Minuto a minuto: Colombia redobla la apuesta tras las amenazas de Donald Trump a Gustavo Petro

Live Blog Post

Colombia le respondió a Trump tras la amenaza a Gustavo Petro

La Cancillería de Colombia emitió un comunicado oficial para rechazar las amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a su homólogo Gustavo Petro, a quien calificó como “un hombre enfermo” que dirige a Colombia, país al cual también calificó de “enfermo” y afirmó que le parece bien intervenirlo militarmente por ser un productor de drogas.

“Ante las afirmaciones hechas por el presidente de los Estados Unidos de América, señor Donald Trump, hoy 4 de enero de 2026, la Cancillería de la República de Colombia expresa su más enérgico rechazo por considerar que desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia”, advirtió la Cancillería.

gustavo petro El presidente Gustavo Petro defendió la suba como una medida para reducir la desigualdad social. X @infopresidencia

En ese sentido, recordó que Petro fue legítimamente elegido por “voluntad soberana” de los colombianos y que ejerce la presidencia conforme al orden constitucional vigente en Colombia.

“Cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país, contraria a las normas del derecho internacional”, sostuvo.