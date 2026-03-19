Irán amenaza con nuevos ataques a refinerías tras el bombardeo al mayor yacimiento de gas del mundo
El conflicto entra en su día 20 con una escalada de violencia sin precedentes.
El conflicto entra en su día 20 con una escalada de violencia sin precedentes.
La guerra en Medio Oriente ha alcanzado este jueves 19 de marzo un punto de no retorno. Al cumplirse 20 días de conflicto, la estrategia de la coalición liderada por Israel y Estados Unidos dio un giro drástico al golpear directamente la infraestructura vital de Teherán. El ataque a una de las principales centrales energéticas de Irán ha dejado a oscuras a vastas regiones del país y ha provocado una airada reacción del régimen, que promete represalias "peores que cualquier ataque visto hasta ahora".
Durante las últimas horas, misiles de precisión alcanzaron un complejo energético estratégico en las afueras de la capital iraní. Este movimiento busca no solo desarticular la logística militar, sino también aumentar la presión interna sobre el gobierno de Mojtaba Jamenei.
La amenaza del régimen: A través de canales oficiales, Teherán advirtió que este ataque "cruza todas las líneas rojas" y que la respuesta no se limitará a objetivos militares, sugiriendo posibles ataques a infraestructuras civiles en la región.
El puerto de Yanbú, ubicado estratégicamente sobre el Mar Rojo, debió suspender temporalmente sus operaciones de carga de petróleo tras ser objetivo de una serie de ataques con drones y misiles lanzados por fuerzas iraníes. Aunque las actividades ya han sido reanudadas, el incidente marca una peligrosa expansión del radio de combate.
El Ministerio de Defensa saudí confirmó que una de las refinerías de la empresa estatal Aramco, situada en el complejo portuario de Yanbú, sufrió el impacto de drones durante la madrugada del jueves 19 de marzo de 2026.
Tras el bombardeo ejecutado por Israel contra el yacimiento de gas natural Pars Sur —el depósito más grande del planeta—, el mando unificado de las fuerzas armadas de Irán anunció que su contraofensiva continuará. La amenaza de nuevos ataques con misiles y drones sobre puertos y refinerías estratégicas ha provocado un terremoto en los mercados internacionales y el desplome de las principales bolsas.
Hace pocas horas, la Fuerza Aérea israelí alcanzó objetivos críticos en el yacimiento de Pars Sur, una reserva estratégica que Irán explota de manera conjunta con Qatar. La magnitud del ataque es inédita, ya que afecta directamente la seguridad energética no solo del régimen iraní, sino de sus socios comerciales en la región.
Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán e hijo del fallecido Alí Jamenei, amenazó este miércoles a Estados Unidos e Israel por la muerte de Ali Lariyani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, tras los bombardeos israelíes. El mensaje escrito expresaba las condolencias del nuevo ayatolá, además de lanzar advertencias contra sus enemigos: "sus asesinos pagarán pronto".
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó con dureza los ataques de Estados Unidos e Israel contra la infraestructura energética del país y advirtió que la escalada “podría tener consecuencias incontrolables” con impacto a nivel global. El mensaje fue difundido en la red social X, luego de bombardeos sobre el yacimiento gasífero South Pars, en el sur iraní.
En la misma línea, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, calificó los ataques como “un suicidio” por parte de los enemigos y aseguró que “ha comenzado un nuevo nivel de confrontación”. Medios iraníes reportaron daños en instalaciones vinculadas al mayor campo de gas del país, mientras que fuentes israelíes atribuyeron la ofensiva a su fuerza aérea.
Como respuesta, Irán lanzó un ataque contra Ras Laffan, en Qatar, considerada la mayor terminal de exportación de gas natural licuado del mundo. El Ministerio del Interior qatarí confirmó incendios y daños en la zona, donde operan compañías internacionales como ExxonMobil, Shell y TotalEnergies.
La escalada se da tras los ataques conjuntos del 28 de febrero contra Teherán y otras ciudades, en los que murió el líder supremo Ali Khamenei. Desde entonces, Irán respondió con misiles y drones contra intereses de Estados Unidos e Israel, profundizando un conflicto que mantiene en vilo a toda la región.
Luego de que el barril de petróleo rompiera un nuevo récord este miércoles, el presidente Donald Trump suspendió la llamada "Ley Jones" por 60 días con el objetivo de frenar el aumento de los precios del crudo.
