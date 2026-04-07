Hay acuerdo: Trump dio marcha atrás y aceptó un alto el fuego por dos semanas
El presidente de Estados Unidos comunicó la decisión en sus redes sociales de no atacar a Irán a minutos de que venciera el ultimátum.
El presidente de Estados Unidos comunicó la decisión en sus redes sociales de no atacar a Irán a minutos de que venciera el ultimátum.
La guerra en Medio Oriente alcanzó este martes 7 de abril de 2026 su día 39, una jornada marcada por la máxima tensión diplomática y el silencio que precede a las grandes decisiones. Tras casi seis semanas de conflicto armado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había fijado para las 20 el límite final para que el régimen iraní acepte las condiciones de un acuerdo que evite una escalada de destrucción total.
Una hora antes de que venciera el tiempo, fue el propio presidente de los Estados Unidos quien comunicó que el alto al fuego se extenderá por dos semanas tras intensas negociaciones entre la Casa Blanca y Teherán, con la mediación de Pakistán.
El nudo gordiano de la negociación sigue siendo el Estrecho de Ormuz. Trump ha sido enfático en sus últimas comunicaciones: la prioridad irrenunciable para su administración es la liberación total y garantizada de esta vía marítima, por donde circula el flujo vital del crudo mundial.
El mandatario estadounidense busca que Irán desista de cualquier control militar sobre el paso, algo que colisiona con las recientes declaraciones de la Guardia Revolucionaria sobre un "nuevo orden regional".
A pesar de la firmeza de Washington, el régimen iraní —a través de la mediación de Pakistán— presentó una contraoferta de 10 puntos que el equipo de seguridad nacional de EE. UU. revisó a contrarreloj.
Exigencias de Teherán: entre los puntos clave se encuentran el levantamiento inmediato de sanciones económicas y un reconocimiento de soberanía que Trump aún no ha validado.
La postura de Trump: aunque el presidente desea el fin de la guerra, ha advertido que no aceptará "tácticas de dilación" y que, si a las 20:00 horas no hay una firma satisfactoria, procederá con la fase de ataques a infraestructura crítica.
La incertidumbre geopolítica tuvo su reflejo inmediato en las pizarras financieras. El precio del petróleo se mantiene expectante y consolidado por encima de los 110 dólares, con el crudo WTI operando cerca de los 114 dólares ante el temor de un fracaso en las negociaciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de los bombardeos contra Irán por un período de dos semanas, tras una serie de conversaciones con autoridades de Pakistán y en medio de negociaciones avanzadas para alcanzar un acuerdo de paz en la región.
Según explicó el mandatario, la decisión fue adoptada luego de dialogar con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron frenar el ataque previsto contra territorio iraní. Trump condicionó la tregua a que Teherán garantice la apertura “completa, inmediata y segura” del estratégico estrecho de Ormuz.
El líder republicano sostuvo que la medida implica un “alto el fuego bilateral” y aseguró que Estados Unidos ya cumplió y superó sus objetivos militares. En ese sentido, afirmó que las negociaciones con Irán se encuentran en una etapa avanzada, con vistas a un entendimiento definitivo que permita consolidar la paz a largo plazo en Medio Oriente.
Trump también reveló que Irán presentó una propuesta de diez puntos que, según evaluó, constituye una base “viable” para avanzar en las conversaciones. Indicó además que ambas partes ya lograron acuerdos en la mayoría de los temas en disputa, por lo que el plazo de dos semanas será clave para cerrar los aspectos pendientes.
Finalmente, el presidente estadounidense consideró que el conflicto, que calificó como de larga data, está cerca de resolverse. En ese marco, expresó que es un “honor” encabezar un proceso que podría derivar en un acuerdo de paz regional, en representación tanto de Estados Unidos como de otros países de Medio Oriente.
El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, aseguró que se ha dejado atrás una "etapa crítica y delicada" en las negociaciones con Estados Unidos, que buscan llegar a un acuerdo a pocas horas de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz.
As of now, a step forward from critical, sensitive stage ...In the next stage, respect and comity should replace rethorics and redundancy.Stay more tuned... https://t.co/jSbUBXYEbl— Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 7, 2026
En un mensaje publicado en X, Moghadam dijo que "en estos momentos" ha habido "un paso hacia adelante desde una etapa crítica y delicada" y abrió la puerta a una "siguiente etapa" donde haya "respeto y cortesía".
La publicación del embajador cita un mensaje también suyo de horas antes en los que alaba los "esfuerzos positivos y productivos" de Pakistán, quien media en las negociaciones, para "poner fin a la guerra".
El Ejército israelí pidió a la población del país permanecer "vigilante, atenta y actuar con responsabilidad" ante un posible aumento de los ataques de Irán contra Israel en las próximas horas, "como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum" dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al país persa.
"Tras una evaluación de la situación, y como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum, podría haber un aumento del fuego hacia el territorio del Estado de Israel en las próximas horas", dijo en un comunicado.
Además, recalcó que la población debe seguir sus instrucciones ante posibles ataques y que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están preparadas para operar tanto a la defensiva como a la ofensiva".
EE.UU. e Irán se encuentran negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo en las próximas horas antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, según explicó una fuente consultada por la cadena CNN.
De acuerdo con una fuente en Pakistán citada por CNN, las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con "buenas noticias" previstas en el corto plazo y contactos de alto nivel encabezados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un rol central en la mediación.
El presidente Donald Trump afirmó este martes en una entrevista con la cadena Fox News que está en "negociaciones intensas" con el régimen de Irán a menos de cuatro horas del vencimiento del plazo que el mandatario de los Estados Unidos estableció para reabrir el estrecho de Ormuz.
El presidente de los Estados Unidos calificó de “totalmente ilegal” que Irán utilice a jóvenes como escudos humanos alrededor de la infraestructura energética ante posibles ataques por parte de las fuerzas comandadas por Trump.
“No se les permite hacer eso”, sostuvo ante la cadena NBC News.
A pocas horas de que se cumpla el ultimátum de Donald Trump a Irán, en el que amenazó con “borrar toda la civilización” si el régimen no reabre el estrecho de Ormuz, se conoció cuál sería el objetivo que las fuerzas iraníes tendrían en la mira en caso de que se concreten esas amenazas, como represalia ante un eventual ataque.
El presidente Donald Trump afirmó este martes en una entrevista con la cadena Fox News que está en "negociaciones intensas" con el régimen de Irán a menos de cuatro horas del vencimiento del plazo que el mandatario de los Estados Unidos estableció para reabrir el estrecho de Ormuz.
