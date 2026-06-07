Último adiós al Indio Solari: la familia confirmó que el velorio continuará y no se cierra a las 22

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La familia del Indio Solari confirmó que el velorio "durará lo que tenga que durar" y no cerrará a la noche

Las inmediaciones del recinto donde se despide al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se convirtieron en el escenario de una movilización popular sin precedentes. Con una fila que se extiende por decenas de cuadras bajo un clima de profundo dolor, cantos y lágrimas, comenzó a circular el rumor de un posible cierre de las instalaciones al llegar la noche.

Sin embargo, la familia del cantante llevó tranquilidad a la marea de fieles. Según confirmaron allegados a la organización a los medios de comunicación, la decisión es mantener el ingreso abierto durante toda la madrugada si la afluencia de público lo requiere.

La postura oficial de la familia: "El velorio durará lo que tenga que durar. No hay un horario de cierre fijo a las 22 ni se va a desalojar a la gente que esperó durante horas".