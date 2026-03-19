Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino como ministro de Defensa de Venezuela

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela durante más de una década, fue destituido de su cargo este miércoles.

"Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", escribió la gobernante en un mensaje publicado en X.