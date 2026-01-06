Minuto a minuto: Donald Trump aseguró que Venezuela sabía sobre el ataque de Estados Unidos

Live Blog Post

Patricia Bullrich acompañó a la comunidad venezolana en el Obelisco y apuntó contra Maduro

Patricia Bullrich participó este sábado de la concentración de venezolanos en el Obelisco, donde expresó su respaldo a la comunidad que se manifestó tras la caída del régimen chavista y cuestionó con dureza al exdictador Nicolás Maduro. La senadora nacional remarcó la postura histórica de la Argentina frente al líder venezolano y denunció el entramado criminal que, según afirmó, se consolidó durante su gobierno.

“Maduro convirtió un país en un narcoestado, destruyendo los recursos de los venezolanos y convirtiendo a las instituciones en cómplices de un Estado narcocriminal”, sostuvo Bullrich ante los manifestantes. En ese sentido, destacó que “la Argentina siempre le puso el título a Maduro de narcocriminal”, en referencia a la posición adoptada por el país en foros y declaraciones internacionales.

Patricia Bullrich Noticias Argentinas

Durante su discurso, la funcionaria también reclamó por la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido en Venezuela. “Pedimos también por nuestro gendarme Nahuel Gallo, atrapado por esa dictadura”, expresó, y exigió su pronta liberación.

Bullrich calificó el momento como decisivo para el futuro de Venezuela y aseguró que la salida del chavismo abre una etapa compleja que deberá afrontarse con inteligencia. “Son horas decisivas. Ya no está el dictador y Venezuela deberá desarmarse con inteligencia”, afirmó, al tiempo que advirtió que el proceso de reconstrucción institucional será profundo.

En ese marco, señaló que la Justicia, el Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad venezolanas “son parte del problema” y deberán ser reformadas para garantizar un verdadero Estado de derecho. La presencia de la ministra en el Obelisco fue recibida con aplausos por los manifestantes, en una jornada cargada de consignas por la libertad, la justicia y la reconstrucción democrática de Venezuela.