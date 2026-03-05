Irán amenazó a la Unión Europea: "Pagarán el precio"

Live Blog Post

"Nuestro ejército continúa arrasando al enemigo", afirmó Trump

Al recibir al plantel del Inter Miami en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se refirió al conflicto en Medio Oriente y volvió a reafirmar que Irán "está llamando pidiendo un acuerdo, a lo que yo les dije es demasiado tarde para eso". A su vez, volvió a indicar que el ejército de los Estados Unidos "es el mejor del mundo" y que "los iraníes tienen la posibilidad de recuperar su país".

Además, explicó: "No saben lo que está pasando. Destruimos 24 buques, sus armas antiaéreas no están, no tienen defensa aérea". Luego continuó dando los números en relación a la destrucción que causaron las fuerzas estadounidenses en Irán, aunque agregó: "son duros y quieren pelear".

Trump se refirió también a los llamados que recibió por parte del régimen intentando negociar: "Están llamando y diciendo ‘cómo hacemos un trato’. Están un poco tarde, queremos pelear ahora más de lo que ellos quieren".

Por otro lado, se refirió a la sucesión del régimen iraní, donde hace algunas horas comentó que Estados Unidos debería participar de dicha elección. "Estados Unidos quiere asegurarse que quien sea que lidere de ahora en adelante no amenace al país, ni a Israel ni a nadie".