El Papa León XIV condenó las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de bombardear objetivos civiles e infraestructuras en Irán, calificándolas de "inaceptables" y subrayando que amenazar a toda la población iraní es inadmisible.
Afirmó que los ataques contra infraestructuras civiles violan el derecho internacional.
Un grupo de manifestantes en Basora, Irak, derribaron la bandera de Kuwait en el consulado kuwaití.
La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue liberada este martes en Bagdad, tras haber sido secuestrada la semana pasada, según confirmó un funcionario iraquí. La mujer había estado detenida en la capital de Irak el 31 de marzo.
La milicia proiraní anunció en un comunicado que decidió liberarla, atribuyendo la medida a “las posturas patrióticas” del primer ministro saliente, Mohammed Shia al-Sudani. El grupo advirtió que la periodista abandone el país de inmediato tras recuperar la libertad.
Aunque la milicia no había reconocido previamente su responsabilidad en el secuestro, funcionarios estadounidenses e iraquíes la señalaban como autora. La liberación habría estado vinculada a un posible intercambio por miembros detenidos por autoridades iraquíes. Kittleson, de 49 años, es periodista independiente, reside en Roma y cubre habitualmente conflictos en Medio Oriente, especialmente en Irak y Siria.
España le recomendó a sus ciudadanos en Qatar tener a mano "agua, alimentos y medicamentos para que puedan permanecer seguros en sus hogares durante varios días si fuera necesario".
Irán habría aceptado avanzar a una negociación aceptando diez condiciones planteadas por Estados Unidos, en el marco de una propuesta diplomática que busca desactivar el conflicto. El plan fue transmitido a través de Pakistán, que actúa como mediador, y se conoció antes del plazo fijado por el presidente Donald Trump, cuya fecha límite podría dar paso a una nueva escalada militar.
Según altos funcionarios iraníes, Teherán exige garantías firmes para evitar futuros ataques, el levantamiento completo de las sanciones internacionales y el cese de las operaciones militares israelíes contra Hezbolá en el Líbano. Estas condiciones forman el núcleo de una negociación compleja que busca establecer un acuerdo más amplio y duradero, en lugar de un simple alto el fuego temporal.
Como parte de la propuesta, Irán se comprometería a reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, e introduciría una tasa cercana a los 2 millones de dólares por cada buque que lo atraviese. Los ingresos serían compartidos con Omán y destinados a la reconstrucción de infraestructura dañada, mientras los medios estatales iraníes remarcan que el plan apunta a un fin permanente de la guerra, rechazando soluciones transitorias.
Este martes, en medio de las tensiones entre Donald Trump e Irán, y tras las distintas amenazas y el ultimátum que lanzó en las últimas horas, los miembros demócratas del Congreso de Estados Unidos habrían solicitado un juicio político contra él.
Los legisladores denuncian que la amenaza que hizo de "borrar la civilización" del país con los más de noventa millones de personas que viven en el país constituye una aberración jurídica y moral.
Irán comienza a distribuir tabletas de yodo entre la población ante la posibilidad de un ataque contra la central nuclear de Bushehr, según ILNA.
Luego de las amenazas de Donald Trump y a menos de 10 horas de que se cumpla el ultimátum, la República Islámica de Irán ha suspendido las comunicaciones directas con Estados Unidos de acuerdo a la información brindada por The Wall Street Journal.
Irán volvió a quedar en el centro de la tensión regional luego de que un funcionario difundiera un mensaje en video para convocar a jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas. El llamado apareció en un momento de máxima presión, con nuevas advertencias públicas de Donald Trump sobre posibles ataques contra infraestructura estratégica iraní.
Donald Trump amenazó a Irán con una publicación en su cuenta de Truth Social donde indicó que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás". En respuesta, el presidente de Irán aseguró: "Estamos dispuestos a morir".
Donald Trump advirtió sobre una posible aniquilación de todo Irán "en una sola noche".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", en referencia a Irán. "No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", aseguró el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.
Según Donald Trump, en la república islámica se ha producido un cambio "completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes", por lo que puede "ocurrir algo revolucionariamente maravilloso".
Estados Unidos bombardeó "docenas" de objetivos militares iraníes en la estratégica isla de Jark, clave para el abastecimiento de petróleo de Irán en el estrecho de Ormuz, según informaron fuentes oficiales estadounidenses a la cadena de televisión Fox.
"Estados Unidos atacó decenas de objetivos militares en la isla de Jark durante la noche", declaró al canal un funcionario estadounidense.
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en varias ocasiones con apoderarse de esta isla iraní, que concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán.
El tráfico ferroviario se ha interrumpido este martes en Mashhad, en el noreste de Irán, tras las amenazas del ejército israelí contra la red ferroviaria del país, informa la agencia Fars. Esta mañana, los militares israelíes han pedido a la población iraní que evite viajar en tren y que se aleje de las vías durante todo el día “por su seguridad”.
El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, conversó este martes con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el enviado de EE.UU para Medio Oriente, Steve Witkoff, en un intento de "evitar un escenario catastrófico" a horas para que se cumpla el ultimátum dado por Donald Trump a Teherán.
Según un comunicado del ministerio de Exteriores egipcio, Abdelaty traslado a Dar y Witkoff la necesidad de "acelerar los esfuerzos" para alcanzar un entendimiento antes de que venza el plazo dado por el presidente estadounidense para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.
El egipcio "subrayó la necesidad de priorizar la sensatez (...), el diálogo y la diplomacia (...) para rebajar las tensiones y evitar un escenario catastrófico del que ninguna parte será inmune", y destacó la importancia de "una solución consensuada que logre la calma y evite repercusiones generalizadas en la región", apuntó la nota.
Indicó que Abdelaty habló también con el enviado personal del secretario general de Naciones Unidos para Medio Oriente, Jean Arnault, y el titular de Exteriores iraquí, Fuad Husein.
Egipto, que figura entre los más castigados económicamente por la guerra, coordina con Pakistán y otros países, como Turquía y Arabia Saudita, la mediación para alcanzar un pacto antes de que venza -a las 20 de Washington- el ultimátum del mandatario estadounidense a Teherán.
Donald Trump analiza la posibilidad de ordenar una intervención militar contra Irán en el estrecho de Ormuz si no prosperan las negociaciones indirectas que Washington impulsa con Teherán a través de Pakistán.
