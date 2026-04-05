El precio del petróleo sube y supera los US$110 tras el ultimátum de Donald Trump a Irán
En el día 37 del conflicto, la tensión entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente no cesa en medio de la búsqueda por llegar a un acuerdo de alto al fuego.
En el día 37 del conflicto, la tensión entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente no cesa en medio de la búsqueda por llegar a un acuerdo de alto al fuego.
La incertidumbre global alcanza niveles críticos al cumplirse 37 días del inicio de las hostilidades en Medio Oriente. Lo que comenzó como una expectativa de tregua se ha transformado en una escalada retórica y militar que mantiene al mundo en vilo, con consecuencias directas en la economía real y los mercados de energía.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene un rol activo en la mediación entre Israel e Irán, endureció su discurso en las últimas horas. Aunque el mandatario asegura que el régimen de Teherán se encuentra acorralado y se rendirá "en pocos días", las señales que llegan desde el país asiático son opuestas.
"Estamos muy cerca del final, el régimen no tiene salida y la rendición es cuestión de días", afirmó Trump en un breve contacto con la prensa.
Por su parte, el liderazgo iraní desestimó cualquier posibilidad de claudicación. En un comunicado oficial, el régimen aseguró que "no dará el brazo a torcer" y advirtió que los próximos ataques en respuesta a la ofensiva conjunta serán "devastadores", cerrando, por ahora, cualquier ventana de negociación inmediata.
Luego del rescate de un tripulante gravemente herido del avión caza F-15 en Irán, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump dará una conferencia de prensa crucial el próximo lunes 6 de abril a las 13 (hora de Washington) acompañado por miembros de las fuerzas militares desde el Salón Oval.
En un movimiento que desafía directamente la exigencia de Washington de liberar las rutas comerciales, la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán lanzó una declaración que sacude los cimientos de la geopolítica energética. Según informó el diario Haaretz, la fuerza de élite iraní aseguró que el Estrecho de Ormuz "jamás volverá a su estado anterior", marcando un punto de no retorno en el conflicto.
El comunicado, atribuido al mando unificado de las fuerzas navales persas, señala que Teherán está ultimando preparativos para establecer lo que denominan un "nuevo orden regional". Aunque no se especificaron las medidas operativas concretas, la terminología sugiere un cambio de doctrina en la vigilancia y el tránsito por el cuello de botella donde circula casi el 20% del petróleo mundial.
Este anuncio es visto por analistas internacionales como una respuesta directa a las condiciones impuestas por el presidente Donald Trump, quien condicionó el levantamiento de las sanciones y el cese de la ofensiva militar a que el estrecho esté "abierto, libre y despejado".
La apertura de los mercados este lunes 6 de abril de 2026 confirmó los peores temores de los analistas energéticos. El precio del petróleo crudo inició la jornada con una tendencia alcista agresiva, impulsado por la prolongación de las hostilidades en Medio Oriente y la incertidumbre sobre la apertura del Estrecho de Ormuz, un paso vital para el comercio mundial.
El crudo estadounidense de referencia, West Texas Intermediate (WTI), registró un incremento del 1,86% en las primeras horas de operación. Con este salto, el barril se posicionó en los 113,62 dólares (aproximadamente 429,95 euros).
Este valor representa uno de los picos más altos del año, reflejando la presión sobre las reservas estratégicas de Estados Unidos en un contexto donde la administración de Donald Trump mantiene un pulso diplomático y militar con el régimen iraní.
Por su parte, el crudo Brent del Mar del Norte, referencia para el mercado europeo y global, también abrió al alza en el mercado semanal. Con una subida del 1,16%, el barril alcanzó los 110,30 dólares (aproximadamente 417,61 euros).
En medio de un escenario de guerra abierta que ya cumple 36 días, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó una advertencia devastadora dirigida al gobierno de Donald Trump, asegurando que la persistencia en la ofensiva militar llevará a un desastre sin precedentes en toda la zona.
A través de sus canales oficiales, Qalibaf denunció que Estados Unidos está actuando bajo la influencia directa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que esta alianza solo conducirá a la destrucción.
"Sus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno en vida para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insisten en seguir las órdenes de Netanyahu. No se equivoquen: no ganarán nada con los crímenes de guerra", expresó el funcionario.
El líder parlamentario subrayó que la "única solución real" para detener el conflicto es el respeto a los derechos del pueblo iraní y el fin de lo que calificó como un "peligroso juego" de potencias occidentales.
Tras las fuertes amenazas del presidente de Estados Unidos, el portavoz presidencial iraní, Seyyed Mohammad Mehdi Tabatabaei, realizó un posteo en su cuenta de X en el que comentó cuál sería la condición.
Según explicó, la única razón por la que Irán reabriría el flujo del estrecho de Ormuz sería si los ingresos que se generen a partir del tránsito se destinan de forma parcial a compensar los daños que sufrió el país desde el inicio de la guerra.
En medio de las fuertes tensiones en Medio Oriente, el canciller chino, Wang Yi, se comunicó con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y señaló que Beijing está a disposición para colaborar y reducir las tensiones en Medio Oriente.
Según la agencia de noticias Xinhua, Wang habría subrayado la necesidad de que ambos países defiendan la "equidad en cuestiones fundamentales" y reiteró el llamado a un alto el fuego inmediato.
Este domingo, el presidente de Estados Unidos redobló sus amenazas hacía el régimen iraní y anunció el "Día de la Planta de Energía y el Día del Puente" este martes en Irán en caso de no se reabra el estrecho de Ormuz.
El anuncio deja ver la reacción que tendrá en caso de que no se cumpla este plazo donde lanzará una ofensiva coordenada hacía infraestructuras claves. Esto se da luego de que amenazara a los líderes iraníes con que los hará "vivir en el infierno" si no accedían a sus demandas.
El ejército israelí declaró el domingo que los ataques se centraron en los sistemas de defensa aérea, drones y misiles.
Dentro de los ataques, se reportó uno de ellos en el sur de Beirut, en el barrio de Jnah, ubicado frente al Hospital Universitario Rafic Hariri, administrado por el gobierno.
El ataque fue confirmado este domingo por la la Corporación Petrolera, que afirmó varios ataques en sus instalaciones operativas, mientras que una compañía petroquímicas anunciaron daños "significativos". No se reportaron heridos.
En medio de una intensa búsqueda contrarreloj por parte de las autoridades estadounidenses, Donald Trump afirmó haber frustrado un intento de Irán de capturar a ambos pilotos, señalando además que ese país había ofrecido una recompensa a la población.
Sin embargo, las autoridades iraníes desmintieron esta versión y sostuvieron que fueron ellas quienes impidieron el rescate, asegurando también haber derribado cuatro aeronaves.
Los pilotos de los F-15E Strike Eaglejet habían sido derribados este viernes. Por el momento no se conocieron detalles de la operación ni el nombre de los mismos, aunque Trump reveló el estado en el que fueron hallados y explicó: que "estará bien", y añadió que se refugió "en las traicioneras montañas de Irán".
El presidente añadió que en el rescate participaron "decenas de aeronaves" y que Estados Unidos había estado vigilando su ubicación "las 24 horas del día y planificando diligentemente su rescate".
El presidente estadounidense, Donald J. Trump, afirmó que a Irán solo le quedan 48 horas de su ultimátum de 10 días para "LLAMAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE HORMUZ, antes de que se desate el infierno sobre ellos".
| URGENTE: El presidente estadounidense Donald J. Trump afirma que a Irán solo le quedan 48 horas de su ultimátum de 10 días para "LLAMAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE HORMUZ, antes de que se desate el infierno sobre ellos". pic.twitter.com/PnehT9w3Xi— Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 4, 2026
Estados Unidos lanzó un amplio y complejo operativo para rescatar al piloto de un caza F-15E derribado por la defensa antiaérea iraní, en una misión ordenada por el presidente Donald Trump desde Washington. El militar se eyectó en una zona montañosa del sudoeste de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, un territorio de difícil acceso y bajo control de la Guardia Revolucionaria, lo que convierte al operativo en una maniobra de alto riesgo y con desenlace incierto.
La operación se ejecuta en un escenario hostil, donde Irán cuenta con sistemas de radar y apoyo de inteligencia satelital, mientras que Estados Unidos coordina acciones desde bases en Kuwait y Arabia Saudita, con respaldo de aliados como Israel, la OTAN y países de la Liga Árabe. Aunque uno de los pilotos logró ser rescatado tras la eyección, helicópteros Black Hawk debieron retirarse bajo intenso fuego enemigo, dejando al copiloto en territorio adversario.
En la Casa Blanca admiten que el tiempo juega en contra, ya que la luz del día facilitaría su localización por fuerzas iraníes. Trump, que suspendió su agenda habitual para seguir de cerca la crisis, mantiene reuniones constantes con su equipo de seguridad nacional. El episodio también generó tensión interna en el Pentágono, luego de que recientes declaraciones oficiales sobre el control del espacio aéreo iraní quedaran desmentidas por los hechos en el terreno.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó hoy con contundencia que las recientes bajas de aeronaves militares norteamericanas no alterarán el curso de las negociaciones, ni la estrategia militar frente al régimen de Teherán.
En una comunicación directa con la cadena NBC News, el mandatario minimizó el impacto estratégico del derribo de un caza F-15 y un avión de ataque A-10 Warthog, sentenciando con crudeza: “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”.
La jornada del viernes se ha consolidado como la más costosa para las fuerzas estadounidenses desde el inicio de las hostilidades hace cinco semanas. El incidente principal se desencadenó tras el derribo de un F-15 sobre territorio iraní, lo que activó una operación de búsqueda y rescate de alta complejidad, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
Si bien uno de los tripulantes fue recuperado con vida, el destino del segundo miembro de la cabina permanece bajo un hermetismo absoluto, mientras las unidades de élite continúan las labores de rastreo en zona hostil.
Un avión de combate estadounidense se estrelló este viernes cerca del estrecho de Ormuz poco después de que Irán derribara un caza de Estados Unidos dentro de su territorio, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The New York Times.
El avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní.
Según explicaron al Times, el único pasajero que viajaba en el A-10 se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense. En cambio, no se han dado detalles de cómo y dónde ocurrió el incidente exactamente.
Mientras tanto, las fuerzas de EE.UU. siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.
Uno de los dos pilotos de ese avión sí que fue recuperado por Washington y se encuentra recibiendo atención médica, según dijeron dos personas cercanas al asunto a la cadena CNN.
El derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación Furia Épica, como bautizó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, al operativo conjunto contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacar la república islámica "con dureza" durante las próximas dos o tres semanas.
