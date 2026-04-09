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El anuncio de Donad Trump fue una señal positiva frente a los mercados energéticos y financieros, que reaccionaron con fuerte baja en el precio del petróleo y suba de las acciones.
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Día 41: La tregua en Medio Oriente se tambalea por el nuevo cierre de Ormuz y la volatilidad del petróleo

Pese al acuerdo de cese al fuego por dos semanas, la tensión no cede. Irán bloqueó nuevamente el paso estratégico en respuesta a los ataques en el Líbano, mientras que Washington mantiene sus amenazas contra el régimen.

MDZ Mundo

La guerra en Medio Oriente ingresa este jueves en su día 41 bajo un clima de incertidumbre absoluta. Aunque formalmente rige un cese al fuego entre las potencias, la realidad en el terreno muestra una tregua que apenas funciona de manera parcial. El renovado bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán ha vuelto a poner al mundo en estado de alerta máxima, debilitando los esfuerzos diplomáticos iniciados en Islamabad.

Lo que hay que saber

  • Un acuerdo bajo fuego y el cierre de Ormuz

El alivio que supuso el anuncio del cese al fuego por 14 días duró poco. Irán decidió cerrar nuevamente el paso por donde circula el 20 % del crudo mundial, argumentando que la ofensiva de Israel en el Líbano viola el espíritu del pacto.

Esta medida ha reactivado las amenazas desde Washington. El gobierno de Donald Trump advirtió que no tolerará el uso del Estrecho como herramienta de extorsión y que mantiene "todas las opciones sobre la mesa" si no se restablece el tráfico marítimo de inmediato. El temor en la Casa Blanca es una escalada repentina que tire por la borda las dos semanas de negociaciones previstas.

  • Mercados latentes: el petróleo en la zona de peligro

La inestabilidad bélica se traduce en un mercado energético que opera con constantes altibajos. Los inversores reaccionan minuto a minuto a las noticias que llegan desde el Golfo Pérsico:

  • Precio actual: El barril de crudo se ubica en los 98 dólares.

  • La barrera psicológica: Existe un temor generalizado de que el precio perfore nuevamente la barrera de los 100 dólares si el bloqueo de Ormuz se prolonga más de 48 horas.

  • Incertidumbre: La volatilidad impide que las bolsas internacionales consoliden una tendencia de recuperación, manteniendo la economía global en un estado de "espera tensa".

Conflicto en Medio Oriente: día 41

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El enriquecimiento de uranio es una "condición necesaria" para el diálogo, afirma el jefe nuclear de Irán

El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, afirmó que proteger el derecho de Teherán a enriquecer uranio es una condición indispensable para cualquier negociación de alto el fuego con Estados Unidos, pesar de que Washington se niega a reconocerlo.

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Medios iraníes sugieren que la Guardia Revolucionaria colocó minas en el estrecho de Ormuz

Medios semioficiales iraníes publicaron un gráfico que sugiere que la Guardia Revolucionaria (IRGC) habría colocado minas marítimas en el estrecho de Ormuz durante la guerra contra Estados Unidos e Israel.

El mapa señala zonas de peligro en una de las principales rutas marítimas del mundo, por donde transita cerca del 20 % del comercio global de petróleo y gas.

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Israel confirma la muerte del sobrino de Naim Qassem en un bombardeo estratégico sobre Beirut

En una nueva escalada que debilita la estructura jerárquica de Hezbolá, el Ejército de Israel afirmó este jueves haber abatido a un objetivo de alto valor dentro de la organización chií. Se trata de Ali Yusuf Harshi, identificado como el sobrino y secretario personal de Naim Qassem, el máximo líder del grupo tras la muerte de Hassan Nasrallah.

El bombardeo, realizado durante la noche sobre un punto estratégico de Beirut, tuvo como objetivo directo a Harshi. Según el comunicado oficial de las fuerzas israelíes, el fallecido no solo compartía un vínculo familiar con el líder supremo de la milicia, sino que desempeñaba un rol operativo crítico:

  • Gestión de oficina: Se encargaba de la administración directa de la agenda y las comunicaciones de Qassem.

  • Seguridad: Era una pieza clave en el esquema de protección y logística del despacho del líder.

  • Coordinación: Actuaba como enlace de confianza para la toma de decisiones en el núcleo duro del grupo.