La prioridad para la Casa Blanca es asegurar la circulación del petróleo y evitar un shock económico en Estados Unidos. Aunque admite la dificultad de una operación de este tipo, el líder republicano considera clave recuperar el control de ese corredor marítimo.
En ese contexto, Trump dejó abierta incluso la posibilidad de cobrar un peaje a los buques petroleros que utilicen la vía, en caso de que Estados Unidos logre imponerse en el terreno.
Del lado iraní, el dispositivo defensivo está montado sobre un entramado de cinco islas —Tunb Menor, Tunb Mayor, Abu Musa, Larak y Qeshm— que conforman un esquema de control militar sobre el estrecho.
En esas posiciones, la Guardia Revolucionaria desplegó misiles, drones, minas submarinas y bases operativas que permiten vigilar y condicionar el tránsito de embarcaciones en corredores específicos.
El plazo fijado por Washington vence en las próximas horas: si Irán no accede a abrir el estrecho, limitar su programa nuclear y cortar el respaldo a aliados regionales, Estados Unidos podría avanzar con una ofensiva de gran escala.
A medida que el reloj avanza hacia el vencimiento del ultimátum lanzado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Irán ha movido sus fichas diplomáticas. Según informó la agencia estatal IRNA, Teherán rechazó formalmente la propuesta de un alto el fuego temporal y, en su lugar, transmitió a Washington —vía Pakistán— una contraoferta integral para terminar con la guerra de manera definitiva.
La contraoferta iraní, a la que tuvo acceso la prensa oficial del país asiático, se estructura en diez puntos fundamentales. El documento busca alejarse de una tregua momentánea para establecer un nuevo marco de relaciones en la región, condicionado a las "propias consideraciones" del régimen.
Entre los ejes principales de la propuesta se destacan:
Fin permanente de la guerra: El rechazo a un cese al fuego temporal bajo la premisa de que solo serviría para el reabastecimiento de tropas.
Protocolo de paso seguro en Ormuz: Un mecanismo de navegación que garantice el flujo comercial, pero bajo la supervisión del "nuevo orden" iraní.
Levantamiento de sanciones: La exigencia innegociable de eliminar las restricciones financieras y petroleras que asfixian su economía.
Cese de la violencia regional: Un compromiso de no agresión que incluya a los aliados de ambas potencias.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este lunes que la fuerza aérea del país atacó la mayor planta petroquímica de Irán en el condado de Assaluyeh, en la provincia sureña de Bushehr.
Además, declaró que Israel “acaba de atacar con fuerza la mayor planta petroquímica de Irán, ubicada en Assaluyeh”, y añadió que este importante complejo es responsable de aproximadamente el 50% de la producción petroquímica iraní.
La agencia de noticias semioficial iraní Fars informó que se escucharon varias explosiones debido a ataques estadounidenses e israelíes contra complejos petroquímicos. En tanto, los medios iraníes revelaron que la situación está “bajo control” y que aún se están evaluando los daños causados por el ataque.
Fuente: NA
En una carrera contra el reloj para evitar una catástrofe global, Estados Unidos, Irán y mediadores regionales discuten un posible alto el fuego de 45 días. Según informes revelados por Axios y Reuters, este cese de hostilidades busca establecer un puente hacia el "fin permanente de la guerra", aunque las exigencias sobre el control del Estrecho de Ormuz siguen siendo el principal obstáculo.
El marco de negociación surge en un momento crítico, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera sobre "graves consecuencias" si no se logra un consenso antes del cierre del martes.
La propuesta, que ha cobrado fuerza en las últimas horas, divide el proceso de desescalada en dos etapas fundamentales:
Fase 1 (45 días): Un alto el fuego inmediato que permitiría a las partes sentarse a negociar los términos de un cese al fuego definitivo. Este plazo podría extenderse si las conversaciones muestran avances significativos.
Fase 2 (Acuerdo Integral): Una resolución final que aborde los temas más sensibles de la agenda internacional, como el programa de uranio enriquecido de Irán y la libre circulación en el Estrecho de Ormuz.
Fuentes diplomáticas señalan a Pakistán como el arquitecto de este nuevo marco de paz. El plan propuesto por Islamabad sugiere un alto el fuego inmediato seguido de un acuerdo integral que debería finalizarse en un plazo de 15 a 20 días.
Sin embargo, el optimismo es moderado. Un alto funcionario iraní confirmó que Teherán no aceptará plazos impuestos (en referencia al ultimátum de Trump) y cuestionó la disposición de Washington para garantizar que la tregua sea realmente permanente. Además, el régimen persa ha sido tajante al rechazar la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, condicionando este paso vital para el comercio petrolero al éxito de un acuerdo final.
La agencia nuclear de Naciones Unidas, la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha confirmado el impacto de ataques aéreos cerca de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán. La agencia detalla en un mensaje publicado en X que el impacto se produjo a 75 metros del perímetro de la instalación, pero añade que el análisis de las imágenes satelitales del 5 de abril muestra que no sufrió daños.
En una nueva fase de la ofensiva directa contra activos estratégicos, Israel confirmó haber atacado e inhabilitado Pars Sur, el yacimiento de gas natural más grande del mundo ubicado en territorio iraní. La operación, validada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, marca un punto de no retorno en la guerra de desgaste económico y militar entre ambas potencias de Medio Oriente.
Este ataque no es el primero contra esta infraestructura clave; el pasado 18 de marzo, las fuerzas israelíes ya habían golpeado el mismo complejo, demostrando una capacidad de precisión que pone en jaque la seguridad energética de Teherán.
Según un videomensaje difundido por la oficina de Katz, el objetivo de la incursión fue desmantelar el pulmón financiero de Irán. El ministro detalló el alcance de los daños sufridos por el régimen tras los últimos operativos:
Capacidad productiva: La planta atacada en Pars Sur es responsable de aproximadamente el 50% de la producción petroquímica de Irán.
Exportaciones en jaque: Sumando este ataque a una operación realizada la semana pasada contra otra instalación, Israel afirma haber dejado fuera de servicio infraestructuras que representan el 85% de las exportaciones petroquímicas del país.
Estado de la planta: Katz fue enfático al declarar que ambas instalaciones han quedado totalmente “inhabilitadas”.
Este lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, desestimó la presión de Washington al afirmar que "las negociaciones son incompatibles con ultimátums y amenazas de cometer crímenes de guerra".