Donald Trump escaló este viernes su retórica contra Irán con una publicación en su plataforma Truth Social en la que afirmó: "Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, extraer el petróleo y hacernos ricos".
En paralelo a la presión diplomática y militar, los datos publicados este viernes por el sitio Tráfico Marítimo confirmaron una novedad significativa en el terreno logístico: el portacontenedores CMA CGM Kribi, de bandera maltesa y propiedad francesa, atravesó el estrecho de Ormuz y se encuentra actualmente navegando en el golfo de Omán.
Tras el anuncio de las fuerzas iraníes, que informaron el derribo de un avión de combate estadounidense, un funcionario de Estados Unidos confirmó el hecho a la agencia Reuters.
Al mismo tiempo, autoridades iraníes iniciaron un operativo de búsqueda del piloto e instaron a la población a intentar detenerlo en caso de encontrarlo. Por otro lado, tanto el Pentágono como el Comando Central de Estados Unidos emitieron un comunicado al respecto.
El hecho fue anunciado por un portavoz iraní, quien afirma que derribaron un avión de combate de Estados Unidos F-35 en el centro de Teherán, donde se desconoce si el piloto murió.
Por el momento, las autoridades estadounidenses no se han pronunciado al respecto tras el comunicado iraní.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la neutralización de aproximadamente 15 miembros de la organización Hezbolá durante una maniobra que fue coordinada por la División 146 tras detectar movimientos sospechosos en el área de operaciones fronteriza.
El despliegue contó con la participación de las brigadas 213 y 226, las cuales localizaron a un grupo de combatientes que se disponía a lanzar un misil antitanque hacia el territorio israelí y la Fuerza Aérea intervino de forma inmediata con aviones de combate para ejecutar el ataque tras un rápido cerco perimetral.
En el lugar, las tropas de infantería hallaron un arsenal que incluía granadas, chalecos tácticos y diversos tipos de munición pertenecientes a la milicia libanesa.
Este nuevo episodio se enmarca en una ofensiva que ya superó las 1.300 víctimas en territorio libanés desde el recrudecimiento de las hostilidades.
La decisión fue anunciada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en el contexto de la ofensiva del ejército en la zona tras varios ataques en la región.
El funcionario justificó esta nueva medida al afirmar: “Las viviendas en las aldeas cercanas a la frontera con el Líbano, que en la práctica funcionan como puestos avanzados de Hezbolá, serán demolidas siguiendo los modelos aplicados en Rafah y Khan Yunis, en Gaza, con el objetivo de eliminar la amenaza que representan para las comunidades israelíes”.
Además, el “control de seguridad” establecido se mantendrá vigente en el área al sur del río Litani. Katz también anunció que no se permitirá el regreso de más de 600.000 habitantes hasta que se pueda “garantizar la seguridad de los ciudadanos del norte de Israel”.
El papa León XIV tomo la decisión de llamar al presidente de Israel, Isaac Herzog, en medio de nuevos ataques cruzados en Medio Oriente y las amenazas entre los países, donde le solicitó "reabrir los canales de diálogo para alcanzar una ´paz justa´" en la región.
Estos comentarios se dan luego de que hace algunos días, autoridades israelíes impidieran celebrar la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén.
Desde el Vaticano emitieron un comunicado, subrayando que: "Durante el coloquio, se ha defendido la necesidad de reabrir todos los canales posibles de diálogo diplomático para poner fin al grave conflicto en curso, en busca de una paz justa y duradera en todo Oriente Medio", según ha informado el Vaticano.
Irán redobló la tensión con Estados Unidos tras las recientes declaraciones de Donald Trump y prometió una respuesta militar de gran escala. Según consignó la agencia AFP, el ejército iraní advirtió que lanzará ataques “devastadores” contra Estados Unidos e Israel “hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento permanente y seguro, y rendición”, en reacción al discurso del miércoles en el que Trump aseguró que continuará con bombardeos durante dos o tres semanas más contra la república islámica, con el objetivo de hacerla “volver a la Edad de Piedra”.
El Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, presentó una imagen inusual durante la Pascua judía: vacío de fieles, pese a que suele congregar multitudes en oración durante esa festividad. Según informó el Gobierno de Israel, la ausencia de público se debió a las amenazas de ataques con misiles desde Irán, en un contexto de alta tensión regional que obligó a reforzar las medidas de seguridad. “Israel protege a todos sus ciudadanos, sin excepción”, señalaron oficialmente.
The Western Wall - usually filled with prayer during Passover- stood empty this year due to Iranian missile threats.Israel protects all its citizens, without exception.pic.twitter.com/g7L8mvzA9h— Israel (@Israel) April 2, 2026
Según reportes provenientes de la zona, tropas israelíes realizaron disparos disuasivos para contener a manifestantes en sectores de la franja ocupada al oeste de Quneitra y en el valle del Yarmouk. Las protestas, iniciadas entre martes y miércoles en el suroeste sirio, se expandieron con rapidez hacia otros puntos del país, alcanzando ciudades como Alepo, áreas periféricas de Damasco y el puerto de Latakia.
De acuerdo con distintas fuentes, la movilización habría surgido de manera espontánea, sin una articulación directa del gobierno central, y se vincula con la reciente aprobación en el Knesset de una ley polémica que habilita la pena de muerte para determinados detenidos palestinos en cárceles israelíes.
En ese contexto, la administración siria encabezada por Ahmad Sharaa observa el fenómeno con cautela. Con respaldo de Turquía y Estados Unidos, el gobierno ha dejado trascender su voluntad de avanzar en algún tipo de entendimiento con Israel, lo que contrasta con el clima en las calles.
Tras una primera jornada de sentadas, este jueves los manifestantes intentaron avanzar hacia posiciones israelíes en Quneitra, mientras que otras concentraciones fueron frenadas en retenes controlados por fuerzas leales a Damasco.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran a los participantes portando banderas sirias junto a símbolos asociados al islam político, además de episodios de quema de insignias israelíes. Entre las consignas se registraron amenazas dirigidas al primer ministro Benjamin Netanyahu y llamados a intensificar la confrontación.
De cara a las oraciones del viernes, circularon convocatorias para nuevas protestas “en apoyo al pueblo palestino”, aunque en paralelo comenzaron a multiplicarse mensajes que buscan desescalar la tensión y evitar represalias, mientras algunos sectores reclaman a Sharaa una postura más dura frente a Israel.
El ejército de Irán lanzó una advertencia oficial sobre una inminente escalada en sus operaciones militares, contradiciendo los reportes de inteligencia estadounidenses que sugerían un debilitamiento crítico de sus fuerzas.
El portavoz del mando unificado de las fuerzas armadas iraníes, Ebrahim Zolfaqari, fue el encargado de transmitir el mensaje a través de la agencia de noticias Tasnim. Según el alto mando, Irán no solo mantendrá su posición, sino que ampliará el alcance de sus objetivos contra Estados Unidos e Israel.
"Intensificaremos nuestras acciones con ataques más contundentes, amplios y destructivos hasta que asuman un arrepentimiento permanente y la rendición", sentenció Zolfaqari.
El militar iraní también envió un mensaje directo a los servicios de inteligencia extranjeros, calificando de “incompletas” las evaluaciones que Estados Unidos e Israel han realizado sobre las capacidades defensivas y ofensivas del país persa. Esta declaración sugiere que Irán podría contar con armamento o estrategias que aún no han sido desplegadas en el campo de batalla.
Tras el discurso del presidente de los Estados Unidos, hubo un cimbronazo en los distintos mercados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en las últimas horas que su país podría lanzar un ataque contra Irán “con mucha fuerza” en las próximas dos o tres semanas, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.
“Vamos a atacarlos con mucha fuerza. En las próximas dos o tres semanas, los vamos a devolver a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen”, afirmó el mandatario durante un discurso televisado a la nación.
En medio de los dichos de Donald Trump sobre el supuesto alto al fuego con Irán, su homónimo iraní, Masoud Pezeshkian, publicó una "carta" en su cuenta de X dirigida al pueblo estadounidense.
Pezeshkian remarcó que "presentarnos como una amenaza es incompatible con la historia y con las realidades tangibles del presente", donde además calificó a Estados Unidos como "agente de Israel", diciendo que actuó bajo su "influencia y dirección".
A su vez, desmintió los dichos de Trump sobre un "debilitamiento" de las fuerzas iraníes y comentó: "A pesar de toda la presión, no nos hemos debilitado; al contrario, nuestra fuerza ha aumentado en muchos ámbitos".
Por otro lado, habló de los ataques de Irán a distintas regiones en Medio Oriente: "Lo que estamos haciendo es una respuesta basada en un derecho legítimo a la autodefensa, no un acto de agresión".
Irán negó este miércoles haber solicitado un alto el fuego como horas antes había asegurado el presidente de EE.UU., Donald Trump, una afirmación desmentida por la embajada iraní en España y que el portavoz del Ministerio de Exteriores de la república islámica tachó de "falsa e infundada".
La embajada de Irán en España aseguró en una publicación en X que Irán niega "oficialmente" haber solicitado un alto el fuego y adjuntó una captura de pantalla del mensaje que había publicado Trump.
También el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, desmintió, según la agencia iraní Mehr, al presidente de Estados Unidos y aseguró que sus afirmaciones son "falsas e infundadas".
"El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir a los Estados Unidos de América un alto el fuego!", escribió Trump en X, y agregó que lo consideraría "cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, sea libre y claro".
"Hasta entonces, vamos a arrasar Irán hasta hacerlo desaparecer o, como se suele decir, devolverlo a la Edad de Piedra", amenazó el presidente estadounidense.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de Truth que el nuevo líder supremo del Régimen Iraní, Mojtaba Jamenei, pidió un alto al fuego por la guerra en Medio Oriente.
Además, sostuvo que Jamenei es “menos radicalizado y más inteligente” que su padre Alí Jamenei.
"El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado", aseguró Trump.
Y agregó que Estados Unidos sigue "bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen algunos, hasta que regrese a la Edad de Piedra!".
El presidente estadounidense ofrecerá un "importante" discurso a las 21 de Washington para informar sobre la guerra, en un mensaje que se produce tras una serie de comentarios sobre el posible fin del conflicto.
En un contexto de extrema tensión regional, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, envió un mensaje contundente que aleja la posibilidad de un cese al fuego inmediato. A pesar de las presiones internacionales y las operaciones militares en curso, Teherán reafirmó su compromiso inquebrantable con su principal aliado en el Líbano: Hezbolá.
La declaración fue publicada originalmente en el canal oficial de Telegram del líder y rápidamente difundida por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria. En el texto, Jamenei dejó claro que la estructura de apoyo logístico y político de Irán hacia sus aliados regionales permanece intacta.
