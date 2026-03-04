Escalada en Medio Oriente: Israel mantiene la presión sobre Irán en el quinto día de guerra

Live Blog Post

Rescatan 30 marinos iraníes tras el hundimiento de su buque frente a Sri Lanka

La Marina de Sri Lanka rescató a 30 tripulantes gravemente heridos tras el hundimiento del buque de la armada iraní IRIS Dena, que navegaba en aguas internacionales con 180 personas a bordo.

La información fue confirmada este miércoles por el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, quien detalló que las tareas de rescate continúan mientras se intenta localizar a otros posibles sobrevivientes.

Según las autoridades ceilandesas, la fragata se encontraba en tránsito por aguas internacionales al momento del incidente. Hasta el momento no se precisaron oficialmente las causas del hundimiento ni si el hecho está vinculado al actual conflicto regional que involucra a Irán.

Equipos de emergencia trabajan en la asistencia médica de los heridos, varios de ellos en estado delicado, mientras se coordinan acciones diplomáticas y operativas para esclarecer lo sucedido.