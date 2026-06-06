En la previa de la despedida del Indio en Avellaneda, los fanáticos harán un banderazo en el Obelisco

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Expectativa por la confirmación del lugar para la despedida del Indio

La despedida del Carlos el “Indio” Solari se llevará a cabo el domingo 7 en un lugar y hora aún por definir. Así lo confirmó la familia del músico, que falleció este jueves a los 77 años, por un ACV mientras transitaba la enfermedad de Parkinson.

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora”, indicó la cuenta oficial del Indio en redes sociales.

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento en horas de la mañana, comenzó a especularse con el sitio donde sería la despedida del músico mientras miles de fanáticos se congregaron en distintos puntos del país.

Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias” para organizar la despedida.

Luego, trascendió que el entorno del Indio había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club, para realizar el velatorio en allí, pero finalmente esos espacios quedaron descartados.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio: “Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia”. Según dijo el funcionario nacional, la seguridad correría por cuenta de la Policía Federal.

Mientras se aguarda el lugar del velatorio, los fanáticos se reunieron en las inmediaciones de la casa del Indio Solari en Parque Leloir, y en Plaza de Mayo, para comenzar a darla el último adiós al ídolo.