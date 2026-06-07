Última despedida al Indio Solari: más de 60 cuadras de fila, mucho fervor y la familia reiteró el pedido para que todo sea en paz

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"Será hasta que haga falta"

La familia del músico Carlos “Indio” Solari, referente del rock nacional fallecido a los 77 años por un ACV hemorrágico, confirmó que el Polideportivo “José María Gatica”, en la localidad bonaerense de Villa Domínico, será el lugar donde se realizará el velorio este domingo desde las 11.

El círculo íntimo del artista compartió un comunicado y detalló que el lugar -en el partido de Avellaneda- está “sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores”, y destacaron que el acto se desarrollará “hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.

“Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, continuó el escrito con un notable tono de emoción.

En línea, el texto concluyó: “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró. Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra”.