que mataron al difunto ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, y que desencadenaron el conflicto actual.
Khamenei adoptó un tono desafiante, afirmando que el conflicto solo ha unido al país y reforzado su determinación de derrotar a sus enemigos, incluso cuando “el campo de batalla ha entrado en una fase de silencio” en medio del alto el fuego de dos semanas.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el jueves que ha dado instrucciones a su gabinete para que inicie negociaciones directas con el Líbano.
“Ante los reiterados llamamientos del Líbano para que se inicien negociaciones directas con Israel, ayer di instrucciones al Gabinete para que se inicien negociaciones directas con el Líbano lo antes posible”, declaró Netanyahu, según reportó la cadena CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.
Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y en el establecimiento de una relación pacífica entre el Líbano e Israel, declaró Netanyahu.
Sus declaraciones se producen mientras Israel continúa sus ataques en Líbano en el marco de la guerra que mantiene con Hezbolá. El ejército israelí afirmó el miércoles haber atacado 100 supuestos objetivos de Hezbolá en todo el país en tan solo 10 minutos; ataques que, según Líbano, causaron la muerte de más de 200 personas.
Líbano se ha convertido en un punto álgido en los esfuerzos del presidente Trump por poner fin a la guerra con Irán. Estados Unidos e Israel han mostrado públicamente su desacuerdo con Irán y Pakistán sobre si el país situado al norte de Israel debe incluirse en el alto el fuego en el conflicto con Irán.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró este jueves que los recientes e intensos ataques de Israel contra el Líbano representan una violación directa a los compromisos asumidos y, por lo tanto, invalidan las negociaciones de paz que estaban previstas para finales de esta semana en Pakistán.
Las declaraciones del mandatario iraní surgen como respuesta a la operación "más intensa" lanzada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desde el inicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo. Según reportes oficiales, solo durante la jornada del miércoles 7 de abril, los bombardeos sobre Beirut y el sur del país causaron la muerte de más de 250 personas y una destrucción masiva de infraestructura civil y militar.
Para Teherán, esta escalada no puede disociarse del pacto de cese al fuego firmado con la mediación de Washington. Pezeshkian subrayó que Irán no se mantendrá al margen mientras sus aliados regionales son atacados:
"Los ataques israelíes violan el acuerdo de alto el fuego e invalidan los esfuerzos diplomáticos. Irán no abandonará al pueblo libanés frente a esta agresión", sentenció el mandatario.
El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, afirmó que proteger el derecho de Teherán a enriquecer uranio es una condición indispensable para cualquier negociación de alto el fuego con Estados Unidos, pesar de que Washington se niega a reconocerlo.
Medios semioficiales iraníes publicaron un gráfico que sugiere que la Guardia Revolucionaria (IRGC) habría colocado minas marítimas en el estrecho de Ormuz durante la guerra contra Estados Unidos e Israel.
El mapa señala zonas de peligro en una de las principales rutas marítimas del mundo, por donde transita cerca del 20 % del comercio global de petróleo y gas.