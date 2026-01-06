Minuto a minuto: Diosdado Cabello endurece el control militar en Caracas y envía amenazas a la oposición

Live Blog Post

Diosdado Cabello endurece el control militar en Caracas y envía amenazas a la oposición

El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, endureció en las últimas horas el control en las calles de Caracas y elevó el clima de tensión interna tras el ataque de Estados Unidos, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre política y la alerta en materia de seguridad.

Esta noche, Diosdado Cabello recorre el centro de Caracas junto a un grupo de policías."¡Leales siempre, traidores nunca!". pic.twitter.com/KEcqRKa3tg — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 6, 2026

Durante la madrugada de este martes, Cabello publicó un video en sus redes sociales en el que se lo observa acompañado por un grupo de militares venezolanos, en una puesta en escena que buscó exhibir respaldo de las fuerzas armadas al Gobierno. En ese mensaje audiovisual, el funcionario lanzó una advertencia contundente: “Leales siempre, traidores nunca”.

La difusión del video se produjo pocas horas después de que se intensificaran las repercusiones regionales e internacionales por la ofensiva estadounidense, lo que llevó al Ejecutivo venezolano a reforzar los operativos de seguridad y vigilancia en distintos puntos estratégicos de la capital.