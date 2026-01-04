Minuto a minuto: Donald Trump envió una dura advertencia a Delcy Rodríguez ante una posible desobediencia

Live Blog Post

Advertencia de Trump a Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció este domingo su discurso contra la dirigencia venezolana y apuntó directamente contra Delcy Rodríguez, a quien señaló como responsable clave del proceso de transición en Venezuela. Según advirtió, la funcionaria deberá cooperar con las autoridades estadounidenses o afrontará severas consecuencias.

La declaración se produjo luego de que fuerzas de Estados Unidos detuvieran y encarcelaran a Nicolás Maduro, a quien Trump volvió a calificar como “dictador”. En ese contexto, el mandatario norteamericano elevó la presión política y personal sobre Rodríguez, considerada una figura central del actual escenario venezolano.

“Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”, afirmó Trump en una breve entrevista telefónica concedida a la revista The Atlantic. La frase generó un fuerte impacto internacional y reavivó las tensiones entre Washington y los sectores del poder venezolano.