La normativa establece que todas las mercancías transportadas entre puertos estadounidenses sean transportadas exclusivamente por buques de construcción estadounidense.
De acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, “la decisión del presidente Trump de emitir una suspensión de la Ley Jones por 60 días es solo un paso más para mitigar la interrupción a corto plazo del mercado petrolero mientras las fuerzas armadas estadounidenses continúan cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica”.
“Esta medida permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente a los puertos estadounidenses durante sesenta días, y la Administración mantiene su compromiso de seguir fortaleciendo nuestras cadenas de suministro críticas”, subrayó.
El recientemente nombrado líder supremo de Irán Mojtaba Jameneí afirmó en un presunto comunicado escrito este miércoles que los asesinos de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, "pagarán pronto" por su muerte en un bombardeo por parte de las fuerzas israelíes.
Apunto de cumplirse 20 días del conflicto en Medio Oriente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, denunció este miércoles el ataque israelí contra instalaciones vinculadas al yacimiento de gas South Pars de Irán, una extensión del yacimiento North Field de Qatar.
A través de un mensaje en la red social X, Al-Ansari advirtió que atacar la infraestructura energética en la región amenaza la seguridad energética mundial y la estabilidad regional, calificándolo de “medida peligrosa e irresponsable”.
La Guardia Nacional Revolucionaria de Irán afirmó este miércoles que la infraestructura energética y de gas estadounidense-israelí será reducida a "cenizas".
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta de Truth Social para plantear la eliminación del "Estado terrorista Iraní" y dejar el Estrecho de Ormuz a cargo de los países "que lo utizan", a modo de una nueva advertencia para la OTAN.
Mientras que las bolsas de Asia, Europa y los futuros de Wall Street se mueven al alza, el petróleo no floja y se consolida arriba de los US$100 el barril debido a la persistencia del bloqueo en el estrecho de Ormuz.
Los bombardeos sobre Beirut se extendieron durante toda la madrugada y las primeras horas de la mañana, iluminando el cielo de los distritos del sur de la ciudad. Estas zonas, identificadas como puntos de control de la milicia respaldada por Irán, han sido el blanco principal de la Fuerza Aérea de Israel (IAF) desde que Hezbollah decidió intervenir en el conflicto en apoyo directo a Teherán.
Según las autoridades libanesas, el impacto en el edificio de 10 pisos provocó el colapso de estructuras linderas, complicando las tareas de rescate entre los escombros.
El Ejército israelí confirmó este miércoles que completó una nueva fase de ataques nocturnos contra la infraestructura operativa de Hezbollah. La operación fue presentada como una respuesta necesaria tras el ataque masivo del grupo terrorista este martes, que incluyó el lanzamiento de decenas de proyectiles hacia territorio israelí.
Los objetivos alcanzados por Israel incluyen:
Centros de mando y control: Ubicados en áreas densamente pobladas del sur de Beirut.
Almacenes de armamento: Presuntos depósitos de misiles de largo alcance suministrados por Irán.
Infraestructura logística: Utilizada para el despliegue de operativos en la frontera sur del Líbano.
Este miércoles, la volatilidad se apoderó de los mercados internacionales de energía. Tras una apertura con tendencia a la baja, el barril de petróleo Brent revirtió su caída y cotiza al alza, acercándose a la barrera de los 105 dólares. El movimiento responde a la incertidumbre generada por la ofensiva de Israel y Estados Unidos en Teherán, que incluyó la eliminación del ministro de Inteligencia iraní y ataques a centros de misiles balísticos.
A media mañana, el comportamiento de los principales indicadores petroleros mostraba una brecha significativa entre los mercados de Europa y Estados Unidos:
Barril de Brent: Se negocia a 104,73 dólares, lo que representa una subida del 1,22%. El mercado europeo reacciona con mayor sensibilidad al conflicto debido a la cercanía geográfica y la dependencia del suministro que transita por el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado.
West Texas Intermediate (WTI): Por el contrario, el crudo de referencia en EE. UU. registra una baja del 1,57%, situándose en los 94,01 dólares.
Esta divergencia se explica, en parte, por las reservas estratégicas estadounidenses y una menor exposición inmediata a las disrupciones logísticas en el Golfo Pérsico que afectan directamente a las refinerías europeas.