"Prometo apoyar de manera continua a Hezbolá en la resistencia contra el enemigo sionista-estadounidense", sentenció el máximo referente del régimen.
En medio de las declaraciones de Donald Trump sobre un inminente fin del conflicto, la postura oficial de la República Islámica de Irán parece ser diametralmente opuesta. El vicepresidente del Parlamento, Ali Nikzad, desmintió categóricamente que existan negociaciones en curso para un cese de hostilidades entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Durante un acto público en la ciudad de Tafresh, Nikzad fue tajante al explicar la estructura de mando bajo la cual se rige el país en este contexto bélico. Según el parlamentario, la última palabra sobre el destino de la contienda recae exclusivamente en la máxima autoridad religiosa y política del país.
"La guerra, la paz o cualquier decisión sobre negociaciones son prerrogativas del Líder Supremo (Mojtaba Jamenei), quien hasta ahora no autorizó ningún diálogo", destacó Nikzad ante los medios locales.
El gobierno de Irán también salió al cruce de los rumores que indicaban contactos entre la administración Trump y el presidente del Parlamento asiático, Mohammad Baqer Qalibaf. Para Nikzad, estas informaciones forman parte de una estrategia de propaganda para fracturar la unidad interna del régimen.
En un giro determinante para el conflicto en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anticipó este martes que el despliegue militar en suelo iraní tiene fecha de caducidad. Según el mandatario, el retiro de las tropas se producirá en un plazo de "dos o tres semanas", una vez que se den por finalizadas las operaciones críticas sobre la infraestructura estratégica del país persa.
Durante una entrevista telefónica concedida al diario New York Post, Trump se mostró optimista respecto al desenlace de la intervención conjunta que Estados Unidos lleva adelante con el ejército de Israel. El foco principal de la misión, que era la neutralización de la amenaza atómica, parece haber entrado en su etapa final.
"Estamos terminando el trabajo y creo que estaremos allí dos o tres semanas. Muy pronto", aseveró el jefe de Estado al ser consultado sobre la permanencia de los uniformados en la región.
En un movimiento que redefine el tablero económico global, la Comisión de Seguridad Nacional de Irán aprobó este martes una normativa que establece el cobro de peajes obligatorios para transitar por el Estrecho de Ormuz. La ley, que surge en el día 32 del conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero, incluye una cláusula política determinante: se prohíbe explícitamente el ingreso a cualquier embarcación con bandera o intereses de Estados Unidos e Israel.
El petróleo Brent superó la barrera de los 108 dólares por barril esta mañana.
El teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz de las Fuerzas de Defensa, afirmó este martes que el ejército está plenamente preparado para mantener las operaciones contra Irán durante varias semanas adicionales, desestimando los rumores de un agotamiento inmediato de recursos.
"Tenemos objetivos para ello, tenemos munición, tenemos personal", subrayó Shoshani, dejando claro que, aunque la decisión final de un cese al fuego es estrictamente política, la maquinaria bélica no enfrenta limitaciones operativas en el corto plazo.
En una nueva escalada bélica, el petróleo no cesa su suba y, ésta vez, un ataque a un buque petrolero de Kuwait, anclado en el puerto de Dubái, dañó el buque y causó un incendio. El buque estaba completamente cargado cuando tuvo lugar el ataque.
El ataque se produce después de que Irán atacara objetivos en Kuwait y Arabia Saudí el lunes, mientras Israel mantenía su ofensiva contra Teherán. Las hostilidades continuas redujeron aún más la perspectiva de conversaciones de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.
En medio de este suceso, el Brest se paró en US$110 y WTI US$106,39.
Esta noche se registraron explosiones masivas en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, tras los ataques aéreos perpetrados por Israel y Estados Unidos.
| AHORA: Esta noche se han registrado explosiones masivas en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, tras los ataques aéreos perpetrados por Israel y Estados Unidos. pic.twitter.com/Mey046faWW— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 31, 2026
La vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt afirmó que el presidente Donald Trump mantiene vigente el plazo declarado en un principio (de cuatro a seis semanas) con el fin de lograr los objetivos en la guerra de Medio Oriente contra Irán.
"El presidente, como comandante en jefe, y el Pentágono siempre han señalado un plazo estimado de entre cuatro y seis semanas para la Operación Furia Épica. Hoy estamos en el día 30, así que pueden hacer los cálculos", aseguró la portavoz.
El presidente de los Estados Unidos, declaró que continúa en tratativas para alcanzar un acuerdo y, así, ponerle fin a la guerra. No obstante, advirtió que, en caso de que Irán no reabra el paso del estrecho de Ormuz, podría sufrir ataques estadounidenses contra sus pozos petroleros, centrales eléctricas y la isla de Kharg.
"Estados Unidos de América está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán. Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente aún no hemos tocado. Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de "Reinado del Terror" del antiguo régimen", expresó en un comunicado en su red social Truth Social.
Domingo de Ramos. Allá, acá y en muchos lugares del mundo, el Cristianismo celebra una de las fechas más importantes al conmemorar la entrada de Jesús a Jerusalén, días antes de ser crucificado en Gólgota. Los maronitas van religiosamente a misa. En Líbano, Sarah y su familia lo hacen como de costumbre. Son creyentes, mucho más en épocas de tanta hostilidad como la que están atravesando desde hace un tiempo, por la escalada de Israel contra el grupo terrorista Hezbolá.
No fue un Domingo de Ramos como todos. En Israel el gobierno de Benjamín Netanyahu prohibió al cardenal Pierbattista Pizzaballa celebrar, incluso a puertas cerradas, la misa en la Basílica del Santo Sepulcro. Desde el Patriarcado Latino señalaron que fue la primera vez en siglos que las autoridades de la Iglesia no pudieron llevar adelante esa ceremonia en ese sitio sagrado.
En una nueva escalada del conflicto regional, la refinería de petróleo de Haifa, la instalación de procesamiento de crudo más grande de Israel, sufrió este lunes un grave ataque que provocó un incendio masivo en sus estructuras. Aunque los servicios de emergencia confirmaron que no se registraron víctimas fatales, el impacto golpea directamente el corazón del suministro energético israelí en el día 31 de las hostilidades.
Las imágenes, difundidas por el Canal 12 tras obtener el visto bueno de la censura militar del Ejército de Israel, muestran densas columnas de humo y llamas emergiendo del complejo industrial. Según este medio, se habría tratado de una operación combinada ejecutada por fuerzas de Irán y la milicia libanesa Hezbolá, aunque el Gobierno de Benjamin Netanyahu aún no ha emitido una confirmación oficial sobre la autoría.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, aseguró este lunes que no han existido conversaciones directas con la administración de Donald Trump y que el intercambio de mensajes se limita a canales indirectos a través de terceros países.
Las declaraciones de Baqaei surgen tras los rumores de una posible mesa de negociación bilateral para reabrir el Estrecho de Ormuz y frenar los ataques a infraestructuras críticas. Sin embargo, Teherán mantiene una postura firme: las condiciones puestas sobre la mesa por la Casa Blanca no son aceptables para la República Islámica.
Para el régimen iraní, la diplomacia estadounidense carece de una base pragmática. Baqaei insistió en que las propuestas de paz recibidas hasta el momento han sido “poco realistas, poco razonables y excesivas”, alineándose con las críticas que otros altos mandos del país manifestaron la semana pasada.
El vicepresidente del Parlamento de Irán, Alí Nikzad, ha anunciado este lunes el registro de un proyecto de ley para cobrar un peaje por el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, paso por el que circula el 20% del petróleo mundial y bajo control de la República Islámica desde el comienzo de la guerra. La llamada “Ley de acción estratégica para la paz y el desarrollo sostenible de la región del golfo Pérsico”, que será discutida en el hemiciclo con carácter de urgencia, ha informado la agencia ISNA.
El proyecto consta de cuatro partes: la seguridad marítima, el cobro de tasas por contaminación ambiental, el cobro por servicios de practicaje y la creación de un fondo para el desarrollo regional, ha explicado Alireza Salimi, miembro de la Mesa Directiva del Parlamento.
La semana pasada, el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, anunció que se estaba preparando un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje
EFE
En el día 31 del conflicto que mantiene en vilo a Medio Oriente, el Gobierno de Irán rompió el silencio este lunes para confirmar el fallecimiento de Alireza Tangsiri, el influyente jefe de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria. El anuncio, difundido por los medios estatales citando un comunicado oficial del ejército paralelo del régimen, pone fin a las especulaciones sobre el paradero del alto mando.
La baja de Tangsiri representa un golpe demoledor para la estructura militar de Teherán, ya que se trataba del hombre con control absoluto sobre la estrategia marítima en el Golfo Pérsico.
El inicio de la Semana Santa en Jerusalén se vio marcado por un confuso episodio que involucró a las máximas autoridades católicas de la región. El Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, y el Custodio de Tierra Santa, Monseñor Francesco Ielpo, se vieron impedidos de ingresar a la Iglesia del Santo Sepulcro por efectivos de la policía israelí mientras se dirigían a celebrar la misa de Domingo de Ramos.
+++ Medio Oriente, card. #Pizzaballa in esclusiva a #Tv2000: “Non è mai successo, dispiace che questo sia accaduto”.Le parole del patriarca latino di #Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, in un’intervista esclusiva al @tg2000it in merito alla decisione della polizia… pic.twitter.com/MHJGr7HtFD— Tv2000.it (@TV2000it) March 29, 2026
Sin embargo, en una entrevista concedida a TG2000, el Cardenal Pizzaballa optó por un tono conciliador para evitar que el incidente profundice las grietas diplomáticas en medio del conflicto bélico que atraviesa la zona.
Pizzaballa fue tajante al definir lo ocurrido como una falta de comunicación en un momento de extrema sensibilidad por la seguridad nacional de Israel. “Hubo malentendidos, no nos entendimos y esto es lo que pasó. Nunca había sucedido antes, es una pena que esto haya ocurrido”, expresó el purpurado.
A pesar de la gravedad institucional que implica restringir el paso a un líder religioso hacia el sitio más sagrado de la cristiandad, el Cardenal descartó cualquier tipo de violencia física o verbal. «No hubo enfrentamientos», recalcó, «todo se desarrolló con mucha cortesía».
En una jornada marcada por la tensión religiosa y militar, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, intervino personalmente este domingo para autorizar el acceso a la Iglesia del Santo Sepulcro. La medida se tomó luego de que la policía israelí impidiera el ingreso al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén, quien se disponía a celebrar la tradicional misa de Domingo de Ramos.
El incidente, que amenazaba con escalar a un conflicto diplomático con el Vaticano, fue desactivado por el mandatario, quien aclaró que las restricciones iniciales respondían estrictamente a protocolos de seguridad ante la ofensiva aérea de Irán.