La declaración surge en respuesta a las recientes propuestas de alto el fuego y las advertencias directas de Donald Trump. Según Baghaei, Irán no cederá ante una diplomacia de coerción y mantendrá su hoja de ruta basada en la defensa de su soberanía nacional.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha celebrado este lunes la muerte de dos altos mandos vinculados a Irán en ataques israelíes, entre ellos el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mayid Jadami, y un comandante de la Fuerza Quds, Ajer Bakri. “Otro brazo central del régimen iraní ha sido cercenado”, afirma Netanyahu en un mensaje difundido en sus canales oficiales.
El ministro de Defensa, Israel Katz, ya había confirmado que Jadami fue abatido este lunes en un ataque en Teherán y lo identificó como uno de los principales responsables de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, vinculado a los lanzamientos de misiles contra Israel y a la represión de protestas internas en Irán.
Además, afirma Netanyahu, Israel mató a Ajer Bakri, a quien identificó como “comandante de la Unidad 840 en la Fuerza Quds (la rama de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria)” y responsable de “ataques a judíos e israelíes en todo el mundo”.
En paralelo, el ejército israelí detalló que su Fuerza Aérea atacó ayer domingo el cuartel general encargado de gestionar el fuego de artillería de la división “Imam Hussein” de Hezbolá, matando a su jefe de artillería, Kamil Melhem, y a varios asistentes del comandante de la división.
“Continuaremos con toda nuestra fuerza, en todos los frentes, hasta que se elimine la amenaza y se alcancen todos los objetivos de guerra”, concluye su mensaje Netanyahu.
EFE
., , , . , 840 , . … pic.twitter.com/W6eDf0s43X— Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) April 6, 2026
La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este lunes la muerte en un ataque de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, tal como había informado anteriormente Israel, en el más reciente asesinato de un alto cargo de la República Islámica en la guerra.
"El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)", informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
Jadamí, quien ostentaba el cargo de general de división, fue nombrado responsable de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi en el conflicto del año pasado con Israel.
Poco antes de la confirmación iraní, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado la muerte de Jadamí, en uno de sus ataques contra Teherán, asegurando que se trataba de "uno de los tres altos mandos de la organización”.
Luego del rescate de un tripulante gravemente herido del avión caza F-15 en Irán, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump dará una conferencia de prensa crucial el próximo lunes 6 de abril a las 13 (hora de Washington) acompañado por miembros de las fuerzas militares desde el Salón Oval.
En un movimiento que desafía directamente la exigencia de Washington de liberar las rutas comerciales, la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán lanzó una declaración que sacude los cimientos de la geopolítica energética. Según informó el diario Haaretz, la fuerza de élite iraní aseguró que el Estrecho de Ormuz "jamás volverá a su estado anterior", marcando un punto de no retorno en el conflicto.
El comunicado, atribuido al mando unificado de las fuerzas navales persas, señala que Teherán está ultimando preparativos para establecer lo que denominan un "nuevo orden regional". Aunque no se especificaron las medidas operativas concretas, la terminología sugiere un cambio de doctrina en la vigilancia y el tránsito por el cuello de botella donde circula casi el 20% del petróleo mundial.
Este anuncio es visto por analistas internacionales como una respuesta directa a las condiciones impuestas por el presidente Donald Trump, quien condicionó el levantamiento de las sanciones y el cese de la ofensiva militar a que el estrecho esté "abierto, libre y despejado".
La apertura de los mercados este lunes 6 de abril de 2026 confirmó los peores temores de los analistas energéticos. El precio del petróleo crudo inició la jornada con una tendencia alcista agresiva, impulsado por la prolongación de las hostilidades en Medio Oriente y la incertidumbre sobre la apertura del Estrecho de Ormuz, un paso vital para el comercio mundial.
El crudo estadounidense de referencia, West Texas Intermediate (WTI), registró un incremento del 1,86% en las primeras horas de operación. Con este salto, el barril se posicionó en los 113,62 dólares (aproximadamente 429,95 euros).
Este valor representa uno de los picos más altos del año, reflejando la presión sobre las reservas estratégicas de Estados Unidos en un contexto donde la administración de Donald Trump mantiene un pulso diplomático y militar con el régimen iraní.
Por su parte, el crudo Brent del Mar del Norte, referencia para el mercado europeo y global, también abrió al alza en el mercado semanal. Con una subida del 1,16%, el barril alcanzó los 110,30 dólares (aproximadamente 417,61 euros).
En medio de un escenario de guerra abierta que ya cumple 36 días, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó una advertencia devastadora dirigida al gobierno de Donald Trump, asegurando que la persistencia en la ofensiva militar llevará a un desastre sin precedentes en toda la zona.
A través de sus canales oficiales, Qalibaf denunció que Estados Unidos está actuando bajo la influencia directa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que esta alianza solo conducirá a la destrucción.
"Sus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno en vida para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insisten en seguir las órdenes de Netanyahu. No se equivoquen: no ganarán nada con los crímenes de guerra", expresó el funcionario.
El líder parlamentario subrayó que la "única solución real" para detener el conflicto es el respeto a los derechos del pueblo iraní y el fin de lo que calificó como un "peligroso juego" de potencias occidentales.
Tras las fuertes amenazas del presidente de Estados Unidos, el portavoz presidencial iraní, Seyyed Mohammad Mehdi Tabatabaei, realizó un posteo en su cuenta de X en el que comentó cuál sería la condición.
Según explicó, la única razón por la que Irán reabriría el flujo del estrecho de Ormuz sería si los ingresos que se generen a partir del tránsito se destinan de forma parcial a compensar los daños que sufrió el país desde el inicio de la guerra.
En medio de las fuertes tensiones en Medio Oriente, el canciller chino, Wang Yi, se comunicó con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y señaló que Beijing está a disposición para colaborar y reducir las tensiones en Medio Oriente.
Según la agencia de noticias Xinhua, Wang habría subrayado la necesidad de que ambos países defiendan la "equidad en cuestiones fundamentales" y reiteró el llamado a un alto el fuego inmediato.
Este domingo, el presidente de Estados Unidos redobló sus amenazas hacía el régimen iraní y anunció el "Día de la Planta de Energía y el Día del Puente" este martes en Irán en caso de no se reabra el estrecho de Ormuz.
El anuncio deja ver la reacción que tendrá en caso de que no se cumpla este plazo donde lanzará una ofensiva coordenada hacía infraestructuras claves. Esto se da luego de que amenazara a los líderes iraníes con que los hará "vivir en el infierno" si no accedían a sus demandas.
El ejército israelí declaró el domingo que los ataques se centraron en los sistemas de defensa aérea, drones y misiles.