EFE
En una nueva y contundente operación de inteligencia y despliegue aéreo, el Gobierno de Israel anunció este miércoles la eliminación de Esmail Jatib, ministro de Inteligencia de la República Islámica de Irán. Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, el alto funcionario fue alcanzado durante un ataque perpetrado anoche en territorio iraní. De confirmarse, esta muerte representaría el golpe más severo a la estructura de seguridad del régimen desde el inicio del conflicto el pasado 9 de marzo.
La figura de Esmail Jatib era fundamental para la estabilidad interna y la proyección de operaciones externas del régimen. Como titular de la cartera de Inteligencia, Jatib coordinaba la vigilancia sobre la disidencia y la red de espionaje que Irán mantiene en la región.
El anuncio de Israel Katz se dio en un clima de extrema volatilidad:
"Anoche, nuestras fuerzas completaron una misión quirúrgica para neutralizar a Esmail Jatib. No habrá refugio para quienes planifican el terror contra nuestro pueblo", declaró Katz en un comunicado oficial.
En el marco de la escalada bélica en Medio Oriente, la OTAN ha iniciado el despliegue de un nuevo sistema de defensa antimisiles Patriot en la provincia de Adana, al sur de Turquía. La misión, confirmada este miércoles 18 de marzo de 2026 por el Ministerio de Defensa turco, tiene como objetivo prioritario blindar la base aérea de Incirlik, un enclave estratégico donde operan fuerzas militares de Estados Unidos, España, Qatar y Polonia.
La decisión de reforzar el espacio aéreo turco responde a la vulnerabilidad detectada desde el inicio de las hostilidades el pasado 9 de marzo. Según el informe oficial, este nuevo sistema Patriot ha sido enviado por el Mando Aéreo Aliado con sede en Ramstein, Alemania.
Este despliegue se suma a los recursos ya existentes en la zona:
Refuerzo en Adana: El nuevo sistema estadounidense complementará al contingente Patriot español que ya se encuentra estacionado en la región.
Escudo en Malatya: La semana pasada, la Alianza ya había posicionado otra unidad Patriot en la provincia de Malatya para proteger instalaciones críticas cercanas a la frontera.
El conflicto entre Israel e Irán ha alcanzado un nuevo pico de violencia este miércoles. Tras una jornada de bombardeos masivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre puntos neurálgicos de Teherán, el régimen iraní lanzó una contraofensiva de misiles que impactó en el centro del territorio israelí. El intercambio de ataques ocurre en un clima de máxima tensión, tras confirmarse la muerte del estratega iraní Ali Lariyani, y ya arroja un saldo de 14 civiles muertos en Israel desde el inicio de las hostilidades el pasado 9 de marzo.
Según el comunicado oficial del Ejército de Israel, durante el martes se completó una fase crítica de ataques aéreos diseñados para socavar los cimientos del régimen. Bajo la dirección de la Inteligencia Militar, los objetivos alcanzados en Teherán incluyen:
Cuartel General de Seguridad: Impactos directos en la Unidad de Seguridad de la Guardia Revolucionaria.
Infraestructura de Misiles: Destrucción de un centro de mando perteneciente al sistema de misiles balísticos y centros de mantenimiento logístico.
Superioridad Aérea: Ataques sistemáticos contra sistemas de defensa aérea iraníes para garantizar el control del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea Israelí (IAF).
"Estos ataques forman parte de una fase destinada a profundizar el daño a los sistemas centrales del régimen terrorista", señalaron fuentes castrenses, reafirmando que la estrategia busca desarticular la capacidad de respuesta de largo alcance de Irán.
La madrugada de este miércoles, Teherán respondió con oleadas de misiles balísticos dirigidos hacia el corazón de Israel. Las sirenas de emergencia sonaron en Tel Aviv y Jerusalén, donde los residentes reportaron fuertes explosiones y el trabajo incesante de los sistemas de interceptación.
Sin embargo, el ataque logró vulnerar las defensas en el distrito de Ramat Gan. El Servicio de Emergencias de Israel (MDA) confirmó el fallecimiento de un matrimonio de ancianos de 70 años, quienes perdieron la vida tras el impacto directo de un proyectil en su edificio residencial.
"Se trata de los primeros fallecidos por ataques iraníes en casi diez días, elevando la cifra total de víctimas en suelo israelí a 14 personas en lo que va de la guerra", detalló el informe del MDA.
