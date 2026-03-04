Alerta máxima: Irán amenazó con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo

Live Blog Post

Israel adelantó a febrero la operación militar contra Irán que estaba prevista para mitad de año

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó que la operación militar lanzada hace cinco días junto a Estados Unidos contra Irán estaba inicialmente prevista para mediados de año, pero debió ser adelantada a febrero.

“Se había planeado una operación para mediados de año, con el mismo objetivo fijado, pero debido a los acontecimientos y circunstancias, especialmente a lo que ocurrió dentro de Irán, y la posición del presidente de EE.UU. y la posibilidad de crear una operación combinada, surgió la necesidad de adelantar todo a febrero”, explicó Katz durante una visita a la División de Inteligencia de las fuerzas armadas israelíes.

El funcionario sostuvo que la contingencia era una posibilidad contemplada, aunque no segura, y elogió la labor de inteligencia en la planificación y ejecución de la ofensiva contra la República Islámica.

Según detalló, la clave del factor sorpresa fue la amplitud y profundidad de la inteligencia israelí. “No sabían cómo calibrar y evaluar las dos dimensiones: la amplitud y profundidad de la inteligencia hasta el último objetivo, y la capacidad operativa para explotar esa información con el fin de dañar, atacar, destruir y aniquilar sus capacidades”, afirmó.

De acuerdo con fuentes militares israelíes, la inteligencia detectó el sábado 28 de febrero una reunión de parte de la cúpula iraní en un complejo de Teherán, en la que participaba el líder supremo, Alí Jameneí.

“Era una oportunidad que había que aprovechar”, señaló una oficial del Ejército israelí, quien explicó que la precisión de la información permitió ejecutar un ataque inmediato sobre el lugar.

Las fuerzas armadas israelíes aseguran que en esa operación conjunta con Estados Unidos murieron “40 personas en 40 segundos”. Entre las víctimas, según Israel, se encuentran Jameneí —quien llevaba 37 años al frente de la República Islámica—, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.

