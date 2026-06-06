La última misa: se espera la confirmación sobre el lugar donde será despedido el Indio Solari este domingo

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La despedida del Indio será el próximo domingo

La familia de Carlos El Indio Solari informó a través de la cuenta oficial del cantante que la despedida será el próximo domingo para darle tiempo a la gente del interior para llegar al lugar donde se desarrollará el evento, el cual todavía no tiene lugar concreto.

A contrarreloj, desde el gobierno de Javier Milei intenta contactarse con la familia para que la despedida sea en Tecnópolis, luego de la negativa de la dirigencia de Racing para que se realizara en el Cilindro de Avellaneda.

El comunicado oficial de la familia Solari expresa que "finalmente, la despedida será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmamos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo es muy difícil".