Conflicto en Medio Oriente: día 40

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Donald Trump amenazó a Irán en caso de no cumplir con el cese al fuego

A través de sus redes sociales, Trump manifestó: “Todos los buques, aeronaves y personal militar de EE. UU., junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado. Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca. Se acordó hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa en sentido contrario, NO HABRÁ ARMAS NUCLEARES y el Estrecho de Ormuz PERMANECERÁ ABIERTO Y SEGURO. Mientras tanto, nuestras grandes Fuerzas Armadas se están preparando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. ¡ESTADOS UNIDOS HA VUELTO!”.

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con su par iraní y Trump

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El vicepresidente de Estados Unidos bromeó con que los primeros diez puntos del plan "parecen redactados con ChatGPT"

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, reveló que la primera propuesta de paz presentada por Irán para frenar la guerra fue descartada por Washington porque, según dijo, “parecía redactada con ChatGPT”.

Durante una rueda de prensa antes de salir de Budapest, Vance explicó que tanto él como el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el asesor presidencial Jared Kushner decidieron rechazar el plan de 10 puntos presentado por Teherán.

El vicepresidente señaló además que participó en las negociaciones indirectas con Irán, mediadas por Pakistán, y aseguró que el gobierno iraní ya presentó tres propuestas diferentes para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

El primer plan iraní incluía medidas como el fin de los ataques contra Irán y sus aliados, la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada de tropas estadounidenses de Oriente Medio y el levantamiento de sanciones internacionales. Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que la tregua de dos semanas aceptada esta semana responde a una propuesta diferente y más acotada, que no contempla la retirada de los miles de soldados estadounidenses desplegados en la región.

Durante la conferencia, Vance también rechazó las acusaciones iraníes de haber violado el alto el fuego tras ataques de Israel en Líbano. Según el vicepresidente, Washington nunca prometió detener esas operaciones y afirmó que Israel se comprometió a “regularse” para no afectar las negociaciones.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, denunció que Estados Unidos incumplió varios puntos de la tregua.

Pese a las tensiones, Irán y Estados Unidos acordaron una tregua temporal de dos semanas, condicionada a la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz. Ambos países planean reunirse a fines de semana en Islamabad para intentar avanzar hacia un acuerdo definitivo.

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El presidente del Parlamento iraní afirmó que Estados Unidos violó el acuerdo de alto el fuego

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf , acusó el miércoles a Estados Unidos de violar el acuerdo de alto el fuego de dos semanas.

“La profunda desconfianza histórica que sentimos hacia Estados Unidos proviene de sus repetidas violaciones de todo tipo de compromisos, un patrón que lamentablemente se ha repetido una vez más”, sostuvo Ghalibaf en un comunicado publicado en redes sociales .

Ghalibaf afirmó que se han violado tres puntos de la propuesta de alto el fuego de diez puntos de Irán con los continuos ataques de Israel contra el Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de la República Islámica a enriquecer uranio.

"En tal situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones son irrazonables", declaró el presidente del Parlamento. El presidente Donald Trump afirmó el martes que la propuesta de Irán constituía una base viable para las negociaciones.

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El vicepresidente de Estados Unidos viajará a Pakistán para nogociar con Irán

La Casa Blanca anunció este miércoles que Donald Trump mandará al vicepresidente JD Vance a Pakistán para negociar con Irán, en medio de la delicada tregua en la guerra de Medio Oriente. La reunión será en Islamabad el sábado.

A su vez, la Casa Blanca aseguró que Irán planteó a Estados Unidos una propuesta para un plan de paz “condensado” que es distinto al de 10 puntos que Teherán propuso a principios de esta semana.

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La Casa Blanca tachó de falsas las informaciones iraníes sobre el nuevo cierre de Ormuz

La vocera de Donald Trump, Karoline Leavitt, describió como "falsas" las informaciones de que Irán interrumpió este miércoles nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz, reabierto como parte del alto el fuego pactado la víspera entre Washington y Teherán, y afirmó que, por el contrario, han visto "un aumento en el tráfico" por el paso marítimo.

“El presidente (Donald Trump) fue informado de esos reportes. Eso es completamente inaceptable. Y, una vez más, este es un caso en el que lo que dicen públicamente es distinto de lo que dicen en privado. Hoy hemos observado un repunte en el tráfico en el estrecho”, sostuvo.

