Aumenta la tensión: nuevos ataques iraníes dan contra un buque petrolero de Estados Unidos

Reino Unido envía ayuda a Qatar para la defensa de ataques iraníes

El gobierno de Reino Unido anunció que desplegará cuatro aviones de combate Eurofighter Typhoon adicionales en Qatar para reforzar la defensa aérea ante posibles ataques con misiles y drones provenientes de Irán.

La decisión fue confirmada por el primer ministro británico, Keir Starmer, quien explicó que el despliegue responde a pedidos de aliados en Oriente Medio que solicitaron mayor protección ante el incremento de las tensiones en la región.

Según indicó el jefe del Gobierno británico, Londres ya había enviado previamente aviones de combate adicionales y sistemas de defensa aérea terrestre durante enero y febrero, en paralelo al refuerzo militar de Estados Unidos en la zona.

Starmer también precisó que aeronaves británicas se encuentran realizando misiones desde el sábado para interceptar drones y misiles iraníes que puedan amenazar a países aliados o instalaciones militares en la región.