Netanyahu explicó que la prohibición temporal no fue un ataque a la libertad de culto, sino una medida de protección civil. Según el primer ministro, en los últimos días Irán ha atacado repetidamente con misiles balísticos las zonas circundantes a los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas en la Ciudad Vieja.
"Tras uno de esos ataques, fragmentos de misil cayeron a metros de la iglesia", detalló Netanyahu para graficar el peligro inminente. Bajo esa premisa, el Gobierno había solicitado a fieles cristianos, musulmanes y judíos que se abstuvieran temporalmente de rendir culto en la zona más sensible de Jerusalén.
En un movimiento cargado de simbolismo político y religioso, el nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, emitió este domingo su segundo mensaje público desde que asumió la máxima jerarquía del régimen. A través de un comunicado difundido por la agencia oficial ISNA, Jamenei expresó su gratitud a las autoridades de Irak por el respaldo brindado en el marco del conflicto bélico contra Estados Unidos e Israel.
En una nueva y oscura fase del conflicto que ya cumple 30 días, Irán reportó este domingo una serie de apagones masivos en Teherán y las regiones circundantes. El Ministerio de Energía de la República Islámica confirmó que el suministro eléctrico fue interrumpido tras recibir múltiples ataques dirigidos contra instalaciones eléctricas críticas, dejando a oscuras a millones de ciudadanos en la capital y en la provincia de Alborz.
"La electricidad está cortada en estas zonas y hay esfuerzos en marcha para resolver el problema", informó la televisión estatal iraní en un breve comunicado, mientras equipos técnicos intentan evaluar la magnitud de los daños en las centrales y subestaciones afectadas.
En un clima de máxima tensión en Jerusalén, el presidente de Israel, Isaac Herzog, mantuvo una comunicación telefónica de urgencia con el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, tras un incidente ocurrido este domingo 29 de marzo. El líder religioso, junto al Custodio de Tierra Santa, el Reverendo Francesco Ielpo, fueron impedidos de ingresar a la Iglesia del Santo Sepulcro para realizar sus oraciones matutinas.
El hecho generó una inmediata reacción diplomática, dado que involucra a las máximas autoridades de la Iglesia Católica en la región en medio del día 30 de la guerra entre Israel e Irán. Herzog buscó desactivar cualquier crisis religiosa asegurando que el impedimento no fue una decisión política contra el culto, sino una respuesta a la crisis de seguridad.
Según la declaración oficial del presidente israelí, el bloqueo al acceso del Santo Sepulcro se debió a informes de inteligencia sobre el riesgo inminente de ataques con misiles por parte del régimen iraní contra la población civil en la Ciudad Vieja.
Herzog recordó que, en los últimos días, proyectiles lanzados por Teherán ya han impactado en áreas históricas de Jerusalén, poniendo en peligro la integridad de los santuarios. "Aclaré que el incidente se debió a preocupaciones de seguridad ante la amenaza constante de ataques del régimen terrorista", manifestó el mandatario tras la llamada al Cardenal.
En un esfuerzo diplomático de urgencia para evitar el colapso del comercio energético global, los ministros de Exteriores de Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudí se reunieron este domingo en Islamabad. El objetivo central del encuentro fue diseñar una hoja de ruta que permita poner un fin "temprano y permanente" a la guerra en Oriente Medio y lograr la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, bloqueado recientemente por Irán.
El representante paquistaní, Ishaq Dar, confirmó tras la reunión que el bloque regional ya ha enviado una serie de propuestas concretas a los Estados Unidos para estabilizar el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico, una zona donde el tránsito de buques portacontenedores y petroleros se encuentra virtualmente paralizado.
Según informaron fuentes cercanas a la negociación a la agencia Reuters, el plan presentado a Washington contempla medidas técnicas y políticas disruptivas:
Sistema de Peajes: Una de las propuestas, impulsada por Pakistán, sugiere implementar una estructura de tarifas y peajes similar a la que opera en el Canal de Suez, con el fin de regular y asegurar el paso de las embarcaciones bajo un marco jurídico internacional aceptado.
Consorcio Regional: Turquía, Egipto y Arabia Saudí evalúan formar un consorcio de gestión para administrar el flujo de crudo a través del estrecho. Este mecanismo buscaría actuar como un "amortiguador político", garantizando que el petróleo llegue a destino sin interferencias militares de las potencias en pugna.
Fuentes diplomáticas indicaron que la idea de este consorcio ya ha sido discutida de manera preliminar tanto con Estados Unidos como con Irán, buscando un punto de equilibrio que satisfaga las demandas de seguridad de Occidente y las pretensiones de soberanía de Teherán.
En una escalada dramática al cumplirse el primer mes de guerra, un bombardeo proveniente de Irán impactó este domingo en una planta química ubicada en la zona industrial de Beerseba, al sur de Israel. El ataque desató un incendio de gran magnitud que cubre la ciudad con una densa capa de humo negro, generando una profunda preocupación por la posible liberación de sustancias altamente peligrosas.
Según los primeros reportes de los servicios de emergencia, la planta afectada contaría con depósitos de amoníaco, un gas incoloro pero extremadamente irritante y tóxico que, de filtrarse masivamente, podría causar graves daños respiratorios a la población civil y al medioambiente.
El hecho se produjo en una zona de industrias químicas en el sur del país, donde el impacto de restos de un misil iraní provocó fugas de materiales peligrosos.
"Los bomberos están trabajando directamente en los puntos de fuga para contener y sellar los contenedores dañados, al tiempo que llevan a cabo operaciones de vigilancia continuas", anunciaron en un comunicado los Bomberos israelíes.
Según informaron las autoridades israelíes, el ataque se produjo durante la noche del sábado. El mismo se llevó a cabo en un centro de producción de misiles balísticos clave en Teherán.
Tras los ataques iraníes, las autoridades de Baréin tomaron la decisión de determinar una restricción nocturna al tráfico marítimo, que se aplicará desde las 18:00 hasta las 04:00 (hora loca)
Según explicaron, la misma se definió “para salvaguardar la seguridad de los marinos y navegantes y reforzar la seguridad de las costas de Baréin ante la flagrante agresión iraní”.
Luego de que se cumpliera un mes del inicio de la guerra, la Armada de la República Islámica lanzó una advertencia al reconocido portaaviones estadounidense, asegurando que será blanco de sus sistemas de defensa si entra en su radio.
Desde Teherán informaron que emplearán diversos tipos de misiles mar-mar para responder a la presencia del buque en la zona
A partir de un comunicado que emitió el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf en un medio local, expresó que: "El enemigo envía públicamente mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planea un ataque terrestre".
Las Fuerzas Armadas estadounidenses han atacado más de 11.000 objetivos iraníes, incluyendo cerca de 150 barcos, en el primer mes de la guerra contra Irán, afirmó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
Entre los objetivos atacados, hay centros de mando y control, así como sitios de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, señaló el Centcom, con sede en Florida, en un informe distribuido en sus redes sociales.
También mencionó sitios de misiles balísticos, submarinos iraníes, sistemas de defensa aérea, infraestructura de comunicación militar, fábricas de drones y armas.
"Durante décadas, los buques iraníes han amenazado y acosado al comercio global en aguas regionales, pero esos días terminaron", se destaca en la nota.
Horas antes, el Centcom informó del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, "además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas".
El Ejército de Estados Unidos negó este sábado que Irán haya atacado escondites estadounidenses en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y matado a 500 personas, como afirmó la Guardia Revolucionaria iraní.
"Hecho: ningún personal de EE.UU. ha sufrido ataques en Dubái. El régimen iraní está fabricando mentiras en redes sociales para esconder la realidad de que sus capacidades militares están, innegablemente degradadas", afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en X.
CLAIM: Iran's IRGC alleges it struck U.S. "hideouts" in Dubai, causing over 500 casualties. FACT: No U.S. personnel have been attacked in Dubai. The Iranian regime is manufacturing lies on social media to hide the reality that their military capabilities are undeniably… pic.twitter.com/yR1jWMRZOc— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026
El organismo militar, con sede en Florida, desmintió al portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, quien horas antes aseguró que Irán atacó con misiles y drones dos supuestos emplazamientos estadounidenses con 400 personas en uno y más de 100 en otro en Dubái.
Zolfagari advirtió, en un mensaje emitido por los medios iraníes, al presidente de EE.UU., Donald Trump, que "la región se convertirá en un cementerio para los soldados estadounidenses".
El mensaje se produce al día siguiente de un ataque a una base aérea en Arabia Saudí en el que al menos 12 militares estadounidenses resultaron heridos el viernes, dos de ellos de gravedad, según informaron funcionarios de EE.UU. a medios nacionales.
El primer mes de la guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha dejado 13 soldados estadounidenses muertos y ha dejado cerca de 300 militares heridos.
Un misil lanzado la madrugada del sábado contra Israel hace entrar en la escena del conflicto regional a Yemen, horas después de que los hutíes, que controlan gran parte de su territorio, amenazaran con pasar a la ofensiva en apoyo a Irán.
A cuatro semanas del inicio de la guerra, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo sentirse "decepcionado" por la OTAN y su falta de apoyo a las operaciones de la Casa Blanca en Oriente Medio.
En las últimas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron haber detectado un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen, el primero enviado desde este país en el marco del conflicto reciente.
Horas antes, los hutíes, aliados de Irán que controlan gran parte de Yemen, incluida la capital Saná, habían amenazado con involucrarse en la guerra en caso de que nuevos actores se unieran a Estados Unidos e Israel en su ofensiva, o en caso de que el mar Rojo fuera usado para atacar a Irán.
El portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, confirmó más tarde este mismo sábado haber lanzado una andanada de misiles balísticos hacia el sur de Israel, describiendo la acción como la primera fase de una intervención militar directa en apoyo a Teherán y grupos aliados en Oriente Medio.
En una declaración televisada, Sarea afirmó que los ataques fueron lanzados contra "objetivos militares sensibles" en el sur de Israel y se llevaron a cabo en coordinación con lo que denominó operaciones en curso de Irán y Hezbolá en el Líbano.
El grupo justificó los ataques como una respuesta a la continua ofensiva estadounidense e israelí contra Irán y a lo que describió como una escalada de violencia contra las facciones aliadas en el Líbano, Irak y los territorios palestinos. Sarea declaró que la operación "logró con éxito sus objetivos" y advirtió que se producirían nuevos ataques.
Sarea declaró en la noche del viernes, antes del ataque, que estas condiciones incluyen "la llegada de cualquier nueva alianza con Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán" y el "uso del mar Rojo para llevar a cabo operaciones hostiles" contra Teherán o contra cualquier país musulmán.