Dentro de los ataques, se reportó uno de ellos en el sur de Beirut, en el barrio de Jnah, ubicado frente al Hospital Universitario Rafic Hariri, administrado por el gobierno.
El ataque fue confirmado este domingo por la la Corporación Petrolera, que afirmó varios ataques en sus instalaciones operativas, mientras que una compañía petroquímicas anunciaron daños "significativos". No se reportaron heridos.
En medio de una intensa búsqueda contrarreloj por parte de las autoridades estadounidenses, Donald Trump afirmó haber frustrado un intento de Irán de capturar a ambos pilotos, señalando además que ese país había ofrecido una recompensa a la población.
Sin embargo, las autoridades iraníes desmintieron esta versión y sostuvieron que fueron ellas quienes impidieron el rescate, asegurando también haber derribado cuatro aeronaves.
Los pilotos de los F-15E Strike Eaglejet habían sido derribados este viernes. Por el momento no se conocieron detalles de la operación ni el nombre de los mismos, aunque Trump reveló el estado en el que fueron hallados y explicó: que "estará bien", y añadió que se refugió "en las traicioneras montañas de Irán".
El presidente añadió que en el rescate participaron "decenas de aeronaves" y que Estados Unidos había estado vigilando su ubicación "las 24 horas del día y planificando diligentemente su rescate".
El presidente estadounidense, Donald J. Trump, afirmó que a Irán solo le quedan 48 horas de su ultimátum de 10 días para "LLAMAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE HORMUZ, antes de que se desate el infierno sobre ellos".
| URGENTE: El presidente estadounidense Donald J. Trump afirma que a Irán solo le quedan 48 horas de su ultimátum de 10 días para "LLAMAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE HORMUZ, antes de que se desate el infierno sobre ellos". pic.twitter.com/PnehT9w3Xi— Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 4, 2026
Estados Unidos lanzó un amplio y complejo operativo para rescatar al piloto de un caza F-15E derribado por la defensa antiaérea iraní, en una misión ordenada por el presidente Donald Trump desde Washington. El militar se eyectó en una zona montañosa del sudoeste de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, un territorio de difícil acceso y bajo control de la Guardia Revolucionaria, lo que convierte al operativo en una maniobra de alto riesgo y con desenlace incierto.
La operación se ejecuta en un escenario hostil, donde Irán cuenta con sistemas de radar y apoyo de inteligencia satelital, mientras que Estados Unidos coordina acciones desde bases en Kuwait y Arabia Saudita, con respaldo de aliados como Israel, la OTAN y países de la Liga Árabe. Aunque uno de los pilotos logró ser rescatado tras la eyección, helicópteros Black Hawk debieron retirarse bajo intenso fuego enemigo, dejando al copiloto en territorio adversario.
En la Casa Blanca admiten que el tiempo juega en contra, ya que la luz del día facilitaría su localización por fuerzas iraníes. Trump, que suspendió su agenda habitual para seguir de cerca la crisis, mantiene reuniones constantes con su equipo de seguridad nacional. El episodio también generó tensión interna en el Pentágono, luego de que recientes declaraciones oficiales sobre el control del espacio aéreo iraní quedaran desmentidas por los hechos en el terreno.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó hoy con contundencia que las recientes bajas de aeronaves militares norteamericanas no alterarán el curso de las negociaciones, ni la estrategia militar frente al régimen de Teherán.
En una comunicación directa con la cadena NBC News, el mandatario minimizó el impacto estratégico del derribo de un caza F-15 y un avión de ataque A-10 Warthog, sentenciando con crudeza: “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”.
La jornada del viernes se ha consolidado como la más costosa para las fuerzas estadounidenses desde el inicio de las hostilidades hace cinco semanas. El incidente principal se desencadenó tras el derribo de un F-15 sobre territorio iraní, lo que activó una operación de búsqueda y rescate de alta complejidad, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
Si bien uno de los tripulantes fue recuperado con vida, el destino del segundo miembro de la cabina permanece bajo un hermetismo absoluto, mientras las unidades de élite continúan las labores de rastreo en zona hostil.
Un avión de combate estadounidense se estrelló este viernes cerca del estrecho de Ormuz poco después de que Irán derribara un caza de Estados Unidos dentro de su territorio, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The New York Times.
El avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní.
Según explicaron al Times, el único pasajero que viajaba en el A-10 se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense. En cambio, no se han dado detalles de cómo y dónde ocurrió el incidente exactamente.
Mientras tanto, las fuerzas de EE.UU. siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.
Uno de los dos pilotos de ese avión sí que fue recuperado por Washington y se encuentra recibiendo atención médica, según dijeron dos personas cercanas al asunto a la cadena CNN.
El derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación Furia Épica, como bautizó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, al operativo conjunto contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacar la república islámica "con dureza" durante las próximas dos o tres semanas.
Donald Trump escaló este viernes su retórica contra Irán con una publicación en su plataforma Truth Social en la que afirmó: "Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, extraer el petróleo y hacernos ricos".
En paralelo a la presión diplomática y militar, los datos publicados este viernes por el sitio Tráfico Marítimo confirmaron una novedad significativa en el terreno logístico: el portacontenedores CMA CGM Kribi, de bandera maltesa y propiedad francesa, atravesó el estrecho de Ormuz y se encuentra actualmente navegando en el golfo de Omán.
Tras el anuncio de las fuerzas iraníes, que informaron el derribo de un avión de combate estadounidense, un funcionario de Estados Unidos confirmó el hecho a la agencia Reuters.
Al mismo tiempo, autoridades iraníes iniciaron un operativo de búsqueda del piloto e instaron a la población a intentar detenerlo en caso de encontrarlo. Por otro lado, tanto el Pentágono como el Comando Central de Estados Unidos emitieron un comunicado al respecto.
El hecho fue anunciado por un portavoz iraní, quien afirma que derribaron un avión de combate de Estados Unidos F-35 en el centro de Teherán, donde se desconoce si el piloto murió.
Por el momento, las autoridades estadounidenses no se han pronunciado al respecto tras el comunicado iraní.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la neutralización de aproximadamente 15 miembros de la organización Hezbolá durante una maniobra que fue coordinada por la División 146 tras detectar movimientos sospechosos en el área de operaciones fronteriza.
El despliegue contó con la participación de las brigadas 213 y 226, las cuales localizaron a un grupo de combatientes que se disponía a lanzar un misil antitanque hacia el territorio israelí y la Fuerza Aérea intervino de forma inmediata con aviones de combate para ejecutar el ataque tras un rápido cerco perimetral.
