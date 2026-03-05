Guerra en Medio Oriente, día 7: Israel dio un golpe certero y destruyó la sede central de Hezbolá en Beirut

Live Blog Post

Sigue el asedio sobre Hezbolá en Beirut

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo ataques contra infraestructura de Hezbolá en Beirut, concentrados en centros de mando y 10 edificios de varios pisos, informaron este viernes las mismas FDI.

Los ataques impactaron un centro de mando del consejo ejecutivo y un almacén de drones en el suburbio de Dahieh, utilizados para atacar a Israel, según un comunicado de las FDI.

La comunicación agregó que las fuerzas israelíes tomaron medidas de precaución antes de los ataques, incluyendo advertencias, armas de precisión y vigilancia aérea.

Dahieh, un bastión de Hezbolá en el sur de Beirut, fue alcanzado por 26 oleadas de ataques aéreos israelíes desde la escalada del conflicto actual.

Los ataques aéreos israelíes golpearon zonas de todo el Líbano durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, con los suburbios del sur de Beirut, el sur del Líbano y el valle de la Becá, como los más afectados en medio de una creciente tensión militar.