EFE
El Centro Británico de Comercio Marítimo informó de un incidente ocurrido a 23 millas náuticas al este de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, cuando un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado mientras fondeaba, lo que provocó que se incendiara.
La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte del comandante de la fuerza paramilitar Basij iraní, Gholamreza Soleimani, en un ataque en conjunto entre Estados Unidos e Israel según lo informado por los medios estatales de Irán este martes.
Israel había afirmado ese mismo día haber matado a Soleimani.
El presidente Donald Trump reaccionó a la noticia de que Joe Kent renunció como director del Centro Nacional Antiterrorista calificándolo de "algo bueno" y diciendo que era "muy débil en materia de seguridad".
Tras la negativa de los países de la OTAN para ayudar logística y militarmente a liberar el Estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump afirmó que esta postura "no me sorprende, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral".
"Nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros, especialmente en momentos de necesidad", disparó el mandatario estadounidense.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que con el asesinato de los últimos dos altos mandos iraníes están "debilitando a este régimen con la esperanza de dar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo".
En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu se refirió al anuncio de Israel de que mató en un ataque ayer lunes en Irán al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán Ali Lariyani y al comandante de la milicia paramilitar Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) Gholamreza Soleimani.
"Estamos debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No sucederá de inmediato ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su destino", dijo al respecto.
EFE
En diálogo con la prensa, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que cualquier misión en el estrecho de Ormuz "necesitaría la coordinación de Irán". Además, dijo que, una vez terminen los ataques, Francia estará lista "para asumir la responsabilidad de un sistema de escolta en Ormuz". Pero esa operación, "tendría que ser independiente de la situación de combate en curso", subrayó.
Este martes, el director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joseph Kent, renunció a su puesto debido a la guerra en Medio Oriente. Así lo hizo mediante una carta publicada en la red social X, dirigida al presidente Donald Trump.
"Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto a partir de hoy. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Ha sido un honor servir bajo la dirección del Presidente de los Estados Unidos y liderar a los profesionales en NCTC. Que Dios bendiga a América", se puede leer en su comunicado de X.
El Ejército libanés informó que tres de sus soldados murieron en medio de un ataque israelí contra un automóvil y una motocicleta en la región de Nabatiyeh, en el sur del país.
La oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideró que los ataques aéreos por parte de Israel contra edificios residenciales, personas desplazadas y personal sanitario en Líbano podrían constituir "crímenes de guerra".
Los ataques aéreos por parte de Israel en el Líbano tienen como objetivo a los integrantes del grupo chií Hezbolá, respaldado por Irán. Sin embargo, las autoridades libanesas denunciaron que los ataques israelíes provocaron la muerte de, al menos 886, personas en Líbano y obligaron a más de un millón a abandonar sus hogares.
"Los ataques aéreos israelíes han destruido edificios residenciales enteros en zonas urbanas densamente pobladas, donde varios miembros de una misma familia, incluyendo mujeres y niños, han muerto a menudo juntos", declaró Thameen Al-Kheetan, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Este martes, las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos informaron que interceptaron diez misiles balísticos y 45 drones provenientes desde el territorio iraní.
Tras el asesinato de Ali Larijani, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) perpetraron un ataque terrestre en Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano. El ejército israelí declaró que está llevando a cabo ataques en todo el país contra la infraestructura y el personal de Hezbolá.
Según el Ministerio de Salud Pública libanés, más de 886 personas han perdido la vida y otras 2.141 han resultado heridas en los ataques aéreos perpetrados en los suburbios del sur de Beirut y en aldeas del sur del Líbano desde el inicio de la reanudación de las hostilidades.
EFE
Este martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron la detección de misiles balísticos desde el territorio iraní. “Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza. En los últimos minutos, el Comando del Frente Nacional ha distribuido alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas”, se puede leer en el comunicado, alertando a la población a refugiarse.
En una nueva jornada de alta tensión en Medio Oriente, el Gobierno de Israel aseguró este martes haber abatido a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. El ataque, descrito como una operación de precisión en el corazón de Teherán, también acabó con la vida de Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij. La noticia llega apenas 18 días después del inicio del conflicto abierto entre Irán, Israel y Estados Unidos, profundizando la crisis de liderazgo en la República Islámica.