En un movimiento que escala la tensión bélica a niveles críticos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán declaró este viernes la prohibición total del transporte marítimo "hacia y desde puertos de aliados y partidarios de los enemigos israelí-estadounidenses". La medida, difundida por medios estatales iraníes, representa un desafío directo a la navegación internacional en el Golfo Pérsico.
El régimen de Teherán ratificó que el Estrecho de Ormuz está cerrado para cualquier embarcación que responda a los intereses de las potencias occidentales o sus socios regionales. Según el comunicado, cualquier intento de tránsito por esta vía estratégica se enfrentará a "medidas severas" por parte de las fuerzas navales iraníes.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha acusado a Estados Unidos e Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener la “intención clara de cometer genocidio” con sus ataques a infraestructuras civiles, y ha asegurado que el dirigido contra la escuela de Minab fue un crimen de guerra y de lesa humanidad. “Han atacado hospitales, ambulancias, personal sanitario y de la Cruz Roja, refinerías, zonas residenciales... Describirlos como crímenes de lesa humanidad es poco, la gravedad de las atrocidades de los agresores va acompañada de una retórica que deja pocas dudas sobre su intención clara de cometer genocidio”, ha señalado Araqchi.
El ataque contra el colegio en Minab, perpetrado el 28 de febrero, primer día de la guerra, y que según las primeras investigaciones fue obra de fuerzas estadounidenses, fue “deliberado e intencional”, ha agregado el jefe de la diplomacia iraní, quien intervino en el Consejo mediante mensaje de vídeo.
EFE
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí denunció formalmente que Irán lanzó seis misiles balísticos contra su territorio nacional. El ataque se produce en un momento de extrema fragilidad diplomática, desafiando los intentos de mediación internacional para frenar la escalada bélica.
Según el reporte oficial de las fuerzas saudíes, los sistemas de defensa aérea lograron interceptar dos de los proyectiles antes de que alcanzaran sus objetivos. Los cuatro misiles restantes cayeron en aguas del Golfo Pérsico y en áreas desérticas deshabitadas, sin que se reportaran víctimas fatales o daños materiales de magnitud en esta oportunidad.
En el marco de la cumbre de ministros que se celebra este viernes en Francia, el grupo de los G-7 puso la lupa sobre un eje que amenaza con escalar el conflicto global: la creciente cooperación militar entre Irán y Rusia. La advertencia llega en un momento crítico, transcurridos 28 días desde el inicio de las hostilidades en Medio Oriente el pasado 28 de febrero.
La ministra de Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, fue la encargada de verbalizar el malestar de las potencias occidentales. Según la funcionaria, Londres y sus aliados poseen evidencia de que los lazos entre el Kremlin y el régimen de los ayatolás han trascendido los acuerdos diplomáticos para convertirse en una colaboración operativa de alto riesgo.
La principal acusación que sostienen las potencias europeas apunta al intercambio de tecnología y datos sensibles. Se sospecha que Moscú está asistiendo a Teherán con servicios de inteligencia satelital y técnica para localizar objetivos precisos en el terreno, optimizando así la eficacia de los ataques con misiles iraníes contra posiciones estratégicas.
“Estamos profundamente preocupados por los lazos entre Rusia e Irán, que han sido continuados en términos de capacidades compartidas”, afirmó Cooper antes de ingresar a la sesión plenaria del G-7.
El presidente Donald Trump extendió el plazo de cinco días que había establecido este lunes para cesar los ataques contra las infraestructuras energéticas de Irán luego de afirmar que la República Islámica "está suplicando por hacer un trato". Sin embargo, en los días posteriores al primer anuncio de esta índole el régimen iraní negó todo tipo de negociación y de aceptación de un acuerdo con los Estados Unidos.
El plazo en el que Estados Unidos se comprometió a no atacar será extendido por 10 días según Trump, es decir hasta el 6 de abril, "a pedido del gobierno iraní".
El presidente de EE UU, Donald Trump, ha reiterado este jueves que Irán está “suplicando” para llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto, a punto de cumplir cuatro semanas.
“Los negociadores iraníes son muy diferentes y ‘extraños’. Nos están ‘suplicando’ que lleguemos a un acuerdo, lo cual es lógico, ya que han sido aniquilados militarmente, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y, sin embargo, afirman públicamente que solo están ‘estudiando nuestra propuesta’. ¡¡¡ERROR!!!”, asegura en un mensaje publicado en su red social, Truth. “Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, NO HABRÁ VUELTA ATRÁS, ¡y no será nada agradable!”, agrega.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de publicar un duro mensaje contra la OTAN, la poderosa alianza bélica integrada, entre otros por Reino Unido, Alemania, España, Canadá, Italia y Turquía. Ante la guerra con Irán y la escalada en el precio del petróleo, el mandatario cargó con una fuerte amenaza.
Donald Trump, hace minutos, publicó el siguiente mensaje en su red social Truth: "La OTAN no ha hecho absolutamente nada para ayudar ante la nación desquiciada de Irán, ahora diezmada militarmente. Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, ¡pero nunca olviden este momento crucial! Presidente Donald J. Trump".
El Gobierno de China ha pedido este jueves "aprovechar las oportunidades para la paz" y ha apelado a unas "conversaciones sinceras" entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.
"La prioridad urgente ahora es promover unas conversaciones de paz y aprovechar las oportunidades para la paz y trabajar para poner fin a los combates", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha recalcado que Pekín "apoya todos los esfuerzos para ayudar a rebajar las tensiones".
En una operación militar que amenaza con dinamitar la frágil tregua de cinco días, el ejército de Israel aseguró este jueves haber abatido a Alireza Tangsiri, jefe de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria de Irán. El ataque, según reportan medios locales israelíes, se produjo en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, un punto estratégico clave situado en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz.
Tangsiri no era solo un alto mando militar; era la figura central detrás de la estrategia de bloqueo naval que ha mantenido en vilo a la economía global durante las últimas semanas. Bajo su mando, la Guardia Revolucionaria ejecutó el cierre del Estrecho de Ormuz, un cuello de botella geográfico por el que transita aproximadamente el 20% del crudo mundial.
Su eliminación representa el golpe más duro para la estructura militar de Teherán desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero. Israel consideraba a Tangsiri como el arquitecto de las amenazas de minado en el Golfo Pérsico y el principal obstáculo para restablecer el flujo de hidrocarburos hacia Occidente.
Durante una conferencia de prensa brindada este miércoles por la tarde, la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt sostuvo que "el presidente Trump está preparado para desatar el infierno".
"Irán no debe volver a errar en sus cálculos", afirmó Leavitt.
De acuerdo con un comunicado difundido por la televisión estatal de la República Islámica, Irán envió misiles de crucero contra el portaaviones USS Abraham Lincoln según lo confirmado por el Ejército de Teherán este miércoles. Además, advirtieron sobre nuevos lanzamientos cuando los barcos de ataque "estén dentro del alcance" de los sistemas de misiles de Irán.
"Los misiles de crucero Qader (misiles antibuque terrestres) de la Armada iraní atacaron al portaaviones USS Abraham Lincoln, perteneciente a Estados Unidos, y lo obligaron a cambiar de posición", indicó el documento oficial.
El comunicado citó al jefe de la Armada, el almirante Shahram Irani, quien sostuvo que los movimientos del grupo de portaaviones están "siendo monitoreados constantemente y tan pronto como esta flota hostil entre dentro del alcance de nuestros sistemas de misiles, será sometida a poderosos ataques por parte de la Armada iraní".
Las fuerzas armadas iraníes han atacado este miércoles una importante central eléctrica en el norte de Israel, informa la agencia de noticias iraní Fars. El medio iraní asegura que el ataque a la central eléctrica israelí se produjo en medio de una nueva oleada de ataques con misiles contra el norte de Israel. “Dado el sonido aterrador de las explosiones, los expertos recalcan que Irán utilizó misiles pesados en este ataque”, afirma Fars.
Las sirenas antiaéreas sonaron en la zona de Hadera, donde se ubica en su costa una de las centrales eléctricas más importantes de Israel, sobre las 12.20 hora local (una hora antes en España peninsular) y poco después los bomberos reportaron impactos de metralla en esa zona que “cayeron en un área abierta”.
Imágenes compartidas por el Canal 12 israelí muestran una columna de humo elevándose en la zona de Hadera, pero no se ve ningún impacto en la central eléctrica.
La Corporación Eléctrica de Israel afirmó que su infraestructura no sufrió daños tras el ataque con misiles balísticos iraníes, según informa el diario Times Of Israel.
Israel mantiene un férreo control sobre las informaciones sobre infraestructuras críticas o militares dañadas por los misiles iraníes y hasta el momento solo ha trascendido un impacto a la refinería de Haifa, una ciudad costera cercana a Hadera.
EFE
El ejército israelí ha confirmado este miércoles haber bombardeado en Líbano durante esta madrugada gasolineras de la empresa Amana, muchas ubicadas en puntos del país con presencia de Hezbolá.
Además, según el comunicado castrense, los cazas israelíes también atacaron un “centro de mando” de la milicia chií en el Dahiye, los barrios al sur de Beirut, junto a otros infraestructuras en el sur de Líbano.
Israel alega que esta red de gasolineras genera millones de dólares en ingresos a Hizbulá, y que también son usadas para sus propios vehículos y actividades.
Amana figura entre las 15 empresas y personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en febrero de 2020 por sus presuntos vínculos con la Fundación Mártires, con sede en Líbano y designada como entidad que apoya el terrorismo en julio de 2007, según datos del Departamento del Tesoro.
Justo hace una semana, el ejército israelí ya bombardeó gasolineras de Amana en Líbano, usando el mismo pretexto.
El martes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció que Israel planea “controlar” la extensión de tierra entre la línea azul (frontera acordada) y el río Litani. Esto equivale a un 8% del territorio libanés, y voces críticas temen que se traduzca en una ocupación a largo plazo. En Líbano esta ofensiva israelí ha causado ya más de 1.000 muertos y un millón de personas forzosamente desplazadas.
EFE
El Ejército de Irán negó este miércoles que haya negociaciones con Estados Unidos, en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que se busca un acuerdo. Además, Irán anunció una nueva ola de ataques contra Israel en apoyo al grupo Hezbolá y estableció dos condiciones fundamentales: el cese total de las “agresiones y asesinatos” por parte de Estados Unidos e Israel en Irán y sus aliado, y el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz como “un derecho natural y legal de Irán”.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha dicho este miércoles que Moscú no ha recibido información sobre el plan de 15 puntos anunciado ayer martes por el presidente de EE UU, Donald Trump, para acabar con la guerra en Oriente Próximo.