Sin embargo, afirmó que cualquier cierre “es completamente inaceptable. Reitero la expectativa y exigencia del presidente de que el estrecho sea reabierto de inmediato, con rapidez y de forma segura”.

"(La tregua) es una victoria para los Estados Unidos de Ámerica, que nuestro presidente y nuestra increíble milicia hizo posible", estableció Leavitt en la conferencia de prensa de este miércoles.

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Tensión extrema: Irán bloquea nuevamente el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques de Israel al Líbano

La esperanza de una desescalada en Medio Oriente sufrió un duro revés este miércoles. Tras un breve periodo de apertura que permitió el tránsito de los primeros buques petroleros, Irán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz. La decisión, confirmada por la agencia de noticias Fars, responde a la intensificación de los ataques de Israel contra el Líbano, que el gobierno de Teherán interpreta como una violación al espíritu del acuerdo de paz que se gesta en Islamabad.

El cierre del estrecho se produce en un contexto de extrema volatilidad. A pesar del cese al fuego pactado entre Washington y Teherán, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue tajante al afirmar que las operaciones en el Líbano no se detendrían.

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Tregua incierta en el Líbano: Hezbolá suspende ataques pero Israel mantiene su ofensiva militar

La confusión reina en la frontera norte tras la entrada en vigor del acuerdo de cese al fuego por 14 días pactado entre Washington y Teherán. Este miércoles, Hezbolá anunció la suspensión de sus ataques contra el norte de Israel y contra las tropas israelíes apostadas en territorio libanés. Sin embargo, la respuesta desde Jerusalén fue contundente: las operaciones militares en el Líbano no se detendrán.

La organización proiraní justificó su decisión como una adhesión al pacto de dos semanas que busca desescalar el conflicto directo entre las potencias. Aun así, la medida no cuenta con un consenso total dentro del grupo. Un legislador del brazo político de Hezbolá manifestó su oposición a la tregua, reflejando las tensiones internas sobre cómo proceder ante la presencia de tropas israelíes en suelo libanés.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya había anticipado durante la noche del martes que el acuerdo alcanzado con la mediación de Pakistán se limitaba exclusivamente al conflicto directo con Irán. Esta posición fue ratificada este miércoles por el portavoz militar israelí, Avichay Adraee.

"La batalla en el Líbano continúa, y el alto el fuego no incluye al Líbano", declaró Adraee en un comunicado oficial.

El Ejército israelí subrayó que mantendrá sus acciones contra la infraestructura de Hezbolá y reiteró las órdenes de "evacuación" en amplias zonas del sur libanés, una medida que sigue provocando el desplazamiento forzado de miles de civiles.

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Trump abre nueva fase con Irán: cooperación nuclear y negociaciones sobre sanciones

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos trabajará en estrecha colaboración con Irán para excavar y retirar el "polvo" nuclear de uranio enriquecido que quedó enterrado tras bombardeos previos y aseguró que no habrá más enriquecimiento de uranio.

Trump además señaló que "estamos, y estaremos, negociando con Irán la reducción de aranceles y el alivio de sanciones. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados".

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Israel lanzó su "mayor ataque" en el Líbano tras la tregua entre Estados Unidos e Irán

El Ejército de Israel aseguró haber lanzado este miércoles su "mayor ataque" en el Líbano desde que comenzó la guerra contra el país vecino el pasado 2 de marzo, según un comunicado compartido en sus canales oficiales después de que entrara en vigor la tregua entre Estados Unidos e Irán.

"En 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente: las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) completaron el mayor ataque coordinado, atacando más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hizbulá", comienza el anuncio, que describe bombardeos contra Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del Líbano.

Entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes del grupo chií Hizbulá, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.

EFE

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Trump anuncia aranceles del 50 % a naciones que suministren armas a Irán

El presidente de Estados Unidos anunció que cualquier país que suministre armas militares a Irán enfrentará aranceles inmediatos del 50 % en todos los bienes que venda a territorio estadounidense.

A través de una publicación en en su red social Truth Social, el mandatario especificó que esta medida no admitirá exclusiones ni exenciones.

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La Casa Blanca aclara que las reuniones presenciales con Irán no son definitivas hasta un anuncio oficial

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en Budapest que, aunque existen discusiones sobre la realización de encuentros presenciales, nada es definitivo hasta que sea anunciado formalmente por el presidente Donald Trump o la propia Casa Blanca.

