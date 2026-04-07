Hay acuerdo: Trump dio marcha atrás y aceptó un alto el fuego por dos semanas

Live Blog Post

Trump acordó una tregua temporal con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de los bombardeos contra Irán por un período de dos semanas, tras una serie de conversaciones con autoridades de Pakistán y en medio de negociaciones avanzadas para alcanzar un acuerdo de paz en la región.

Según explicó el mandatario, la decisión fue adoptada luego de dialogar con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron frenar el ataque previsto contra territorio iraní. Trump condicionó la tregua a que Teherán garantice la apertura “completa, inmediata y segura” del estratégico estrecho de Ormuz.

El líder republicano sostuvo que la medida implica un “alto el fuego bilateral” y aseguró que Estados Unidos ya cumplió y superó sus objetivos militares. En ese sentido, afirmó que las negociaciones con Irán se encuentran en una etapa avanzada, con vistas a un entendimiento definitivo que permita consolidar la paz a largo plazo en Medio Oriente.

Trump también reveló que Irán presentó una propuesta de diez puntos que, según evaluó, constituye una base “viable” para avanzar en las conversaciones. Indicó además que ambas partes ya lograron acuerdos en la mayoría de los temas en disputa, por lo que el plazo de dos semanas será clave para cerrar los aspectos pendientes.

Finalmente, el presidente estadounidense consideró que el conflicto, que calificó como de larga data, está cerca de resolverse. En ese marco, expresó que es un “honor” encabezar un proceso que podría derivar en un acuerdo de paz regional, en representación tanto de Estados Unidos como de otros países de Medio Oriente.