Ali Larijani no era un funcionario más. Considerado durante décadas como la mano derecha del fallecido ayatolá Alí Jamenei, Larijani era el arquitecto de la estrategia de defensa y seguridad exterior de Irán.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, fue tajante al confirmar la operación: "Larijani y el comandante de la Basij fueron eliminados anoche y se han unido al jefe del 'programa de exterminio', Jamenei, y a todos aquellos apartados del 'eje del mal' en las profundidades del infierno".
Katz añadió que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tienen órdenes estrictas de continuar la búsqueda de los líderes del régimen, a quienes calificó de responsables de décadas de "terror y represión".
El gobierno de Irán acusó al presidente argentino Javier Milei de haber “cruzado una línea roja” al declarar días atrás que la República Islámica es enemiga de Argentina, en medio del clima de tensión internacional generado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
La advertencia fue publicada en una editorial del diario Tehran Times, medio cercano al régimen iraní y considerado una de las voces del establishment político de Teherán hacia la comunidad internacional. El artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?” (“Milei, ¿qué estás haciendo?”), fue firmado por Saleh Abidi Maleki y contiene fuertes acusaciones contra el mandatario argentino.
Un dron impactó este lunes contra el hotel Al-Rashid de Bagdad, capital de Irak, alcanzando un piso superior y provocando una explosión e incendio.
El hotel alberga a la delegación de la Unión Europea y a varias oficinas diplomáticas del viejo continente.
Desde Tel Aviv ordenaron que el ejército israelí avance por el Líbano en medio de la ofensiva contra Hezbolá en la región, agrupación política y terrorista libanesa que gobierna el sur del país.
El presidente Donald Trump aseguró este lunes que Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán y segundo hijo del fallecido Ali Jameneí, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.
"No lo hemos visto en absoluto. Así que, no sabemos si está muerto o no", dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre Jameneí, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado como el ayatolá de la República Islámica.
Irán ha afirmado que sus fuerzas armadas “están decididas a defenderse el tiempo que sea necesario, hasta que el enemigo comprenda que no puede iniciar una guerra contra Irán cuando quiera y detenerla cuando le plazca”, ha advertido este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Esmail Baghaei.
Baghaei ha añadido que su país no tolera que “dos regímenes malvados”, en referencia a EE UU e Israel, le impongan la guerra y, cuando “les conviene”, declaren un alto el fuego para reanudar las agresiones poco después. “Hay que garantizar que estas guerras intermitentes no se nos impongan periódicamente, a nuestra región y a nuestro país”, ha concluido el portavoz iraní.
EFE
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán entró este lunes en su decimoséptima jornada sin señales de tregua, en una de las escaladas más intensas desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.
La madrugada estuvo marcada por ataques directos del Ejército de Israel sobre Teherán, así como de nuevas ofensivas iraníes contra territorio israelí y las bases estadounidenses en el Golfo, el cierre del Estrecho de Ormuz y una presión diplomática de la Casa Blanca sobre sus aliados europeos.
El gobierno alemán respondió con dureza a las recientes presiones de Donald Trump, quien advirtió que la OTAN enfrentará un futuro "muy malo" si sus aliados no intervienen militarmente para desbloquear el Estrecho de Ormuz, actualmente cerrado por Irán en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente.
El vocero del gobierno de Berlín, Stefan Kornelius, fue el encargado de transmitir la postura del canciller Friedrich Merz. En una declaración contundente, Kornelius desmarcó a la Alianza Atlántica de la ofensiva liderada por Washington e Israel.
"La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y en la situación actual no existe el mandato para desplegarla. Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN", sentenció el portavoz alemán.
Con estas palabras, Alemania no solo rechaza el envío de buques de guerra al Estrecho de Ormuz, sino que cuestiona la legitimidad de utilizar la estructura de la alianza para resolver un conflicto iniciado por una ofensiva externa en territorio persa.
En un anuncio que sacude los cimientos de la aviación comercial, la aerolínea Emirates confirmó este lunes la suspensión total de todos sus vuelos con origen y destino en su base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB). La decisión, de carácter indefinido, responde directamente al agravamiento del conflicto militar en la región y al riesgo extremo que supone el sobrevuelo en zonas de fuego cruzado.
All flights to and from Dubai have been temporarily suspended.Please do not go to the airport.Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.The safety of our passengers and crew is our highest priority… pic.twitter.com/m5eIloT2wk— Emirates Support (@EmiratesSupport) March 16, 2026
La Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) ha dicho este lunes que ha lanzado una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos en Tel Aviv y el aeropuerto de Ben Gurión en Israel, y contra bases de EE.UU. en Emiratos Árabes y Baréin.
Según informa la IRGC a través de la agencia Fars, los ataques aéreos se dirigieron contra “centros de producción de armamentos aeroespaciales militares” y contra las bases estadounidenses en las bases de Al Zafra en Emiratos Árabes, y las del Jufeir y Cheikh Isa en Bahrein.
La Guardia Revolucionaria Iraní dijo haber usado en sus ataques los misiles hipersónicos Fatah, Emad y Qadr, además de misiles superpesados y “drones destructivos”, junto a misiles de alcance medio y los de propulsión sólida.
Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), Irán lanzó durante la madrugada y la mañana de este lunes tres andanadas de misiles contra Israel. Esta oleada incluía un misil de racimo que ha causado al menos una docena de impactos en distintas localidades del área metropolitana de Tel Aviv, dañando viviendas, vehículos e infraestructura pública, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Israel.
Israel anunció por su parte que sus cazas han comenzado este lunes una nueva oleada de ataques “a gran escala” en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz.
EFE
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, fue tajante al asegurar que su país "no ha pedido un alto el fuego" y que la guerra solo terminará bajo condiciones que garanticen que una agresión externa no vuelva a repetirse.
Uno de los puntos más críticos de su declaración se centró en la seguridad marítima. Araqchi confirmó que el Estrecho de Ormuz, el paso más estratégico para el comercio mundial de crudo, permanece bajo un bloqueo selectivo. Según el ministro, la vía está cerrada exclusivamente para los “enemigos y aquellos que apoyan su agresión”.
Esta medida ha mantenido en vilo a los mercados internacionales, disparando el precio del barril de petróleo por encima de los US$ 100, debido al temor de que el suministro global se vea interrumpido de forma permanente si la OTAN decide intervenir bajo las presiones del presidente Donald Trump.
Irán lanzó durante la madrugada y la mañana de este lunes tres andanadas de misiles a Israel, incluyendo proyectiles de racimo, que causaron daños materiales en varios lugares del territorio israelí y una mujer resultó herida leve.
El ejército israelí ha lanzado este lunes una nueva “amplia oleada de ataques” simultáneos en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz, según ha anunciado en un mensaje en las redes sociales.
Las tropas de las FDI han comenzado operaciones terrestres limitadas y selectivas contra bastiones clave de Hezbolá en el sur del Líbano, con el objetivo de reforzar la zona de defensa adelantada.Esta actividad forma parte de esfuerzos defensivos más amplios para establecer…— FDI (@FDIonline) March 16, 2026
La tensión en Medio Oriente ha alcanzado un nuevo punto crítico. En la madrugada de este lunes 16 de marzo de 2026, el ejército de Israel anunció el inicio de una “ola de ataques a gran escala” contra objetivos estratégicos en Teherán. La operación ocurre en el marco del día 17 de la guerra que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, tras la eliminación del ayatolá Alí Jamenei al inicio de las hostilidades.
A través de un comunicado oficial en su canal de Telegram, las fuerzas militares israelíes informaron que la ofensiva estuvo dirigida específicamente contra “infraestructuras del régimen terrorista iraní”. Según reportes preliminares, los bombardeos habrían alcanzado centros de mando de la Guardia Revolucionaria, instalaciones de defensa aérea y sitios de logística militar en la periferia de la capital.
Esta nueva incursión aérea busca degradar la capacidad de respuesta de Irán, que en las últimas horas ha intensificado el lanzamiento de misiles y drones hacia territorio israelí y bases estadounidenses en la región del Golfo.
En una declaración que sacude los cimientos de la diplomacia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a los países miembros de la OTAN. Según el mandatario, la organización se enfrenta a “un futuro muy malo” si sus aliados no colaboran activamente para garantizar la libre circulación en el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado tras la escalada bélica con Irán.
Durante una entrevista exclusiva con el diario Financial Times, Trump fue contundente al señalar que Estados Unidos no debería cargar con la responsabilidad total de proteger una ruta de la que dependen económicamente Europa y Asia.
El presidente sostuvo que los países que consumen el petróleo proveniente del Golfo —mencionando específicamente a Europa y China— deben involucrarse de manera directa para evitar el colapso del transporte marítimo mundial. "Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", sentenció el líder republicano.