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Los Guardianes de la Revolución afirman haber atacado instalaciones petroleras del Golfo

Los Guardianes de la Revolución iraníes aseguran haber tomado como objetivo durante la noche instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos e Israel, en particular en Yanbu, Arabia Saudita.

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Islamabad será sede de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos tras la mediación de Pakistán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció formalmente que la ciudad de Islamabad albergará las conversaciones de paz entre Irán y las potencias occidentales a partir de este viernes.

El anuncio se produjo tras una conversación clave entre Sharif y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Según el comunicado oficial, el mandatario iraní reafirmó la participación de su país en estas negociaciones, aceptando el rol de Pakistán como facilitador y mediador en el conflicto que ya cumple 40 días.

Este movimiento confirma que, pese a la situación de salud del Líder Supremo, el gobierno civil y el ala diplomática de Teherán han tomado las riendas para evitar la ofensiva devastadora que Donald Trump había prometido antes de la tregua.

Shehbaz Sharif expresó su profundo agradecimiento por la disposición del liderazgo iraní y subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta por la estabilidad de Asia Central y el Golfo Pérsico.

"Islamabad está preparada para facilitar un diálogo constructivo que garantice la paz duradera y el respeto a la soberanía de todas las naciones involucradas", señaló el primer ministro paquistaní.

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Reapertura del Estrecho de Ormuz: los primeros buques rompen el bloqueo tras la tregua

La firma de la tregua de dos semanas ha tenido un impacto inmediato en la logística global. Este miércoles 8 de abril de 2026, el Estrecho de Ormuz registró sus primeros movimientos significativos tras días de parálisis total, permitiendo que el flujo de energía vuelva a conectarse con los mercados internacionales.

Los barcos que lideran el descongestionamiento

Según los registros en tiempo real de la plataforma MarineTraffic, dos embarcaciones marcaron el hito de la reapertura operativa durante la mañana:

  • Daytona Beach: El buque con bandera de Liberia fue el primero en completar el tránsito a las 06:59 UTC, luego de haber zarpado del puerto iraní de Bandar Abbas apenas una hora y media antes.

  • NJ Earth: El granelero de propiedad griega cruzó el estratégico paso a las 08:44 UTC, consolidando la seguridad de la vía para el transporte comercial.

Estos movimientos son seguidos de cerca por los centros de control en Houston y Teherán, bajo el nuevo protocolo de "paso seguro" coordinado por las Fuerzas Armadas de Irán durante este periodo de diálogo.

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Conflicto en Medio Oriente: día 39

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El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, participará en próximas conversaciones con Irán

La Casa Blanca prevé que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, estará presente en las próximas conversaciones entre su país e Irán inicialmente previstas para el próximo viernes en Pakistán, según ha informado, citando a representantes del Gobierno estadounidense, la cadena CNN.

Los funcionarios citados por la cadena esperan que el encuentro tenga lugar en Islamabad y que, además de Vance, encabecen también el diálogo el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

Witkoff y Kushner han protagonizado en el último año varias rondas de diálogo con Teherán (la última el 27 de febrero, un día antes de que EE.UU. e Israel comenzaran a atacar Irán), mientras que sería la primera vez que el vicepresidente estadounidense se involucra directamente en este tipo de negociaciones.

Vance se encuentra actualmente visitando Hungría, y las fuentes consultadas por CNN han indicado que podría viajar de ahí a Pakistán.

El reporte llega horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego bilateral y que retrasara otras dos semanas el plazo que ha dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria ha limitado el tráfico en el estrecho, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, y Trump había amenazado con atacar plantas eléctricas y otras infraestructuras básicas iraníes si Teherán no aceptaba reabrir la vía hoy a las 20:00 hora de Washington (0:00).

Pero una hora y media antes del plazo, el republicano aplazó el ataque y dijo que fue gracias a la mediación de Islamabad y a condición de que Teherán garantice "la apertura completa, inmediata y segura" de Ormuz.

Poco después, el Gobierno iraní afirmó que garantizará la navegación segura por el paso marítimo durante las dos próximas semanas y que las conversaciones con Washington arrancarán el próximo viernes 10 de abril en Islamabad.

Irán le ha presentado a EE.UU. un plan de 10 puntos que Trump ha dicho que supone un avance hacia un acuerdo definitivo y que contempla el cese de los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán y los aliados de la república islámica en la región, el pasaje "coordinado" con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz o la retirada de tropas estadounidenses de toda la región.