El mercado energético internacional vive una jornada de marcado alivio este miércoles 25 de marzo. Tras semanas de volatilidad extrema, el precio del barril de petróleo Brent registró una caída superior al 6%, situándose por debajo de la barrera psicológica de los 100 dólares. El movimiento responde a las crecientes expectativas de una desescalada en el conflicto bélico que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán.
El barril de Brent para entrega en mayo —referencia para el mercado europeo— operaba con una baja del 6,57%, situándose en los 97,30 dólares. Esta cifra marca un giro drástico respecto a la sesión previa, donde el crudo se había disparado un 4,55% hasta alcanzar los 104 dólares por la incertidumbre regional.
En sintonía, el petróleo de Texas (WTI), referencia en Estados Unidos, también mostró una tendencia a la baja antes de la apertura oficial de Wall Street, con un descenso del 5,34% para ubicarse en los 87,39 dólares.
En medio de una incertidumbre global y el tercer día de una tregua frágil, Turquía ha emergido como el puente diplomático fundamental entre Irán y Estados Unidos. Harun Armagan, vicepresidente de Asuntos Exteriores del partido gobernante (AKP), confirmó este miércoles que el gobierno de Recep Tayyip Erdoan está desempeñando un papel activo en la "transmisión de mensajes" para fomentar la distensión y abrir canales de negociación directa.
La estrategia turca no solo se limita a las dos potencias en conflicto. Según Armagan, Ankara también está enviando comunicaciones a los países del Golfo, que se encuentran en una posición vulnerable tras los ataques iniciados por EE. UU. e Israel el pasado 28 de febrero.
El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, ha liderado estas gestiones manteniendo contactos frecuentes con:
Abbas Araqchi: Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, a quien se le han transmitido consejos "amistosos" para evitar una expansión de la guerra.
Funcionarios de Washington: Con el objetivo de clarificar la postura real de la administración Trump tras sus recientes anuncios en redes sociales.
El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano se elevó este martes a 1.072, después de que 33 nuevas personas perdieran la vida y 90 más resultaran heridas en las últimas 24 horas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del país.
En cuanto al balance total de heridos desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, asciende ya a 2.966, entre ellos 382 niños, mientras que también hay 121 menores entre los fallecidos, según los últimos datos difundidos por el departamento de Emergencias
"La Armada neutralizó ayer (lunes), bajo la dirección de inteligencia del Shin Bet, en la zona de Beirut a Muhammad Ali Kourani, un terrorista de la Fuerza Quds que promovía planes terroristas bajo la dirección de elementos de inteligencia iraníes", afirmaron Ejército e inteligencia interior de Israel en un comunicado conjunto este martes.
La Fuerza Quds es una unidad de élite de los CGRI especializada en operaciones de inteligencia y guerra asimétrica para extender su influencia fuera de las fronteras iraníes a través de milicias aliadas.
Ayer mismo Israel afirmó haber atacado el cuartel general de seguridad de CGRI en Teherán y el domingo por la noche plantas dedicadas a la fabricación de armas y misiles.
De acuerdo a ambos cuerpos la inteligencia iraní "continúa operando y promoviendo planes terroristas desde Líbano".
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció la implementación de una zona de seguridad en el sur del Líbano que se extiende hasta el río Litani. La medida busca eliminar la amenaza del grupo Hezbolá y garantizar la protección de los habitantes del norte israelí.
Según Katz, el despliegue se mantendrá hasta que se considere neutralizado cualquier riesgo proveniente desde territorio libanés.
Tras un breve respiro al inicio de la semana, el precio del barril de petróleo Brent volvió a perforar hacia arriba la barrera de los 100 dólares este martes.
El cambio de tendencia responde a la negativa de Irán sobre la existencia de conversaciones formales con Washington, lo que reaviva el temor a una interrupción prolongada del suministro en Medio Oriente.
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró este martes el estado nacional de emergencia energética, en medio de la escasez de suministro como consecuencia de la guerra contra Irán, que afecta especialmente a las naciones asiáticas, dependientes de los envíos desde el estrecho de Ormuz.
Marcos Jr. firmó una orden ejecutiva aludiendo al "peligro inminente que se cierne sobre la disponibilidad y la estabilidad del suministro energético del país".
La declaración de un estado de emergencia energética nacional "permitirá al Gobierno aplicar medidas coordinadas y adaptadas para hacer frente a los riesgos derivados de las perturbaciones en el suministro energético global”, añade.
La orden no especifica si el Gobierno impondrá un tope a los precios de los productos petrolíferos, pero, según la ley, el presidente de Filipinas puede eludir varios procedimientos para controlar los precios o acelerar la adquisición de determinadas materias primas en estas circunstancias.
Las autoridades iraníes denunciaron este martes daños en 114 sitios patrimoniales, entre ellos museos y zonas históricas, y en 292 centros médicos, como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país persa.
"Estos actos violan la Convención de La Haya de 1954. Irán insta a la UNESCO y a los organismos internacionales a tomar medidas efectivas para proteger el patrimonio común", denunció el Gobierno iraní en un mensaje a través de su cuenta en X.
El gobierno iraní publicó el pasado 19 de marzo fotos que mostraban daños en el complejo del palacio Saadabad, construido en el siglo XIX, en Teheran. Las imágenes mostraban ventanas destrozadas y muros con grietas.
Por su parte, la Media Luna Roja iraní aseguró este martes que la ofensiva estadounidense-israelí causó daños en 292 centros médicos y de ayuda humanitaria, incluidos hospitales.
Las autoridades iraníes anunciaron este martes la detención de 466 personas acusadas de socavar la seguridad nacional y de realizar actividades en redes sociales en favor de grupos opositores, en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos.
La Policía afirmó que los detenidos habrían participado en acciones como difundir mensajes en redes sociales para “generar alarma social, provocar miedo y ansiedad” en la población, y realizar propaganda a favor de “enemigos”.
Además, indicó que los arrestos se produjeron en los últimos días en respuesta a lo que calificó como intentos de Estados Unidos e Israel de generar desestabilización en el país. El comunicado no detalla la identidad de los detenidos ni el lugar donde han sido arrestados.
En 25 días de guerra, los medios iraníes han informado de más de 1.000 detenciones en todo el país, relacionadas con individuos acusados de filmar lugares sensibles, compartir contenido contrario al Gobierno en internet o “colaborar con el enemigo”.
El Ejército israelí asegura que ha bombardeado en todo Irán más de 3.000 objetivos del régimen desde el inicio de esta ofensiva bélica el pasado 28 de febrero, según un comunicado castrense publicado este martes.
El texto detalla que ayer, lunes, decenas de cazas israelíes completaron una nueva "oleada de ataques a gran escala" contra infraestructura en el centro de Teherán, bombardeando dos presuntos centros de mando de inteligencia, depósitos de armas y sistemas de defensa aérea.
El Ejército israelí alega que uno de esos cuarteles pertenecía a la rama de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y otro, al Ministerio de Inteligencia iraní. En total, Israel bombardeó anoche "más de 50 objetivos en el norte y centro de Irán", detalla el texto, que enumera entre ellos instalaciones para el lanzamiento y almacenamiento de misiles balísticos.
Cazas israelíes completaron este martes una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Isfahán, informó el Ejército en un comunicado, tras varios impactos allí esta madrugada contra una estación gasística, reportados por la agencia iraní Fars.
Estos últimos bombardeos contra "centros de producción" del régimen iraní en Isfahán, según el comunicado castrense, se engloban dentro de otros ataques contra diferentes puntos de Irán, sobre los que aún no han dado detalles.
Esta madrugada, al menos dos proyectiles ya impactaron contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste del país, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, según informó Fars.
Irán anunció este martes el nombramiento como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Bagher Zolghadr en sustitución de Alí Lariyani, quien fue asesinado la semana pasada por Israel.
Considerado un halcón de la política iraní, Zolgadr fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad durante el gobierno del expresidente Mahmud Ahmadineyad (2005-2023); jefe del Estado Mayor conjunto de la Guardia Revolucionaria durante ocho años tras la guerra y uno de los responsables de la milicia islámica basij.
Hasta su nuevo nombramiento ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, organismo que media entre los poderes del Estado.
El Ministerio libanés de Asuntos Exteriores anunció este martes que retira las credenciales al embajador iraní designado, Mohamad Reza Sheybani, y le dio de plazo hasta el domingo para abandonar el país. El mensaje, publicado en X, precisó que Sheybani ha sido declarado persona non grata.
Seis oficiales de las fuerzas de seguridad de la región semiautónoma del Kurdistán, en Irak, murieron y otros 30 resultaron heridos en dos ataques "con misiles balísticos iraníes" contra sus bases en esa zona del norte de Irak, informaron fuentes oficiales kurdas.
El primer ministro del Kurdistán, Masrour Barzani, condenó por su parte en un mensaje en X "el ataque hostil y traicionero contra las bases Peshmerga", y advirtió que su Gobierno tomará "todas las medidas necesarias para contrarrestar esta hostilidad". Barzani llamó al Gobierno federal de Bagdad y a la comunidad internacional "para que pongan fin a estos ataques contra la región del Kurdistán".
El Ejército israelí dijo que bombardeó en Beirut un cuartel general de la Fuerza Radwan, el grupo de élite de Hizbulá, donde según ellos había presencia de milicianos, así como un centro de inteligencia. Además, cazas bombardearon una estación de la radio Nour que, según Israel, operaba bajo los auspicios de la milicia chií en Tiri (sur del Líbano).
En un comunicado posterior, el Ejército dijo que sus tropas se mantienen desplegadas "como parte de una posición defensiva" en la zona disputada de las granjas de Shebaa (conocidas como el Monte Dov para Israel), al sur de Líbano. Allí, el Ejército aseguró haber hallado bocas de túneles y destruido un "complejo de armas" del grupo chií.
El presidente francés, Emmanuel Macron, organiza este martes por la tarde un Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional para abordar la situación del conflicto en Oriente Medio, indicaron fuentes del Elíseo.
La reunión, en la que deben participar ministros y responsables con competencias en las áreas de defensa y seguridad, está prevista para las 17.30 (16.30 GMT), precisaron las fuentes.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó este martes las acciones de Irán en Oriente Medio y pidió el cese inmediato de sus ataques contra la navegación comercial, durante una comparecencia junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en Camberra.
"Irán tiene que cesar inmediatamente sus amenazas, la colocación de minas, drones y ataques con misiles y otros intentos de bloquear el estrecho para el transporte comercial", afirmó la dirigente europea, que calificó de "inaceptables" los ataques contra buques mercantes.
Von der Leyen advirtió de que estas acciones ponen en riesgo el comercio global y subrayó que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional, en medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro energético mundial.
