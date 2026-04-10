Live Blog Post

Donald Trump amenazó con una "aniquilación total" si fallan las negociaciones con Irán

Este viernes, el presidente Donald Trump elevó el tono de su discurso contra Irán, condicionando la supervivencia del acuerdo de paz a una ventana de apenas 24 horas. En una entrevista telefónica concedida al New York Post manifestó su disposición a utilizar capacidad militar avanzada si las negociaciones no logran un resultado positivo.

"Estamos equipando los barcos con las mejores armas jamás fabricadas, incluso a un nivel superior al que usamos para lograr una aniquilación total", sentenció. También agregó que si no se alcanza un acuerdo, "(Estados Unidos) los utilizará, y de forma muy eficaz".

En una publicación realizada en su plataforma Truth Social, Trump profundizó en su análisis sobre la situación de Irán. Según el presidente, los iraníes carecen de opciones viables más allá de intentar ejercer presión internacional mediante el control de las vías fluviales internacionales. Trump escribió: "Los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen más opciones que extorsionar al mundo a corto plazo utilizando las vías fluviales internacionales".

Trump enfatizó el papel que considera esencial para Irán en este contexto. Afirmó que "la única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar", sugiriendo que su supervivencia política está vinculada a la participación activa en las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos.