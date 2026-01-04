Presenta:
Donald Trump
En Vivo

Minuto a minuto: Donald Trump envió una dura advertencia a Delcy Rodríguez ante una posible desobediencia

El presidente de Estados Unidos lanzó este domingo una dura advertencia contra Delcy Rodríguez, encargada de la transición en Venezuela.

MDZ Mundo

Live Blog Post

Advertencia de Trump a Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció este domingo su discurso contra la dirigencia venezolana y apuntó directamente contra Delcy Rodríguez, a quien señaló como responsable clave del proceso de transición en Venezuela. Según advirtió, la funcionaria deberá cooperar con las autoridades estadounidenses o afrontará severas consecuencias.

La declaración se produjo luego de que fuerzas de Estados Unidos detuvieran y encarcelaran a Nicolás Maduro, a quien Trump volvió a calificar como “dictador”. En ese contexto, el mandatario norteamericano elevó la presión política y personal sobre Rodríguez, considerada una figura central del actual escenario venezolano.

“Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”, afirmó Trump en una breve entrevista telefónica concedida a la revista The Atlantic. La frase generó un fuerte impacto internacional y reavivó las tensiones entre Washington y los sectores del poder venezolano.

Live Blog Post

El Obelisco vuelve a ser el escenario de celebración de los venezolanos

Al igual que en la jornada anterior, el Obelisco de Buenos Aires vuelve a ser esta tarde el epicentro de una nueva manifestación de militantes venezolanos que celebran la captura de Nicolás Maduro. Con banderas, carteles y cánticos, los manifestantes se congregaron en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad para expresar su apoyo al cambio político en su país de origen.

venezolanos en ba

Durante la concentración, varios participantes compartieron testimonios cargados de emoción y esperanza. “Estamos agradecidas con Argentina, nos sentimos en casa. Pero nos gustaría volver para reconstruir nuestro país. La detención de Maduro es el inicio del camino hacia la libertad”, expresó una mujer venezolana presente en el lugar, rodeada de compatriotas.

La manifestación se desarrolla de manera pacífica y vuelve a poner en evidencia la fuerte presencia de la comunidad venezolana en la Argentina, así como su activa participación en manifestaciones públicas vinculadas a la situación política y social de Venezuela. Para muchos de los asistentes, la captura de Maduro representa un hecho histórico que podría marcar un punto de inflexión tras años de crisis, exilio y denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos