Crimen de Agostina Vega: el papá dará una conferencia de prensa en medio de la conmoción
Los restos de Agostina Vega fueron hallados en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra. El principal sospechoso, Claudio Barrelier, estuvo allí el lunes.
Los restos de Agostina Vega fueron hallados en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra. El principal sospechoso, Claudio Barrelier, estuvo allí el lunes.
Agostina Vega, quien estaba desaparecida desde hace una semana, fue hallada sin vida el sábado 30 de mayo en un descampado ubicado cerca del barrio ampliación Ferreyra, en las inmediaciones de Córdoba Capital, según confirmaron las autoridades.
El hallazgo se concretó durante uno de los rastrillajes que se llevaba a cabo en esa zona, con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y del jefe de la Policía, Marcelo Marín.
La adolescente, de 14 años, estaba desaparecida desde el sábado pasado, y por el hecho había sido detenido Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima. El hombre, de 33 años, había declarado en dos ocasiones ante la justicia y había mostrado contradicciones.
El anuncio vino del estudio jurídico que representa a Gabriel Vega, padre de Agostina. La conferencia se realizará este martes a las 20 en el Hotel King David, ubicado sobre avenida General Paz al 200, en la ciudad de Córdoba, para todos los medios interesados en continuar con la cobertura del crimen de la joven de 14 años asesinada y descuartizada.
El encuentro fue convocado por el estudio jurídico que representa al padre de Agostina.
Se espera que Vega se refiera al avance de la investigación por el femicidio de la adolescente de 14 años y a las novedades que surgieron en las últimas horas tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia.
El crimen de Agostina Vega puso bajo la lupa el accionar de la justicia provincial, centrando las críticas en dos figuras clave del Ministerio Público Fiscal cordobés. Se trata de los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón. Mientras uno lidera la investigación actual, el otro es cuestionado por decisiones previas que permitieron que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, estuviera en libertad.
Las críticas a ambos han traspasado el espectro mediático o de la opinión pública y podrían significar represalias contra sus carreras dentro de la Justicia.
La causa por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo e importante procedimiento judicial este martes por la mañana. Por orden expresa de la fiscalía de instrucción a cargo del caso, un fuerte contingente de efectivos policiales de Córdoba desplegó un allanamiento en la vivienda de la madre de Claudio Barrelier, el principal sospechoso y único detenido por el asesinato de la adolescente de 14 años.
El operativo se llevó a cabo en el marco de las directivas dispuestas para esclarecer el entramado de encubrimiento y complicidades en torno al crimen. La atención de las autoridades se centra en recolectar elementos de valor probatorio que permitan terminar de reconstruir la línea de tiempo y los movimientos que ejecutó el imputado durante las horas y días posteriores a la desaparición de la menor.
La carta de Agostina que salió a la luz.
En medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba -caso por el que está detenido Claudio Barrelier-, se difundió un manuscrito que ella había realizado para una actividad escolar.
En el texto, que compartió Ramiro, su profesor de música, en las redes sociales, Agostina escribió cuáles eran sus intereses, gustos y metas a largo plazo. Agostina cursaba tercer año del secundario en el IPEM 169 Rafael Escuti, de Córdoba Capital, pero la última vez que asistió a clases fue el 8 de mayo.
La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este martes el testimonio de Soledad, la mujer que mantenía una relación sentimental con el único detenido, Claudio Barrelier. En una entrevista brindada a Arriba Córdoba, la dueña del Ford Ka negro —vehículo captado por las cámaras ingresando al descampado de Ampliación Ferreyra— relató cómo el acusado la manipuló para obtener el automóvil horas después del asesinato.
En las últimas horas del lunes, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 7 de la ciudad de Córdoba dispuso la ampliación de la imputación contra Claudio Barrelier por el crimen de Agostina Vega. De esta forma, el único sospechoso detenido quedó imputado por el delito de Homicidio Agravado por Violencia de Género, es decir, la figura del femicidio.