En el lugar, las tropas de infantería hallaron un arsenal que incluía granadas, chalecos tácticos y diversos tipos de munición pertenecientes a la milicia libanesa.
Este nuevo episodio se enmarca en una ofensiva que ya superó las 1.300 víctimas en territorio libanés desde el recrudecimiento de las hostilidades.
La decisión fue anunciada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en el contexto de la ofensiva del ejército en la zona tras varios ataques en la región.
El funcionario justificó esta nueva medida al afirmar: “Las viviendas en las aldeas cercanas a la frontera con el Líbano, que en la práctica funcionan como puestos avanzados de Hezbolá, serán demolidas siguiendo los modelos aplicados en Rafah y Khan Yunis, en Gaza, con el objetivo de eliminar la amenaza que representan para las comunidades israelíes”.
Además, el “control de seguridad” establecido se mantendrá vigente en el área al sur del río Litani. Katz también anunció que no se permitirá el regreso de más de 600.000 habitantes hasta que se pueda “garantizar la seguridad de los ciudadanos del norte de Israel”.
El papa León XIV tomo la decisión de llamar al presidente de Israel, Isaac Herzog, en medio de nuevos ataques cruzados en Medio Oriente y las amenazas entre los países, donde le solicitó "reabrir los canales de diálogo para alcanzar una ´paz justa´" en la región.
Estos comentarios se dan luego de que hace algunos días, autoridades israelíes impidieran celebrar la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén.
Desde el Vaticano emitieron un comunicado, subrayando que: "Durante el coloquio, se ha defendido la necesidad de reabrir todos los canales posibles de diálogo diplomático para poner fin al grave conflicto en curso, en busca de una paz justa y duradera en todo Oriente Medio", según ha informado el Vaticano.
Irán redobló la tensión con Estados Unidos tras las recientes declaraciones de Donald Trump y prometió una respuesta militar de gran escala. Según consignó la agencia AFP, el ejército iraní advirtió que lanzará ataques “devastadores” contra Estados Unidos e Israel “hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento permanente y seguro, y rendición”, en reacción al discurso del miércoles en el que Trump aseguró que continuará con bombardeos durante dos o tres semanas más contra la república islámica, con el objetivo de hacerla “volver a la Edad de Piedra”.
El Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, presentó una imagen inusual durante la Pascua judía: vacío de fieles, pese a que suele congregar multitudes en oración durante esa festividad. Según informó el Gobierno de Israel, la ausencia de público se debió a las amenazas de ataques con misiles desde Irán, en un contexto de alta tensión regional que obligó a reforzar las medidas de seguridad. “Israel protege a todos sus ciudadanos, sin excepción”, señalaron oficialmente.
The Western Wall - usually filled with prayer during Passover- stood empty this year due to Iranian missile threats.Israel protects all its citizens, without exception.pic.twitter.com/g7L8mvzA9h— Israel (@Israel) April 2, 2026
Según reportes provenientes de la zona, tropas israelíes realizaron disparos disuasivos para contener a manifestantes en sectores de la franja ocupada al oeste de Quneitra y en el valle del Yarmouk. Las protestas, iniciadas entre martes y miércoles en el suroeste sirio, se expandieron con rapidez hacia otros puntos del país, alcanzando ciudades como Alepo, áreas periféricas de Damasco y el puerto de Latakia.
De acuerdo con distintas fuentes, la movilización habría surgido de manera espontánea, sin una articulación directa del gobierno central, y se vincula con la reciente aprobación en el Knesset de una ley polémica que habilita la pena de muerte para determinados detenidos palestinos en cárceles israelíes.
En ese contexto, la administración siria encabezada por Ahmad Sharaa observa el fenómeno con cautela. Con respaldo de Turquía y Estados Unidos, el gobierno ha dejado trascender su voluntad de avanzar en algún tipo de entendimiento con Israel, lo que contrasta con el clima en las calles.
Tras una primera jornada de sentadas, este jueves los manifestantes intentaron avanzar hacia posiciones israelíes en Quneitra, mientras que otras concentraciones fueron frenadas en retenes controlados por fuerzas leales a Damasco.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran a los participantes portando banderas sirias junto a símbolos asociados al islam político, además de episodios de quema de insignias israelíes. Entre las consignas se registraron amenazas dirigidas al primer ministro Benjamin Netanyahu y llamados a intensificar la confrontación.
De cara a las oraciones del viernes, circularon convocatorias para nuevas protestas “en apoyo al pueblo palestino”, aunque en paralelo comenzaron a multiplicarse mensajes que buscan desescalar la tensión y evitar represalias, mientras algunos sectores reclaman a Sharaa una postura más dura frente a Israel.
El ejército de Irán lanzó una advertencia oficial sobre una inminente escalada en sus operaciones militares, contradiciendo los reportes de inteligencia estadounidenses que sugerían un debilitamiento crítico de sus fuerzas.
El portavoz del mando unificado de las fuerzas armadas iraníes, Ebrahim Zolfaqari, fue el encargado de transmitir el mensaje a través de la agencia de noticias Tasnim. Según el alto mando, Irán no solo mantendrá su posición, sino que ampliará el alcance de sus objetivos contra Estados Unidos e Israel.
"Intensificaremos nuestras acciones con ataques más contundentes, amplios y destructivos hasta que asuman un arrepentimiento permanente y la rendición", sentenció Zolfaqari.
El militar iraní también envió un mensaje directo a los servicios de inteligencia extranjeros, calificando de “incompletas” las evaluaciones que Estados Unidos e Israel han realizado sobre las capacidades defensivas y ofensivas del país persa. Esta declaración sugiere que Irán podría contar con armamento o estrategias que aún no han sido desplegadas en el campo de batalla.
Tras el discurso del presidente de los Estados Unidos, hubo un cimbronazo en los distintos mercados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en las últimas horas que su país podría lanzar un ataque contra Irán “con mucha fuerza” en las próximas dos o tres semanas, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.
“Vamos a atacarlos con mucha fuerza. En las próximas dos o tres semanas, los vamos a devolver a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen”, afirmó el mandatario durante un discurso televisado a la nación.
En medio de los dichos de Donald Trump sobre el supuesto alto al fuego con Irán, su homónimo iraní, Masoud Pezeshkian, publicó una "carta" en su cuenta de X dirigida al pueblo estadounidense.