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Persisten los enfrentamientos entre Israel e Irán pese al acuerdo

Las Fuerzas de Defensa de Israel(FDI) informaron de al menos tres ataques de Irán sobre su territorio, coincidiendo con el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos y Teherán.

Minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicara que pospondrá durante dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas persas, las FDI "detectaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", según indicaron en su canal de Telegram.

bomba en Tel Aviv

A horas del anuncio los medios iraníes informaron que el Líder Supremo, Motjaba Jamenei ordenó al ejército que implemente un alto el fuego contra Israel, aunque como contrapartida la prensa israelí informó que el ejército continúa lanzando ataques contra objetivos enemigos.

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El primer ministro pakistaní lidera la mediación y convoca a un acuerdo definitivo

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció un alto el fuego inmediato entre Irán y Estados Unidos, en el marco de las negociaciones que buscan poner fin a las tensiones en la región. El entendimiento, según detalló, alcanza a todo el territorio involucrado en el conflicto, incluyendo escenarios sensibles como Líbano.

En un mensaje difundido públicamente, el mandatario paquistaní celebró el acuerdo como un “gesto sabio” de ambas partes y destacó el compromiso demostrado por sus líderes para avanzar hacia la paz. En ese sentido, expresó su “más profundo agradecimiento” tanto a Washington como a Teherán por haber optado por el camino del diálogo.

Sharif también confirmó que Islamabad será sede de una nueva ronda de negociaciones. Las delegaciones de ambos países fueron invitadas a reunirse el próximo 10 de abril en la capital paquistaní, con el objetivo de profundizar las conversaciones y avanzar hacia un acuerdo definitivo que resuelva las disputas pendientes.

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El jefe de Gobierno subrayó que tanto Estados Unidos como Irán han mostrado “sabiduría y comprensión” durante el proceso, manteniendo una actitud constructiva orientada a garantizar la estabilidad regional. En ese marco, valoró el rol de la diplomacia como herramienta clave para evitar una escalada mayor del conflicto.

Finalmente, el primer ministro manifestó su expectativa de que las denominadas “Conversaciones de Islamabad” permitan alcanzar una paz duradera en Medio Oriente. Además, se mostró optimista sobre la posibilidad de anunciar nuevos avances en los próximos días, en un escenario que, según indicó, abre una ventana concreta hacia la resolución de una crisis prolongada.

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El petróleo se desploma más de 9% tras la tregua de Trump con Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó un 9,27 %, hasta los 102,48 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar "dos semanas" el ultimátum a Irán si este aprueba la reapertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

Los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., restaban 10,47 dólares respecto al cierre anterior, cuando subió hasta los 112,95 dólares el barril.

El mercado del petróleo registró la mayor caída de los últimos días después de que Donald Trump diera el visto bueno a la propuesta de Pakistán de "detener la fuerza destructiva que iba a enviar a Irán esta noche", si no se llegaba a un acuerdo antes de las 20 hora local, siempre que Irán acepte la reapertura del estrecho de Ormuz.

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El alivio en Medio Oriente impulsa a los mercados globales

Los contratos de futuros de Wall Street suberon un 2 % este martes, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumando casi 1.000 puntos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara aplazar dos semanas el ultimátum a Irán si este aprueba la reapertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

Apenas hecho el anuncio, los futuros del Dow Jones crecieron un 2,07 %, hasta los 47.780 puntos; los del selectivo S&P 500 avanzaron un 2,08 %, hasta los 6.795 enteros; y los del tecnológico Nasdaq suberon un 2,33 %, hasta las 24.938 unidades.

Los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York avanzaron en las operaciones tras el cierre del mercado después de que Trump diera el visto bueno a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas el ultimátum a Irán si reabre el paso, clave para buena parte del suministro mundial de petróleo.

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Irán confirmó el alto el fuego con EE.UU. y anunció negociaciones en Pakistán

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el cese el fuego bilateral con Estados Unidos, anunciado previamente por el presidente Donald Trump, e informó de que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir de el 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.

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Trump acordó una tregua temporal con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de los bombardeos contra Irán por un período de dos semanas, tras una serie de conversaciones con autoridades de Pakistán y en medio de negociaciones avanzadas para alcanzar un acuerdo de paz en la región.