La investigación por el femicidio de Agostina Vega ha sumado pruebas audiovisuales y científicas que terminan de acorralar al único detenido, Claudio Barrelier. En las últimas horas, se conoció el registro fílmico clave que ubica al sospechoso en el descampado donde fueron hallados los restos de la adolescente, un predio de monte de 240 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra.
Los investigadores descartaron que la adolescente estuviera embarazada y establecieron que murió por “asfixia mecánica”. Además, a partir de estudios complementarios, determinaron que fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinada.
En medio de la conmoción que atraviesa Córdoba tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años por cuyo crimen hay un detenido, Claudio Barrelier, este lunes se conocieron nuevos detalles de la autopsia preliminar.
Según la primera información, los forenses habrían determinado que Agostina murió entre la 1 y las 3 de la madrugada, aunque ese dato aún deberá ser confirmado oficialmente. Por eso, se espera que en las próximas horas se precise la hora exacta del deceso.
El abogado de la familia de Agostina, el Dr. Carlos Nayi, reveló que se agravó la situación procesal de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa que ahora posee la figura penal de femicidio.
El informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, la nena de 14 años que fue encontrada en un descampado en Córdoba, arrojó los primeros datos escalofriantes sobre el homicidio.
De acuerdo con los estudios realizados por los forenses, Agostina fue asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. A su vez, el informe advirtió sobre un daño extremadamente relevante en los órganos internos, compatible con un ataque de extrema violencia.
Además, según la información brindaba por Mediodía Noticias, se confirmó que el cuerpo tenía signos de desmembramiento, lo que complejiza el análisis forense.
Ariel Torres, el remisero que trasladó a Agostina Vega hasta la casa de Claudio Barrelier contó que “el viaje fue solicitado de manera habitual” y señaló que, en ese momento, no percibió “nada fuera de lo común”.
En diálogo con Splendid AM990, Torres comentó un dato de importancia al señalar acerca de Agostina Vega: “Estaba contenta, habladora y confiada durante el trayecto, mencionando que iba a recibir un regalo para su madre y que se encontraría con el novio de su mamá para organizar una sorpresa”.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se pronunció formalmente sobre el brutal crimen de Agostina Vega, la adolescente que conmociona al país. En un marco de fuerte expectativa periodística, la funcionaria respaldó la hipótesis principal que manejan los investigadores locales y aseguró que la causa reúne todos los agravantes para ser formalmente categorizada como un femicidio por parte de las autoridades judiciales competentes.
El caso de Agostina Vega volvió a conmover a la sociedad argentina.
En diálogo con MDZ, Cavallero confesó que vive con mucha furia y rabia el asesinato de Agostina Vega, así como el abandono y “la complicidad del Poder Judicial”.
Enseguida, la docente y militante explicó por qué el crimen de Agostina Vega debe tratarse y reconocerse bajo la figura del femicidio, pese a que, en las primeras instancias de la investigación, el fiscal Raúl Garzón caratuló a la causa como “homicidio” -lo cual podría modificarse y elevarse a femicidio en las próximas horas-.
“El femicidio es un agravante de un homicidio y lo que viene a visibilizar es una motivación basada en el género. En este caso, un odio basado en el género. En este caso hay muchos indicios que hablan de una motivación que tiene que ver con la edad y el género de la persona que fue asesinada”, explicó Cavallero a esta periodista, y agregó: “No es un caso aislado; es una manera de asesinar que se repite sistemáticamente cada 30 horas en nuestro país y que, en este caso, tiene todas las características de ese tipo de femicidio”.
El diputado nacional Rodrigo de Loredo anunció en sus redes sociales que busca impulsar el jury contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón por el brutal crimen de Agostina Vega en la provincia de Córdoba y a dicha medida también se sumaron otros bloques con el objetivo de afianzar la solicitud.
Mientras se aguarda al resultado preliminar de la autopsia, que permitirá avances significativos en la causa, De Loredo informó que el pedido de jury contra Rodríguez es por dejar en libertad a Claudio Barrelier en 2025 cuando fue acusado del delito de privación ilegítima de la libertad, mientras que para Garzón es para que se investigue su proceder instructivo en el caso de Agostina Vega.
A medida que avanza la investigación por el atroz femicidio de Agostina Vega, la fiscalía ha comenzado a cerrar el cerco sobre el círculo íntimo de Claudio Barrelier. Aunque el detenido aún no ha prestado declaración indagatoria, los investigadores centran sus esfuerzos en identificar a potenciales colaboradores. En este escenario, la dueña de un Ford Ka negro se ha convertido en la figura clave que podría ser imputada por encubrimiento agravado.
El nombre de esta mujer, señalada como la pareja o amante de Barrelier, surgió inicialmente durante las marchas de silencio cuando Agostina aún era buscada intensamente en Córdoba. Fue la propia madre de la víctima, Melisa Heredia, quien exigió que se pusiera el foco sobre ella: “Quiero que la investiguen. Ella lo apaña mucho a él. Es una amante de él, no recuerdo su apellido, pero sé que es la dueña del auto”, había manifestado Heredia ante los medios semanas atrás.
La investigación por el brutal crimen de Agostina Vega sumó un capítulo crucial en las primeras horas de este lunes. El cuerpo de peritos forenses finalizó la autopsia sobre el cuerpo sin vida de la menor de edad, el cual había sido hallado en un descampado. Los resultados del examen médico legal serán determinantes para esclarecer las causas y la fecha exacta del deceso.
Los familiares de la víctima, visiblemente conmocionados, ya se encuentran en la sede judicial correspondiente para ser notificados de manera oficial y de primera mano por las autoridades a cargo de la fiscalía. El entorno de Agostina espera respuestas que aporten luz al expediente, especialmente tras la reciente conmoción que generó el intento de suicidio del único imputado, Claudio Barrelier, en el penal de Bouwer.
Hasta el momento, los datos preliminares del informe médico todavía no fueron difundidos públicamente. La fiscalía resolvió mantener bajo un estricto secreto de sumario los detalles de la autopsia para evitar filtraciones que puedan entorpecer el normal avance de la causa o alterar la recolección de pruebas remanentes.
Tras el intento de suicidio este domingo por parte del único detenido en la causa por el crimen de Agostina Vega, Claudio Barrelier, el abuelo de la niña de 14 años que desapareció el 23 de mayo y fue encontrada muerta este sábado sostuvo su postura de que hay más implicados en el crimen.
"Si él se quita la vida nosotros quedaremos sin saber si hubo otro implicado o varios" expresó Miguel en a C5N, y agregó: "Por eso queremos que preserven la vida de él para que no le pase nada, pueda terminar de declarar y si hay gente involucrada que la termine de decir para que sean juzgados y condenados", afirmó.
Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el crimen de Agostina Vega, intentó quitarse la vida en las últimas horas dentro del Complejo Penitenciario N°1 "Reverendo Padre Francisco Luchesse" (conocido popularmente como la cárcel de Bouwer), donde permanece alojado bajo estricta custodia.
La información fue revelada en exclusiva por la periodista de TN, Jimena Pérez, quien confirmó que el acusado debió recibir asistencia tras el episodio. Este intento de suicidio ocurre en medio de una fuerte tensión en torno a la causa y tras las recientes declaraciones de la madre del detenido, quien se mostró devastada por el crimen.
A pesar del avance de la investigación tras el hallazgo del cuerpo de la menor en un descampado, la estrategia de Barrelier sigue siendo el hermetismo absoluto. Fuentes de la causa señalan que el detenido intenta esquivar a la justicia y, hasta el momento, se ha negado de forma sistemática a prestar declaración indagatoria.
En una entrevista exclusiva, la mujer rompió el silencio y compartió el dolor, el shock y la incredulidad que vive su familia tras la detención de su hijo.
El horror de la noticia coincidió con el cumpleaños de Viviana, transformándolo, según sus propias palabras, en el peor día de su vida. “Todavía estoy en shock. Me cuesta creer todo esto. No quiero prender la televisión”, confesó visiblemente afectada por la situación.
La madre del acusado se mostró devastada ante el destino de la víctima y el quiebre de su propia realidad familiar: “Ya salí a decir que me perdonen. Yo no creí una cosa así”, sostuvo. Además, relató que hacía bastante tiempo que no veía a su hijo con frecuencia, aunque mantuvieron un breve encuentro poco antes del crimen: “El lunes lo vi. Lo vi bien”.
Al ser consultada sobre la relación de su hijo con la menor de edad, Brizuela fue tajante al asegurar que no existía un lazo cercano ni cotidiano. “A la nena no la conocía. Una sola vez la vi”, explicó de manera contundente.
Asimismo, recordó el momento en que conoció a Melisa Heredia, la madre de Agostina, durante un evento deportivo al que había asistido para ver jugar a Barrelier. “Me la presentó como una amiga. Fue una sola vez”, detalló sobre aquel único encuentro.
Mientras continúa la investigación por la muerte de Agostina Vega en Córdoba, que tiene a Claudio Barrelier como único detenido, los abuelos de la joven asesinada revelaron que ya pudieron comunicarse con Melissa, la madre de la menor, y que le informaron que su hija fue hallada sin vida.
La mujer permanecía internada en terapia intensiva, acompañada por un equipo médico, mientras aún se realizaban los rastrillajes para encontrar a Agostina. Este domingo, sus familiares explicaron: “Sí, ya hablamos. Le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir. Está muy mal, como todos”, señalaron.
“Ella quiere saber más información, pero no podemos dársela por indicación del equipo de psiquiatras que nos acompañaba. Nos dijeron que, por ahora, solo le comunicáramos eso. Después iremos analizando cómo seguir junto a los profesionales”, agregaron.
La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, todavía debe resolver puntos clave antes de que la causa pueda avanzar hacia un eventual juicio. Por ahora, el principal acusado es Claudio Barrelier, quien será imputado por el fiscal Raúl Garzón con una carátula más grave: pasará de privación ilegal de la libertad a homicidio agravado, delito que prevé prisión perpetua en caso de condena.
Uno de los ejes centrales será el resultado de la autopsia y de los estudios forenses complementarios. Esos análisis permitirán establecer de manera oficial la data del crimen, aunque Garzón anticipó que habría ocurrido durante la noche de la desaparición o en las primeras horas del domingo. Además, los peritajes podrían demorar varios días, pero también ayudarán a precisar la causa de muerte y los mecanismos utilizados en el homicidio.
La pesquisa también buscará determinar si Barrelier actuó solo o si contó con algún tipo de colaboración directa o indirecta. Para los investigadores, el crimen se habría cometido en la casa del acusado, ubicada en Del Campillo al 800, en barrio Cofico, donde se recolectaron pruebas importantes, entre ellas manchas de sangre.
En paralelo, continuarán los rastrillajes en Ampliación Ferreyra para reunir más pruebas y completar la recuperación de restos que permitan reconstruir los hechos. Los investigadores llegaron a esa zona a partir del análisis de cámaras de seguridad, recorridos vehiculares y datos de geolocalización vinculados a un Ford Ka negro incorporado al expediente, según informó Cadena 3.
En medio de la conmoción que atraviesa la familia tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina, su tío Raúl fue otro de los familiares que habló con los medios presentes. Lo hizo luego de acercarse a uno de los altares que se realizaron en homenaje a la joven, donde contó cómo atraviesan este doloroso momento.
“Les agradecemos a ustedes, porque por ustedes se movieron e hicieron todo. Estamos agradecidos con los medios de Buenos Aires”, comenzó diciendo, en referencia a la rapidez con la que el caso tomó estado público.
Luego, en sintonía con lo que ya había expresado el abuelo de la adolescente, manifestó: “Nosotros queremos que se haga justicia por Agostina. Se venían sus 15 años, ya había elegido el vestido, íbamos a ir a Brasil. Y ahora no la vamos a ver más. Se fue la alegría de nuestra familia. Era una persona hermosa”, agregó.
“Lo único que pido es que se haga justicia, que caigan todos los que tengan que caer. Porque acá no está solo, hay más gente metida. Que investiguen a toda la familia, a todos los amigos, políticos, Policía, todos”, reclamó.
Además, se refirió al estado de su hermana, madre de la adolescente: “No sé nada de mi hermana, todavía no le han dicho nada. Lo único que pido es que tengamos fuerza para salir adelante. ¿Cómo se sigue después de esto? ¿Cómo sigue nuestra vida? Éramos una familia feliz y trabajadora”, subrayó sobre el duro momento que atraviesan.
En medio de la conmoción que atraviesa Córdoba tras el hallazgo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años, la familia continúa con el pedido de justicia y este sábado por la noche se llevaron a cabo nuevas manifestaciones. En ese contexto, Miguel, el abuelo de la víctima habló con los medios y explicó cuál es el estado de su hija, la madre de Agostina, y cuál es el pedido de justicia de la familia.
Tras el desgarrador hallazgo del cuerpo sin vida de la menor en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, luego de una semana de búsqueda, su abuelo contó cómo se encuentra la familia: "Estamos unidos en familia, con todo este dolor encima, vamos a seguir así en familia. Somos una familia unida, lo digo porque se han hablado cosas de mi hija que no tienen nada que ver. Ella no está imputada, no está investigada. Todo lo que están hablando de ella es mentira".
La familia de Agostina Vega recibió este sábado la noticia más dolorosa, después de siete días de búsqueda. El cuerpo de la nena fue hallado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba, y la reacción de sus allegados estuvo marcada por el llanto, la impotencia y fuertes reclamos hacia la Policía y las autoridades provinciales.
Tras la tensa conferencia de prensa del fiscal, en la que se confirmó de manera oficial que el cuerpo hallado pertenecía a Agostina Vega, los ánimos se exacerbaron en las calles de Córdoba, que estaban repletas de vecinos que se habían apostado para reclamar justicia por la adolescente.
El conflicto escaló al punto que las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar balas de goma y hacer uso de gases lacrimógenos para dispersar a la gente que se encontraba en la zona. Además, bloquearon la llegada a la comisaría. Lechos quedaron registrados por las cámaras de distintos medios que se encontraban cubriendo la conferencia de prensa. "Le están disparando a la gente, es un descontrol", se escucha relatar a la cronista de LN+, que se notó visiblemente afectada por los disturbios.
Este sábado por la tarde, antes de que se conociera la triste noticia de que Agostina Vega fue asesinada, su madre fue trasladada de urgencia a un hospital de la capital de Córdoba por un severo cuadro de deshidratación.
Informaciones de último momento, dicen que Melisa Heredia se encuentra en terapia intensiva ya que llegó al lugar descompensada.
El abogado Carlos Nayi reveló que hasta último momento existían expectativas positivas sobre el desenlace de la búsqueda de Agostina, aunque esa esperanza comenzó a desvanecerse a medida que se fueron conociendo nuevos elementos de la investigación.
En diálogo con el periodista Nelson Castro por TN, el letrado también señaló que Melisa, la madre de la adolescente, aún no había sido informada oficialmente sobre la muerte de su hija.
A la par, el abogado de la madre de la menor informó que el celular de la mujer fue incautado por que recibió amenazas. Además, dijo que se constituyó como querellante particular y que la madre de la menor no está imputada.
Momentos de máxima tensión se viven en Córdoba luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada en la provincia desde hacía casi una semana.
A partir de conocerse la noticia, sus familiares y allegados, que realizaban una protesta, decidieron cortar rutas y se produjeron disturbios con los conductores, al punto que debió intervenir la policía.
El abogado Jorge Sánchez del Bianco renunció este sábado a la defensa de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa por la desaparición y muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada sin vida tras una semana de intensa búsqueda en la capital cordobesa.
La dimisión del letrado fue confirmada por distintas fuentes judiciales y por el propio defensor, quien justificó su decisión en “diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante”.
La renuncia se produjo en un momento clave de la investigación, luego de que el propio Barrelier modificara su versión de los hechos durante su última declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón. Fuentes del caso indicaron que ese cambio en el relato del imputado provocó un quiebre en la relación con su abogado, quien decidió apartarse de la causa.
El ministro de seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el fiscal Raúl Garzón darán una conferencia de prensa en la sede de la Jefatura de Policía de esta ciudad, a partir de las 18.30, en referencia al caso de Agustina Vega, cuyo cuerpo sin vida fue hallado esta tarde en un descampado.
Los restos fueron hallados en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Ese lugar era investigado por la fiscalía ya que se determinó que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, estuvo allí el lunes.
De acuerdo informó A24, un testigo vio a Claudio Barrelier sacar dos bolsas pesadas del auto. Entre lo encontrado habría un tacho de pintura y un trapo con presunto líquido hemático que habría utilizado el detenido para limpiar una de las paredes de su casa.
Gabriel Vega, el papá de la adolescente, se acercó a la zona en donde más de 200 efectivos trabajan para buscar pruebas que den con el paradero de la menor.
Llegó un servicio de emergencias a la casa de Melisa, mamá de Agostina Vega, para asistir a la mujer que ya durante la tarde del viernes se descompensó durante la marcha de reclamaba por la aparición de la nena de 14 años.
Las primeras informaciones señalan que, a partir del paso de los días y la situación de estrés y angustia, la mujer estaría bajo un cuadro de deshidratación, que podría requerir su traslado hasta un centro de salud para su asistencia.
En el marco del extenso rastrillaje en la zona de Ampliación Ferreyra y de la protesta que se lleva adelante frente a la casa de los padres y abuelos de Agostina Vega, la fiscalía Raúl Garzón ordenó a la policía el secuestro del celular de la madre de la menor.
Aunque hay especulaciones que podrían vincular la medida a las declaraciones de Gabriel Vega, papá de Agostina, quien vinculó al detenido con la mamá, y exigió que esta última "diga todo lo que sabe".
Sin embargo, fuentes cercanas a la causa vinculan el secuestro del dispositivo a la cantidad de llamados y mensajes que viene recibiendo con supuestos datos sobre Agostina.
En el mediodía de este sábado, vecinos, familiares y allegados realizaron una nueva movilización por la desaparición de Agostina Vega para reclamar avances en la investigación y exigir la aparición de la adolescente de 14 años.
La manifestación incluyó cortes de tránsito y pancartas con mensajes dirigidos a la Justicia y a los investigadores.
Durante la protesta, varios vecinos expresaron su malestar por el tiempo transcurrido desde la desaparición de la joven y reclamaron medidas más contundentes. “¿Qué están esperando para hacerlo hablar? Que diga dónde está la criatura”, sostuvo una de las manifestantes en diálogo con medios nacionales.
El reclamo también apuntó al accionar de las autoridades durante las primeras horas de la búsqueda. “Fueron a hacer la denuncia el domingo, pero priorizaron un partido de fútbol antes que la vida de una nena de 14 años”, cuestionó una vecina, visiblemente conmovida.
Mientras continúan los rastrillajes y las medidas ordenadas por la Fiscalía, la comunidad mantiene vivo el reclamo por la aparición de la adolescente y exige que se esclarezca qué ocurrió desde la noche en que fue vista por última vez.
A una semana de la desaparición de Agostina Vega, su padre, Gabriel Vega, reveló que mantuvo un encuentro cara a cara con Claudio Barrelier, el único detenido en la causa, antes de que fuera arrestado por la Justicia.
Según contó en una entrevista televisiva, logró obtener el número telefónico del sospechoso y decidió entrevistarlo por su cuenta. La conversación fue grabada y posteriormente incorporada al expediente judicial.
“Estuve mano a mano con el detenido. Lo grabé como prueba de todas las cosas que él dice”, afirmó Vega, aunque evitó brindar mayores detalles sobre el contenido del registro.
El padre de la adolescente sostuvo que los dichos de Barrelier podrían resultar importantes para el avance de la investigación y reiteró su pedido para que se esclarezca qué ocurrió con la joven de 14 años.
Además, expresó sospechas sobre la relación entre el acusado y el entorno materno de Agostina. “Entre la madre y este tipo hay algo. No sé qué, pero hay algo. Lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, manifestó.
Vega recordó que se encontraba en la provincia de San Luis cuando tomó conocimiento de la desaparición de su hija y que regresó de inmediato a Córdoba para sumarse a la búsqueda. Desde entonces, afirmó haber realizado averiguaciones por cuenta propia y recorrer distintos puntos de la ciudad en busca de pistas.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró este sábado que la investigación por la desaparición de Agostina Vega avanza sobre “pistas firmes” y sostuvo que Claudio Barrelier, único detenido en la causa, “mintió claramente” en distintas etapas de su declaración.
Desde el operativo montado en barrio Ampliación Ferreyra, donde más de 150 efectivos, drones, perros rastreadores y personal especializado continúan trabajando, el funcionario explicó que la zona permanece preservada porque los investigadores consideran que podría contener elementos de relevancia para la causa.
“Estamos recolectando pruebas que el fiscal considera importantes. La prioridad es encontrar restos o elementos que nos permitan avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido”, señaló.
Quinteros remarcó que el despliegue se apoya en un minucioso trabajo de análisis de cámaras de seguridad y domos de vigilancia que permitió reconstruir movimientos en distintos puntos de la ciudad. En ese sentido, afirmó que los investigadores lograron determinar que Barrelier estuvo en la zona de Ampliación Ferreyra el lunes 25 de mayo.
“Tenemos determinado que estuvo en este sector y no pudo explicar de manera convincente su presencia allí. Además, fue modificando varias veces su versión de los hechos a medida que aparecían nuevas pruebas”, expresó.
El ministro recordó que inicialmente el sospechoso afirmó que la joven que ingresó con él a su vivienda era su hija, una versión que luego fue descartada por las imágenes y testimonios incorporados al expediente. “Ante la evidencia fue cambiando su declaración”, sostuvo y aseveró: "Barrelier claramente tiene vinculación con la desaparición de Agostina" y por eso está imputado.
También destacó el hallazgo y seguimiento de un Ford Ka negro que aparece vinculado a la investigación. Según indicó, el recorrido del vehículo permitió orientar los operativos hacia el amplio descampado donde se concentran actualmente las tareas de búsqueda.
Por último, Quinteros confirmó que los procedimientos no se limitan a Ampliación Ferreyra y reveló que existen otros operativos en marcha ordenados por el fiscal Raúl Garzón. “Los recursos son ilimitados. Vamos a hacer absolutamente todo lo necesario para encontrar a Agostina”, concluyó.
Elizabeth, mamá de Melisa y la abuela de Agostina Vega, hizo fuertes comentarios este sábado a la prensa y cuestionó a los efectivos de la Unidad Judicial y al ministro de Seguridad de Córdoba.
La mujer denunció en una entrevista con la señal C5N que esperan que la Justicia de Córdoba tome medidas con el personal de la Unidad Judicial de la Seccional 13 por la tardanza en la búsqueda de la nena. "Ellos el fin de semana nos boludearon", afirmó.
Contó además que los oficiales de justicia "pensaron que era una pendejita que se había ido, pero ya iba a volver". Detalló también que recién el lunes llamaron a declarar al remisero cuando la denuncia se hizo en la madrugada del domingo, a pocas horas de la desaparición.
Cuestionó que, sin previo aviso a la familia, el viernes el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dio una conferencia de prensa que hizo que los abuelos de Agostina temieran lo peor.
Según comentó, el papá de la nena es expolicía y, al enterarse de la detención de Claudio Barrelier, se acercó a la vivienda a pedir explicaciones a la nueva pareja del único detenido por la causa. Contó que la nena vivía con la mamá desde los 4 años, cuando sus padres se separaron. Y que solo algunos meses vivió con su papá, pero pidió volver con su madre.
El ministro Quinteros dijo que no se descartan nuevos implicados u otros operativos de búsqueda.
Los efectivos abocados a la búsqueda de Agostina Vega se concentran en un punto del descampado en el barrio Ampliación Ferreyra. Trascendidos señalan que un testigo que habría visto a Bardellier en la zona y habría aportado datos que giraron el rastrillaje hacia un punto donde se concentra por estas horas el operativo policial.
La subdirectora de la Policía de Córdoba solicitó a los medios que realiza la cobertura que se alejen del lugar cercado, mientras continúa la búsqueda con efectivos a caballo y con asistencia de perros rastreadores.
Miguel Vega, abuelo de Agostina Vega, sostuvo que el único detenido no habría actuado por su cuenta y afirmó que la familia está preparada para cualquier noticia.
La angustia crece con el paso de los días, pero la familia de Agostina Vega mantiene la esperanza de encontrar a la adolescente desaparecida. Este sábado, Miguel, su abuelo, volvió a reclamar respuestas y planteó sus dudas sobre la actuación de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa.
“Me parece que Barrelier no actuó solo. Si estuviera solo, ya nos hubiera dicho dónde está Agostina”, expresó en declaraciones televisivas. El hombre consideró que detrás del caso podría haber más personas involucradas, aunque aclaró que no tiene sospechas concretas.
“Siempre dije que acá tienen que investigar a todos y a todas”, remarcó, al insistir en que la pesquisa debe avanzar sobre todas las hipótesis posibles.
A pesar del dolor, Miguel destacó el trabajo que llevan adelante los investigadores. “Estoy conforme con todo lo que están haciendo. Espero que aparezca mi nieta y después se verá quiénes fueron los responsables”, señaló.
El abuelo admitió que la familia se prepara para cualquier desenlace. “Queremos noticias, sean las que sean. Estamos preparados para todo”, afirmó con visible emoción.
En otro tramo de su mensaje recordó a Agostina como una adolescente alegre y querida por todos. “Es mi princesa, la nena de la casa. Le gusta jugar con sus mascotas y siempre está sonriendo”, contó a la señal C5N.
Pese a la incertidumbre, cerró con una expresión de esperanza: “Tengo fe. Tengo fe en que mi nieta está bien”.
El operativo se desarrolla sobre una extensa superficie de más de 240 hectáreas, integrada por un descampado con lagunas y sectores de difícil acceso. Participan unos 250 efectivos policiales, bomberos, personal del DUAR, caballería y equipos especializados en búsqueda de personas.
Uno de los principales ejes de la pesquisa sigue siendo el recorrido de un Ford Ka oscuro que habría sido utilizado por Claudio Barrelier, el único detenido en la causa. El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir un trayecto que conecta la vivienda de barrio Cofico donde fue vista por última vez la adolescente con el sector donde hoy se concentran los operativos, una distancia de alrededor de 17 kilómetros.
A la vez, los investigadores trabajan con información obtenida de antenas de telefonía que ubicaron al sospechoso en esa zona del sur de la ciudad días después de la desaparición.
Para reforzar las tareas fueron incorporados drones de última generación, un helicóptero policial, perros rastreadores y buzos especializados que inspeccionan espejos de agua en busca de cualquier elemento de interés para la causa.
Mientras continúan los allanamientos y el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados, la fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación para intentar determinar qué ocurrió con Agostina Vega tras ingresar a la vivienda de Barrelier la noche del pasado sábado.
Sin embargo, la búsqueda desesperada en la mañana de este sábado se centra en la zona descampada de Ampliación Ferreyra cuyo rastrillaje comenzó el viernes y continúa en esta jornada.
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