La crisis energética se profundiza a nivel mundial. Los precios del petróleo iniciaron la jornada de este domingo con una tendencia alcista, manteniendo su cotización por encima de los US$ 100 por barril. Este incremento es una respuesta directa a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, que involucra a potencias clave en la producción y distribución de hidrocarburos.
El principal factor que impulsa la subida del crudo es el riesgo inminente de interrupciones en el suministro global. Los inversores y analistas mantienen su mirada fija en el Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo más estratégico del mundo para el comercio de energía.
Ante el temor de que el paso permanezca cerrado o bloqueado por tiempo indefinido, la oferta proyectada de crudo se ha visto amenazada. Cabe recordar que por esta vía circula aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo, lo que convierte cualquier fricción geopolítica en la zona en un disparador inmediato de los precios.
En un movimiento diplomático coordinado, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abordaron este domingo la urgencia de normalizar el tránsito en el Estrecho de Ormuz. La comunicación, confirmada por un portavoz de Downing Street, pone de manifiesto la preocupación de las potencias occidentales por la parálisis del comercio marítimo internacional.
Durante la charla, ambos mandatarios coincidieron en que la situación en Oriente Medio ha alcanzado un punto crítico que afecta directamente a los bolsillos de los consumidores globales. Según el comunicado oficial, Starmer y Trump enfatizaron la importancia de "reabrir" el estrecho para poner fin a las constantes perturbaciones que sufre la navegación comercial.
“Los líderes conversaron sobre la situación en desarrollo y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo”, indicó la oficina del primer ministro británico.
En un contexto de máxima tensión global, el gobierno de Irán ha hecho un llamado a redefinir el tablero geopolítico en el Golfo Pérsico. Este domingo, el embajador iraní en Arabia Saudita, Alireza Enayati, aseguró que las relaciones con sus vecinos árabes requieren una "revisión seria" para blindar la región frente a la influencia militar de actores externos.
Durante una entrevista con la agencia Reuters, Enayati analizó cómo la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán está afectando la estabilidad regional. Según el diplomático, la clave para la prosperidad de Medio Oriente radica en limitar el poder de las potencias occidentales y fortalecer los lazos entre los países ribereños.
Al ser consultado sobre si el conflicto bélico actual podría fracturar los vínculos diplomáticos con Riad, el embajador fue tajante:
"Es una pregunta válida y la respuesta es sencilla. Somos vecinos y no podemos prescindir el uno del otro; por eso, necesitaremos una revisión seria de nuestra relación".
Uno de los puntos de mayor fricción en las últimas horas ha sido la seguridad energética. Teherán ha negado categóricamente su participación en los recientes ataques reportados contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita.
A pesar de las acusaciones cruzadas en el marco del cierre del Estrecho de Ormuz, el embajador Enayati sostuvo que la República Islámica no busca sabotear a sus vecinos, sino expulsar la presencia militar extranjera que, a su juicio, es la verdadera causa de la inestabilidad.
Así lo informa el Ministerio de Salud libanés.
En un nuevo capítulo de la escalada de tensión en Medio Oriente, el Gobierno de Irán cerró de forma categórica cualquier puerta a la diplomacia inmediata con Washington. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, afirmó que su país "nunca pidió" un alto el fuego ni ha solicitado entablar negociaciones con la administración de Donald Trump.
Las declaraciones del funcionario iraní surgieron durante una entrevista exclusiva con el programa Face the Nation de la cadena estadounidense CBS News. Araghchi fue contundente al señalar que Teherán no ha buscado "ni siquiera negociaciones", contradiciendo directamente las versiones recientes del presidente de los Estados Unidos.
Días atrás, Donald Trump había sugerido que el régimen iraní estaba debilitado y buscaba alcanzar un acuerdo para frenar las hostilidades. Sin embargo, el canciller iraní calificó esta visión como errónea y reafirmó la voluntad de combate de su nación.
Para el jefe de la diplomacia iraní, el escenario actual no es producto de un accidente, sino de una estrategia planificada por Washington.
"No vemos ninguna razón para hablar con los estadounidenses porque estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos. Esta es la segunda vez que ocurre", sostuvo Araghchi.
El ministro subrayó que el conflicto actual es "una guerra deliberada del presidente Trump y de Estados Unidos", y advirtió que Irán mantendrá sus operaciones militares bajo el concepto de autodefensa legítima.
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