Pezeshkian remarcó que "presentarnos como una amenaza es incompatible con la historia y con las realidades tangibles del presente", donde además calificó a Estados Unidos como "agente de Israel", diciendo que actuó bajo su "influencia y dirección".
A su vez, desmintió los dichos de Trump sobre un "debilitamiento" de las fuerzas iraníes y comentó: "A pesar de toda la presión, no nos hemos debilitado; al contrario, nuestra fuerza ha aumentado en muchos ámbitos".
Por otro lado, habló de los ataques de Irán a distintas regiones en Medio Oriente: "Lo que estamos haciendo es una respuesta basada en un derecho legítimo a la autodefensa, no un acto de agresión".
Irán negó este miércoles haber solicitado un alto el fuego como horas antes había asegurado el presidente de EE.UU., Donald Trump, una afirmación desmentida por la embajada iraní en España y que el portavoz del Ministerio de Exteriores de la república islámica tachó de "falsa e infundada".
La embajada de Irán en España aseguró en una publicación en X que Irán niega "oficialmente" haber solicitado un alto el fuego y adjuntó una captura de pantalla del mensaje que había publicado Trump.
También el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, desmintió, según la agencia iraní Mehr, al presidente de Estados Unidos y aseguró que sus afirmaciones son "falsas e infundadas".
"El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir a los Estados Unidos de América un alto el fuego!", escribió Trump en X, y agregó que lo consideraría "cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, sea libre y claro".
"Hasta entonces, vamos a arrasar Irán hasta hacerlo desaparecer o, como se suele decir, devolverlo a la Edad de Piedra", amenazó el presidente estadounidense.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de Truth que el nuevo líder supremo del Régimen Iraní, Mojtaba Jamenei, pidió un alto al fuego por la guerra en Medio Oriente.
Además, sostuvo que Jamenei es “menos radicalizado y más inteligente” que su padre Alí Jamenei.
"El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado", aseguró Trump.
Y agregó que Estados Unidos sigue "bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen algunos, hasta que regrese a la Edad de Piedra!".
El presidente estadounidense ofrecerá un "importante" discurso a las 21 de Washington para informar sobre la guerra, en un mensaje que se produce tras una serie de comentarios sobre el posible fin del conflicto.
En un contexto de extrema tensión regional, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, envió un mensaje contundente que aleja la posibilidad de un cese al fuego inmediato. A pesar de las presiones internacionales y las operaciones militares en curso, Teherán reafirmó su compromiso inquebrantable con su principal aliado en el Líbano: Hezbolá.
La declaración fue publicada originalmente en el canal oficial de Telegram del líder y rápidamente difundida por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria. En el texto, Jamenei dejó claro que la estructura de apoyo logístico y político de Irán hacia sus aliados regionales permanece intacta.
"Prometo apoyar de manera continua a Hezbolá en la resistencia contra el enemigo sionista-estadounidense", sentenció el máximo referente del régimen.
En medio de las declaraciones de Donald Trump sobre un inminente fin del conflicto, la postura oficial de la República Islámica de Irán parece ser diametralmente opuesta. El vicepresidente del Parlamento, Ali Nikzad, desmintió categóricamente que existan negociaciones en curso para un cese de hostilidades entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Durante un acto público en la ciudad de Tafresh, Nikzad fue tajante al explicar la estructura de mando bajo la cual se rige el país en este contexto bélico. Según el parlamentario, la última palabra sobre el destino de la contienda recae exclusivamente en la máxima autoridad religiosa y política del país.
"La guerra, la paz o cualquier decisión sobre negociaciones son prerrogativas del Líder Supremo (Mojtaba Jamenei), quien hasta ahora no autorizó ningún diálogo", destacó Nikzad ante los medios locales.
El gobierno de Irán también salió al cruce de los rumores que indicaban contactos entre la administración Trump y el presidente del Parlamento asiático, Mohammad Baqer Qalibaf. Para Nikzad, estas informaciones forman parte de una estrategia de propaganda para fracturar la unidad interna del régimen.
En un giro determinante para el conflicto en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anticipó este martes que el despliegue militar en suelo iraní tiene fecha de caducidad. Según el mandatario, el retiro de las tropas se producirá en un plazo de "dos o tres semanas", una vez que se den por finalizadas las operaciones críticas sobre la infraestructura estratégica del país persa.
Durante una entrevista telefónica concedida al diario New York Post, Trump se mostró optimista respecto al desenlace de la intervención conjunta que Estados Unidos lleva adelante con el ejército de Israel. El foco principal de la misión, que era la neutralización de la amenaza atómica, parece haber entrado en su etapa final.
"Estamos terminando el trabajo y creo que estaremos allí dos o tres semanas. Muy pronto", aseveró el jefe de Estado al ser consultado sobre la permanencia de los uniformados en la región.
En un movimiento que redefine el tablero económico global, la Comisión de Seguridad Nacional de Irán aprobó este martes una normativa que establece el cobro de peajes obligatorios para transitar por el Estrecho de Ormuz. La ley, que surge en el día 32 del conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero, incluye una cláusula política determinante: se prohíbe explícitamente el ingreso a cualquier embarcación con bandera o intereses de Estados Unidos e Israel.
El petróleo Brent superó la barrera de los 108 dólares por barril esta mañana.
El teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz de las Fuerzas de Defensa, afirmó este martes que el ejército está plenamente preparado para mantener las operaciones contra Irán durante varias semanas adicionales, desestimando los rumores de un agotamiento inmediato de recursos.
"Tenemos objetivos para ello, tenemos munición, tenemos personal", subrayó Shoshani, dejando claro que, aunque la decisión final de un cese al fuego es estrictamente política, la maquinaria bélica no enfrenta limitaciones operativas en el corto plazo.
En una nueva escalada bélica, el petróleo no cesa su suba y, ésta vez, un ataque a un buque petrolero de Kuwait, anclado en el puerto de Dubái, dañó el buque y causó un incendio. El buque estaba completamente cargado cuando tuvo lugar el ataque.
El ataque se produce después de que Irán atacara objetivos en Kuwait y Arabia Saudí el lunes, mientras Israel mantenía su ofensiva contra Teherán. Las hostilidades continuas redujeron aún más la perspectiva de conversaciones de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.
En medio de este suceso, el Brest se paró en US$110 y WTI US$106,39.
