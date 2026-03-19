Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino como ministro de Defensa de Venezuela
Delcy Rodríguez nombró como nuevo ministro de Defensa al general Gustavo González López.
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela durante más de una década, fue destituido de su cargo este miércoles.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la designación como nuevo ministro de Defensa del general Gustavo González López.
"Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", escribió la gobernante en un mensaje publicado en X.
FUENTE: BBC