Irán lanzó la madrugada de este martes hasta seis andanadas de misiles contra Israel, según alertó por mensajería el Ejército israelí desde pasada la medianoche hasta cerca de las ocho de la mañana, sin causar heridos pero sí daños en infraestructuras y varios incendios.
Tras la caída de fragmentos y metralla la mañana de este martes, varios edificios fueron dañados en Tel Aviv y hubo también coches quemados, según detallaron los equipos de bomberos y rescate en un comunicado.
Dos proyectiles impactaron la madrugada de este martes contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste de Irán, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, en el centro del país, según reportó la agencia iraní Fars.
Fars asegura que el ataque en Isfahán afectó un edificio administrativo y un punto de reducción de presión en la estación de gas, así como edificios aledaños. También reporta que el ataque que impactó el gasoducto de Jorramshahr, en los alrededores de una planta energética, no dejó víctimas.
La información de estos impactos llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su decisión de aplazar cualquier ataque a infraestructura energética iraní durante los próximos cinco días.
En el frente norte, el gobierno de Israel confirmó que iniciará una serie de bombardeos masivos y operaciones terrestres intensificadas contra objetivos de Hezbolá.
Objetivos estratégicos: El ejército israelí ya ha destruido puentes clave sobre el río Litani para cortar las rutas de suministro del grupo paramilitar.
Advertencia a civiles: Las autoridades de Israel han instado a los residentes del sur de Líbano a evacuar hacia el norte ante la inminencia de ataques a gran escala.
Meta militar: El primer ministro Benjamin Netanyahu ratificó que la ofensiva no se detendrá hasta "aplastar al enemigo" y garantizar la seguridad en su frontera norte.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que existe una oportunidad para transformar los recientes avances militares en un acuerdo que permita proteger los intereses del país.
En un discurso televisado, Netanyahu afirmó que Israel continuará con los ataques en Irán y Líbano. Según explicó, las operaciones están dirigidas a debilitar el programa de misiles y el desarrollo nuclear iraní, además de golpear posiciones del grupo Hezbollah.
El primer ministro reveló además que mantuvo una conversación con Trump y señaló que existe la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo tras las operaciones militares. En ese sentido, sostuvo que Israel puede “aprovechar los logros significativos que hemos obtenido con las fuerzas estadounidenses para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo que salvaguardará nuestros intereses vitales”.
Netanyahu también afirmó que en los últimos días fueron eliminados dos científicos nucleares iraníes y advirtió que podrían registrarse nuevas acciones. “Hace apenas unos días, eliminamos a dos científicos nucleares más, y se esperan más acciones”, declaró. “Salvaguardaremos nuestros intereses vitales bajo cualquier circunstancia”.
En paralelo, el ministro de Defensa israelí aseguró el sábado que tanto Estados Unidos como Israel incrementarán significativamente los ataques contra Irán durante esta semana, a pesar de la tregua de cinco días declarada este lunes por Donald Trump.
Al menos 1.039 personas murieron y otras 2.876 resultaron heridas en el Líbano desde el comienzo de las hostilidades entre Hezbolá e Israel, país que mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el territorio libanés desde hace tres semanas.
De acuerdo con la última información brindada este lunes por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, del número total de muertos hay 118 niños, mientras que de los 2.876 heridos, 380 son menores.
El presidente Donald Trump anunció este lunes la suspensión de todos los planes de ataque militar contra plantas de energía e infraestructura en Irán. La pausa, establecida por un periodo inicial de cinco días, surge tras lo que el mandatario describió como una serie de diálogos de alto nivel.
Fiel a su estilo, Trump utilizó su red social, Truth Social, para comunicar la noticia en un mensaje escrito íntegramente en mayúsculas. En el posteo, aseguró que las conversaciones mantenidas durante las últimas 48 horas han sido "profundas, detalladas y constructivas", lo que motivó la orden directa al Departamento de Guerra para posponer las represalias.
La crisis en el Golfo Pérsico ha entrado en una fase crítica este lunes. Tras las recientes advertencias de la Casa Blanca, el Consejo de Defensa de Irán ha lanzado un desafío contundente: el minado total de las rutas marítimas de la región si sus islas o costas son blanco de una ofensiva militar por parte de Estados Unidos o Israel.
El conflicto escaló durante el fin de semana tras una publicación del presidente Donald Trump en su red social, TruthSocial. En ella, el mandatario estadounidense dio un plazo de 48 horas a Teherán para permitir el libre tránsito en el Estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir sus centrales eléctricas, comenzando por la infraestructura de mayor envergadura del país.
Lejos de retroceder, el Gobierno iraní calificó su postura como inalterable y aseguró una "respuesta inmediata y devastadora" contra cualquier infraestructura energética en los países del entorno si sus plantas eléctricas son bombardeadas.
Uno de los puntos de mayor fricción es la isla de Jarg, el enclave petrolero más importante de Irán. Según informes del medio estadounidense Axios, Washington evalúa la posibilidad de invadir o bloquear esta isla para presionar el desbloqueo del paso marítimo.
Ante este escenario, la nota oficial del Consejo de Defensa iraní fue tajante:
Minas de todo tipo: Se planea el despliegue de minas flotantes lanzadas desde tierra en todas las rutas del Golfo.
Bloqueo prolongado: Irán asegura que, de concretarse el ataque, el Golfo Pérsico quedará en una situación de parálisis similar a la del Estrecho de Ormuz durante un largo periodo.
Control de tránsito: Teherán subrayó que la única vía segura para barcos de naciones no beligerantes es coordinar el tránsito directamente con las autoridades iraníes.
El Gobierno chino ha hecho este lunes un llamamiento al “cese de las acciones militares” en Oriente Próximo, donde el conflicto entre Irán e Israel y Estados Unidos está perturbando el comercio energético mundial, para evitar que la inestabilidad regional tenga un mayor impacto en el desarrollo de la economía global.
El portavoz de la Cancillería china Lin Jian instó en una rueda de prensa a “volver al diálogo y la negociación, y no permitir que esta guerra, que nunca debió haber comenzado, continúe”. Lin aseveró que la situación en Oriente Próximo está afectando a la seguridad del comercio energético mundial, y que si el conflicto sigue extendiéndose, “toda la región podría caer en un escenario incontrolable”. “La incitación solo conducirá a un círculo vicioso”, agregó.
Desde el inicio del conflicto, China ha instado al cese de las acciones militares, evitar una mayor escalada de la tensión y, así, “prevenir que la inestabilidad regional tenga un impacto aún mayor en el desarrollo de la economía mundial”. Lin afirmó que mantienen la comunicación con todas las partes y están trabajando para promover la distensión y la desescalada.
EFE
En un anuncio clave realizado este domingo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reveló que un grupo de 22 países trabaja intensamente desde el pasado jueves para diseñar una estrategia que permita la reapertura del Estrecho de Ormuz. La ruta, vital para el comercio mundial, permanece bloqueada por el régimen de Irán como represalia a las ofensivas militares iniciadas por la coalición liderada por Washington el 22 de febrero.Leé la nota completa...
La campaña militar de Israel en el norte ha entrado en una nueva y peligrosa etapa. El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor israelí, anunció que las fuerzas de defensa se preparan para intensificar la invasión terrestre en el sur de Líbano. Según el alto mando, las operaciones realizadas hasta el momento son solo el inicio de un plan organizado para neutralizar las capacidades operativas de Hezbolá.
A diferencia de las proyecciones emitidas por funcionarios estadounidenses, las autoridades de Israel han sido enfáticas al advertir a su población que deben prepararse para una guerra prolongada. Este escenario bélico no solo se limita a la frontera libanesa, sino que se extiende directamente contra Irán, el principal sostén estratégico y financiero de la milicia chiíta.
La tensión entre Washington y Teherán ha alcanzado un punto crítico en el día 23 del conflicto. El Gobierno de Irán lanzó una severa advertencia: tomará represalias directas contra la infraestructura de toda la región si los Estados Unidos ejecutan ataques contra sus centrales eléctricas. Esta declaración surge como respuesta inmediata al "ultimátum" del presidente Donald Trump, quien amenazó con destruir el sistema energético iraní si no se rehabilita la circulación por el Estrecho de Ormuz.
El ejército israelí bombardeó este domingo el puente de Qasmiya, un punto clave sobre el río Litani en el sur del Líbano con el objetivo de cortar las rutas de suministro de Hezbolá. Este es el primer ataque comandado con este principio por el ministro de Defensa, Israel Katz.
El puente era una vía de comunicación vital que conectaba el sur del país con la gobernación de Sidón y la capital, Beirut, lo que agrava el impacto logístico y humanitario en la región.
Debido a los continuos ataques con misiles provenientes de la República Islámica de Irán, las autoridades de aviación israelí recomendaron el "cierre inmediato" del espacio aéreo.
Además, el ejército israelí afirmó haber detectado una nueva serie de misiles disparados desde Irán hacia el país, en lo que los medios locales describieron como el octavo ataque desde la medianoche.
El presidente español Pedro Sánchez reclamó este domingo la apertura del estrecho de Ormuz y pidió por "la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio" en un comunicado difundido en su cuenta de X.
"Nos encontramos en un punto de inflexión global", estableció el presidente de España, quien ha repudiado en repetidas ocasiones los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Sánchez adviertió sobre la posibilidad de que la escalada de la guerra puede generar "una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad".
El Ejército de Israel informó que completó este domingo una nueva ola de ataques “a gran escala” contra instalaciones militares y centros de producción de armas en Teherán, con el objetivo de debilitar las capacidades del régimen iraní.
Según las Fuerzas de Defensa de Israel, aviones de combate lanzaron decenas de municiones sobre objetivos estratégicos vinculados a organismos de seguridad del país.
Entre los blancos alcanzados se mencionaron una base de entrenamiento militar, sistemas de defensa antiaérea y un centro de producción y almacenamiento de armas del Ministerio de Defensa iraní, además de una instalación asociada a la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria.
En paralelo, Irán respondió con al menos siete oleadas de ataques con misiles dirigidas principalmente hacia el área metropolitana de Tel Aviv.
Benjamín Netanyahu afirmó este domingo en Arad que Israel está “aplastando” al enemigo y “ganando la batalla” contra Irán, tras el impacto de misiles en el sur del país. Además, durante este recorrido que hizo por la zona, llamó a otros gobiernos a respaldar la ofensiva israelí sobre Teherán.
Este domingo, las fuerzas israelíes comenzó una extensa serie de bombardeos contra infraestructuras de Hezbolá en el sur del Líbano. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha ordenado la destrucción inmediata de todos los puentes sobre el río Litani.
A través de su cuenta oficial en X, el ejército de Israel afirma que mató a Abu Khalil Barji, comandante de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Radwan de Hezbolá, en un operativo realizado en la zona de Majdal Selm, en el Líbano.
Según el comunicado militar, Barji contaba con una trayectoria de años dentro de la organización y recientemente lideraba las unidades especiales responsables de los ataques directos contra las tropas israelíes.
Tras la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a las localidades de Arad y Dimona, víctima de ataques iraníes este sábado, para realizar una inspección de los daños, calificó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como una "banda criminal" y aseguró que Israel perseguirá de manera personal a sus líderes, instalaciones y activos económicos.
Tras los dichos de Donald Trump y las distintas amenazas a Irán, junto a la amenaza de la apertura del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió a través de un posteo en redes sociales que cualquier ataque contra las centrales eléctricas de su país resultará en la "destrucción irreversible" de instalaciones energéticas e infraestructuras críticas en todo el Medio Oriente.
El ministro de Defensa, Boris Pistorius, afirmó que los esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad de las rutas comerciales a través del estrecho de Ormuz solo podrán llevarse a cabo una vez alcanzado un alto el fuego. A su vez, Pistorius instó a Irán a asegurar la libertad y el paso seguro por el estrecho.
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.
Una treintena de personas, entre ellas al menos cuatro en estado grave, resultaron heridas este sábado tras el impacto directo de un misil en la ciudad israelí de Arad, en la región meridional del Néguev, según informaron diferentes servicios de emergencias.
"Los equipos médicos de United Hatzalah están respondiendo a múltiples incidentes en la región de Arad, donde atienden a más de 30 heridos en diversas ubicaciones. Algunos de los heridos se encuentran inconscientes", detalla este grupo de voluntarios paramédicos.
Por su parte, los paramédicos del Magen David Adom dijeron que al menos cuatro personas resultaron heridas graves, entre ellas una niña de cinco años, y que están investigando si hay personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio.
Mientras, los equipos de bomberos dijeron que el impacto se ha producido en el centro de la ciudad, dañando tres edificios y causando un fuego "en el cuarto piso" de uno de ellos, según un comunicado
Irán atacó este sábado a la ciudad de Dimona, en Israel, donde se encuentra el principal centro nuclear del Estado judío. Además, los servicios de emergencia se movilizaron a las inmediaciones y reportaron al menos 40 heridos, incluido un niño de 10 años.
En Dimona se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, principal instalación nuclear israelí. Desde MDA asistieron a al menos 39 personas, incluido un niño de 10 años en estado grave, con heridas de metralla y una mujer en sus 30 en condición moderada con heridas por fragmentos de vidrio.
"Las Naciones Unidas no pueden impedir las guerras (...) perfectamente alguien puede decir que ya no sirven", dijo Gustavo Petro, presidente de Colombia, durante su intervención en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África que se celebra en Bogotá.
El mandatario aseguró que la ONU podría "entrar en una parálisis" por su incapacidad para resolver problemas globales, en especial los conflictos armados.
Petro mencionó como ejemplo el aumento de guerras en distintas regiones del mundo, como Ucrania, Gaza o Irán, en referencia a la reciente escalada militar en Oriente Medio, y cuestionó que el sistema internacional no haya logrado contenerlas.
En ese sentido, alertó de que, ante problemas globales cada vez más graves, la falta de mecanismos efectivos de acción conjunta puede derivar en mayores niveles de inestabilidad y advirtió que "lo único que puede equiparar el poder del misil es la palabra".
El Ejército israelí aseguró este sábado haber atacado la Universidad Tecnológica de Malek Ashtar en Teherán, afiliada al programa nuclear iraní, subordinada al Ministerio de Defensa y sancionada por la Unión Europea.
"Como parte de la serie de ataques aéreos realizados recientemente en Teherán, la Fuerza Aérea Israelí (...) atacó una instalación estratégica de investigación y desarrollo perteneciente a las industrias militares y al sistema de misiles balísticos iraníes", detalla un comunicado militar.
"La Universidad Malek Ashtar era utilizada por las industrias militares y el sistema de misiles balísticos del régimen terrorista iraní para desarrollar componentes y armas nucleares", añade el texto.
Irán lanzó dos misiles balísticos contra la base militar de Diego García, un enclave estratégico ubicado en el Océano Índico a 4.000 kilómetros de su territorio y redobló su ofensiva contra las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en un movimiento que pone en alerta las capacidades de defensa global.
El ataque, que tuvo como objetivo la isla perteneciente al Reino Unido pero operada por fuerzas norteamericanas, no logró alcanzar su meta según confirmaron fuentes oficiales británicas este sábado.
La base es considerada un punto neurálgico de operaciones donde estacionan submarinos nucleares, bombarderos y destructores, y su reciente elección como blanco por parte de Teherán sugiere que el régimen posee tecnología misilística de mayor alcance a la que se le atribuía hasta el momento.
“El ataque fallido de Irán contra Diego García ocurrió antes de que el Reino Unido anunciase que permitiría que Washington usase esa base”, precisó una fuente del gobierno británico consultada tras el reporte inicial del Wall Street Journal.
A pesar de la magnitud del lanzamiento, el Pentágono se rehusó a realizar comentarios oficiales sobre el asunto, mientras que funcionarios estadounidenses señalaron que ninguno de los dos proyectiles impactó en la infraestructura de la isla.
El archipiélago de Chagos, donde se sitúa la base, es objeto de un acuerdo de arrendamiento por 99 años entre Londres y Washington, consolidándose como uno de los dos puntos autorizados por el Reino Unido para ejecutar “operaciones defensivas específicas contra Irán”.
El ejército de Estados Unidos despliega un gran buque de asalto anfibio con miles de infantes de Marina y marinos adicionales hacia el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, según informaron tres funcionarios norteamericanos.
La Casa Blanca, desesperada por reabrir el cuello de botella petrolero en el golfo Pérsico -cerrado por Irán desde que Estados Unidos e Israel atacaron hace casi tres semanas-, evalúa despliegues que podrían incluir desembarcos en la costa de Irán o en su centro de exportación de petróleo de la isla de Jarg.
La 11ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) partirá desde San Diego a bordo del buque USS Boxer, sumándose a los efectivos de la 31ª MEU que ya se dirigen a la zona desde Japón en el USS Tripoli. El presidente Donald Trump volvió a descargar su furia contra los aliados de la OTAN por negarse a intervenir en un conflicto sobre el que no se les consultó.
“Se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios”, recriminó el mandatario, que definió a los líderes como “cobardes” y advirtió que “lo recordaremos”.
Los precios del petróleo subieron alrededor de un 50% desde el inicio del conflicto, y el crudo referencial Brent se ubicaba cerca de los 110 dólares tras dispararse ante el temor de una interrupción histórica en el suministro. Incluso aunque el conflicto termine pronto, no habrá una recuperación rápida de la agitación causada por los ataques aéreos y el cierre virtual del estrecho, por donde circula el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial.
Aunque países como Alemania, Reino Unido y Francia se comprometieron a garantizar el paso seguro por el estrecho, sus líderes aclararon que esto presupone el cese de las hostilidades. Por su parte, las fuentes militares señalaron que Washington evalúa desplegar miles de soldados más en la región, con la posibilidad incluso de desembarcar en territorio iraní.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió el sábado que "la intensidad de los ataques sobre Irán "aumentará considerablemente" en los próximos días.
Desde el domingo, "la intensidad de los bombardeos que llevarán a cabo las fuerzas israelíes y el ejército estadounidense contra el régimen del terror iraní y las infraestructuras en las que se apoya aumentará considerablemente", expresó Katz.
Su mensaje contrasta con las declaraciones en la víspera del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que contemplaban "reducir gradualmente" las operaciones contra Irán.
Estados Unidos e Israel atacaron la instalación nuclear iraní de Natanz, según informó la organización de energía atómica de la república islámica.
“Tras los ataques criminales perpetrados por Estados Unidos y el régimen sionista usurpador contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue atacado esta mañana“, declaró la organización en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim.
Añadió que “no se ha reportado ninguna fuga de material radiactivo" en la zona, ubicada en el centro de Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este viernes al papa León XIV que no tiene ninguna intención de hacer un alto el fuego en Irán, después de que el pontífice pidiera una tregua y diálogo en Oriente Medio.
"Podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser cuestionado por la petición de León XIV.
El republicano presumió de que la ofensiva de Estados Unidos e Israel ha destruido a la Armada y la Fuerza Aérea de la República Islámica y ha matado a todos sus líderes.
Cuestionado sobre su plan para garantizar la seguridad de los barcos en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, Trump dijo que se trata de una "maniobra militar sencilla y relativamente segura".
Sin embargo, apuntó que se necesita desplegar un número importante de buques, pero la OTAN "hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo".
Trump aseguró que, en realidad, Estados Unidos no necesita el estrecho de Ormuz, dado que, según él, no lo utiliza, sino que los interesados en abrir la vía, bloqueada por Irán en represalia por la guerra, son los países europeos, Japón y Corea del Sur, entre otros.
La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, está a punto de cumplir un mes sin que Trump haya aclarado cuánto prevé que se prolongue el conflicto.
Este viernes, el presidente Donald Trump volvió a sacudir los cimientos de la alianza trasatlántica con un contundente mensaje en su cuenta de Truth Social. En medio del día 21 del conflicto en Oriente Próximo, el republicano no escatimó en adjetivos para calificar la inacción de sus socios estratégicos, llegando a afirmar que, sin el respaldo de Washington, la OTAN no es más que un "tigre de papel".
El núcleo de la crítica de Trump reside en la reticencia de los países miembros a sumarse formalmente a la coalición militar que enfrenta a Irán. Según el mandatario, los aliados se han beneficiado de los avances estadounidenses sin aportar recursos propios en la lucha para detener un Irán con capacidad nuclear.
En una decisión que marca un punto de inflexión en el día 21 de la guerra, Estados Unidos confirmó que desplegará "miles" de soldados adicionales en la región de Oriente Próximo. Según informaron tres oficiales de alto rango a la agencia Reuters, el objetivo de este movimiento es fortalecer las capacidades defensivas y ofensivas de la coalición en medio de la escalada bélica contra el régimen iraní.
Este nuevo despliegue se suma a las fuerzas navales y aéreas que ya operan en el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo. La llegada de tropas frescas busca no solo proteger las bases estadounidenses de posibles represalias por parte de las milicias pro-iraníes, sino también preparar el terreno para una fase del conflicto mucho más activa y directa.
En medio de una escalada bélica sin precedentes contra Estados Unidos e Israel, la República Islámica ha intentado proyectar una imagen de normalidad y liderazgo. La transmisión ofici