Según explicó el mandatario, la decisión fue adoptada luego de dialogar con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron frenar el ataque previsto contra territorio iraní. Trump condicionó la tregua a que Teherán garantice la apertura “completa, inmediata y segura” del estratégico estrecho de Ormuz.

El líder republicano sostuvo que la medida implica un “alto el fuego bilateral” y aseguró que Estados Unidos ya cumplió y superó sus objetivos militares. En ese sentido, afirmó que las negociaciones con Irán se encuentran en una etapa avanzada, con vistas a un entendimiento definitivo que permita consolidar la paz a largo plazo en Medio Oriente.

Trump también reveló que Irán presentó una propuesta de diez puntos que, según evaluó, constituye una base “viable” para avanzar en las conversaciones. Indicó además que ambas partes ya lograron acuerdos en la mayoría de los temas en disputa, por lo que el plazo de dos semanas será clave para cerrar los aspectos pendientes.

Finalmente, el presidente estadounidense consideró que el conflicto, que calificó como de larga data, está cerca de resolverse. En ese marco, expresó que es un “honor” encabezar un proceso que podría derivar en un acuerdo de paz regional, en representación tanto de Estados Unidos como de otros países de Medio Oriente.

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El embajador iraní en Pakistán asegura avances en el diálogo con EE.UU.

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, aseguró que se ha dejado atrás una "etapa crítica y delicada" en las negociaciones con Estados Unidos, que buscan llegar a un acuerdo a pocas horas de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz.

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En un mensaje publicado en X, Moghadam dijo que "en estos momentos" ha habido "un paso hacia adelante desde una etapa crítica y delicada" y abrió la puerta a una "siguiente etapa" donde haya "respeto y cortesía".

La publicación del embajador cita un mensaje también suyo de horas antes en los que alaba los "esfuerzos positivos y productivos" de Pakistán, quien media en las negociaciones, para "poner fin a la guerra".

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Israel alerta a su población ante posibles ataques de Irán en las próximas horas

El Ejército israelí pidió a la población del país permanecer "vigilante, atenta y actuar con responsabilidad" ante un posible aumento de los ataques de Irán contra Israel en las próximas horas, "como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum" dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al país persa.

"Tras una evaluación de la situación, y como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum, podría haber un aumento del fuego hacia el territorio del Estado de Israel en las próximas horas", dijo en un comunicado.

Además, recalcó que la población debe seguir sus instrucciones ante posibles ataques y que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están preparadas para operar tanto a la defensiva como a la ofensiva".

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Estados Unidos e Irán estarían negociando a través de Pakistán

EE.UU. e Irán se encuentran negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo en las próximas horas antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, según explicó una fuente consultada por la cadena CNN.

De acuerdo con una fuente en Pakistán citada por CNN, las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con "buenas noticias" previstas en el corto plazo y contactos de alto nivel encabezados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un rol central en la mediación.

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Trump aseguró que está en "negociaciones intensas" con Irán a horas del ultimátum

El presidente Donald Trump afirmó este martes en una entrevista con la cadena Fox News que está en "negociaciones intensas" con el régimen de Irán a menos de cuatro horas del vencimiento del plazo que el mandatario de los Estados Unidos estableció para reabrir el estrecho de Ormuz.

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Donald Trump calificó de "totalmente ilegal" los escudos humanos de Irán

El presidente de los Estados Unidos calificó de “totalmente ilegal” que Irán utilice a jóvenes como escudos humanos alrededor de la infraestructura energética ante posibles ataques por parte de las fuerzas comandadas por Trump.

Irán

“No se les permite hacer eso”, sostuvo ante la cadena NBC News.

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Los objetivos secretos de Irán si Donald Trump ordena un ataque: qué blancos están en la mira

A pocas horas de que se cumpla el ultimátum de Donald Trump a Irán, en el que amenazó con “borrar toda la civilización” si el régimen no reabre el estrecho de Ormuz, se conoció cuál sería el objetivo que las fuerzas iraníes tendrían en la mira en caso de que se concreten esas amenazas, como represalia ante un eventual ataque.

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Pakistán llama a un alto el fuego de dos semanas mientras Irán y Estados Unidos negocian

El presidente Donald Trump afirmó este martes en una entrevista con la cadena Fox News que está en "negociaciones intensas" con el régimen de Irán a menos de cuatro horas del vencimiento del plazo que el mandatario de los Estados Unidos estableció para reabrir el estrecho de Ormuz.