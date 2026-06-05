Desde Racing descartaron que la despedida del Indio será en el Cilindro: Tecnópolis fue ofrecido por el Gobierno

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El Gobierno ofreció Tecnópolis para realizar el velatorio del Indio Solari

Tras descartar la posibilidad de utilizar tanto el Congreso de la Nación como la Casa Rosada, el Gobierno nacional ofreció Tecnópolis como sede para realizar el velatorio de Carlos "Indio" Solari.

Según informó TN, funcionarios del Ejecutivo se contactaron con la familia del histórico músico para poner a disposición el predio de Villa Martelli con el objetivo de albergar una despedida multitudinaria. Sin embargo, hasta el momento no recibieron una respuesta formal.

"El predio está disponible", aseguró a TN el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien destacó la capacidad operativa del espacio para eventos de gran convocatoria. "Se pudo cuando Tini hizo seis shows seguidos", señaló al ser consultado sobre la logística necesaria para organizar el homenaje.

El funcionario aclaró además que Tecnópolis es la alternativa que actualmente puede ofrecer el Gobierno nacional. "Si la familia quiere otro lugar, corre por su cuenta. Tecnópolis es el lugar que el Gobierno tiene para ofrecer", sostuvo.

No obstante, Cifelli dejó abierta la posibilidad de evaluar otras opciones en caso de que la familia así lo requiera, aunque admitió dificultades para avanzar en las conversaciones. "Se puede buscar alguna otra alternativa, pero no nos podemos comunicar con el abogado de la familia", afirmó.