Esta noche se registraron explosiones masivas en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, tras los ataques aéreos perpetrados por Israel y Estados Unidos.
| AHORA: Esta noche se han registrado explosiones masivas en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, tras los ataques aéreos perpetrados por Israel y Estados Unidos. pic.twitter.com/Mey046faWW— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 31, 2026
La vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt afirmó que el presidente Donald Trump mantiene vigente el plazo declarado en un principio (de cuatro a seis semanas) con el fin de lograr los objetivos en la guerra de Medio Oriente contra Irán.
"El presidente, como comandante en jefe, y el Pentágono siempre han señalado un plazo estimado de entre cuatro y seis semanas para la Operación Furia Épica. Hoy estamos en el día 30, así que pueden hacer los cálculos", aseguró la portavoz.
El presidente de los Estados Unidos, declaró que continúa en tratativas para alcanzar un acuerdo y, así, ponerle fin a la guerra. No obstante, advirtió que, en caso de que Irán no reabra el paso del estrecho de Ormuz, podría sufrir ataques estadounidenses contra sus pozos petroleros, centrales eléctricas y la isla de Kharg.
"Estados Unidos de América está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán. Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente aún no hemos tocado. Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de "Reinado del Terror" del antiguo régimen", expresó en un comunicado en su red social Truth Social.
Domingo de Ramos. Allá, acá y en muchos lugares del mundo, el Cristianismo celebra una de las fechas más importantes al conmemorar la entrada de Jesús a Jerusalén, días antes de ser crucificado en Gólgota. Los maronitas van religiosamente a misa. En Líbano, Sarah y su familia lo hacen como de costumbre. Son creyentes, mucho más en épocas de tanta hostilidad como la que están atravesando desde hace un tiempo, por la escalada de Israel contra el grupo terrorista Hezbolá.
No fue un Domingo de Ramos como todos. En Israel el gobierno de Benjamín Netanyahu prohibió al cardenal Pierbattista Pizzaballa celebrar, incluso a puertas cerradas, la misa en la Basílica del Santo Sepulcro. Desde el Patriarcado Latino señalaron que fue la primera vez en siglos que las autoridades de la Iglesia no pudieron llevar adelante esa ceremonia en ese sitio sagrado.
En una nueva escalada del conflicto regional, la refinería de petróleo de Haifa, la instalación de procesamiento de crudo más grande de Israel, sufrió este lunes un grave ataque que provocó un incendio masivo en sus estructuras. Aunque los servicios de emergencia confirmaron que no se registraron víctimas fatales, el impacto golpea directamente el corazón del suministro energético israelí en el día 31 de las hostilidades.
Las imágenes, difundidas por el Canal 12 tras obtener el visto bueno de la censura militar del Ejército de Israel, muestran densas columnas de humo y llamas emergiendo del complejo industrial. Según este medio, se habría tratado de una operación combinada ejecutada por fuerzas de Irán y la milicia libanesa Hezbolá, aunque el Gobierno de Benjamin Netanyahu aún no ha emitido una confirmación oficial sobre la autoría.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, aseguró este lunes que no han existido conversaciones directas con la administración de Donald Trump y que el intercambio de mensajes se limita a canales indirectos a través de terceros países.
Las declaraciones de Baqaei surgen tras los rumores de una posible mesa de negociación bilateral para reabrir el Estrecho de Ormuz y frenar los ataques a infraestructuras críticas. Sin embargo, Teherán mantiene una postura firme: las condiciones puestas sobre la mesa por la Casa Blanca no son aceptables para la República Islámica.
Para el régimen iraní, la diplomacia estadounidense carece de una base pragmática. Baqaei insistió en que las propuestas de paz recibidas hasta el momento han sido “poco realistas, poco razonables y excesivas”, alineándose con las críticas que otros altos mandos del país manifestaron la semana pasada.
El vicepresidente del Parlamento de Irán, Alí Nikzad, ha anunciado este lunes el registro de un proyecto de ley para cobrar un peaje por el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, paso por el que circula el 20% del petróleo mundial y bajo control de la República Islámica desde el comienzo de la guerra. La llamada “Ley de acción estratégica para la paz y el desarrollo sostenible de la región del golfo Pérsico”, que será discutida en el hemiciclo con carácter de urgencia, ha informado la agencia ISNA.
El proyecto consta de cuatro partes: la seguridad marítima, el cobro de tasas por contaminación ambiental, el cobro por servicios de practicaje y la creación de un fondo para el desarrollo regional, ha explicado Alireza Salimi, miembro de la Mesa Directiva del Parlamento.
La semana pasada, el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, anunció que se estaba preparando un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje
EFE
En el día 31 del conflicto que mantiene en vilo a Medio Oriente, el Gobierno de Irán rompió el silencio este lunes para confirmar el fallecimiento de Alireza Tangsiri, el influyente jefe de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria. El anuncio, difundido por los medios estatales citando un comunicado oficial del ejército paralelo del régimen, pone fin a las especulaciones sobre el paradero del alto mando.
La baja de Tangsiri representa un golpe demoledor para la estructura militar de Teherán, ya que se trataba del hombre con control absoluto sobre la estrategia marítima en el Golfo Pérsico.
El inicio de la Semana Santa en Jerusalén se vio marcado por un confuso episodio que involucró a las máximas autoridades católicas de la región. El Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, y el Custodio de Tierra Santa, Monseñor Francesco Ielpo, se vieron impedidos de ingresar a la Iglesia del Santo Sepulcro por efectivos de la policía israelí mientras se dirigían a celebrar la misa de Domingo de Ramos.
+++ Medio Oriente, card. #Pizzaballa in esclusiva a #Tv2000: “Non è mai successo, dispiace che questo sia accaduto”.Le parole del patriarca latino di #Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, in un’intervista esclusiva al @tg2000it in merito alla decisione della polizia… pic.twitter.com/MHJGr7HtFD— Tv2000.it (@TV2000it) March 29, 2026
Sin embargo, en una entrevista concedida a TG2000, el Cardenal Pizzaballa optó por un tono conciliador para evitar que el incidente profundice las grietas diplomáticas en medio del conflicto bélico que atraviesa la zona.
Pizzaballa fue tajante al definir lo ocurrido como una falta de comunicación en un momento de extrema sensibilidad por la seguridad nacional de Israel. “Hubo malentendidos, no nos entendimos y esto es lo que pasó. Nunca había sucedido antes, es una pena que esto haya ocurrido”, expresó el purpurado.
A pesar de la gravedad institucional que implica restringir el paso a un líder religioso hacia el sitio más sagrado de la cristiandad, el Cardenal descartó cualquier tipo de violencia física o verbal. «No hubo enfrentamientos», recalcó, «todo se desarrolló con mucha cortesía».